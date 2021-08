Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.54 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.443,00 -0,0% +19,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.021,50 +0,2% +16,7%

Euro-Stoxx-50 4.189,87 -0,2% +17,9%

Stoxx-50 3.657,39 -0,1% +17,7%

DAX 15.909,59 -0,1% +16,0%

FTSE 7.159,96 -0,3% +11,2%

CAC 6.798,09 -0,3% +22,5%

Nikkei-225 27.585,91 +0,6% +0,5%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,97 +0,17

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,24 66,59 +1,0% 0,65 +39,5%

Brent/ICE 69,73 69,03 +1,0% 0,70 +36,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,11 1.786,23 +0,0% +0,88 -5,8%

Silber (Spot) 23,71 23,68 +0,2% +0,04 -10,2%

Platin (Spot) 1.004,15 1.000,78 +0,3% +3,38 -6,2%

Kupfer-Future 4,18 4,21 -0,7% -0,03 +18,5%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach dem Schwächeanfall am Vortag tendieren die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes zur Wochenmitte minimal leichter. Die Anleger warten auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Es dürfte Aufschlüsse darüber geben, wann die Fed damit beginnen könnte, die expansive Geldpolitik zurückzufahren, die sie zum Start der Corona-Pandemie angesteuert hatte. Gut kamen am späten Dienstag die Zahlen von Agilent an, die Aktie legte auf Nasdaq.com um 1,7 Prozent zu. Der Hersteller von Messgeräten übertraf mit seinen Zahlen die Konsensschätzungen und erhöhte zudem den Ausblick. Die Ergebnisse des Halbleiterherstellers Cree werden dagegen mit einem Minus von gut 3,4 Prozent quittiert. Trotz des boomenden Halbleitermarktes schrieb Cree in seinem vierten Quartal rote Zahlen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli

Baubeginne

PROGNOSE: -3,2% gg Vm

zuvor: +6,3% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -5,1% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Juli

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Mit Sorge wird an der Börse die steigende Zahl an Corona-Infektionen durch die Delta-Variante verfolgt. Die Zur Rose Group (-4,9%) hat ihren Umsatz im zweiten Quartal weiter gesteigert, den Verlust im ersten Halbjahr aber aufgrund hoher Ausgaben ausgeweitet. Zudem hat der Augenheilkunde-Konzern Alcon nach Quartalsgewinn seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Für die Aktie geht es um 11,6 Prozent nach oben. Durchweg gute Nachrichten gibt es vom dänischen Brauereikonzern Carlsberg, dessen Aktie 1,7 Prozent zulegt. Der Absatz erholte sich kräftig, die Jahresprognose wurde erhöht und zudem ein weiteres Aktienrückkauf-Programm von bis zu 1 Milliarde dänischen Kronen aufgesetzt. Die Aktien von SFC Energy klettern um 9,9 Prozent. Aktueller Kurstreiber ist die Nachricht einer Entwicklungspartnerschaft mit der norwegischen Nel ASA für ein Elektrolyseur- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem für die Industrie.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1715 +0,0% 1,1715 1,1713 -4,1%

