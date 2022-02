Indizes in diesem Artikel SDAX 14.974,4

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.458,50 +1,5% -6,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.549,00 +2,1% -10,9%

Euro-Stoxx-50 4.136,20 +1,8% -3,8%

Stoxx-50 3.743,42 +1,3% -2,0%

DAX 15.383,10 +1,8% -3,2%

FTSE 7.580,62 +0,7% +2,0%

CAC 6.964,83 +1,6% -2,6%

Nikkei-225 26.865,19 -0,8% -6,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 164,77 -0,46

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,21 95,46 -3,4% -3,25 +23,1%

Brent/ICE 93,56 96,48 -3,0% -2,92 +20,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,10 1.871,14 -1,0% -18,04 +1,3%

Silber (Spot) 23,32 23,82 -2,1% -0,50 +0,0%

Platin (Spot) 1.017,83 1.032,45 -1,4% -14,62 +4,9%

Kupfer-Future 4,54 4,51 +0,7% +0,03 +1,7%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Kräftig aufwärts dürfte es am Dienstag mit den US-Aktien gehen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes liegen deutlich im Plus im Gefolge von Meldungen, dass Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Kriegsangst und Zinssorgen hatten drei Handelstage in Folge den Dow-Jones nach unten geführt. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind wieder über 2 Prozent geklettert. Der Chiphersteller Intel verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Wie der US-Konzern mitteilte, übernimmt er den israelischen Halbeiterproduzenten Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden US-Dollar. Tower Semiconductor haussieren vorbörslich um 46 Prozent, Intel gewinnen 1,1 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:07 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

14:30 Empire State Manufacturing Index Februar

PROGNOSE: +11

zuvor: -0,7

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fest - Die russische Regierung hat den geplanten Abzug eines Teils der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Soldaten bestätigt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte eine weitere Eskalation in dem Konflikt für abgewendet. Nach Zahlen geben BHP um 1,5 Prozent nach. Das bereinigte EBITDA für das erste Geschäftshalbjahr 2022 lag mit 18,46 Milliarden US-Dollar unter der Schätzung der Citigroup sowie unter der Konsenserwartung von 19,5 Milliarden Dollar. Für die Aktie von Temenos geht es um 8,8 Prozent nach unten. Die Umsätze wie das EBIT im vierten Quartal haben laut den Citi-Analysten den Konsens verfehlt. Der DSM-Konzern hat seinen operativen Gewinn im vierten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach oben. Für Michelin geht es nach Zahlen um 2 Prozent nach unten. Das bereinigte EBIT und der FCF für 2021 haben laut Stifel im Rahmen der Erwartungen gelegen. Allerdings habe die Dividende leicht enttäuscht.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 18:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1346 +0,4% 1,1322 1,1307 -0,2%

EUR/JPY 131,24 +0,5% 130,52 130,77 +0,3%

EUR/CHF 1,0488 +0,3% 1,0457 1,0469 +1,1%

EUR/GBP 0,8375 +0,2% 0,8364 0,8359 -0,3%

USD/JPY 115,67 +0,1% 115,29 115,65 +0,5%

GBP/USD 1,3547 +0,1% 1,3536 1,3527 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3485 -0,1% 6,3536 6,3563 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 44.306,15 +3,8% 43.595,59 42.563,74 -4,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichter - Auch am Dienstag haben die Sorgen vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts für Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt - wenn auch nicht mehr so deutlich wie zu Wochenbeginn. Die chinesische Zentralbank hat aktuell wie erwartet die Zinsen für die mittelfristige Darlehensfazilität zwar unverändert gelassen, doch könnte sie ihre Geldpolitik nach Einschätzung der Citigroup weiter lockern. Mit Abgaben zeigten sich in der Region Finanzwerte. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Der Sektor gilt als einer der Hauptprofiteure steigender Marktzinsen, die zuletzt wieder etwas gesunken sind. In Hongkong verloren Ping An Insurance 3,3 Prozent und HSBC fielen um 1,9 Prozent. In Tokio ging es für Japan Post Bank um 11 Prozent abwärts und Mitsubishi UFJ Financial verloren 2,6 Prozent. BHP reduzierten sich in Sydney nach anfänglichen Gewinnen um 0,3 Prozent und schnitten damit deutlich besser ab als der Sektor insgesamt. Der Bergbaukonzern hatte den Nettogewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Rio Tinto verloren 2,3 Prozent und Fortescue 5,1 Prozent. Der Energiesektor war mit einem Minus von 3,1 Prozent der Tagesverlierer an der australischen Börse. Hier seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen dürften nach Einschätzung eines Marktteilnehmers am Vortag zunächst ihr Hoch gesehen haben. Die Deeskalation der geopolitischen Spannung zwischen Russland und der Ukraine habe in Folge zu einer gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren geführt. Auch wenn auf diplomatischer Ebene noch viel Arbeit in den kommenden Wochen anstehe, wurde der erste Schritt zur Beruhigung der Lage gegangen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Patrizia kauft zwei Logistikimmobilien für 139 Millionen Euro

