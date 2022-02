Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:22 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.550,50 +0,8% -4,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.912,00 +1,2% -8,6%

Euro-Stoxx-50 4.199,69 +1,7% -2,3%

Stoxx-50 3.782,13 +1,4% -1,0%

DAX 15.492,71 +1,6% -2,5%

FTSE 7.622,18 +0,7% +2,5%

CAC 7.137,67 +1,6% -0,2%

Nikkei-225 27.579,87 +1,1% -4,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 165,78 +0,60

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,99 89,36 -0,4% -0,37 +18,8%

Brent/ICE 90,50 90,78 -0,3% -0,28 +16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.827,30 1.825,85 +0,1% +1,45 -0,1%

Silber (Spot) 23,25 23,23 +0,1% +0,02 -0,3%

Platin (Spot) 1.040,98 1.035,99 +0,5% +4,99 +7,3%

Kupfer-Future 4,48 4,46 +0,5% +0,02 +0,5%

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesverluste noch weiter aus - wenn auch mit gebremstem Tempo. Im Blick stehen weiterhin die Atomverhandlungen mit dem Iran. Am Vortag hatten indirekte Gespräche begonnen. Im Falle einer Einigung dürften die Sanktionen aufgehoben werden uind damit mehr Öl aus dem Iran an dem Markt kommen, was die Preise belasten würde. Daneben sind die Blicke auf die offiziellen US-Öllagerdaten am Nachmittag gerichtet. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten am Vorabend einen Rückgang um 2,0 Millionen Barrel in der zurückliegenden Woche gezeigt.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einem erneuten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte eröffnen und damit die positive Entwicklung des Vortages fortsetzen. Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison steht im Fokus des Marktes, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gibt es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise. Und auch die Renditen kommen etwas zurück, nachdem die Rendite zehnjähriger Papiere am Dienstag bis in die Nähe der Marke von 2,00 Prozent gestiegen war. Auf diesem Niveau hatte sie zuletzt im Juli 2019 gelegen. Aktuell liegt diese bei 1,92 Prozent, nach einem Hoch von 1,96 Prozent am Vortag. Am Donnerstag stehen die Verbraucherpreise für Januar auf der Agenda, die vor dem Hintergrund der hohen Inflation besondere Beachtung finden werden. Diese könnten auch Hinweise darauf liefern, in welchem Umfang die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März die Zinsen erhöhen wird. Für die Lyft-Aktie geht es vor der Startglocke um 3,9 Prozent abwärts. Der Fahrdienstvermittler steigerte zwar den Umsatz im vierten Quartal deutlich, der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte aber. Der Kurs von Mitbewerber Uber, der nachbörslich Zahlen veröffentlicht, fällt um 0,4 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q, Frankfurt

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fest - Europas Börsen bauen die Gewinne am Mittwochmittag aus. Gestützt wird die Stimmung von Zeichen der Entspannung in der Ukraine-Krise, aber auch vom Bemühen der EZB, dem Eindruck eines allzu forschen Vorgehens bei der Zinswende zu begegnen. Die Reaktionen an den Finanzmärkten auf die Aussagen von EZB-Rat und EZB-Präsidentin Christine Lagarde am vergangenen Donnerstag sind nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau möglicherweise zu stark gewesen. Stützend an den Märkten wirkt auch der anhaltende Rückgang des Ölpreises. Gesucht sind Aktien der Autobranche. Der Sektorindex ist mit 3,6 Prozent Plus Tagesgewinner in Europa. Der Markt habe sich etwas vom Zinsthema abgewandt und schaue auf Aktien mit guten Konjunkturaussichten. Auf Erholungskurs liegen auch Tech-Werte (+2,6%), die stark unter dem Renditeanstieg an den Anleihemärkten gelitten hatten. Bei den Aktien der Container-Reedereien setzt sich der positive Ausblick von Moeller-Maersk (+2,7%) auf das aktuelle Jahr durch. Noch deutlicher klettern Hapag-Lloyd (+5,6%) und Kühne & Nagel (+4,1%). Die Zeichen für einen zweiten globalen Aufschwung durch Auflösung der Lieferkettenprobleme stimmen optimistisch. Aegon stellen mit minus 7,3 Prozent einen der schwächsten Werte im Stoxx-600-Index dar. Nach anfänglicher Freude über gute Quartalszahlen zu Gewinn und Cashflow kommt nun immer mehr Kritik. Vor allem der mittelfristige Ausblick auf den Cashflow wird als deutlich zu konservativ kritisiert. Sehr gut werden die Geschäftszahlen von Qiagen (+4,1%) zum vierten Quartal im Handel aufgenommen. Siemens Energy (+2,3%) schreibt wegen der deutlichen Verluste seiner spanischen Windenergie-Tochter Siemens Gamesa zum Jahresauftakt unter dem Strich rote Zahlen. K+S gewinnen 3,3 Prozent auf 19,69 Euro, das ist das höchste Niveau seit August 2018. Der Konzern rechnet für dieses Jahr nun mit einem EBITDA zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro, das wäre deutlich mehr als der Konsens, der laut K+S bei 1,269 Milliarden Euro liegt. Für die Aktie der Deutschen Bank geht es um 1,3 Prozent nach unten, nachdem Cerberus seine Beteiligung weiter abgebaut haben soll. Das Unternehmen hat laut Händlern 15 Millionen Aktien zum Stückpreis von 14,15 Euro platziert. Damit hat die Platzierung einen Umfang von gut 210 Millionen Euro. "Der Abschlag von knapp 2 Prozent auf den Schlusskurs ist gering", so ein Händler.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 10:14 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1435 +0,2% 1,1422 1,1418 +0,6%

