Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Bank Holiday" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.509,25 +0,1% +20,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.447,75 +0,1% +20,0%

Euro-Stoxx-50 4.197,31 +0,2% +18,2%

Stoxx-50 3.626,25 +0,0% +16,7%

DAX 15.878,98 +0,2% +15,8%

FTSE Feiertag

CAC 6.692,33 +0,2% +20,6%

Nikkei-225 27.789,29 +0,5% +1,3%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,08 +0,09

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,36 68,74 -0,6% -0,38 +42,4%

Brent/ICE 72,59 72,70 -0,2% -0,11 +42,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,21 1.817,10 -0,0% -0,89 -4,3%

Silber (Spot) 24,09 24,03 +0,3% +0,06 -8,7%

Platin (Spot) 1.013,60 1.015,00 -0,1% -1,40 -5,3%

Kupfer-Future 4,35 4,32 +0,8% +0,04 +23,4%

Nach der Erholung in der vergangenen Woche kommen die Ölpreise wieder etwas zurück. Hurrikan Ida stütze zwar tendenziell die Preise, aber das könne sich auch ändern, je nachdem wie stark Ölförderung und Raffineriekapazitäten in Mitleidenschaft gezogen würden, meint die Bank ING. Von der Opec-Konferenz am 1. September erwarten die ING-Analysten keine Überraschungen. Nachdem sich die Preise jüngst erholt hätten, dürfte die Opec ihre Förderkürzungen wie geplant drosseln.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Kaum verändert dürften die US-Börsen in die neue Woche starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes treten am Montag vorbörslich mehr oder weniger auf der Stelle. Der Powell-Effekt, der die Kurse am Freitag nach oben getrieben hatte, lasse nach, so Marktteilnehmer. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte nur vage Signale bezüglich des Zeitpunkts ausgesendet, zu dem die Federal Reserve mit der Rückführung ihrer monatlichen Anleihekäufe beginnen werde. Außerdem beharrte er darauf, dass der deutliche Anstieg der Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen sei. Dafür melden sich Inflationssorgen und Zweifel am Tempo der wirtschaftlichen Erholung zurück, zumal die Nachrichtenlage dünn ist. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmensereignisse auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten werden Hill-Rom vorbörslich 3,8 Prozent höher gestellt. Baxter International will den Medizintechnikhersteller für rund 10 Milliarden Dollar kaufen, wie informierte Personen berichten. Hill-Rom kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-DE

14:00 Verbraucherpreise August (vorläufig)

Prognose: +0,1% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+3,8% gg Vj

HVPI

Prognose: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen weisen am Montagmittag leichte Kursgewinne auf. Gesprächsthema ist weiter die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vom Freitag, wonach sich die Geldpolitik der Fed nur langsam ändern dürfte. "Damit wird weiter Geld in die Märkte gepumpt, wenn auch etwas langsamer als bisher", so ein Fondsmanager. "Auch wenn Zwischenkorrekturen immer möglich seien: "Ein Ende der Hausse in den verschiedenen Asset-Klassen ist nicht in Sicht", sagt er. Im DAX tut sich auch bei den Einzelwerten sehr wenig. Nur Covestro legen mit 2,9 Prozent etwas stärker zu. Deutlichere Kursbewegungen gibt es bei den Nebenwerten. So geben die Aktien von Encavis um 2,2 Prozent nach. Der Windparkbetreiber hat zwei Wandelanleihen gekündigt. Dadurch erhöht sich die Anzahl ausstehender Aktien und hat eine Gewinnverwässerung zur Folge. Das in der Corona-Pandemie gestiegene Bedürfnis nach mehr Bewegungsfreiheit im Urlaub sorgt für gute Geschäfte beim Wohnmobilbauer Knaus Tabbert (+5,4%), der die Produktionskapazitäten verdoppeln will bis 2025. Der Umsatz soll dadurch bis auf 2 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Aktien feiern dies mit einem Plus von 5,4 Prozent. Flatexdegiro legen nach einer Split-Ankündigung 3,2 Prozent zu. Der Stoxx-Sektor der Versicherer ist mit einem Minus von 0,3 Prozent einer der schwächsten in Europa. "Die Schäden dieses Jahr sind wohl deutlich größer als zu den Erneuerungsrunden im April angenommen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Nach den Bränden in Südeuropa, der Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa und dem Erdbeben in Haiti führe nun der Hurrikan "Ida" zu größeren Schäden in Louisiana.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:44 Fr, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1796 +0,0% 1,1797 1,1788 -3,4%

