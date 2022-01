Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.549,00 +0,5% -4,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.166,25 +0,9% -7,1%

Euro-Stoxx-50 4.280,13 +0,3% -0,4%

Stoxx-50 3.820,79 +0,2% +0,1%

DAX 15.830,75 +0,1% -0,3%

FTSE 7.586,87 -0,0% +2,8%

CAC 7.164,01 -0,1% +0,2%

Nikkei-225 27.772,93 +1,1% -3,5%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 169,71 +0,33

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,03 -0,02 +0,15

US-Rendite 10 J. 1,83 -0,03 +0,32

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,76 86,96 -0,2% -0,20 +15,4%

Brent/ICE 88,12 88,44 -0,4% -0,32 +13,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,95 1.840,40 -0,1% -1,45 +0,5%

Silber (Spot) 24,20 24,20 +0,0% +0,00 +3,8%

Platin (Spot) 1.047,01 1.026,40 +2,0% +20,61 +7,9%

Kupfer-Future 4,52 4,47 +1,1% +0,05 +1,3%

Für die Ölpreise geht es nach der jüngsten Aufwärtsbewegung leicht nach unten. Zuletzt war Brent auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert. Am Vorabend meldete das American Petroleum Institute (API) eine Zunahme um 1,4 Millionen Barrel bei den wöchentlichen Öllagerdaten, was leicht über der Erwartung lag. Nun wird auf die offiziellen Daten am Nachmittag gewartet.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Auch am Donnerstag deutet sich eine Erholung an der Wall Street von den Vortagesverlusten an. Am Mittwoch konnten anfängliche Gewinne allerdings nicht behauptet werden. Weiterhin drückt die Sorge vor einer schnelleren als bislang erwarteten geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank auf das Sentiment. Daher richten sich die Blicke auf das Treffen der Fed in der kommenden Woche. Hier hofft man auf Hinweise, mit welchem Tempo die Notenbanker die geldpolitischen Zügel anziehen wollen, um die steigende Inflation einzudämmen. Mittlerweile geht der Markt mehrheitlich von vier Zinserhöhungen in diesem Jahr aus, beginnend im März. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zeigt sich auf dem Niveau des Vortages. Daneben gibt vor allem die Fahrt aufnehmende Berichtssaison den Takt vor. Vor Handelsbeginn legen unter anderem American Airlines und Travelers ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vor, nach der Schlussglocke veröffentlicht Netflix die Zahlen für das Schlussquartal 2021. Die von Alcoa nach Handelsende am Mittwoch vermeldeten Zahlen werden positiv aufgenommen. Für die Aktie geht es um 2,4 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar

PROGNOSE: 18,5

zuvor: 15,4

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 230.000

16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag gut behauptet. Für eine klare Richtung konnten sich die Indizes jedoch noch nicht entscheiden und pendelten am Vormittag um den Vortagesschluss. Die Themen sind weiter die Inflation und ihre Auswirkung auf die Geldpolitik der Notenbanken wie auch die Berichtssaison. Als stützend erweist sich indes die bislang recht gut angelaufene Berichtssaison. Daneben gebe es bei der Pandemie Licht am Ende des Tunnels, denn einer extrem starken und schnellen Omikron-Welle folge ein starker Abfall der Zahlen, heißt es. Damit wachse die Chance, dass die Pandemie endemisch werde. Für Zuversicht sorgt hier auch, dass das Biotechnikunternehmen Valneva mit der Meldung aufwartete, dass sein Impfstoff auch gegen Omikron wirke. Als "sehr stark" werden die Zahlen von Puma (+1,5%) bezeichnet. Adidas liegen 1 Prozent im Plus. Reise- und Freizeitaktien führen die Gewinnerseite in Europa an. Der Stoxx-Branchenindex steigt um 1,4 Prozent. Österreich und Thailand wollten nun die Einreisebeschränkungen lockern, heißt es. Unilever erholen sich um weitere 1,3 Prozent. Der Kurs war bereits am Vortag gestiegen, nachdem das Unternehmen in die Schlussauktion hinein mitteilte, man werde das Gebot für die Consumer-Healthcare-Sparte von Glaxosmithkline nicht erhöhen. Glaxo geben um 1,2 Prozent nach. Deliveroo legen in London nach einem guten Zwischenbericht um 2,7 Prozent zu. Zur Rose klettern um 5,3 Prozent. Die Viertquartalszahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, heißt es.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Mi, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1339 -0,0% 1,1363 1,1348 -0,3%