Patrizia kauft zwei Logistikobjekte in Nordrhein-Westfalen für rund 139 Millionen Euro. "Der Bereich Logistik ist einer unserer wesentlichen Investmentsektoren und die Corona-Pandemie hat die Bedeutung von Logistik noch einmal verstärkt", erklärte die im SDAX notierte Gesellschaft.

RWE und Neptune Energy produzieren grünen Wasserstoff in der Nordsee

RWE und Neptune Energy treiben gemeinsam die Produktion von grünem Wasserstoff in der niederländischen Nordsee voran. Wie beide Unternehmen mitteilten, sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden, derzufolge bis 2030 das Offshore-Pilotprojekt für grünen Wasserstoff "H2opZee" gemeinsam realisiert werden soll.

ABB benennt Turbolader-Geschäft um - Separierung geplant in 1H

ABB hat seine Turbolader-Division umbenannt. Damit bereitet sich der Schweizer Technologiekonzern darauf vor, das Geschäft im ersten Halbjahr 2022 zu verkaufen oder auszugliedern. Wie die ABB Ltd. mitteilte, soll die Division - die Antriebssysteme für die Bereiche Schifffahrt, Energie, Schienenverkehr und Straße liefert - nun Accelleron heißen.

BPER Banca vereinbart Übernahme von Banca Carige

Die italienische Bank BPER Banca SpA hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheit an der angeschlagenen Banca Carige SpA unterzeichnet, teilte BPER am Montagabend mit. In einem sich anschließenden öffentlichen Angebot bietet die Bank den Minderheitsaktionären von Banca Carige 0,80 Euro je Anteilsschein. Gemäß der Vereinbarung zahlt BPER 1 Euro für die rund 80 Prozent an Carige, die derzeit vom Einlagensicherungsfonds von Italiens Banken FITD und Italiens Voluntary Intervention Scheme (VIS) gehalten werden.

Niederländische DSM übertrifft Erwartungen im Schlussquartal

Der niederländische DSM-Konzern hat seinen operativen Gewinn im vierten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Der Hersteller von Vitaminpräparaten und Nahrungsergänzungsmitteln bekräftigte den Ausblick für das laufende Jahr.

Engie erzielt wieder Gewinn und gibt Mittelfristziele aus

Der französische Versorger Engie SA hat es im vergangenen Jahr wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Konzern bekräftigte zudem seine Dividendenpolitik und gab neue Gewinnziele für die kommenden Jahre aus.

Glencore stellt 1,5 Milliarden Dollar wegen Untersuchungen zurück

Der Rohstoffkonzern Glencore hat für mögliche Belastungen aus laufenden Ermittlungen vorgesorgt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Rückstellung über 1,5 Milliarden US-Dollar gebildet. Derzeit laufen Untersuchungen in den USA, Großbritannien und Brasilien wegen Bestechungsvorwürfen. Glencore geht davon aus, dass die seit Jahren laufenden Fälle dieses Jahr abgeschlossen werden.

Glencore will nach Rekordergebnis 4 Mrd USD an Aktionäre ausschütten

Glencore hat im vergangenen Jahr dank höherer Rohstoffpreise operativ ein Rekordergebnis erzielt und will nun insgesamt 4,0 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Der britisch-schweizerische Rohstoffkonzern kündigte eine Basisausschüttung von 3,4 Milliarden Dollar, bzw. 0,26 Dollar je Aktie an, sowie ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 550 Millionen Dollar.

Intel übernimmt Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden Dollar

