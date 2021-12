Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:18) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.681,75 +0,3% +26,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.195,00 +0,3% +26,0%

Euro-Stoxx-50 4.204,93 -0,1% +18,4%

Stoxx-50 3.725,17 +0,1% +19,9%

DAX 15.645,48 +0,0% +14,0%

FTSE 7.317,85 -0,0% +13,3%

CAC 7.001,32 -0,1% +26,1%

Nikkei-225 28.437,77 -1,0% +3,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 173,79 -0,40

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,33 0,03 -0,57

US-Rendite 10 J. 1,51 0,01 -1,17

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,57 70,94 +0,9% 0,63 +50,7%

Brent/ICE 75,05 74,42 +0,8% 0,63 +46,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.772,14 1.775,44 -0,2% -3,30 -6,6%

Silber (Spot) 21,88 21,94 -0,3% -0,06 -17,1%

Platin (Spot) 949,17 939,79 +1,0% +9,38 -11,3%

Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,1% +0,00 +23,2%

Bei den Ölpreisen wie auch beim Gold tut sich wenig. Bremsend dürfte aktuell der weiter anziehende Dollar wirken. Insbesondere beim Gold könnten die später am Tag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten noch für Impulse sorgen, heißt es im Handel.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Etwas fester - Die Tagestendenz dürfte letztlich maßgeblich davon bestimmt werden, wie die noch vor dem Handelsbeginn anstehenden Verbraucherpreise für November ausfallen. Sollte die Prognose von plus 6,7 Prozent noch übertroffen werden, dürfte am Markt schnell wieder eine beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik gespielt werden, mithin auch schon früher im kommenden Jahr drohende erste Zinserhöhungen, was die Aktienkurse bremsen dürfte. Ebenfalls auf dem Zettel haben dürften Börsianer die im Handelsverlauf anstehenden Daten zur US-Verbraucherstimmung im Dezember. Generell dürfte vor dem Wochenende die Neigung zu Käufen angesichts der andauernden Unsicherheiten um die Corona-Pandemie nicht allzu stark ausgeprägt sein. Bei den Einzelwerten stehen Oracle im Fokus. Sie machen auf Nasdaq.com einen Satz um 11 Prozent nach oben. Der Softwarekonzern schrieb in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar Verluste, übertraf aber die Markterwartungen. Außerdem will Oracle für 10 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Auch der Chiphersteller Broadcom plant den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar. Der Kurs wird gut 6 Prozent höher indiziert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+6,7% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+6,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,9% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+4,6% gg Vj

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Dezember (1. Umfrage)

PROGNOSE: 68,0

zuvor: 67,4

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gut behauptet - Der Fokus der Investoren ist auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag gerichtet, was für Zurückhaltung sorgt. Unternehmensseitig steht Daimler im Mittelpunkt mit der Abspaltung der Lkw-Sparte. Die Daimler-Truck-Aktie startete mit einem Kurs von 28,00 Euro und hat seitdem zugelegt auf zuletzt 29,13 Euro. Zugleich verringerte sich das anfängliche Minus bei der Daimler-Aktie kontinuierlich auf zuletzt noch 13 Prozent und 75,00 Euro. Bereinigt entspricht das einem kräftigen Plus zum Vortag von fast 4 Prozent. Daimler-Aktionäre erhalten im Zuge der Abspaltung für je zwei Daimler-Aktien eine Aktie der Lkw-Tochter zusätzlich. Der erste Handelstag bei einem Spin-Off hat seine Tücken, denn Fonds, die nur dem DAX folgen, müssen ihre Daimler-Truck-Aktien zwangsweise abstoßen, weil diese am Montag nicht mehr im Index enthalten sein werden. Bayer legen um 2,1 Prozent zu. Positiv wirkt ein US-Erfolg um das Endlosthema Glyphosat. Für Enttäuschung sorgen Geschäftszahlen und Ausblick von Carl Zeiss (-3,2%). Ein Kursdebakel erleben Global Fashion Group, der Kurs bricht um 21,7 Prozent ein. Die E-Commerce-Plattform hat ihren Ausblick für das laufende Jahr gesenkt.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 10:23 Do,17:07 % YTD

EUR/USD 1,1274 -0,2% 1,1285 1,1285 -7,7%

EUR/JPY 128,24 +0,1% 128,23 128,02 +1,7%

EUR/CHF 1,0419 -0,2% 1,0427 1,0445 -3,6%

EUR/GBP 0,8539 -0,0% 0,8548 0,8549 -4,4%

USD/JPY 113,75 +0,2% 113,64 113,45 +10,1%

GBP/USD 1,3204 -0,1% 1,3202 1,3200 -3,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3769 -0,0% 6,3733 6,3790 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 49.068,53 +2,4% 48.142,24 48.478,62 +68,9%

