Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan waren die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

DONNERSTAG: In Russland findet wegen des "Tags der Einheit des Volkes" kein Handel statt, in Singapur ruht der Börsenhandel wegen "Deepavali".

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.620,25 -0,1% +24,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.983,25 +0,1% +24,3%

Euro-Stoxx-50 4.303,85 +0,2% +21,2%

Stoxx-50 3.725,58 +0,1% +19,9%

DAX 15.960,34 +0,0% +16,3%

FTSE 7.242,01 -0,5% +12,6%

CAC 6.942,07 +0,2% +25,1%

Nikkei-225 0,00 0% +7,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 169,57 +0,24

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,19 -0,02 -0,43

US-Rendite 10 J. 1,53 -0,02 -1,15

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,03 83,91 -2,2% -1,88 +72,0%

Brent/ICE 82,99 84,72 -2,0% -1,73 +64,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,50 1.787,10 -0,1% -1,60 -5,9%

Silber (Spot) 23,60 23,51 +0,4% +0,09 -10,6%

Platin (Spot) 1.047,50 1.040,40 +0,7% +7,10 -2,1%

Kupfer-Future 4,42 4,37 +1,1% +0,05 +25,3%

Die Ölpreise geben deutlicher nach, nachdem US-Präsident Biden die Opec und Russland aufgefordert hat, ihre Fördermengen zu erhöhen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zur Wochenmitte dürften die US-Börsen kaum verändert in den Handel starten. Das alles beherrschende Thema ist die US-Notenbanksitzung, deren Ergebnis um 19.00 Uhr MEZ bekannt gegeben wird. Die Fed dürfte dann das Ende ihrer Wertpapierkäufe einleiten. Die meisten Analysten rechnen damit, dass die Fed ankündigen wird, die Wertpapierkäufe - aktuell monatlich 120 Milliarden Dollar - um 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. Das ist am Markt indes weitgehend eingepreist. Sollte die US-Notenbank eine schnellere Rückführung der Käufe ankündigen, könnte dies indes zu Marktreaktionen führen.

Bis zur Bekanntgabe der Beschlüsse dürften die Anleger sich zurückhalten und wohl weder von Unternehmensbilanzen noch Konjunkturdaten aus der Reserve locken lassen. Dabei stehen einige wichtige Daten auf der Agenda. Noch vor der Startglocke wird der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, der als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag gilt. Nach Handelsbeginn folgen die Oktober-Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM zum nicht-verarbeitenden Gewerbe und September-Daten zum Auftragseingang der Industrie.

Und nebenbei läuft die Bilanzsaison weiter. Der Kurs von Amgen sinkt vorbörslich um 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen mit Licht und Schatten ausgewiesen und seine Jahresumsatzprognose leicht gesenkt hat. Dagegen werden die Zahlen von T-Mobile (+3,5%) positiv aufgenommen. Die Tochter der Deutschen Telekom ist im Quartal stark gewachsen und hat die Erwartungen übertroffen. Überraschend gut schnitt auch der Lebensmittelkonzern Mondelez (+1,9%) ab. Dagegen brechen Activision Blizzard um über 12 Prozent ein. Zwei wichtige Neuerscheinungen des Spiele-Entwicklers werden sich verzögern. Zudem lagen Zahlen und Ausblick unter den Erwartungen. Der Luxusgüterkonzern Capri Holdings hat starke Zahlen veröffentlicht und den Ausblick angehoben. Das treibt die Aktie der Muttergesellschaft von Marken wie Michael Kors und Versace um 6 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

21:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:15 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +395.000 Stellen

zuvor: +568.000 Stellen

14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

Oktober (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 58,5

1. Veröff.: 58,2

zuvor: 54,9

15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 62,0 Punkte

zuvor: 61,9 Punkte

15:00 Auftragseingang Industrie September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung,

19:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 0,00% bis 0,25%

zuvor: 0,00% bis 0,25%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gut behauptet - Vor den Fed-Beschlüssen am Abend halten sich die Anleger zurück. Stützend wirkt dabei die bislang sehr gut laufende Berichtssaison. BMW legen 1,5 Prozent zu. Jefferies wertet die Ergebnisse für das dritte Quartal als solide. Adidas (+1,6%) profitieren von den schon am Vortag vorgelegten Zahlen des US-Wettbewerbers Under Armour. Zalando (-8%) hat Umsatz und Bruttowarenvolumen im dritten Quartal gesteigert, operativ aber deutlich weniger verdient - unter dem Strich ist Zalando sogar in die roten Zahlen gerutscht. Überrascht zeigt man sich im Handel über die deutlichen Kursverluste von Fresenius und FMC von bis zu über 3 Prozent. Fundamentale Gründe seien noch nicht bekannt. Wahrscheinlich hätten sich Broker nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen negativ geäußert. Die Drittquartalszahlen der Lufthansa (+5,8%) sind nach Einschätzung der Citi besser als erwartet ausgefallen. Deutsche-Telekom-Aktien (-0,3%) reagieren kaum auf eine Prognoseanhebung der Tochter T-Mobile US. Bei Teamviewer geht es um 11 Prozent nach oben nach einem ordentlichen Quartalsbericht. Hier sacken Leerverkäufer ihre aufgelaufenen Gewinne ein, denn die Aktien haben seit dem Jahreshoch über 75 Prozent verloren. Kräftigen Druck gibt es auf die ganze Branche der Windanlagenhersteller: Nach schwachen Geschäftszahlen und dem Rücktritt der Finanzchefin stürzen die Aktien der dänischen Vestas um mehr als 14 Prozent ab. Daneben hat Vestas das Ziel für die bereinigte Gewinnmarge gesenkt, was auch Lieferkettenproblemen geschuldet ist. Im Sog von Vestas brechen Nordex um 7,5 und Siemens Gamesa um 9 Prozent ein. Siemens Energy büßen 5 Prozent ein. Klöckner & Co schnellen dagegen um 7,3 Prozent nach oben nach einem Rekordgewinn im Quartal und der Ankündigung, die Dividende wieder aufzunehmen. Raiffeisen International (+8%) reagieren sehr fest auf ihren Zwischenbericht. Bei Qiagen (+2,3%) treibt ein Bericht von Bloomberg, wonach Qiagen und Biomerieux über eine Fusion sprechen. Novo Nordisk gewinnen 1,2 Prozent. Die zunehmende Fettleibigkeit der Bevölkerung treibt Umsatz und Gewinnkennziffern bei dem Pharmaunternehmen und Diabetesspezialisten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD

EUR/USD 1,1586 +0,1% 1,2096 1,2071 -5,1%

EUR/JPY 131,7664 -0,1% 132,4629 132,2888 +4,5%

EUR/CHF 1,0558 -0,3% 1,0943 1,0946 -2,3%

EUR/GBP 0,8484 -0,2% 0,8606 0,8602 -5,0%

USD/JPY 113,7275 -0,2% 109,5195 109,5875 +10,1%

GBP/USD 1,3656 +0,3% 1,4054 1,4032 -0,1%

USD/CNH offshore 6,3943 -0,1% 6,4405 6,4509 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 62.974,51 +0,01% 49.676,26 50.025,50 +116,8%

Der Dollarindex tendiert vor der Bekanntgabe der US-Notenbankbeschlüsse am Abend knapp behauptet. Die Reaktion des Dollar wird davon abhängen, ob die Fed Hinweise auf den Zeitpunkt einer ersten Zinserhöhung gibt, meint Unicredit. "Sollte die Fed keine neuen Hinweise geben, könnte sich der Nutzen, den der Dollar aus einer formellen Ankündigung des Tapering ziehen könnte, als nicht allzu groß erweisen, und es könnte sich sogar eine 'Sell-the-fact'-Logik durchsetzen", so die Analysten, die mit keinen neuen Hinweisen rechnen. In diesem Fall könnte zusätzlicher Verkaufsdruck für Euro oder Pfund ausbleiben.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

