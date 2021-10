Indizes in diesem Artikel KOSPI 3.020,5

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Österreich ruht der Aktienhandel wegen des Nationalfeiertages.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:21 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.577,25 +0,4% +23,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.589,25 +0,6% +21,2%

Euro-Stoxx-50 4.222,72 +0,8% +18,9%

Stoxx-50 3.663,31 +0,7% +17,9%

DAX 15.743,72 +0,9% +14,8%

FTSE 7.266,39 +0,6% +11,8%

CAC 6.760,29 +0,7% +21,8%

Nikkei-225 29.106,01 +1,8% +6,1%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 168,79 +0,14

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,87 83,76 +0,1% 0,11 +75,9%

Brent/ICE 85,98 85,99 -0,0% -0,01 +69,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,10 1.807,79 -0,3% -4,69 -5,0%

Silber (Spot) 24,37 24,57 -0,8% -0,20 -7,7%

Platin (Spot) 1.054,55 1.061,99 -0,7% -7,44 -1,5%

Kupfer-Future 4,51 4,53 -0,4% -0,02 +28,0%

Der Goldpreis gibt moderat nach. Am Vortag war der Preis des Edelmetalls auf den höchsten Stand seit sechs Wochen gestiegen, weil Anleger aus Sorge vor der Inflationsentwicklung das Edelmetall als Inflationsschutz gekauft hatten.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach einem freundlichen Wochenstart mit neuen Rekordhochs dürfte die Wall Street mit leichten Aufschlägen noch etwas weiter zulegen. Der Future auf den S&P-500 steigt vorbörslich um 0,4 Prozent. Die von den Unternehmen mehrheitlich bisher vorgelegten guten Geschäftszahlen haben die Sorgen der Anleger über die gestiegene Inflation und die globale Wirtschaftsentwicklung etwas beruhigt. Die Berichtssaison läuft indessen munter weiter mit einer ganzen Reihe von Zahlenvorlagen u.a. aus dem Technologiesektor. Am Montag nach Handelsschluss hatte bereits Facebook Einblicke in den Geschäftsverlauf gewährt. Der Social-Media-Riese hat im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen des Marktes geschlagen, blieb aber beim Umsatz unter den Schätzungen der Analysten. Auch der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal verfehlte die Marktprognose. Die Aktie notiert vorbörslich 2,6 Prozent höher.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- AMS Osram, Ergebnis 3Q

- Cancom, Ergebnis 3Q

- Progress-Werk Oberkirch (PWO), Ergebnis 9 Monate

- Morphosys, Ergebnis 9 Monate.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Neubauverkäufe September

PROGNOSE: +2,7% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober

PROGNOSE: 108,0

zuvor: 109,3

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Weiter nach oben geht es mit den Kursen der europäischen Aktien. Angetrieben werden die Kurse von der guten Berichtsaison. Gefragt sind die Reise- und Freizeit-Aktien. Nachdem der Sektor zuletzt mit den steigenden Ölpreisen deutlich zurückgeblieben war, geht es mit seinem Stoxx-Branchenindex nun um 2,2 Prozent nach oben. Der Index der Versicherungswerte folgt mit einem Plus von 1,6 Prozent. Gut kommen die Geschäftszahlen von UBS (+0,5%) an. So stieg der Nettogewinn im dritten Quartal auf 2,28 Milliarden Dollar, Analysten hatten dagegen nur mit 1,4 Milliarden gerechnet. Novartis steigen nach ihren Geschäftszahlen zum dritten Quartal um 1,5 Prozent. Der Gewinn je Aktie hat laut Jefferies-Analysten aufgrund der niedrigen operativen Ausgaben die Markterwartung um 4 Prozent übertroffen. Das Geschäft bei Siltronic (+1,8%) brummt. Nach einem überzeugenden dritten Quartal hat das Unternehmen die Prognose angehoben. Nach Drittquartalszahlen ziehen Kion um fast 4 Prozent an. Nach Einschätzung von Baader Helvea ist der Auftragseingang weit besser als erwartet ausgefallen. Für die Aktie von Ceconomy geht es um 6,8 Prozent nach oben. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2020/21 haben im Ergebnis die Markterwartungen erfüllt. Pfeiffer Vacuum haussieren um 10,8 Prozent auf das neue Allzeithoch von 216 Euro. Das Geschäft profitiert aktuell von der guten Nachfrage der Halbleiterausrüster. K+S (-5%) hat die operative EBITDA-Prognose für 2021 weiter angehoben, allerdings wurde am Markt mehr erwartet. Zudem dauert die kartellrechtliche Prüfung der geplanten Übernahme von REKS noch an. Die Aktie der Deutschen Industrie REIT (DIR) schießt um 36 Prozent auf knapp 23 Euro nach oben. Die niederländische CTP will fünf neue Aktien von CTP im Tausch für vier DIR-Aktien offerieren. Die Aktiengegenleistung biete bezogen auf die Schlusskurse von CTP und DIR vom Montag einen rechnerischen Gegenwert von 24,94 Euro je DIR-Aktie und damit eine Prämie von rund 48 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di., 8:25 Uhr Mo, 17:53 % YTD