Der Dollar wertet weiter auf, nachdem er bereits am Vortag zugelegt hatte und dann zunächst in eine Seitwärtsbewegung übergegangen war. Die Inflation in den USA könnte im November den Höhepunkt erreichen, blickt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke auf den Nachmittag, wenn die US-Verbraucherpreisdaten für November gemeldet werden, die mit dem höchsten Anstieg seit rund 40 Jahren erwartet werden. Ob ein Zehntel mehr oder weniger, die Daten dürften auf alle Fälle die Sorgen der Fed untermauern, dass die Inflation doch nicht so transitorisch ist wie ursprünglich gedacht, und dass möglicherweise doch schneller getapert und der Zins angehoben werden müsse. Zumal es beim Arbeitsmarkt auch gut aussehe.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichter - Die Lage um die Omikron-Variante des Corona-Virus bleibt von widersprüchlichen Meldungen geprägt, weshalb die Investoren zumal auch vor dem Wochenende vorsichtig agierten. Der Verkaufsdruck blieb aber verhalten. Auf Chinas Börsen lasteten die Nachrichten um die verschuldeten Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa auf der Stimmung. Nachdem beide Unternehmen Dollarzahlungen nicht bedienen konnten, hat die Ratingagentur Fitch sie als teilweise zahlungsunfähig eingestuft. Nomura ist der Ansicht, dass das Schlimmste für die Immobilienbranche noch bevorsteht. Es werde in den kommenden Quartalen zu noch größerem Rückzahlungsdruck kommen. Die fälligen Zahlungen summierten sich im ersten Quartal 2022 auf 19,8 Milliarden Dollar nach "nur" 10,2 Milliarden im vierten Quartal 2021. China Evergrande verloren 2,2 Prozent, Kaisa waren weiter vom Handel ausgesetzt. In Tokio hielten sich Finanzwerte mit der Erwartung besser, dass die US-Notenbank rascher ihre Geldpolitik straffen könnte. In Seoul verloren Posco 4,6 Prozent, nachdem das Board über die Ausgliederung des Stahlgeschäfts entschieden hat, Posco mithin eine Holdinggesellschaft wird.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf leichtem Ausweitungskurs zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Vor dem Wochenende und der Veröffentlichung der möglicherweise richtungweisenden US-Verbraucherpreise am Nachmittag werden die Investoren vorsichtiger.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

hat in einem Glyphosat-Prozess im kalifornischen San Bernardino einen juristischen Erfolg erzielt. Die Jury des Superior Court of California County of San Bernardino entschied im Roundup-Fall Stephens zugunsten von Monsanto. Das Urteil der Jury "beendet das Verfahren und bestätigt, dass Roundup nicht die Ursache der Krebserkrankung von Donnetta Stephens ist", erklärte Bayer.

DAIMLER TRUCK

rechnet auch im kommenden Jahr mit Belastungen aus den Halbleiter-Engpässen. Das Unternehmen peilt nach dem Börsendebüt am Freitag weiter kurzfristig die Aufnahme in den deutschen Leitindex DAX an.

DEUTSCHE POST

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen für den Versand von Briefen und Postkarten im kommenden Jahr mehr bezahlen. Die Bundesnetzagentur genehmigte am Freitag die neuen Briefporti der Deutschen Post.

VOLKSWAGEN

hat auch im November deutlich weniger Autos verkauft. Der konzernweite Absatz brach um 31,5 Prozent auf 616.300 Fahrzeuge ein, nachdem er im Oktober um 33,5 Prozent gesunken war. Auf Jahressicht reicht es nicht mehr für ein Absatzplus: Von Januar bis November sanken die Verkäufe um 1,7 Prozent auf 8,17 Millionen Fahrzeuge.

CARL ZEISS

hat im Geschäftsjahr 2020/21 dank zweistelliger Wachstumsraten in allen Berichtsregionen zwar Umsatz und Gewinn erhöht. Allerdings wurde am Markt etwas mehr erwartet. Für das kommende Jahr rechnet der Medizintechnik-Konzern mit einem Umsatzplus, allerdings soll die EBIT-Marge geringer ausfallen als im abgelaufenen Jahr.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Die Aktionäre bekommen eine weitere Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2020. Die außerordentliche Hauptversammlung genehmigte die Ausschüttung von weiteren 0,32 Euro je Aktie, womit die Dividende für das vergangene Jahr auf 0,58 Euro je Aktie steigt.

FRAPORT

hat sich die langfristige Versorgung mit Windkraft gesichert und mit dem Versorger EnBW eine Vereinbarung über den Bezug von Windkraft geschlossen.

GLOBAL FASHION GROUP

