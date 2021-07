Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

Euro-Stoxx-50 4.059,16 -0,22% +14,26%

Stoxx-50 3.539,75 -0,05% +13,88%

DAX 15.663,15 -0,16% +14,17%

FTSE 7.074,11 -0,67% +10,24%

CAC 6.506,53 -0,35% +17,20%

Nikkei-225 28.569,02 +2,25% +4,10%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,17 0,27

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,35 74,56 -1,6% -1,21 +51,6%

Brent/ICE 74,46 75,55 -1,4% -1,09 +45,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.800,53 1.808,90 -0,5% -8,38 -5,1%

Silber (Spot) 25,94 26,11 -0,7% -0,17 -1,7%

Platin (Spot) 1.098,85 1.104,75 -0,5% -5,90 +2,7%

Kupfer-Future 4,31 4,35 -1,0% -0,04 +22,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Während die Terminkontrakte auf den S&P-500 leicht nachgeben, liegen die auf die Nasdaq-Indizes etwas im Plus. Damit könnte sich die Rekordjagd bei Technologiewerten fortsetzen. Allerdings dürfte zunächst Zurückhaltung dominieren, da die Berichtssaison am Dienstag beginnt. Dann werden die Investoren Aufschluss erhalten, ob die hochgelaufenen Bewertungen der Aktien berechtigt sind. Als erste Unternehmen werden am Dienstag JP Morgan und Goldman Sachs ihre Zahlenwerke vorlegen, am Mittwoch folgen Bank of America, Citigroup und Blackrock.

Virgin Galactic springen vorbörslich um 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seinem Gründer Richard Branson am Wochenende einen Weltraumflug ermöglicht hat. Branson kam am Sonntag wohlbehalten zurück.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - "Die mittlerweile mehr als sieben Wochen alte Handelsspanne zwischen 15.300 und 15.800 Punkten ist weiterhin intakt", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners zum DAX. "Der DAX bleibt im Wartemodus, das Warten auf neue Impulse geht weiter", so der Vermögensverwalter. "Für die ersehnten Impulse könnte die anlaufende Berichtssaison für das zweite Quartal sorgen", meint er. Mit Blick auf die Branchenentwicklung führen Banken (-1,7%) und Reiseaktien (-1,5%) die Verliererliste mit großem Abstand an. Auf den Freizeitsektor drückt die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Diese Variante wird zunehmend als Wachstumsrisiko gewertet - für Rohstoffaktien geht es 1,5 Prozent nach unten. Bei Bankaktien drückt derweil der jüngste Renditeverfall an den Anleihemärkten. Einen Kurseinbruch von 17 Prozent vollziehen die Aktien des Softwareunternehmens Atos in Paris. Zur Überraschung der Marktteilnehmer hat das IT-Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr gestrichen und zwar bei Umsatz, Cashflow und Profitabilität. "Das spiegelt den Wechsel der Kunden von klassischen Softwarelösungen in Richtung Cloud wider", sagt ein Händler. Insofern seien dies "umgekehrt eher gute Nachrichten" für Cloud-Anbieter wie SAP und Cancom, die bis zu 0,2 Prozent zulegen. Barclays hat laut Händlern das Kursziel für Aixtron auf 29 Euro erhöht von bisher 27 Euro. Die Titel ziehen um 1,9 Prozent an. VW profitieren von Anschlusskäufen in Reaktion auf die guten Geschäftszahlen vom Freitag und gewinnen 1,3 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1848 -0,2% 1,1864 1,1863 -3,0%

