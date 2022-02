Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea fand wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Handel statt.

MITTWOCH: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea findet wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.21 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.496,00 -0,2% -5,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.912,50 +0,1% -8,6%

Euro-Stoxx-50 4.219,55 +1,1% -1,8%

Stoxx-50 3.789,18 +1,1% -0,8%

DAX 15.643,76 +1,1% -1,5%

FTSE 7.533,59 +0,9% +1,1%

CAC 7.075,36 +1,1% -1,1%

Nikkei-225 27.078,48 +0,3% -6,0%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 169,44 +0,33

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. -0,01 -0,02 +0,17

US-Rendite 10 J. 1,74 -0,04 +0,23

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,61 88,15 -0,6% -0,54 +17,0%

Brent/ICE 89,00 89,26 -0,3% -0,26 +14,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,40 1.798,29 +0,5% +9,11 -1,2%

Silber (Spot) 22,89 22,46 +1,9% +0,43 -1,8%

Platin (Spot) 1.046,00 1.021,43 +2,4% +24,57 +7,8%

Kupfer-Future 4,38 4,32 +1,4% +0,06 -1,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nachdem die jüngste Rally am Vortag in die Verlängerung gegangen ist, dürften am Dienstag Gewinnmitnahmen die Wall Street moderat drücken. Anleger zögern, an die starken Kursgewinne der beiden vergangenen Sitzungen anzuknüpfen. Diese werden als "Lichtblick" angesichts der düsteren Januarbilanz bezeichnet, als Zinserhöhungserwartungen den Aktienmarkt massiv belastet hatten. Doch ob diese Gegenbewegung nun auslaufe, sei noch nicht sicher, heißt es. Anleger kauften in dieser Woche weiterhin fast überall während der Rücksetzer, wobei die Stimmung durch die bisher gute Berichtssaison beflügelt werde, sagt ein Analyst.

United Parcel Service ziehen vorbörslich um 5,1 Proozent an. Der Paketdienstleister hat die Quartalsdividende um 49 Prozent angehoben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

22:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:06 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar

(2.Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,8

1. Veröff.: 55,0

zuvor: 57,7

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 57,4 Punkte

zuvor: 58,7 Punkte

16:00 Bauausgaben Dezember

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen der Wall Street. Zudem kommen die Ölpreise nach der jüngsten Rally etwas zurück. Auch der Euro zieht weiter an. Bis auf die kaum veränderten Telekommunikationsaktien liegen sämtliche europäische Branchenindizes deutlich im Plus. An der Spitze rangieren Rohstoffaktien und Finanzdienstleister, deren Indizes 2,6 Prozent zulegen. Der Index der Technologie-Aktien kann sich um weitere 1,3 Prozent erholen. Der Index der Bankenwerte steigt ebenfalls deutlich um 1,7 Prozent. UBS verteuern sich nach Vorlage der Geschäftszahlen und des Ausblicks um über 6 Prozent. Der Nettogewinn ist im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken, aber dennoch besser ausgefallen als im Konsens erwartet. Citi spricht von starken Zahlen. Deutsche Bank ziehen um 1,9 Prozent an und Commerzbank um 2,1. Größter DAX-Gewinner sind Heidelbergcement mit einem Plus von 2,6 Prozent. Berenberg spricht von einer positiven Überraschung mit Blick auf die Zahlen. Hugo Boss gewinnen mit einer Kaufempfehlung knapp 4 Prozent. Noch stärker zeigen sich Siltronic mit einem Plus von 5,3 Prozent. Zwar ist die Übernahme von Siltronic durch Globalwafers gescheitert. Das war aber erwartet worden, der Kurs hatte bereits deutlich nachgegeben. Hapag-Lloyd verlieren dagegen 5,8 Prozent. Für Metzler ist das operative Ergebnis zwar fabelhaft ausgefallen, aber auch knapp unter der Konsensschätzung. Der am Vortag ausgesetzte Handel mit der Faurecia-Aktie läuft wieder, der Kurs gewinnt 6 Prozent. Der Autozulieferer teilte mit, die Übernahme von Hella vollzogen zu haben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Mo, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1271 +0,4% 1,1242 1,1199 -0,9%

