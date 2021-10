Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:28 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.565,75 -0,5% +22,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.632,25 -0,8% +21,6%

Euro-Stoxx-50 4.208,89 -0,6% +18,5%

Stoxx-50 3.655,80 -0,5% +17,6%

DAX 15.567,76 -0,8% +13,5%

FTSE 7.229,45 -0,3% +12,2%

CAC 6.781,76 -0,3% +22,2%

Nikkei-225 28.892,69 +0,3% +5,3%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 168,11 -0,95

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,09 82,81 +0,3% 0,28 +74,3%

Brent/ICE 84,54 84,32 +0,3% 0,22 +66,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.794,79 1.798,91 -0,2% -4,13 -5,4%

Silber (Spot) 23,99 24,13 -0,6% -0,14 -9,1%

Platin (Spot) 1.025,62 1.022,73 +0,3% +2,89 -4,2%

Kupfer-Future 4,44 4,44 -0,0% -0,00 +25,9%

Die Ölpreise pendeln leicht hin und her. Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Siebenjahreshochs hatten zuletzt die Preise etwas nach unten gezogen. Hinzu kamen gestiegene Rohölbestände in den USA.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach einer bisher überwiegend gut verlaufenen Handelswoche mit neuen Rekordhochs dürfte die Wall Street mit Abschlägen starten. Eingetrübt wird die Stimmung von enttäuschenden Quartalszahlen von Amazon und Apple, die vor allem Technologiewerte mit nach unten ziehen dürften. Amazon hatte im dritten Quartal einen stärker als befürchtet ausgefallenen Gewinneinbruch verzeichnet und nur einen etwas trüben Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal abgegeben. Der Konzern kämpft mit Problemen in der Lieferkette und beim Personal. Die Aktie rutscht vorbörslich um 4,7 Prozent ab. Apple (-3,3%) verfehlte in ihrem vierten Geschäftsquartal bei etwas geringer als erwartet ausgefallenen iPhone-Verkäufen die Umsatzprognosen und warnte für die kommenden Monate vor größeren Herausforderungen wegen Unterbrechungen der Lieferkette. Auch Starbucks (-4,7%) hat Geschäftszahlen vorgelegt. Die Kaffeehauskette verfehlte die Umsatzerwartung des Marktes. Dagegen wurde beim Nettogewinn die Prognose leicht übertroffen. Chevron (+1,8%) hat für das dritte Quartal einen Gewinn und Umsatz gemeldet, der weit über den Erwartungen liegt. Der Ölkonzern profitiert davon, dass die Rohölpreise sich fast verdoppelt und die Erdgaspreise fast vervierfacht haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:30 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

+++++ INDEXÄNDERUNG +++++

- Folgende Index-Änderungen wurden mit Handelsbeginn wirksam:

DAX

+ NEUAUFNAHME

- Beiersdorf

+ HERAUSNAHME

- Deutsche Wohnen

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Talanx

+ HERAUSNAHME

- Beiersdorf

SDAX

+ NEUAUFNAHME

- Basler

+ HERAUSNAHME

- Talanx

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Arbeitskostenindex 3Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

2. Quartal: +0,7% gg Vq

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 63,5

zuvor: 64,7

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Oktober (2. Umfrage)

PROGNOSE: 71,2

1. Umfrage: 71,4

zuvor: 72,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten geht es nach unten. Zum einen machen die schwachen Ausblicke von Apple und Amazon deutlich, wie sich die Probleme der Lieferketten auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Zudem belasten Inflationssorgen. MTU (+1,7%) hat zwar das Umsatzziel für das laufende Jahr leicht gesenkt, dies wurde aber erwartet. Positiv wird die gute Margenentwicklung im abgelaufenen Quartal hervorgehoben genauso wie das Margenziel. Daimler ziehen um 1 Prozent an. Die Geschäftszahlen sind über den Erwartungen ausgefallen. Für Erleichterung dürfte sorgen, dass der Margenausblick für den Bereich Nutzfahrzeuge bestätigt wurde. Fuchs Petrolub (-3,6%) hat einen Quartalsbericht im Rahmen der Erwartungen vorgelegt. Salzgitter gewinnen 1,8 Prozent. Der Stahlkonzern hat die Markterwartungen erneut übertroffen. In Paris geht es mit Safran um 2 Prozent nach oben. Positiv hebt Citigroup die starke Entwicklung im Service-Geschäft hervor. Air France KLM steigen um 3,2 Prozent. Der Konzern hat überraschend beim operativen Ergebnis schwarze Zahlen geschrieben. Stark hat sich das Frachtgeschäft entwickelt. Essilorluxottica steigen um 1,6 Prozent, der Optikkonzern hat auf bereinigter Basis die Umsatzerwartungen übertroffen, der Ausblick profitiert von der Übernahme von Grandivsion. Saint Gobain geben um 4,5 Prozent nach. Die Umsätze fielen nach Angaben der Citigroup 0,6 Prozent über den Konsensschätzungen aus. Holcim (+1%) erwartet nun ein wiederkehrendes EBIT des flächenbereinigten Geschäfts von mindestens 22 Prozent nach bislang 18 Prozent. Swiss Re (+2,2%) ist in den ersten neun Monaten des Jahres in die Gewinnzone zurückgekehrt, da er Verluste aus Naturkatastrophen auffangen konnte.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr., 8:43 Uhr Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1654 -0,2% 1,1663 1,1681 -4,6%

