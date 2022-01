Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Erwachsenwerdens geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:21 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.652,50 -0,3% -2,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.476,25 -0,7% -5,2%

Euro-Stoxx-50 4.281,88 -0,6% -0,4%

Stoxx-50 3.800,43 -0,4% -0,5%

DAX 15.880,32 -0,4% -0,0%

FTSE 7.474,95 -0,1% +1,4%

CAC 7.179,68 -0,6% +0,4%

Nikkei-225 FEIERTAG

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 170,13 +0,13

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,39 78,90 -0,6% -0,51 +4,2%

Brent/ICE 81,43 81,75 -0,4% -0,32 +4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.799,12 1.796,38 +0,2% +2,75 -1,7%

Silber (Spot) 22,39 22,38 +0,1% +0,01 -4,0%

Platin (Spot) 960,20 961,50 -0,1% -1,30 -1,1%

Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,2% -0,01 -1,4%

Am Ölmarkt geben die Preise nach, nachdem die Förderung in Kasachstan und Libyen wieder angelaufen ist. Die libysche Ölproduktion ist nach Angaben des Energieministers des Landes um 200.000 Barrel pro Tag auf 900.000 Barrel gestiegen, nachdem eine wichtige Pipeline wieder in Betrieb genommen wurde. Und die Produktion in Kasachstan sei nach den schweren Protesten im Land auf das normale Niveau zurückgekehrt, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street sieht es am Montag nach einem wenig veränderten Start in die neue Handelswoche aus. In der vergangenen Woche hatten Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf das Sentiment gedrückt. Vor allem Technologiewerte, die durch einen hohen Fremdkapitalanteil gekennzeichnet sind, hatten deutlich nachgegeben. Gespannt warten die Anleger daher nun auf die am Mittwoch anstehenden Daten zur Inflationsentwicklung, um weitere Anhaltspunkte über den künftigen Kurs der Fed zu bekommen. Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im März die kurzfristigen Zinssätze anheben und kurz darauf damit beginnen könnte, ihre Bestände an Anleihen und anderen Vermögenswerten zu verringern. Zudem richten die Anleger ihre Blicke auf die anstehende Berichtssaison. Im Verlauf der Woche werden Viertquartalszahlen von JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock erwartet. Pfizer ist eine potenziell milliardenschwere Genforschungskooperation eingegangen. Pfizer arbeitet in den kommenden vier Jahren mit Beam Theraupeutics in drei Forschungsprogrammen für seltene Krankheiten der Leber, der Muskeln und des Zentralen Nervensystems zusammen. Die Pfizer-Aktie notiert vorbörslich 0,1 Prozent fester, die Titel von Beam Theraupeutics steigen um 5,3 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen stehen unter leichtem Abgabedruck. Marktteilnehmer warten zum einen auf neue Inflationsdaten und zum anderen auf den Beginn der Berichtssaison in den USA. Die rapide gestiegen Zinserhöhungsspekulationen sind tendenziell belastend für Technologiewerte (-1,1%) sowie günstig für Bankenwerte (+0,6%). Tagesgewinner bei den Branchen ist der Touristiksektor mit Aufschlägen von 2,4 Prozent. Der Sektor erholt sich weiter in der Hoffnung, dass Omikron keine nachhaltigen Belastungen für die Reisebranche darstellen wird. Atos brechen um 17 Prozent ein, nachdem das französische IT-Unternehmen eine weitere Gewinnwarnung veröffentlicht hat. Im DAX steigen BMW um 1,9 Prozent auf 97,40 Euro; Goldman Sachs hat die Aktie mit einem Kursziel von 123 Euro auf die Kaufliste genommen. Daneben sind Aktien aus dem Gesundheitsbereich gefragt: Hier ziehen Fresenius Medical Care um 2,7 Prozent an und Bayer um 1,6 Prozent. Sartorius fallen um 4,8 Prozent, Hellofresh um 2,7 Prozent und Delivery Hero um 2 Prozent. Aixtron steigen um gut 4,6 Prozent, angetrieben von einer Empfehlung der Analysten von Oddo. Vitesco ziehen mit einem Milliarden-Auftrag aus den USA für Hochvolt-Inverter um 1 Prozent an. Für die Aktie von Molecular Partners geht es um 35 Prozent nach oben. Für Fantasie sorgt die Meldung, dass das Unternehmen zusammen mit Novartis positive Daten zu ihrem antiviralen Covid-19-Medikament Ensovibep veröffentlicht hat. EdF steigen um 1 Prozent. Die Aktien von Frankreichs Atomstromversorger sind weiter gesucht infolge der Diskussion um die EU-Taxonomie und ihre Einstufung als "nachhaltig".