EUR/JPY 129,58 -0,0% 129,50 129,61 +2,8%

EUR/CHF 1,0790 +0,3% 1,0760 1,0766 -0,2%

EUR/GBP 0,8577 -0,0% 0,8572 0,8575 -4,0%

USD/JPY 109,85 -0,0% 109,79 109,97 +6,4%

GBP/USD 1,3753 -0,0% 1,3761 1,3746 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4655 +0,0% 6,4684 6,4680 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 48.047,26 -1,8% 47.973,51 48.281,26 +65,4%

Der Dollar verharrt zu Wochenbeginn auf dem am Freitag deutlich schwächeren Niveau. Nachdem einige Falken des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) sich nochmals für einen Beginn der Rückführung der Anleihekäufe (Tapering) schon im September ausgesprochen hätten, schien der Markt offenbar doch noch die Hoffnung gehegt zu haben, dass auch von US-Notenbankpräsident Jerome Powell ähnliche Töne zu hören sein würden, blickt Devisen-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank zurück. Doch mit dem Warnhinweis auf die sich ausbreitende Delta-Variante habe er sogar eher eine vorsichtigere Haltung an den Tag gelegt.

Die Commerzbank schließt daraus, dass ein Tapering-Beschluss bereits im September eher unwahrscheinlich ist. Der Markt scheine dies ähnlich zu interpretieren, weshalb der Dollar gefallen sei. Die Devisen-Analystin fühlt sich vor diesem Hintergrund mit der Prognose, dass der Euro in den nächsten Wochen in etwa bei den aktuellen Niveaus um 1,18 Dollar verharren wird, sehr wohl.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Moderate Gewinne haben zu Beginn der neuen Handelswoche die Börsen in Ostasien und Australien verzeichnet. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole als Stimmungsaufheller. Powell hatte am Freitag kein klares Signal gegeben, wann die Fed mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte. In Tokio zeigten sich vor allem die allgemein als stark zinsreagibel geltenden Technologiewerte mit Aufschlägen. So erhöhten sich die Aktien von Renesas um 3,1 Prozent und Panasonic stiegen um 1,7 Prozent. Angeführt wurde die Gewinnerliste von den Schiffsbauwerten. Für Nippon Yusen ging es um 2,8 Prozent nach oben. Bei den Autowerten legten Nissan Motor um 1,8 Prozent zu. In Hongkong zeigten die zuletzt volatilen und oft richtunggebenden Technologiewerte eine uneinheitliche Tendenz. Während Alibaba um 1,0 Prozent stiegen, verloren Tencent weitere 0,8 Prozent. Hier belastete die Nachricht, dass Peking die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wolle, hieß es. Die australische Börse profitierte von guten Zahlen von Fortescue (+6,6%). Der Bergbaukonzern hat im Geschäftsjahr den Gewinn verdoppelt und einen starken Ausblick gegeben. Für BHP (+2,5%) und Rio Tinto (+3,1%) ging es im Fahrwasser ebenfalls aufwärts. Der Sektor lag mit einem Plus von 2,7 Prozent an der Spitze. Im Technologiesektor verloren Altium 14 Prozent. Das Softwareunternehmen hat den Zeitplan für sein angestrebtes Umsatzziel verschoben. In Seoul schoben Gewinne bei Stahl- und Bauwerten den Markt an. Teilnehmer verwiesen auf einen erhöhten Risiko-Appetit ausländischer Investoren nach den Powell-Aussagen. Die Aktie des Stahlkonzerns Posco verbesserte sich um 5,4 Prozent und für GS Engineering & Construction ging es um 6,9 Prozent nach oben.

+++++ CREDIT +++++

Wenig verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen am Montag. Zum einen fehlen aufgrund eines Feiertages die wichtigen britischen Händler, zum anderen fand eine Einengungsrally bereits am Freitagnachmittag mit Beginn der Powell-Rede statt.

Die Interpretation der Aussagen des US-Notenbankchefs als eher taubenhaft durch die Märkte und die Fokussierung auf die wiederholte Aussage, wonach der Inflationsdruck nur vorübergehend sein dürfte, hätten nicht nur zu einer Rally bei den US-Anleihen und US-Aktien geführt; bei den Credit Spreads sei es darauf zu einer Einengung gekommen, so die Analysten der Commerzbank.

Für Euro-Spreads sei der Impuls jedoch zu spät gekommen. Etwa die Hälfte der Bewegung habe nach 17.00 Uhr MESZ stattgefunden. Daher dürfte diese in der nun anlaufenden Woche Rückenwind erhalten, um ein erneut großes Angebot aufzufangen.