EUR/JPY 128,51 +0,1% 128,42 128,40 +1,9%

EUR/CHF 1,0718 +0,0% 1,0710 1,0711 -0,9%

EUR/GBP 0,8517 -0,1% 0,8530 0,8526 -4,6%

USD/JPY 109,70 +0,1% 109,61 109,62 +6,2%

GBP/USD 1,3753 +0,1% 1,3757 1,3739 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4857 -0,1% 6,4850 6,4930 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 45.378,01 +1,4% 45.410,51 45.860,76 +56,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - Nach einem leichteren Start tendierten die Indizes im Verlauf deutlich nach oben, wenngleich die Gewinne nicht so stark ausfielen wie die Einbußen am Vortag. Das galt insbesondere für die chinesischen Börsen, die sich um bis zu 1,0 Prozent erholen konnten. Der Nikkei-Index in Tokio gewann 0,6 Prozent auf 27.586 Punkte. In Sydney (-0,1%) bremste eine Rekordzahl an Corona-Fallzahlen in New South Wales und ein starkes Kursminus beim Schwergewicht BHP. Neueste Kommentare von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach die Corona-Pandemie nach wie vor die Wirtschaftsaktivität überschattet, könnten bei einigen Akteuren zu kursstützenden Spekulationen geführt haben. In Hongkong zeigten sich die zuletzt schwer gebeutelten Technologietitel Tencent, Meituan und Alibaba zumindest stabilisiert. Geely verbesserten sich um 3,1 Prozent, nachdem der Autobauer während des Handels einen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr berichtet hatte. In Sydney standen BHP und Woodside im Fokus. Beide Aktien ließen deutlich Federn: BHP verloren fast 7 Prozent und Woodside Petroleum 2,0 Prozent. Die beiden Unternehmen hatten am Vortag das Zusammenlegen ihrer Öl- und Gassparten beschlossen mit einem Volumen von 29 Milliarden Dollar, worüber es zuvor bereits Spekulationen gegeben hatte. Während Analysten das Minus bei BHP im Wesentlichen dadurch begründet sahen, dass der Minenriese seine Zweitnotierung in London beendet, wo die Aktie traditionell mit einem deutlichen Abschlag zur Notiz in Sydney gehandelt werde, hätten bei Woodside Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Deals belastet.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zeigen sich zur Wochenmitte nur wenig verändert. Während sich viele Marktteilnehmer im Sommerurlaub befinden, ist der Primärmarkt nahezu zum Erliegen gekommen. Dies wird tendenziell stützend für Credits gewertet. Auch die Notenbanken liefern momentan keine Impulse. Die Zentralbank Neuseelands hat in der Nacht den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent belassen, zugleich aber künftige restriktive Schritte in Aussicht gestellt. Zuletzt hatten sich dort die Rahmenbedingungen spürbar eingetrübt. Auch die am Abend anstehende Veröffentlichung der sogenannten "Minutes" zur jüngsten FOMC-Sitzung dürften nach Einschätzung der Zinsstrategen der DZ Bank wenig Wellen schlagen, nachdem bereits das eigentliche Treffen weitgehend ereignislos verlief.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

WINTERSHALL DEA

Wintershall Dea will zusammen mit dem Leipziger Gashändler VNG das Verfahren der thermischen Methanpyrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff aus Erdgas marktfähig machen. Beide Seiten vereinbarten dazu den Bau einer Pilotanlage bis 2023 wahrscheinlich in Ostdeutschland, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Die Anlage soll für 400 Kilogramm sogenanntem türkisen Wasserstoff ausgelegt werden. Mit Abnehmern werde bereits gesprochen. Bei der Methanpyrolyse wird bei hohen Temperaturen Erdgas in Wasserstoff und festen Kohlenstoff aufgespalten.

ZUR ROSE

hat ihren Umsatz im zweiten Quartal weiter gesteigert, den Verlust im ersten Halbjahr aber aufgrund hoher Ausgaben ausgeweitet. Zwar ging die Nachfrage nach rezeptfreien Erkältungs- und Grippemedikamenten zurück, doch der generelle Trend zu mehr Online-Käufen und der kontinuierliche Kundenzuwachs unterstützten die dynamische Entwicklung. Die Zahl aktiver Kunden der Online-Apotheke, stieg um 600.000 auf 11,7 Millionen. In den Monaten April bis Juni stieg der Umsatz um 25,8 Prozent auf 418,8 Millionen Schweizer Franken. Der auf die Aktionäre entfallende Konzernverlust lag bei 77 Millionen nach 52,3 Millionen Euro.

PHILIP MORRIS

hat bereits am Markt einen Anteil von 22,61 Prozent an seinem Übernahmeziel Vectura erworben und angekündigt, auf diesem Wege weitere Aktien zu kaufen. Der Tabakkonzern teilte mit, er habe 135,5 Millionen Aktien der auf Inhalationsmedikamente spezialisierten Vectura Group plc zum Preis von 165 britischen Pence gekauft - also zum gleichen Preis, den er im Rahmen seines Übernahmeangebotes zahlen will. Weitere Käufe am Markt würden zum gleichen Preis getätigt.

GEELY

Der chinesische Autobauer hat im ersten Halbjahr 3,5 Prozent mehr verdient als im Vorjahreszeitraum und rechnet dank der bevorstehenden Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle mit einem besseren Ergebnis im restlichen Jahresverlauf. Die Geely Automobile Holdings Ltd bekräftigte ihr Ziel, im laufenden Jahr 1,53 Millionen Fahrzeuge abzusetzen, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag im ersten Halbjahr bei 2,38 Milliarden Yuan (313,4 Millionen Euro), gegenüber 2,30 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 45,03 Milliarden Yuan.

TENCENT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 18, 2021 06:57 ET (10:57 GMT)