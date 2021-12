Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.649,25 +1,3% +25,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.125,00 +1,8% +25,4%

Euro-Stoxx-50 4.237,67 +2,4% +19,3%

Stoxx-50 3.725,05 +1,7% +19,8%

DAX 15.695,95 +2,0% +14,4%

FTSE 7.315,84 +1,2% +11,9%

CAC 7.020,96 +2,3% +26,5%

Nikkei-225 28.455,60 +1,9% +3,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 172,70 -0,21

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,70 69,49 +3,2% 2,21 +51,0%

Brent/ICE 75,13 73,08 +2,8% 2,05 +45,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,75 1.778,75 +0,3% +5,00 -6,0%

Silber (Spot) 22,43 22,38 +0,2% +0,05 -15,0%

Platin (Spot) 964,98 940,95 +2,6% +24,03 -9,9%

Kupfer-Future 4,37 4,34 +0,7% +0,03 +24,1%

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben. Die allergrößten Sorgen vor der Omikron-Variante des Coronavirus, die den Preisabsturz ausgelöst hatten, haben sich fürs Erste verflüchtigt, heißt es von der Commerzbank. Preisunterstützend isei auch, dass die Atomgespräche mit dem Iran in der letzten Woche die deutlichen Differenzen zwischen den Verhandlungsparteien offenbart hätten. Eine baldige Annäherung oder gar Einigung erscheine somit kaum realistisch und die US-Sanktionen würden daher wohl noch für einige Zeit in Kraft bleiben.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die anhaltende Hoffnung auf eine weitere Verbesserung der Lage in der Corona-Pandemie dürfte auch am Dienstag die Wall Street antreiben. Damit dürfte sich die positive Entwicklung vom Vortag fortsetzen. Weiter sind es optimistische Aussagen zur Omikron-Variante des Corona-Virus, die das Sentiment beflügeln. So hatte Anthony Fauci, leitender medizinischer US-Regierungsberater, gesagt, dass erste Anzeichen darauf hindeuten würden, wonach die Variante nicht so gefährlich sei, wie die derzeit noch dominierende Delta-Mutante. Zudem hatte der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline mitgeteilt, dass präklinische Studien gezeigt hätten, dass sein monoklonaler Antikörper Sotrovimab gegen die Omikron-Variante aktiv bleibe. Beobachter verweisen allerdings auch auf mögliche Belastungsfaktoren, wie den russischen Truppen-Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Vor diesem Hintergrund werde mit Spannung auf das erneute Videogespräch zwischen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin am Nachmittag geschaut. Für die Intel-Aktie geht es vorbörslich um rund 8 Prozent aufwärts. Der US-Halbleiterhersteller will seine israelische Tochter Mobileye an die Börse bringen. Nach Angaben von Intel soll Mobileye Mitte nächsten Jahres durch die Ausgabe neuer Aktien an einer US-Börse gelistet werden. Mobileye entwickelt Fahrassistenzsysteme und könnte nach Einschätzung von mit der Angelegenheit vertrauten Personen bei einem Börsengang mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Produktivität ex Agrar 3Q

(2. Veröffentlichung) annualisiert

PROGNOSE: -5,0% gg Vq

1. Veröff.: -5,0% gg Vq

2. Quartal: +2,4% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +8,4% gg Vq

1. Veröff.: +8,3% gg Vq

2. Quartal: +1,1% gg Vq

14:30 Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: -66,9 Mrd USD

zuvor: -80,9 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Börsen sind nach oben ausgebrochen. Am Dienstagmittag geht es in DAX & Co steil nach oben, der DAX überwindet sogar die 15.700er-Marke. Überall sorgt für Rückenwind, dass die Sorgen bezüglich der Bedrohung durch die Corona-Virusvariante Omikron dank zuversichtlicher Aussagen abebben. Stützend wirkt auch, dass die US-Futures auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung des Vortages hindeuten. Auch in Asien zogen die Indizes teils kräftig an. Dort kam gut an, dass die chinesische Notenbank bereits am Vortag die Mindestreserve für Banken gesenkt hatte, auch, um so den mit Problemen kämpfenden Immobilienunternehmen zu helfen. Daneben sind die chinesischen Exporte und Importe im November stärker als erwartet gestiegen. Zur guten Stimmung tragen auch neue Daten zur Produktion in Deutschland bei. Mit einem Plus von 2,8 Prozent stieg die Industrieproduktion im Oktober weitaus stärker als mit plus 1,0 Prozent erwartet. Auch die ZEW-Konjunkturerwartungen gingen weniger zurück als befürchtet. Nachdem die Technologiewerte dem breiten Markt jüngst hinterherliefen, führen sie nun die Branchengewinner mit plus 3,9 Prozent an. Rohstoffaktien und Reiseaktien sind ebenfalls gesucht mit Aufschlägen von 2 bis über 3 Prozent dank steigender Konjunkturzuversicht und der nachlassenden Sorgen rund um die Omikron-Variante. Positiv kommen erhöhte Prognosen von ABB (+1,3%) an. Für British American Tobacco (BAT) geht es um 2,3 Prozent nach oben. Stützend wirken Aussagen von CEO Jack Bowles, der sich positiv zur Möglichkeit eines Aktienrückkaufprogramms bei den aktuellen Bewertungen geäußert hat.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo,17:04 % YTD

