MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy bricht am Mittag nach oben aus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MicroStrategy. Zuletzt wies die MicroStrategy-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 11,1 Prozent auf 1.168,01 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 11,1 Prozent auf 1.168,01 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.319 MicroStrategy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.359,90 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 188,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 06.02.2024 hat MicroStrategy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -21,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 124,48 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 132,55 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

In der MicroStrategy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,893 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

