Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.694,75 +0,0% +26,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.362,50 +0,2% +27,3%

Euro-Stoxx-50 4.357,09 +0,1% +22,6%

Stoxx-50 3.762,50 +0,2% +21,1%

DAX 16.079,00 +0,2% +17,2%

FTSE 7.303,50 +0,0% +13,0%

CAC 7.065,03 +0,2% +27,3%

Nikkei-225 29.285,46 -0,8% +6,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 171,10% +0,41

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,28 -0,03 -0,52

US-Rendite 10 J. 1,46 -0,03 -1,22

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,25 81,93 +0,4% 0,32 +72,5%

Brent/ICE 83,76 83,43 +0,4% 0,33 +65,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,51 1.824,13 +0,0% +0,39 -3,9%

Silber (Spot) 24,37 24,45 -0,3% -0,08 -7,7%

Platin (Spot) 1.055,83 1.058,77 -0,3% -2,95 -1,4%

Kupfer-Future 4,42 4,40 +0,5% +0,02 +25,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der jüngsten Rekordjagd wird die Luft langsam dünner. Am Vortag hatte der S&P-500 zum achten Mal in Folge auf einem Rekordstand geschlossen - die längste Strecke seit 1997. Den Takt gebe weiterhin die Berichtssaison vor, heißt es. Daneben rückt das Thema Inflation wieder stärker in den Vordergrund. Mehrere Vertreter der US-Notenbank haben vor der hohen Inflation gewarnt. Einige waren der Ansicht, dass die Notenbank möglicherweise die Zinsen früher erhöhen müsse. Mit Spannung wird daher auf die US-Erzeugerpreise für Oktober geschaut. Daneben wird sich Fed-Präsident Jerome Powell im Rahmen einer Konferenz von US-Notenbank, Bank of Canada, Bank of England und EZB äußeren. Dabei dürften vor allem Aussagen zum Thema Inflation im Fokus stehen.

Unter den Einzelwerten geht es für die Paypal-Aktie vor der Startglocke um 3,5 Prozent abwärts. Der US-Bezahldienstleister hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet, aber gleichzeitig weniger erlöst. Der Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal enttäuscht.

Die Papiere von Zynga legen dagegen um 6,1 Prozent zu. Der Spiele-Entwickler übertraf mit den Ergebnissen die Erwartungen. Zudem gab das Unternehmen einen optimistischen Ausblick auf das laufende vierte Quartal.

Tripadvisor büßen 7,9 Prozent ein. Der Umsatz des Touristikportalbetreibers legte zwar zu, blieb aber unter den Erwartungen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Auf hohem Niveau gut behauptet zeigen sich Europas Börsen. Beim DAX haben kleine Aufschläge bereits für ein neues Allzeithoch gereicht. Die Grundstimmung bleibe trotz nachlassender Dynamik freundlich, so ein Marktteilnehmer. Star des Tages ist allerdings Bitcoin, der neue Allzeithochs über 68.000 Dollar markiert. "Die Kryptowährungen gelten als Absicherung gegen die hohe Inflation", so ein Analyst. Gestützt wird die Stimmung bei Aktien auch vom wieder zunehmenden Konjukturoptimismus. Nach dem Sentix-Konjunkturindikator zeigt nun auch die Erwartungskomponente im ZEW-Konjunkturindex deutlich nach oben. Sehr gut kommen die Geschäftszahlen von Bayer (+2,4%) an. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Munich Re enthalten nach Einschätzung der Citigroup wenig Überraschendes. Munich Re verlieren 2,9 Prozent. Schwach liegen auch FMC (-2,7%) im Markt - hier drückt eine Studie von JP Morgan. Als klar besser als erwartet werden die Drittquartalszahlen von Schaeffler (+7,4%) eingestuft. Als sehr gut werden die Geschäftszahlen Wienerberger (+5,1%) bezeichnet. Rolls-Royce bauen ihre Gewinne auf 4,3 Prozent aus. Der Triebwerkhersteller will künftig auch bei kleinen Atomreaktoren mitmischen. Als "sehr stark" bezeichnen Händler die Quartalszahlen und besonders den erhöhte Ausblick von Fraport (+3,3%). Positiv kommen auch die Aussagen der Swiss Life (+0,5%) an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD

