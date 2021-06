Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen des Mittsommerfests geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 4.261,75 +0,42% +14,23%

Euro-Stoxx-50 4.111,70 +0,88% +15,74%

Stoxx-50 3.539,89 +0,59% +13,89%

DAX 15.551,64 +0,62% +13,36%

FTSE 7.109,31 +0,50% +9,50%

CAC 6.615,95 +0,99% +19,18%

Nikkei-225 28.875,23 +0,00% +5,21%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 172,11 -0,06

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,96 73,08 -0,16% -0,12 +50,8%

Brent/ICE 74,98 75,19 -0,28% -0,21 +46,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.784,14 1.779,00 +0,29% +5,14 -6,0%

Silber (Spot) 26,06 25,88 +0,71% +0,18 -1,3%

Platin (Spot) 1.087,60 1.088,58 -0,09% -0,98 +1,6%

Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,55% -0,02 +22,1%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Anleger an der Wall Street dürften sich am Donnerstag zum Start zuversichtlich gegenüber Aktien zeigen. Bereits an den vergangenen Tagen wurde die Angst wegen einem Schwenk der Geldpolitik hin zu mehr Straffung und wegen der hohen Inflation abgedimmt. Marktteilnehmer sind zunehmend überzeugt, dass die Zinsen für eine ganze Weile noch nicht angehoben werden dürften. Dies hat in der laufenden Woche vor allem die Technologie-Aktien an der Nasdaq nach oben gejagt. Der Nasdaq-Composite hat an zwei Tagen in Folge Rekordhochs auf Schlussbasis erreicht.

Der Klebstoffhersteller H.B. Fuller hat in seinem zweiten Quartal besser abgeschnitten als prognostiziert. Das Unternehmen erwartet aber einen höheren Anstieg der Rohstoffkosten als bislang angenommen. Auf Nasdaq.com kam der Kurs am späten Mittwoch um 2,4 Prozent zurück. Besser läuft es für Steelcase (+3,2%), nachdem der Büroausstatter einen 15-prozentigen Umsatzanstieg berichtet hatte. Auch das Ergebnis fiel besser aus als Analysten erwartet hatten. KB Home verfehlte trotz eines Umsatzanstiegs von 58 Prozent im abgelaufenen Quartal die noch höhere Konsensschätzung. Dass der Gewinn besser als erwartet ausfiel, half nicht, der Kurs kommt um 4,2 Prozent zurück.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 0,10%

zuvor: 0,10%

Kaufprogramm

PROGNOSE: 895 Mrd GBP

zuvor: 895 Mrd GBP

- US

14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +6,4% gg Vq

2. Veröff.: +6,4% gg Vq

4. Quartal: +4,3% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +4,3% gg Vq

2. Veröff.: +4,3% gg Vq

4. Quartal: +2,0% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 380.000

zuvor: 412.000

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai

PROGNOSE: +2,6% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: +8,0 Punkte

zuvor: +6,5 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Ein starker ifo-Geschäftsklima-Index treibt die Kurse in Europa am Donnerstag wieder nach oben. In Europa liegen mit Ausnahme des Telekom-Bereichs alle wichtigen Stoxx-Branchenindizes im Plus. Stark zeigen sich erneut die Anbieter von Genuss-Getränken. Nach den starken Zahlen vom Mittwoch steigen Pernod Ricard um weitere 1,2 Prozent, auch weil Analysten nun ihre Kurziele erhöht haben. Im Windschatten legen Campari 1,5 Prozent zu. Für die Aktie von Siemens geht es nach anfänglichen Gewinnen um 0,6 Prozent nach unten. Die Aussagen vom Kapitalmarkttag hätten bisher keine positive Überraschungen geliefert, von daher stehe die Aktie leicht unter Druck, sagt ein Aktienhändler. Dagegen steigen Siemens Healthineers mit positiven Aussagen auf ein neues Allzeit-Hoch. Sie gewinnen 3,1 Prozent auf 50,96 Euro, unter anderem mit einem Aktienrückkaufprogramm, das am Montag startet. Und Siemens Energy erholen sich um 2,1 Prozent. Für die Aktie von Wacker Chemie geht es am Mittag um knapp 5 Prozent nach oben. Positiver Auslöser sind die Aussagen von Susanne Leonhartsberger, die Chefin des Biosolutions-Geschäfts bei Wacker, dass sie mit keinen substanziellen finanziellen Auswirkungen durch die Enttäuschung im Zusammenhang mit Curevacs Covid-19-Impfstoffkandidaten rechne. Das Außenwerbeunternehmen Ströer wird etwas optimistischer und schätzt mittlerweile die Entwicklung des Geschäfts im zweiten Quartal über alle Segmente hinweg positiver ein als noch zu Beginn des Quartals. Die Aktie steigt um 1,7 Prozent. Bei Koenig & Bauer (+2,9%) wird positiv gewertet, dass die Personalziele des Programms P24x bereits erreicht wurden.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1946 +0,16% 1,1934 1,1905 -2,2%