EUR/JPY 129,17 -0,1% 129,30 129,10 -1,3%

EUR/CHF 1,0382 -0,3% 1,0400 1,0422 +0,1%

EUR/GBP 0,8350 -0,1% 0,8351 0,8346 -0,6%

USD/JPY 114,58 -0,5% 115,02 115,28 -0,5%

GBP/USD 1,3500 +0,4% 1,3462 1,3421 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3684 -0,1% 6,3661 6,3800 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 38.533,03 +0,2% 38.452,96 37.906,19 -16,7%

Der Euro setzt seine dynamische Erholungsbewegung des Vortages fort. Die Inflationsdaten für Januar aus Deutschland und Spanien hätten deutlich nach oben überrascht und es sei davon auszugehen, dass die Zahlen für die Eurozone am Mittwoch ebenfalls höher als erwartet ausfallen dürften, sagt Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Dies rücke die Frage, wie sich die EZB am Donnerstag zum Thema Inflation äußern werde, noch stärker in den Fokus. Der Markt stelle die Frage, ob die EZB ihren Inflationsausblick nach oben korrigieren müsse und dann schon früher mit einem Zinserhöhungszyklus beginnen könnte.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Etwas fester haben die Börsen in Tokio und Sydney geschlossen. Viele andere asiatische Börsen waren wegen der Feierlichkeiten zum Mondneujahr geschlossen. Der Nikkei-225-Index gab nach erneut sehr starken US-Vorlagen anfangs deutlichere Gewinne aber ab. Starke Geschäftszahlen und überzeugende Ausblicke stützten Aktien des Elektroniksektors. So verteuerten sich NEC um 11 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose erhöht hatte. Auch TDK (+11,2%) hatte ihre Umsatz- und Gewinnziele angehoben. Ermutigende Daten aus einer Studie zu einem Covid-19-Medikament verhalfen Shionogi zu einem Plus von 10,3 Prozent. Seven & I Holdings rückten um 4,4 Prozent vor nach einem Bericht, wonach das Unternehmen seine Kaufhaussparte verkaufen wolle. Sony schlossen 0,4 Prozent höher, nachdem das Unternehmen den Kauf des Videospieleherstellers Bungie für 3,6 Milliarden Dollar bekanntgegeben hatte. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 etwas fester. Technologie- und Finanzwerte führten den Markt an. Vor allem die schwergewichteten Banken erholten sich von den Verlusten, die sie zu Wochenbeginn verzeichnet hatten. Für gute Stimmung sorgte auch die australische Notenbank (RBA). Trotz der Erholung der Wirtschaft und eines sehr zuversichtlichen Ausblicks hat sie an ihrem geldpolitischen Kurs zunächst festgehalten. Sie kündigte zwar den Ausstieg aus der quantitativen Lockerung an, betonte aber, dass dies kein Zeichen für einen baldigen Zinsanstieg sei. Technologiewerte folgten den starken Vorgaben der Nasdaq und verbesserten sich im Schnitt um 2,4 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich wenig verändert. Nach der starken Ausweitung seit Jahresbeginn wegen der erwarteten Zinswende in den USA und dem Ukraine-Konflikt stabilisiert sich das Geschehen. Hierzu trägt auch der bislang recht gute Verlauf der Berichtssaison bei. Im Blick stehen die Verbraucherpreise aus Europa am Mittwoch, zumal tags darauf der EZB-Rat über das weitere Vorgehen auch im Kampf gegen die Inflation berät. Volkswirte erwarten aber mehrheitlich, dass sie zunächst die Füße stillhalten wird, ehe ihr neue Projektionen vorliegen - also im März.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Airbus und Arbeitnehmer einigen sich auf Maßnahmen zur Neuaufstellung

Airbus hat mit seinen Arbeitnehmervertretern eine umfangreiche Einigung zur industriellen Neuaufstellung des Luft- und Raumfahrtkonzerns erzielt. Diese betreffe die Gründung eines neuen Sektionsmontage-Unternehmens sowie die Zukunft der Einzelteil- und Baugruppenfertigung von Premium Aerotec, teilte die Airbus SE mit.

Porsche SE verkauft Mehrheit an PTV für 240 Millionen Euro

Die Porsche SE fließen aus dem Verkauf der Mehrheit an der PTV Planung Transport Verkehr rund 240 Millionen Euro zu. Wie die Porsche Holding mitteilte, sollen die Mittel in weitere Beteiligungen im Mobilitäts- und Industrietechnologiesektor reinvestiert werden.

Bahn bestellt 43 neue ICE bei Siemens