EUR/JPY 132,02 +0,1% 131,84 131,99 +0,9%

EUR/CHF 1,0554 -0,0% 1,0552 1,0557 +1,7%

EUR/GBP 0,8422 -0,1% 0,8421 0,8424 +0,2%

USD/JPY 115,44 -0,1% 115,44 115,58 +0,3%

GBP/USD 1,3579 +0,2% 1,3563 1,3554 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3681 +0,0% 6,3679 6,3710 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.809,52 -0,7% 43.781,17 43.486,67 -5,2%

Der Dollar gibt die Vortagesgewinne wieder ab, der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Der Euro legt dagegen wieder leicht zu. Das Aufwärtspotenzial für die Gemeinschaftswährung sei allerdings begrenzt, so die MUFG Bank. Die Markterwartungen für Zinserhöhungen der EZB seien zu hoch. Der Handel verlaufe vor den wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag allerdings in ruhigen Bahnen, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich zur Wochenmitte Entspannung breitgemacht. Die Anleger wurden wieder mutiger und kauften Aktien, weil die Sorgen um steigende Zinsen zunächst etwas in den Hintergrund gerückt sind, nachdem die Marktzinsen zuletzt bereits deutlich gestiegen waren. Daneben verwiesen Beobachter auf die in vielen Ländern inzwischen offenbar überschrittenen Höhepunkte der Omikron-Welle der Corona-Pandemie. Außerdem verbreitet die gut laufende Quartalsberichtssaison Zuversicht und auch gute US-Vorgaben waren der Stimmung zuträglich. In Tokio verbesserten sich Nissan Motor nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 5,7 Prozent, Toyota wurden nach den während des Handels vorgelegten Geschäftszahlen 0,9 Prozent höher gesehen. Honda (+0,4%) legte seine Daten unmittelbar nach dem Handelsende vor. Softbank stiegen um 5,8 Prozent. Trotz fortgesetzter Probleme in der chinesischen Technologiebranche hatte der japanische Investor im dritten Geschäftsquartal einen kleinen Gewinn eingefahren. Aufschläge verzeichneten in Hongkong Immobilienaktien. Zwar zeigten neue Daten, dass die Nachfrage nach chinesischen Immobilien zuletzt schwächelte, andererseits kündigte die chinesische Notenbank und der Banken- und Versicherungsverband des Landes weitere Lockerungsmaßnahmen bei der Kreditvergabe im Immobilienbereich an.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen von ihren Jahreshochs von Anfang der Woche am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zurück. Nach den Turbulenzen der vergangenen Woche setzt sich damit nun die Beruhigung bei den Credits fort. Allerdings erwarten die Credit-Strategen der Societe Generale in nächster Zeit noch keine größere Erholung. Die starke Unterstützung durch die EZB und die niedrigen Renditen bei Staatsanleihen schwinde, worunter der Investment-Grade im Euroraum am meisten leiden dürfte. Derweil erwartet die Societe Generale keinen wesentlichen Anstieg des Ausfallrisikos.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

HENKEL