EUR/JPY 132,39 +0,03% 132,30 131,84 +5,0%

EUR/CHF 1,0971 +0,18% 1,0961 1,0952 +1,5%

EUR/GBP 0,8580 +0,45% 0,8552 0,8549 -3,9%

USD/JPY 110,82 -0,15% 110,79 110,74 +7,3%

GBP/USD 1,3924 -0,27% 1,3931 1,3927 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,4689 -0,15% 6,4849 6,4841 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 33.386,26 -0,01% 33.916,01 30.845,26 +14,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte folgten den Vorgaben der Wall Street, auch dort hatten sich die Indizes nach beiden Seiten bewegt, in ebenfalls engen Grenzen. Schlusslicht war Sydney. Dort drückten Sorgen um neu aufgetretene Covid-19-Infektionen auf die Stimmung. Der S&P/ASX-200 gab um 0,3 Prozent nach. Der Tokioter Nikkei-Index schaffte praktisch eine Punktlandung. In Seoul ging es für den Kospi um 0,3 Prozent nach oben, was den Index nach dem dritten Plus in Folge auf ein Rekordhoch hievte. Treiber seien Käufe von Privatanlegern gewesen, berichteten Marktteilnehmer. Dass sich die südkoreanische Notenbank angesichts der überraschend schnellen Erholung der Wirtschaft auf Zinserhöhungen für dieses Jahr vorbereitet, belastete nicht. Im Handel hieß es gelassen, die Notenbank habe ihre Pläne eines geordneten Ausstiegs aus der derzeitigen Politik des billigen Geldes bestätigt. Konjunkturempfindliche Aktien wie Samsung Electronics (+1,4%), Hyundai Steel(+4,8%) und Posco (+3,4%) waren in diesem Umfeld gesucht. In Hongkong halfen fortgesetzte Gewinne im Technologiesektor, das kräftige Vortagesplus zu verteidigen. Woolworths sackten in Sydney um 11,2 Prozent ab, was allerdings im Zusammenhang stand mit dem abgetrennten Getränke- und Bewirtungsgeschäft Endeavour, das erstmals notiert wurde.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Donnerstag auf der Stelle. Die Aktivitäten am Primärmarkt hätten deutlich zugenommen, das Angebot werde dabei gut aufgenommen. Dabei sei weiterhin zu beobachten, dass die Orderbücher unverändert gut gefüllt seien und das Angebot teils mehrfach überzeichnet sei. Der nächste wichtige Termin sei die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) Mittag. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht davon aus, dass die BoE ihre Geldpolitik bestätigen wird. Ökonomen rechnen damit, dass sich am Leitzins der BoE für lange Zeit nichts ändern wird; erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 werden erste Zinserhöhungen erwartet. Auf der anderen Seite dürfte sie nach Aussage der DZ Bank nicht umhin kommen, die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Monate zu bestätigen und damit auch die längerfristige Perspektive einer weniger expansiven Geldpolitik am Leben zu halten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Volkswagen bestätigt Offerte für Europcar

Volkswagen will den Autovermieter Europcar übernehmen. Der Konzern bestätigte, mit Partnern eine unverbindliche Offerte von 0,44 Euro je Aktie für die Europcar Mobility Group SA vorgelegt zu haben. Das Angebot sei von dem Unternehmen aber zurückgewiesen worden. Aktuell sei nicht sicher, ob und unter welchen Bedingungen es zu einem Deal kommen könnte.

Neuer Siemens-Chef setzt auf Wachstum durch Software

Nach der Trennung vom Energiegeschäft im vergangenen Jahr setzt der neue Siemens-Chef Roland Busch nun voll auf Wachstum durch eine verstärkte Ausrichtung auf Digitalisierung . Um durchschnittlich 5 bis 7 Prozent jährlich werde der Umsatz ab dem im September beginnenden neuen Geschäftsjahr vergleichbar wachsen, stellte er in Aussicht. 4 bis 5 Prozent Wachstum über den Zyklus galten unter Buschs Vorgänger Joe Kaeser als Ziel.

BASF kauft Anteil an Offshore-Windpark in den Niederlanden

BASF beteiligt sich an einem Offshore-Windpark in den Niederlanden. Der Konzern hat einen Vertrag mit Vattenfall zum Kauf von 49,5 Prozent an dem Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ) unterzeichnet. Der Kaufpreis beläuft sich auf 300 Millionen Euro.

Deutsche Bank modernisiert Datenbanken zusammen mit Oracle

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 07:20 ET (11:20 GMT)