EUR/USD 1,1256 -0,2% 1,1290 1,1275 -7,8%

EUR/JPY 127,71 -0,3% 128,43 127,91 +1,3%

EUR/CHF 1,0411 -0,3% 1,0443 1,0436 -3,7%

EUR/GBP 0,8500 -0,1% 0,8507 0,8518 -4,8%

USD/JPY 113,47 -0,0% 113,69 113,47 +9,9%

GBP/USD 1,3246 -0,1% 1,3275 1,3237 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3703 -0,1% 6,3684 6,3750 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 51.557,16 +1,4% 51.132,15 48.848,46 +77,5%

Der Dollar setzt die von Schwankungen begleitete Aufwärtsbewegung der Vortage zum Euro fort. Die Commerzbank spricht von einem ruhigen Handel, von dem tendenziell der Dollar profitiert. Aussagen aus Reihen der EZB oder der Fed dürften im Vorfeld der beiden Sitzungen kommende Woche rar werden, so dass es wenig Grund für den Markt gebe, etwas an seiner Meinung zu ändern: Die Fed dürfte Mitte nächsten Jahres ihren Leitzins anheben und die EZB noch eine ganze Weile stillhalten, so Analystin You-Na Park-Heger. Am Freitag könnten US-Inflationsdaten von größerem Interesse sein, sie dürften aber am vorherrschenden Meinungsbild kaum etwas ändern. Lediglich neue Nachrichten in Bezug auf die Corona-Pandemie dürften heftigere Bewegungen im Währungspaar Euro/Dollar auslösen können, glaubt die Expertin.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Freundliche Vorgaben von der Wall Street haben am Dienstag teils kräftige Aufschläge an den Börsen in Ostasien und Australien nach sich gezogen. Dabei stützte die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Corona-Pandemie auch mit der Virusvariante Omikron. In Hongkong zeigten sich Anleger über eine mögliche Restrukturierung der Schulden des angeschlagen Immobilienkonzerns Evergrande und generell stützende Maßnahmen für Unternehmen aus dem Immobiliensektor erleichtert. Zur guten Stimmung trug auch bei, dass die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für die Banken bereits am Vortag um 50 Basispunkte gesenkt hatte. Positiv vermerkt wurden daneben stärker als erwartet gestiegene Exporte und Importe Chinas. In Hongkong fiel die Erholung mit 2,7 Prozent am stärksten aus. Hier stand der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande im Blick mit der Ankündigung, ein Risikomanagement-Komitee einzusetzen, in dem auch staatliche Repräsentanten vertreten sind. Die Aktie gewann nach zunächst deutlichen höheren Aufschlägen 1,1 Prozent. Unter den anderen Immobilienentwicklern gewannen Seazen Holdings 6,4, Gemdale 3,4, China Vanke 3,4 und Country Garden 1,9 Prozent. Am Montag hatte mit Sunshine 100 China Holding ein weiterer, wenn auch deutlich kleinerer Immobilienentwickler, Probleme bei der Bedienung eines Großkredits eingeräumt.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es am Dienstag kräftig nach unten. Omikron habe in den vergangenen Tagen viel von seinem Schrecken verloren, heißt es im Handel. Zwar ist weiter unklar, ob die existierenden Impfstoffe gegen die Corona-Virusvariante wirken, allerdings beruhigen Berichte über einen milden Krankheitsverlauf. Stützend für die Stimmung wirken zudem chinesische Exporte und Importe, die im November stärker als erwartet gestiegen sind. Positiv sind auch die Daten zur Produktion in Deutschland ausgefallen. Mit einem Plus von 2,8 Prozent fiel sie im Oktober klar oberhalb der Erwartung von plus 1,0 Prozent aus.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

hat einen weiteren Auftrag von der Europäischen Weltraumagentur Esa an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, baut er einen Forschungssatelliten für die vierte Mission mittlerer Klasse im Rahmen des ESA-Programms Cosmic Vision, die den Namen "Ariel" trägt. Das Volumen des Vertrags beträgt 200 Millionen Euro.

BMW

