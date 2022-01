Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.988,8

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Schweden findet nur ein bis 13.00 Uhr verkürzter Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.802,50 +0,3% +0,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.537,25 +0,3% +1,3%

Euro-Stoxx-50 4.377,28 +1,0% +1,8%

Stoxx-50 3.861,05 +0,7% +1,1%

DAX 16.145,52 +0,8% +1,6%

FTSE 7.486,44 +1,4% 0%

CAC 7.314,27 +1,3% +2,3%

Nikkei-225 29.301,79 +1,8% +1,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 170,85 +0,11

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,28 76,08 +0,3% 0,20 +1,4%

Brent/ICE 79,30 78,98 +0,4% 0,32 +1,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,21 1.801,82 +0,1% +1,39 -1,4%

Silber (Spot) 22,79 22,91 -0,5% -0,12 -2,3%

Platin (Spot) 960,45 959,40 +0,1% +1,05 -1,0%

Kupfer-Future 4,39 4,42 -0,8% -0,03 -1,7%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Moderat aufwärts dürfte es an der Wall Street am Dienstag zum Start nach dem gelungenen Jahresauftakt am Vortag gehen. Hauptthema bleibt die Corona-Pandemie mit der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante. Nach Angaben der Johns Hopkins University haben die Krankheitsfälle in den USA zwar einen Rekord erreicht, und die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt, sie bleibt aber unter den Spitzenwerten der Pandemie.

Die Apple-Aktie befindet sich weiter auf Rekordkurs. Nachdem sie am Vortag bereits ein neues Allzeithoch erreicht hatte und die Marktbewertung des Unternehmens kurzfristig über 3 Billionen Dollar gestiegen war, legt sie um weitere 0,7 Prozent zu.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 60,0 Punkte

zuvor: 61,1 Punkte

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Gute Nachrichten kommen aus China - dort ist der Caixin-PMI wieder über die wichtige Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Das Thema Omikron verliert derweil immer mehr an Bedeutung. Alle Zeichen deuten darauf, dass die Variante zwar ansteckender ist, aber milder verläuft. Die nachlassende Angst der Börse vor der Omikron-Variante treibt Reiseaktien an die Spitze in Europa. Der Sektor-Index im Stoxx-600 springt um 3,3 Prozent nach oben. Sogenannte Stay-at-Home-Aktien werden folgerichtig gemieden: Hellofresh verlieren 6,3 Prozent, Delivery Hero 3 oder Just Eat Takeaway 4,1 Prozent. Als "ordentlich" werden die Daten für das Neugeschäft des Leasinganbieters Grenke (+3,4%) bezeichnet. Steil nach oben geht es mit der Daimler-Aktie. Die Titel legen 5 Prozent zu. Es treibe die Aussicht auf ein enorm reichweitenstarkes Elektroauto, heißt es im Handel. Daimler hat das Vision Eqxx auf der US-Konsumentenmesse CES vorgestellt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Uhr Mo, 18:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1280 -0,1% 1,1285 1,1287 -0,8%

EUR/JPY 131,02 +0,6% 130,59 130,11 +0,1%

EUR/CHF 1,0360 -0,2% 1,0369 1,0371 -0,1%

EUR/GBP 0,8364 -0,2% 0,8381 0,8376 -0,5%

USD/JPY 116,17 +0,7% 115,71 115,28 +0,9%

GBP/USD 1,3485 +0,1% 1,3466 1,3448 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3786 +0,1% 6,3788 6,3735 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 46.638,20 +0,9% 46.469,93 46.578,50 -1,5%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend fester - Starke Vorgaben der US-Börsen haben den meisten asiatischen Börsen am Dienstag zu Kursgewinnen verholfen. Während die Anleger in Tokio und Sydney, inspiriert von neuen Rekordhochs der Wall Street, die Kurse kräftig nach oben kauften, verzeichneten die chinesischen Börsen kleinere Abgaben. Der Schanghai-Composite sank um 0,2 Prozent. Belastend dürfte die Nachricht gewirkt haben, dass in der Stadt Zhengzhou ab Dienstag ein Teil-Lockdown angeordnet wurde. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,3 Prozent im Minus. BYD verbesserten sich nach Vorlage starker Dezember-Verkaufszahlen um 2,7 Prozent. Dagegen legte der Nikkei-225-Index in Tokio um 1,8 Prozent zu. Vor allem Aktien exportlastiger japanischer Unternehmen waren gefragt. Sie profitierten davon, dass der Yen zum US-Dollar nachgab. An der Börse in Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 2,0 Prozent. Der Energiesektor führte den Markt mit einem Plus von 3,9 Prozent an. In Seoul schloss der Kospi kaum verändert.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) treten zum Start in das neue Jahr auf der Stelle. Der Handel verläuft in ruhigen Bahnen, während am Primärmarkt langsam das Geschäft anspringt, wie ein Marktteilnehmer erläutert. Der Anstieg der Renditen bei den Bundesanleihen in den vergangenen Tagen hatte bisher keine Auswirkung auf den CDS-Bereich.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ALLIANZ REAL ESTATE / VGP

Allianz Real Estate und der Gewerbeimmobilienanbieter VGP haben ihre Zusammenarbeit mit einem vierten Joint Venture zur Entwicklung eines Logistikimmobilienportfolios erweitert. Das Joint Venture soll Allianz Real Estate dabei helfen, die Kohlenstoffemissionen im gesamten Portfolio bis 2025 um 25 Prozent zu reduzieren und bis 2050 kohlenstofffrei zu werden.

BAYER

droht in Deutschland wegen der umstrittenen Übernahme des US-Unternehmens Monsanto ein Kapitalanleger-Musterverfahren. Die Anwaltskanzlei Tilp teilte am Dienstag mit, bis zur Verjährungsfrist am 30. Dezember hätten rund 320 Investoren Klagen auf Schadenersatz eingereicht. Sie werfen Bayer demnach Täuschung über die wirtschaftlichen Risiken der Monsanto-Übernahme vor; die Forderungen summieren sich auf rund 2,2 Milliarden Euro.

GRENKE

hat 2021 das obere Ende seiner Prognosespanne für das Leasingneugeschäft erreicht. Das Leasingneugeschäft ging zwar um 18,3 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro zurück, das Unternehmen hatte aber ein Volumen von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das vergangene Jahr sei von der Covid-19-Pandemie und im zweiten Halbjahr von globalen Lieferengpässen geprägt gewesen.

NORDEX

Der Windturbinenhersteller hat vom finnischen Energieversorger Fortum einen Auftrag im Zusammenhang mit einem Windpark in Finnland erhalten. Die Nordex Group soll 56 Windenergieanlagen des Typs N163 der neuesten 6.X-Variante für das 380 Megawatt Windpark-Cluster Pjelax-Böle-Kristinestad Norr südlich von Vaasa liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

NOVARTIS

hat in einem Patentschutzstreit um ihr Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya vor Gericht einen Sieg errungen. Ein US-Berufungsgericht hat die Exklusivität von Gilenya bestätigt, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.

FORD

hat das Produktionsziel für die elektrische Version seines Pickup-Trucks F-150 auf 150.000 Fahrzeuge pro Jahr verdoppelt. Die aufgestockten Produktionspläne spiegeln die hohe Nachfrage nach dem Modell wider, wie die Ford Motor Co. mitteilte. Der Hersteller hat bereits 200.000 Reservierungen für das Modell erhalten.

===