EUR/JPY 130,51 -0,2% 130,73 130,69 +3,5%

EUR/CHF 1,0856 -0,0% 1,0856 1,0858 +0,4%

EUR/GBP 0,8555 +0,1% 0,8545 0,8571 -4,2%

USD/JPY 110,16 +0,0% 110,19 110,18 +6,7%

GBP/USD 1,3850 -0,3% 1,3885 1,3840 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4790 -0,0% 6,4770 6,4833 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 33.746,26 -2,1% 34.256,01 33.574,01 +16,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Freundlich - Starke Vorgaben der Wall Street, wo die Kurse am Freitag erneut Rekordstände erreichten, und eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank (PBoC) linderten zunächst die Sorgen wegen der grassierenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen negativen Folgen für die Wirtschaft. Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 2,2 Prozent stieg. Der Markt erhielt zusätzlich Rückenwind vom wieder leicht nachgebenden Yen. Um 0,7 Prozent aufwärts ging es in Schanghai, nachdem die PBoC am Freitag nach Handelsschluss die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hatte. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent. Im südkoreanischen Seoul verbesserte sich der Kospi um 0,9 Prozent. Die Börse im australischen Sydney schloss 0,8 Prozent im Plus, angeführt vom Rohstoffsektor, der 2,2 Prozent gewann. Gesucht waren in der ganzen Region Konjunkturzykliker, aber auch Banken. Letztere profitierten ebenfalls von der Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft und eine damit verbundene höhere Kreditnachfrage. Zudem haben sich die Renditen am US-Anleihemarkt nach dem jüngsten Rücksetzer stabilisiert.

+++++ CREDIT +++++

Nach dem Rückgang zum Wochenschluss treten die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen am Montag auf der Stelle. Der Markt wartet auf den Start der Berichtssaison in den USA, dort legen am Dienstag Goldman Sachs und JP Morgan ihre Geschäftszahlen auf den Tisch. Von daher sind zunächst Impulse auf die Spreads der Bankenanleihen zu erwarten. Darüber hinaus heißt es aber, da die Berichtssaison die Ausgabe von Neuemissionen zunächst einschränke, könnten die Spreads noch weiter zusammenlaufen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Continental beteiligt sich an Wartungs-Start-up

Der Autozulieferer Continental hat eine Minderheitsbeteiligung an dem Start-up-Unternehmen Feelit mit Sitz in Tel Aviv erworben. Über die Höhe der Beteiligung haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft weitere Unternehmensteile

In den Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG und der Wirecard Sales International Holding GmbH hat Insolvenzverwalter Michael Jaffé weitere Unternehmensteile verwerten können. Es seien die Anteile an zwei der vier an Finch Capital verkauften Tochtergesellschaften im Asien-Pazifikraum übertragen worden.

Deutscher Harzhersteller Allnex wird nach Thailand verkauft

Der thailändische Ölraffineriekonzern PTT Global Chemical PCL will den deutschen Harzspezialisten Allnex Holding GmbH für 4 Milliarden Euro übernehmen. Die Unternehmenstochter PTTGC International (Netherlands) BV wird 3,58 Milliarden Euro zahlen, um alle Anteile von Allnex zu erwerben sowie ein bestehendes Gesellschafterdarlehen in Höhe von 426,3 Millionen Euro zu kaufen.

Atos senkt nach schwachem Quartal Jahresziele

Die Atos SE hat ihre Finanzziele für das Jahr gesenkt, nachdem sie im zweiten Quartal organisch geschrumpft ist. Das französische IT-Unternehmen erwartet nun, dass die operative Marge im Gesamtjahr bei etwa 6 Prozent liegen wird, verglichen mit einem vorherigen Ziel von 9,4 bis 9,8 Prozent.

IPO/Bytedance legt Börsengang nach Warnungen auf Eis - Kreise

Bytedance, das Mutterunternehmen der beliebten Kurzvideo-App Tiktok hat Pläne für einen Börsengang nach Insiderangaben vor Monaten auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Der in Peking ansässige Social-Media-Gigant, der in einer Finanzierungsrunde im Dezember zuletzt mit 180 Milliarden Dollar bewertet wurde, hatte nach Angaben von Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind, einen Börsengang aller oder einiger seiner Geschäftsbereiche in den USA oder in Hongkong ins Auge gefasst.

Credit Suisse verliert Compliance-Chefin der Swiss Universal Bank

Die Credit Suisse Group AG verliert die Leiterin der Compliance-Abteilung ihrer Sparte Swiss Universal Bank. Floriana Scarlato verlasse das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Scarlato, die seit 2005 bei der Schweizer Bank tätig ist, werde "eine neue Herausforderung außerhalb der Bank annehmen". Ein Nachfolger werde zu gegebener Zeit ernannt werden.

