Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: Der Börsenhandel in China (Kernland und Hongkong) ruhte wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

FREITAG: Im chinesischen Kernland bleiben die Börsen wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.04 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.524,75 -1,1% -4,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.769,25 -2,3% -9,5%

Euro-Stoxx-50 4.196,16 -0,6% -2,4%

Stoxx-50 3.788,45 -0,4% -0,8%

DAX 15.546,47 -0,4% -2,1%

FTSE 7.566,95 -0,2% +2,7%

CAC 7.097,16 -0,3% -0,8%

Nikkei-225 27.241,31 -1,1% -5,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 168,22% -0,44

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,07 +0,03 +0,25

US-Rendite 10 J. 1,79 +0,01 +0,28

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,02 88,26 -1,4% -1,24 +16,2%

Brent/ICE 88,39 89,47 -1,2% -1,08 +14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,88 1.806,77 -0,2% -2,89 -1,4%

Silber (Spot) 22,40 22,83 -1,9% -0,43 -3,9%

Platin (Spot) 1.026,29 1.036,40 -1,0% -10,11 +5,8%

Kupfer-Future 4,44 4,50 -1,3% -0,06 -0,6%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die viertägige Rally dürfte an der Wall Street abrupt zu Ende gehen. Vor allem die technologielastige Nasdaq könnte unter die Räder geraten. Denn mit der Facebook-Mutter Meta Platforms erlebt die laufende Berichtssaison die erste wirklich böse Überraschung, vorbörslich bricht der Kurs um über 20 Prozent ein. Die Gesellschaft verbuchte einen unerwartet deutlichen Gewinneinbruch. Die Kosten steigen - auch wegen der Investitionen in das "Metaversum". Mit Spotify bricht ein weiterer einstiger Technologieliebling um 9 Prozent ein. Im vierten Quartal hatte der Musikstreaminganbieter zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch deutet der Ausblick auf ein schwächeres Wachstum der Abonnentenzahl hin. Zudem wollen weitere Musiker aus Protest gegen die Falschinformationen zur Coronapandemie die Plattform verlassen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 4Q

17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:07 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Bechtle AG, Jahresergebnis

- DE/Washtec AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 245.000

zuvor: 260.000

14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,4% gg Vq

3. Quartal: -5,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,0% gg Vq

3. Quartal: +9,6% gg Vq

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

Januar (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

1. Veröff.: 50,9

zuvor: 57,6

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 60,0 Punkte

zuvor: 62,0 Punkte

16:00 Auftragseingang Industrie Dezember

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +1,6% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Für Kaufzurückhaltung sorgt zum einen der massive nachbörsliche Abverkauf der US-Technologiewerte. Zum anderen verweisen Händler auf die am Mittag anstehenden Beschlüsse der EZB-Sitzung. Zudem hat die Bank of England die nächste Zinserhöhung vollzogen. Schlusslichter unter den Branchen sind Techniktitel (-1,8%) und der Subindex der Industriegüterwerte (-1,4%). Besonders die jüngste Rally in Wachstumswerten dürfte bei einigen Technikaktien zum Ausstieg genutzt werden, zumal auch am Vorabend das Ergebnis des Facebook-Konzerns Meta enttäuscht habe, heißt es. Dazu passt, dass die Infineon-Aktie nicht von guten Geschäftszahlen profitiert und um 4,2 Prozent nachgibt. ABB liefert durchwachse Zahlen. Die Aktie büßt 1,6 Prozent ein. Nach Zahlenausweis von T-Mobile US geht es für Deutsche Telekom um 3,2 Prozent nach oben. Die DZ Bank wertet das Rekordergebnis der US-Tochter im vergangenen Jahr als "klar positiv". Siemens Healthineers ziehen um 0,3 Prozent an. Sowohl das Umsatzplus als auch die absolute Höhe der Gesamteinnahmen übertreffen laut Citi die Konsenserwartungen. Siemens Energy liegen knapp im Plus, nachdem es bei der spanischen Windenergietochter Gamesa erneut einen Wechsel an der Spitze gegeben hat. Für Roche geht es um 2,3 Prozent nach unten. Das Zahlenwerk offenbare ähnliche Schwächen wie schon bei Novartis, sagt ein Händler. Publicis gewinnen dagegen 1,4 Prozent. Das Verlagshaus hat laut Citigroup die Erwartungen deutlich geschlagen. BT verlieren rund 5 Prozent, nachdem der Telekomkonzern einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet hat.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:55 Mi, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1290 -0,1% 1,1295 1,1297 -0,7%