EUR/USD 1,1624 +0,1% 1,1654 1,1613 -4,8%

EUR/JPY 132,45 +0,3% 132,36 132,02 +5,0%

EUR/CHF 1,0685 +0,1% 1,0675 1,0672 -1,2%

EUR/GBP 0,8406 -0,3% 0,8463 0,8428 -5,9%

USD/JPY 113,95 +0,2% 113,57 113,68 +10,3%

GBP/USD 1,3827 +0,4% 1,3772 1,3779 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3760 -0,1% 6,3767 6,3821 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 62.924,75 +0,2% 61.934,51 63.503,76 +116,6%

Der DXY-Dollarindex steigt am Dienstag nach seinen Vortagesaufschlägen um weitere knapp 0,1 Prozent. Devisenstrategin Kathy Lien von BK Asset Management sieht die Kernangaben über die persönlichen Konsumausgaben in den USA am Freitag als bedeutender für die kurzfristige Richtung des Greenbacks an als die Wachstumsdaten zum dritten Quartal am Donnerstag. Der Kern-PCE-Index, den die US-Notenbank zur Messung der Inflation bevorzugt heranziehe, dürfte neue Hochs erklommen haben, mutmaßt die Expertin. In der Folge dürften sowohl Inflationserwartungen als auch Dollar-Wechselkurse klettern.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Freundliche Vorgaben von der Wall Street haben das Sentiment gestützt. Gegenwind kam von der sich regional verschärfenden Corona-Lage. In Tokio setzten Teilnehmer ihre Hoffnung auf eine Erholung der Unternehmensgewinne nach dem Höhepunkt der Corona-Krise. Hilfe kam vom erneut schwächelnden Yen. Panasonic rückten mit einer neuen Lithium-Ionen-Batterie für Tesla um 5,6 Prozent nach oben. In Hongkong profitierten Elektroautoherstellern davon, dass die Tesla-Aktie auf ein Allzeithoch gesprungen ist und mittlerweile an der Börse über 1 Billion Dollar wert ist. BYD verteuerten sich um rund 3 Prozent. Zu den massiven Verlierern gehörten im Vorfeld eines vermuteten Verlusts Alibaba Health Information Technology (-11,5%). Auf der Börse in Schanghai lastete weiter die Corona-Pandemie, da die Regierung scharfe Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung getroffen hat. Trotz der Entspannung in der Vorwoche um den Evergrande-Konzern blieb die Immobilienkrise Börsengespräch. Denn der Immobilienkonzern Modern Land China hat die Zahlung für eine Dollaranleihe nicht bedient. Der südkoreanische Kospi wurde von Elektronik-, Energie- und Biotechwerten nach oben geleitet. SK Hynix stiegen um 2 Prozent, nachdem der Speicherchiphersteller Drittquartalszahlen über Erwartung vorgelegt hatte. Im Vorfeld von Zahlen gewannen LG Display 4,2 Prozent. Samsung Electronics legten 1,3 Prozent zu, der Konzern wird im Lauf der Woche sein Zahlenwerk präsentieren.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen bilden sich am Dienstag leicht zurück. Stützend für die Credits wirkt die bislang besser als erwartet laufende Berichtssaison in Europa. Wichtigster Termin ist die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag. Aber auch diese dürfte vermutlich günstig für Credits laufen. Denn im Anschluss an die Sitzung könnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde der jüngste Zinserhöhungsfantasie am Markt den Wind aus den Segeln nehmen. Ein Ende der Käufe von Unternehmensanleihen im Rahmen des PEPP-Programms ist nicht in Sicht.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Heidelbergcement verstärkt Geschäft in Tansania

Heidelbergcement verstärkt sich im ostafrikanischen Tansania. Der Baustoffkonzern erwirbt 68 Prozent am tansanischen Zementhersteller Tanga Cement, wie er in Heidelberg mitteilte.

Wechsel im RWE-Aufsichtsrat: Thomas Kufen folgt auf Günther Schartz

Im Aufsichtsrat der RWE AG ist ein Wechsel vollzogen worden: Seit dem 18. Oktober ist Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen, Mitglied des Gremiums, wie der Konzern mitteilte.

Vonovia hält nach Ende des Übernahmeangebots 87,6% an Deutsche Wohnen