EUR/USD 1,1579 -0,1% 1,2096 1,2071 -5,2%

EUR/JPY 130,7972 -0,3% 132,4629 132,2888 +3,7%

EUR/CHF 1,0593 +0,1% 1,0943 1,0946 -2,0%

EUR/GBP 0,8532 -0,1% 0,8606 0,8602 -4,5%

USD/JPY 112,9750 -0,2% 109,5195 109,5875 +9,4%

GBP/USD 1,3571 +0,1% 1,4054 1,4032 -0,7%

USD/CNH offshore 6,3900 +0,0% 6,4405 6,4509 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 67.439,26 +1,37% 49.676,26 50.025,50 +132,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Leichte Eröffnungsgewinne vor dem Hintergrund der positiven Vorgaben von der Wall Street wurden zunächst rasch wieder abgegeben. Im späten Handel schafften die Indizes in Schanghai, Hongkong und Seoul allerdings wieder den Sprung in positives Terrain. Insgesamt bewegten sie sich jedoch kaum von der Stelle. Kräftiger fiel dagegen das Minus beim Nikkei-225 aus. Hier verwiesen Teilnehmer auf den starken Yen. Die starke japanische Währung belastete vor allem Exportwerte. In Sydney drückten Abgaben bei Bankenwerten. Softbank (+10,5%). Hier sorgte der geplante Aktienrückkauf für Freude. In Korea zeigten sich Bauwerte mit deutlichen Aufschlägen, nachdem auch der US-Kongress dem Infrastrukturpaket zugestimmt hatte. Dagegen fielen National Australia Bank (NAB) in Sydney um 0,8 Prozent. Die NAB übertraf mit den Ergebnissen für das Gesamtjahr die Markterwartungen. Allerdings wies das Institut gleichzeitig auf den anhaltenden Druck bei den Kreditmargen hin. Im Fahrwasser ging es für die anderen Bankenwerte ebenfalls nach unten.

+++++ CREDIT +++++

Wenig verändert präsentieren sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Dienstag. Am fundamentalen Umfeld hat sich nichts geändert. Dieses bleibt günstig angesichts der besser als erwartet laufenden Berichtssaison und der zögerlichen Haltung der Notenbanken angesichts der hohen Inflationsraten. Eine positive Überraschung stellt derweil der überraschende Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen dar. Es war der erste Anstieg seit Mai und macht Hoffnung für die weiteren Konjunkturaussichten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bayer hebt Erwartungen leicht an - Agrarchef geht

Getragen von deutlichen Verbesserungen im Agrargeschäft hat Bayer sein Ergebnis im dritten Quartal unerwartet klar gesteigert. Ebenso überraschend vermeldete der Pharma- und Agrarkonzern aus Leverkusen am Dienstag, dass Liam Condon, der Chef der Agrarsparte, vorzeitig seinen Hut nimmt.

Bayer hofft noch 2021 auf Vorentscheid in Glyphosat-Berufung

Bayer rechnet noch in diesem Jahr mit einer wichtigen Vorentscheidung bei seinen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. "Im Dezember könnte der US Supreme Court entscheiden, ob er den Fall Hardeman zur Prüfung annimmt", sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl.

Bayer bleibt strategisch an mRNA-Technologie interessiert

Bayer hat trotz der gescheiterten Kooperation mit Curevac ein "strategisches Interesse" an einer möglichen Nutzung der mRNA-Technologie. Als Impfstoff gegen Covid-19 habe die Technologie der Boten-RNA ein eindrucksvolles Proof-of-Concept erbracht, sagte Vorstandschef Werner Baumann.

Munich Re sieht Gewinnziel trotz Katastrophen in Reichweite

Die Munich Re hat im dritten Quartal unter dem Strich zwar mehr verdient als im schwachen Vorjahreszeitraum. Allerdings sorgten ein Hurrikan in den USA und das Tief "Bernd" in Deutschland für erhebliche Belastungen, ebenso wie weiterhin die Corona-Pandemie.

Volkswagen-Großaktionär Porsche SE vervielfacht Gewinn

Der DAX-Neuling Porsche SE hat in den ersten neun Monaten dank der guten Geschäftsentwicklung der Volkswagen AG im ersten Halbjahr den Gewinn deutlich gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Holding der Familien Porsche und Piech.

Greenpeace und Fridays for Future klagen gegen VW

Mit einer Klage vor dem Landgericht Braunschweig wollen Greenpeace und eine Aktivistin der Bewegung Fridays for Future den Autokonzern Volkswagen zu einer Änderung seiner Geschäftspraxis zwingen.

1&1 steigert Umsatz und Ergebnis - Prognose 2021 bestätigt

Der Telekomanbieter 1&1 hat in den ersten neun Monaten dank steigender Mobile Internet-Verträge mehr Kunden gewonnen. Das im TecDAX notierte Unternehmen steigerte im Zeitraum per Ende September sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis. Am Ausblick für 2021 hält die 1&1 AG fest.

