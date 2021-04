Indizes in diesem Artikel KOSPI 3.181,5

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Showa" geschlossen.

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des "Großen Bettages" geschlossen. In Schweden findet wegen der "Walpurgisnacht" nur ein bis 13:00h verkürzter Börsenhandel statt.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.13 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 4.213,50 +0,51% +12,93%

Euro-Stoxx-50 4.021,13 +0,15% +13,19%

Stoxx-50 3.408,54 +0,41% +9,66%

DAX 15.233,78 -0,38% +11,04%

FTSE 7.016,44 +0,76% +7,79%

CAC 6.335,10 +0,45% +14,12%

Nikkei-225 Feiertag

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 170,17% -0,31

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,69 63,86 +1,3% 0,83 +33,0%

Brent/ICE 68,20 67,27 +1,4% 0,93 +32,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.776,79 1.780,90 -0,2% -4,11 -6,4%

Silber (Spot) 26,35 26,18 +0,6% +0,17 -0,2%

Platin (Spot) 1.219,28 1.221,50 -0,2% -2,23 +13,9%

Kupfer-Future 4,54 4,50 +0,8% +0,04 +28,7%

Die Opec sieht einen Nachfrageschub, die Erdölpreise ziehen an.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street steht vor einem freundlichen Handelsbeginn. Dabei dürfte der US-Aktienmarkt ein bekanntes Muster zeigen, dass nämlich US-Notenbankentscheidungen oft erst am nächsten Tag Wirkung entfalten. Die Fed hatte am Vorabend ihre extrem lockere Geldpolitik erneut bestätigt und zugleich den Willen bekräftigt, diese bis auf Weiteres auch beizubehalten. Damit fuhr sie Zweiflern in die Parade, die angesichts der Inflationsentwicklung mit Signalen einer baldigen Straffung der Geldpolitik gerechnet hatten. Der Markt atmet zunächst auf - auch weil US-Präsident Joe Biden zwar Steuererhöhungen noch einmal bekräftigte, in seiner Rede zur Lage der Nation aber die Schaffung von Arbeitsplätzen und billionenschwere Wirtschaftsstimuli betonte. Ein exzellenter Geschäftsausweis von Apple (vorbörslich +3%) trägt ebenso zur guten Stimmung bei. Der Technologiegigant hat auf ganzer Linie überzeugt.

Mit einem nachbörslichen Kursanstieg von 2,3 Prozent hat die Apple-Aktie auf einen neuen Rekord-Quartalsumsatz und eine mehr als Verdopplung des Nettogewinns auf 23,63 Milliarden Dollar reagiert. Beide Kennziffern übertrafen die Analystenschätzungen deutlich. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass die weltweite Chip-Knappheit im laufenden Quartal zu einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal beitragen dürfte, auch wenn Apple weiter mit einem "starken zweistelligen" Umsatzwachstum zum Vorjahr rechnet.

Der Chiphersteller Qualcomm (+5,2%) wartete nach einem gutem Quartal mit einem starken Ausblick auf. Facebook (+6,1%) hat im ersten Quartal erneut den Umsatz und den Gewinn deutlich gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Für das dritte und vierte Quartal 2021 rechnet Facebook aber mit schwächeren Umsatzzuwächsen.

Die Ebay-Aktie (-6,2%) wurde für einen enttäuschenden Ausblick abgestraft, auch wenn der Online-Marktplatz im ersten Quartal etwas besser abschnitt als erwartet.

Ebenfalls nach der Vorlage der Quartalszahlen gab die Ford-Aktie um gut 3 Prozent nach. Zwar fiel der Nettogewinn so hoch aus wie seit Jahren nicht, allerdings warnte Ford vor negativen Folgen der Chipknappheit für das eigene Geschäft.

Der Fleischverarbeiter Pilgrim's Pride (-1,1%) übertraf mit dem Quartalsgewinn die Erwartungen und traf sie beim Umsatz. O'Reilly Automotive schlug die Analystensschätzungen, der Kurs stieg um 1,4 Prozent. Align Technology verteuerten sich nach dem Geschäftsausweis um 4,3 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:03 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Rational AG, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise April (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj

- US

14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +6,5% gg Vq

4. Quartal: +4,3% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

4. Quartal: +2,0% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 528.000

zuvor: 547.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Fed hat wie erwartet die Geldpolitik bestätigt. Die Fed bleibe locker und die erwarteten US-Infrastrukturprogramme stützten die Konjunkturerwartungen, so Händler. Allerdings bremst der Euro den exportorientierten DAX: Er legt nach der Fed-Sitzung weiter zu. Für den Autosektor geht es um 1,8 Prozent nach unten. Hier verlieren VW 2,9 Prozent, Daimler 1,6 Prozent und BMW 1,3 Prozent. Grund sind Aussagen von Ford: Der US-Konkurrent hat zwar die Analystenerwartungen deutlich geschlagen, die Chip-Knappheit werde den Gewinn nun aber stark belasten, warnte Ford. Aber auch sonst werden gute Unternehmenszahlen in vielen Fällen zu Gewinnmitnahmen genutzt: BASF fallen um 1,9 Prozent, obwohl der Konzern die Erwartungen geschlagen und den Ausblick erhöht hat. Aixtron brechen gleich um 7 Prozent ein - und das trotz ordentlicher Geschäftszahlen. Auch Clariant (-4,8%) geraten trotz besserer Zahlen unter Druck: "Derzeit prägt das Motto 'Sell on good News' den Markt", sagt ein Händler. Nach einer anfänglich negativen Kursreaktion haben STMicro nach besseren Geschäftszahlen ins Plus gedreht und gewinnen nun 4 Prozent. Die Zahlen von Repsol lösen keinen großen Kurssprung aus. Hier geht es um 0,5 Prozent nach unten, während Shell um 1 Prozent zulegen. Für Unilever geht es nach Zahlenvorlage 3,5 Prozent nach oben. Das bereinigte Umsatzwachstum fiel über den Erwartungen aus. Nemetschek schießen nach besserer Geschäftsbilanz gleich um 7,5 Prozent nach oben. Klöckner (plus 3,3%) hat das beste Quartal seit zwölf Jahren hinter sich.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2129 +0,03% 1,2133 1,2099 -0,7%

EUR/JPY 132,01 +0,25% 131,84 131,62 +4,7%

EUR/CHF 1,1020 -0,08% 1,1038 1,1037 +1,9%

EUR/GBP 0,8695 -0,05% 0,8692 0,8694 -2,6%

USD/JPY 108,86 +0,23% 108,69 108,79 +5,4%

GBP/USD 1,3947 +0,06% 1,3955 1,3919 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4647 -0,19% 6,4678 6,4748 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 54.308,52 -1,02% 54.293,76 54.443,50 +86,9%

Die taubenhafte Fed belastet den Dollar - in der Folge zieht der Euro deutlich an.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben etwas leichtere Vorgaben der Wall Street abgeschüttelt und überwiegend zugelegt. Zur positiven Grundstimmung trug bei, dass die US-Notenbank - wie mehrheitlich erwartet - ihre extrem lockere Geldpolitik erneut bestätigte und zunächst beibehalten will. Außerdem überzeugte Apple mit seinen Quartalszahlen auf ganzer Linie und schlug die Erwartungen deutlich. In Tokio konnten die Börsianer darauf wie auch auf die Geschäftsergebnisse von Unternehmen wie Sony und TDK aber nicht reagieren, weil dort das Geschäft wegen eines Feiertags ruhte. In Schanghai und Hongkong stiegen die Indizes am stärksten. Seoul schloss dagegen knapp im Minus, nachdem es auch dort lange nach einem Anstieg des Kospi ausgesehen hatte. Bremsend wirkte das Minus des Schwergewichts Samsung (-0,5%), obwohl der Apple-Konkurrent starke Zahlen vorgelegt hatte. Auch andere Aktien wie LG Electronivs (-1,2%) profitierten nicht von eigentlich gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Anders beim Batteriehersteller LG Chem, hier schnellte der Kurs um rund 7 Prozent nach oben. Tencent (+1% im Späthandel) zeigten sich unterdessen in Hongkong wenig beeindruckt davon, dass dem Unternehmen eine Strafe drohen soll wegen wettbewerbswidriger Praktiken. Markteilnehmer zeigten sich nicht sonderlich überrascht. Aufwärts ging es in der gesamten Region bei vielen Ölaktien, nachdem die Opec einen zuversichtlichen Nachfrageausblick abgegeben hatte. Fortescue in Australien verfehlte die Erwartungen, der Kurs verlor 0,2 Prozent. BHP und Rio Tinto legten dagegen um je 0,9 Prozent zu. Newcrest (+2,1%) profitierte davon, dass das Unternehmen sich auf dem Weg sieht, seine Ziele zu erreichen. Afterpay (+3,5%) profitierten davon, dass der Bezahldienstleister der Ausgabe einer Bezahlkarte in Neuseeland näher kommt. Woolworths verloren 3,9 Prozent. Die Supermarktkette sagte sinkende Umsätze voraus.

+++++ CREDIT +++++