EUR/JPY 132,58 -0,1% 132,41 132,35 +5,1%

EUR/CHF 1,0623 -0,3% 1,0635 1,0663 -1,7%

EUR/GBP 0,8448 -0,2% 0,8460 0,8461 -5,4%

USD/JPY 113,77 +0,2% 113,53 113,30 +10,2%

GBP/USD 1,3795 -0,0% 1,3786 1,3810 +0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3927 +0,1% 6,3867 6,3900 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 61.039,26 +0,5% 61.379,01 61.432,01 +110,1%

Der Euro hat am Vortag im Nachklapp auf schwache US-Daten und der überraschenden Beendigung des PEPP-Programms durch die Europäische Zentralbank bereits Ende März 2022 deutlich zugelegt. Aktuell kommt die Gemeinschaftswährung wieder leicht zurück, verteidigt aber den Löwenanteil der Vortagesaufschläge. Der Euro geht bei 1,1652 US-Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1690 um. Vor den US-Daten und den EZB-Aussagen war der Euro am Vortag aber klar unter der Markt von 1,16 gehandelt worden.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Sehr uneinheitlich haben sich die Börsen präsentiert. Ein bitterer Beigeschmack wegen schwächer als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen der US-Technologiegiganten Amazon und Apple zügelte den Appetit. Daneben blieb das Dauerthema Inflation präsent. In Hongkong drückten schwache Ergebniszahlen von Versicherern die Branchenwerte. Ping An gaben 3,9 und China Life um 4 Prozent nach. Auf den chinesischen Festland hat der mit Liquiditätsproblemen kämpfende Immobilienkonzern Evergrande (-3,3%) eine weitere überfällige Zinszahlung auf eine Anleihe zahlen können. Laut IG könnte dies etwas Vertrauen zurückbringen und Zeit erkaufen. Berichtsunternehmen standen in Tokio im Blick. Panasonic verloren 6,2 Prozent, nachdem der Konzern einen Rückgang beim bereinigten Gewinn berichtet hatte - verursacht teilweise durch höhere Materialkosten. Sony stiegen um 1,9 Prozent, nachdem das Unternehmen Umsatz- und Gewinnprognosen erhöht hatte. Zudem erwägt der Elektronikkonzern eine Partnerschaft mit Taiwan Semiconductor Manufacturing (-0,8%) beim Bau und Betrieb einer neuen Chipfabrik in Japan. Der Kospi in Südkorea wurde von Biotechnologie-, Internet- und Elektronikwerte belastet. Wegen Lieferkettenproblemen war der Fabrikausstoß im September den zweiten Monat in Folge rückläufig. In Australien gehörten Bankaktien zu den größten Verlieren. Macquarie waren vom Handel ausgesetzt wegen einer Kapitalerhöhung.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen ziehen am Freitag auf breiter Front etwas an. "Die Mischung aus schwächerem Wachstum und hoher Inflation führt zu Risiko-Aversion", so ein Marktteilnehmer. Zudem habe die EZB die Spekulationen um eine straffere Geldpolitik nicht ausräumen können. "Und nach der EZB ist vor der Fed", sagt er. Von der US-Notenbank wird erwartet, dass sie in der kommenden Woche ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe einleitet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bayer bekommt für Xarelto positive EU-Patentamts-Entscheidung

hat im Streit mit Generikaherstellern um den Patentschutz für sein Bestseller-Medikament Xarelto einen Erfolg verbucht. Das Europäische Patentamt bestätigte das Patent für die einmal tägliche Gabe des Blutverdünnungsmittels und hob eine zugunsten von Generikaherstellern zuvor ergangene erstinstanzliche Entscheidung wieder auf.

DELIVERY HERO

hat die Veräußerung ihrer koreanischen Tochter an Affinity Equity Partners, GS Retail und Permira-Fonds abgeschlossen. Das 3-Parteien-Konsortium hat das Unternehmen für 800 Milliarden KRW erworben, umgerechnet 590 Millionen Euro.

MTU