EUR/JPY 129,56 +0,1% 129,44 129,17 -1,0%

EUR/CHF 1,0409 +0,2% 1,0400 1,0381 +0,3%

EUR/GBP 0,8291 -0,4% 0,8332 0,8331 -1,3%

USD/JPY 114,78 +0,3% 114,52 114,34 -0,3%

GBP/USD 1,3614 +0,3% 1,3556 1,3559 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3615 +0,0% 6,3679 6,3623 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 36.639,38 -1,1% 37.050,11 37.219,92 -20,8%

Der Euro kommt von seinem Wochenhoch knapp über 1,1325 US-Dollar am Vortag zurück. Die Blicke nicht nur am Devisenmarkt sind auf das Treffen des EZB-Rats gerichtet, dessen Ergebnisse am Nachmittag mit anschließender Pressekonferenz anstehen. Die Inflationszahlen aus der Eurozone für Januar zeigten, in welchem Dilemma sich die EZB befinde, sagt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Selbst die EZB müsse aller Voraussicht nach ihre Prognose für das erste Quartal anheben. Umso kniffliger sei die Frage, welche Signale sie dem Markt senden wolle.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Das Börsengeschehen in Ostasien hat wieder belebt, nachdem einige Handelsplätze aus der Feiertagspause zurückgekehrt waren. "Nachholbedarf" und ein ermutigender Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe trieben den Kospi nach oben. Der südkoreanische Aktienmarkt hatte in den vergangenen drei Tagen pausiert. In Tokio und Sydney kam es nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag dagegen zu Gewinnmitnahmen. Im Mittelpunkt standen Zahlenausweise heimischer Unternehmen in Tokio. "Taubenhafte" Aussagen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ) fanden dagegen keine Beachtung. Den japanischen Aktienmarkt belastete vor allem das Minus der Sony-Aktie von 6,1 Prozent. Das Unternehmen hat zwar den Gewinn kräftig gesteigert und die Jahresgewinnprognose angehoben, wird aber wegen Lieferengpässen bei Bauteilen voraussichtlich weniger Exemplare seiner Playstation 5 verkaufen können als ursprünglich angenommen. Panasonic fielen um 6,9 Prozent, nachdem die Drittquartalszahlen die Markterwartungen verfehlt hatten. Mit Enttäuschung wurden auch Zahlen und Ausblick der Reederei Kawasaki Kisen Kaisha (-14%) aufgenommen. In Seoul schlossen Samsung Electronics unverändert, während SK Hynix 2,9 Prozent zulegten. Beide Titel hatten anfangs deutlicher von den guten Zahlen profitiert, die der US-Wettbewerber AMD vorgelegt hatte.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB nach oben. Zwar wird erwartet, dass die EZB ihre Geldpolitik bestätigen wird, Überraschungspotenzial birgt aber die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Lagarde. Sie muss sich auf unangenehme Fragen einstellen, trotz der grassierenden Inflation in der Eurozone an der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. An den Märkten wird bereits eine Erhöhung des Einlagensatzes um 30 Basispunkte bis zum Jahresende eingepreist, das heißt, die Märkte gehen davon aus, dass die EZB in den kommenden Monaten eine scharfe Kehrtwende in ihrer Politik vollziehen wird. Mit Blick auf Credits könnten verschärfte Finanzierungskonditionen und weniger Anleihekäufe insbesondere Hochzinsanleihen auf eine Probe stellen. Grundsätzlich Unterstützung erhalten Credits von der bislang gut laufenden Berichtssaison.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Infineon steigert Gewinn unerwartet deutlich - Prognose erhöht

Infineon hat zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2021/22 von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleitern profitiert. Umsatz und Ergebnis stiegen deutlicher als von Analysten erwartet. Der Chip-Hersteller aus dem Umland von München erhöhte seine Jahresprognose überdies leicht. Die Einnahmen werden nun bei 13 Milliarden Euro erwartet - das sind 300 Millionen Euro mehr als bisher angepeilt.

SAP und Arvato kooperieren bei Plattform für öffentlichen Sektor

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 03, 2022 07:09 ET (12:09 GMT)