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 18:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1325 -0,3% 1,1335 1,1357 -0,4%

EUR/JPY 130,50 -0,6% 131,21 131,30 -0,3%

EUR/CHF 1,0441 +0,1% 1,0433 1,0436 +0,6%

EUR/GBP 0,8342 -0,2% 0,8341 0,8363 -0,7%

USD/JPY 115,23 -0,3% 115,76 115,62 +0,1%

GBP/USD 1,3577 -0,0% 1,3589 1,3580 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3805 -0,1% 6,3783 6,3851 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 41.405,88 -1,9% 42.146,79 41.961,69 -10,4%

Der Dollar erholt sich von den Abgaben vom Freitag wieder etwas. Der Dollar-Index legt 0,2 Prozent zu. Die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember hatten eine geringeres Beschäftigungswachstum als erwartet ausgewiesen und den Greenback zuletzt unter Abgabedruck gesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank durch das schwächere Beschäftigungswachstum beunruhigt ist, da der zugrundeliegende Trend weiterhin günstig ist und eine weitere Verbesserung des Arbeitsmarktes erwartet wird, so Lee Hardman, Währungsanalyst der MUFG Bank.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Während die Indizes an den chinesischen Börsen im Verlauf ins Plus drehten, ging der Kospi in Seoul mit einem kräftigen Minus aus dem Tag. Die Erholung im Handelsverlauf an den chinesischen Börsen begründeten Marktteilnehmer mit Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen. Zur Stütze in Hongkong entwickelten sich die schwer gebeutelten Immobilienaktien. Auslöser war die Nachricht, dass Shimao Group (+20%) - das Unternehmen hatte in der Vorwoche einer Zinszahlung nicht nachkommen können - nun angeblich sämtliche Wohn- und Geschäftsimmobilienprojekte zum Verkauf stellt. Country Garden lagen im Hongkonger Späthandel 3,7 Prozent höher, China Vanke 2,4 Prozent. China Evergrande zeigten sich wenig verändert, nachdem sie zuvor noch über 4 Prozent im Minus gelegen hatten. China Life Insurance lagen 2,1 Prozent im Minus, nachdem der Chairman des Versicherers wegen möglicher disziplinarischer Verstöße in den Blick der Behörden geraten ist. In Seoul knickte der Kurs von LG Household & Beauty um rund 13 Prozent ein. Die Aktie litt unter Spekulationen über schwächere Viertquartalsergebnisse. Im Sog ging es für das Papier des Kosmetikherstellers Amorepacific um gut 5 Prozent abwärts. In Sydney gehörten Rohstoffaktien zu den größeren Gewinnern. Rio Tinto und BHP legten um über 2 und Fortescue um 1,5 Prozent zu. Hintergrund ist laut Marktexperten die offenbar sehr robuste US-Konjunktur. Novonix gewannen fast 11 Prozent. Der Batterietechnologieexperte hat den Prozess zur Notierung seiner Aktien an der Nasdaq auf den Weg gebracht.

+++++ CREDIT +++++

Nahezu unverändert zeigen sich die Risiko-Spreads an den europäischen Kreditmärkten am Montag. Händler sprechen von einem ruhigen Wochenauftakt, da am Montag weder größere Neuemissionen noch Reden von Zentralbankern anstehen. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann neue Inflationsdaten aus den USA und der Start in die US-Berichtsaison im Blick.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ADIDAS

will im Rahmen des mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms im laufenden ersten Quartal eigene Anteile im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro erwerben. Wie bei früheren Aktienrückkäufen beabsichtige der Sportartikelhersteller laut Mitteilung, den überwiegenden Teil der erworbenen Aktien einzuziehen.

BAYER

erhofft sich von einer neuartigen Gen-Editierungs-Technologie eine erhebliche Beschleunigung bei der Entwicklung von neuen Therapien für bisher nur schwer behandelbare Krankheiten. Der Pharma- und Agrarkonzern sicherte sich jetzt vertraglich den Zugang zu einer Technologie des kalifornischen Unternehmens Mammoth Biosciences, wie er in Leverkusen mitteilte.

HEIDELBERGCEMENT

übernimmt einen der nach eigenen Angaben größten Zuschlagstoff- und Transportbetonlieferanten im Großraum Seattle im Nordwesten der USA. Das Familienunternehmen Corliss Resources wurde von der Heidelbergcement-Tochter Lehigh Hanson für einen nicht genannten Preis zu Jahresultimo erworben.

MUNICH RE

2021 war für Versicherer und Rückversicherer weltweit bei den Naturgefahren mit 120 Milliarden US-Dollar das zweitteuerste Schadensjahr seit Beginn der Erhebung 1980, wie aus dem jährlichen Naturkatastrophenbericht des Rückversicherers Munich Re hervorgeht. Neben den Kosten für die Corona-Pandemie musste die Branche im abgelaufenen Jahr für Schäden zahlen, die durch Hurrikane, Tornados, Kälteeinbrüche, Sturzfluten nach Starkregen, Vulkanausbrüche und Erdbeben verursacht wurden.

DIC ASSET