EUR/JPY 129,59 -0,1% 130,04 129,76 -1,0%

EUR/CHF 1,0380 -0,1% 1,0392 1,0397 +0,1%

EUR/GBP 0,8335 +0,0% 0,8335 0,8326 -0,8%

USD/JPY 114,28 -0,1% 114,45 114,31 -0,7%

GBP/USD 1,3604 -0,1% 1,3631 1,3630 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3485 -0,1% 6,3448 6,3494 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.988,57 -0,0% 42.055,51 41.994,58 -9,2%

Wenig bewegt zeigen sich Dollar und Euro. Beim Greenback steht übergeordent bereits das Fed-Treffen in der kommenden Woche im Blick. Die Gemeinschaftswährung könnte vom Dezember-Protokoll der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Impuls bekommen. Die Devisenanalysten der Bank of America glauben wegen der anhaltenden US-Inflation und der eher vorübergehenden Inflation in der Eurozone an einen mittelfristig schwächeren Euro. "Unsere Prognose liegt bei 1,10 Dollar zum Jahresende verglichen mit einem Konsens von 1,15 und einem aktuellen Kurs von rund 1,14", so die Experten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Am Donnerstag haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen dominiert. Die negativen Vorgaben der US-Aktienmärkte wurden ignoriert bzw. überlagert davon, dass die chinesische Zentralbank ihren Referenzzins für Hypothekendarlehen gesenkt hat. Erst zu Beginn der Woche hatte die People's Bank of China (PBoC) zwei andere Referenzzinssätze gesenkt. Zur positiven Stimmung trugen auch Daten zu den japanischen Exporten bei. Diese sind im Dezember stärker gestiegen als erwartet. An der Tokioter Börse, die am Mittwoch mit Abstand die heftigsten Verluste in der Region verzeichnet hatte, erholte sich der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent. Sogar um über 3 Prozent aufwärts ging es im späten Handel in Hongkong. Dagegen gab Schanghai anfängliche Gewinne ab und schloss 0,1 Prozent niedriger. Gesucht waren vor allem chinesische Immobilienunternehmen. Country Garden verbesserten sich in Hongkong um 3,3 Prozent, Country Garden Services sogar um 14,5 Prozent. Für Longfor Group ging es um 2,8 Prozent nach oben.

+++++ CREDIT +++++

Wie bereits am Vortag zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag wenig verändert. Damit zeigen sich Credits weniger volatil als die Aktienmärkte. Die Anleger scheinen derzeit die Meinung zu haben, dass die aktuellen Prämien die Ausfallrisiken ausreichend widerspiegeln. Daneben sprechen erste Indikationen für einen recht ordentlichen Verlauf der Berichtssaison für das vierte Quartal.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BÖRSE

Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream sowie EuroCCP haben eine neue Post-Trade-Verbindung (Nachhandel) gestartet. Diese ermöglicht ein Settlement durch Clearstream von Aktien und ETFs, die durch EuroCCP gecleart worden sind. Zentral gesteuerte Clearing- und Settlement-Transaktion haben in den vergangenen Jahren wegen der damit verbundenen höheren Transparenz und Sicherheit stark an Bedeutung gewonnen. Durch eine Konsolidierung von Transaktionen auf einer Plattform können auch Liquiditätsvorteile erzielt werden.

LUFTHANSA

im Rechtsstreit um staatliche Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn erneut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gescheitert. Die Klage der Airline sei vom Gericht der EU zu Recht als unzulässig abgewiesen worden, erklärte der EuGH am Donnerstag in Luxemburg. Die Lufthansa hatte sich gegen die Genehmigung von rheinland-pfälzischen Darlehen für den Flughafen durch die EU-Kommission gewandt. (Az. C-594-19 P)

PUMA

hat im Schlussquartal den Umsatz prozentual zweistellig gesteigert und den operativen Gewinn nahezu stabil gehalten. Der Sportartikelhersteller profitierte nach von starker globaler Nachfrage, gebremst worden seien die Ergebnisse durch die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und anhaltende Engpässe in der Lieferkette. Im Gesamtjahr konnte der DAX-Konzern den Umsatz um gut ein Drittel steigern und den operativen Gewinn deutlich mehr als verdoppeln.

THYSSENKRUPP

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 20, 2022 07:09 ET (12:09 GMT)