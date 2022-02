Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.448,50 -0,5% -6,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.511,75 -0,6% -11,1%

Euro-Stoxx-50 4.139,02 +0,0% -3,7%

Stoxx-50 3.750,74 -0,1% -1,8%

DAX 15.379,57 +0,1% -3,2%

FTSE 7.558,05 -0,6% +3,0%

CAC 6.983,28 +0,3% -2,4%

Nikkei-225 27.232,87 -0,8% -5,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 165,50 +0,27

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,63 93,66 -2,2% -2,03 +22,4%

Brent/ICE 92,91 94,81 -2,0% -1,90 +19,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.884,55 1.869,92 +0,8% +14,63 +3,0%

Silber (Spot) 23,64 23,61 +0,1% +0,03 +1,4%

Platin (Spot) 1.077,95 1.064,92 +1,2% +13,03 +11,1%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,3% -0,01 +1,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street wird am Donnerstag zum Start im Minus erwartet. Der Behauptung Moskaus über einen Truppenabzug wird von westlicher Seite entgegengehalten, es sei keine Deeskalation an der ukrainischen Grenze zu beobachten. Zugleich können die Themen Zinsen und Inflation jederzeit wieder stärker in den Fokus rücken. Vor Börsenstart werden Daten Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft liefern und damit der US-Notenbank Material für die Zinsentscheidungen. Unter anderem werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Fed-Index veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten legen Cisco System vorbörslich 3,6 Prozent zu. Der Telekom- und Netzwerkausrüster schnitt im zweiten Quartal besser als gedacht ab und steigerte Umsatz und Ergebnis. Das Unternehmen sprach von einer verbesserten Nachfrage quer durch die Angebotspalette. Für die Aktie ging es um 3,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller Nvidia vermeldete für das vierte Quartal Rekordumsätze und übertraf ebenso die Erwartungen. Nvidia stellte für das laufende Quartal weiteres Wachstum in Aussicht. Für die Aktie geht es dennoch um 3,6 Prozent nach unten, wobei Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben könnten, nachdem der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um 73 Prozent gestiegen ist.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -6,6% gg Vm

zuvor: +9,1% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar

PROGNOSE: 19,0

zuvor: 23,2

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 223.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Wenig verändert - Vor allem die geopolitischen Risiken sorgen für einen teils nervösen Handel. Nachdem am Dienstag ein in Aussicht gestellter Rückzug der russischen Streitkräfte an der ukrainischen Grenze an der Börse noch gefeiert wurde, ist die Lage weiterhin uneindeutig und schwer einzuschätzen. Das Weiße Haus hat den angeblichen Teilrückzug russischer Truppen an der ukrainischen Grenze als falsch bezeichnet. Kräftig nach oben um 5,1 Prozent geht es mit den Aktien von Reckitt Benckiser in London. Im DAX ziehen Vergleichswert Henkel um 1,3 Prozent etwas mit. Der Konsumgüterhersteller konnte für 2021 auf vergleichbarer Basis ein stärker als erwartetes Umsatzwachstum vorlegen. Gespalten fallen die Reaktionen auf die Jahreszahlen von Nestle (+0,1%) aus. Vor allem die diversen Margen-Kennzahlen scheinen die Erwartungen nur erreicht zu haben, lägen teils aber auch unter den Prognosen, heißt es. Besser als befürchtet sind die Zahlen von Air-France-KLM (-6%) ausgefallen. Allerdings sei nicht klar, ob der Markt auf die Ankündigung weiterer "bilanzstärkender" Maßnahmen vorbereitet sei. Denn Air France plane bis zu 4 Milliarden Euro für die Rückzahlung der Staatshilfe aufzunehmen. Die Commerzbank (+4,9%) hat im vergangenen Jahr trotz Restrukturierungskosten und weiterer Rückstellungen einen Gewinn erzielt. Gut kommt die erhöhte Gewinnprognose bei RWE an. Die Aktien legen um 5,4 Prozent zu. Für die Aktie von Continental geht es um 5,1 Prozent nach oben. In einer Research-Note verweisen die Analysten von Jefferies auf einen Bericht im Manager Magazin, in dem es um die Aufspaltung des Konzerns in vier unabhängige Geschäftsbereiche gehe. Klöckner & Co (+7,9%) reihen sich in die Liste der Werte mit besseren Gewinnprognosen ein.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:13 Uhr Mi, 18:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1366 -0,1% 1,1381 1,1379 -0,0%

EUR/JPY 130,74 -0,5% 131,23 131,38 -0,1%

EUR/CHF 1,0466 -0,2% 1,0492 1,0488 +0,9%

EUR/GBP 0,8347 -0,3% 0,8371 0,8376 -0,7%

USD/JPY 115,03 -0,4% 115,31 115,46 -0,1%

GBP/USD 1,3616 +0,2% 1,3596 1,3586 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3373 +0,1% 6,3307 6,3332 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 43.140,93 -2,0% 43.980,24 43.629,13 -6,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend leichte Gewinne - Die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt zerstreuten sich wieder, weil ein Abzug von russischen Truppen noch nicht bestätigt werden konnte. Dazu kamen Berichte, nach denen russische Separatisten dem ukrainischen Militär einen Bruch des Waffenstillstands vorwerfen. Dagegen stützte das Protokoll der US-Notenbanksitzung im Januar vom Vorabend. Darin wird der Wille der Fed deutlich, die Inflation zu bekämpfen, doch deuten sich keine Maßnahmen an, die über das am Markt erwartete Ausmaß hinausgehen. Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,8 Prozent nach unten, auch belastet vom festeren Yen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong drehte im späten Handel ins Plus und gewann 0,1 Prozent. Der Schanghai-Composite (+0,1%) und der Kospi in Seoul (+0,5%) legten ebenfalls zu. In Sydney ging der S&P/ASX 200 mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent aus dem Tag, nachdem er im Verlauf schon mehr als 1 Prozent gewonnen hatte. Mit deutlichen Gewinnen zeigten sich Aktien chinesischer Lithiumlieferanten, weil die Preise des Rohstoffs für die Batterieherstellung aufgrund der knappen Versorgung und des boomenden Marktes für Elektroautos weiter anziehen. Die Möglichkeit, dass die Zinsen in den USA doch nicht so rasch steigen wie erwartet, sorgte bei den Finanzwerten der Region für leichte Abgaben. In Sydney waren vor allem Titel aus dem Rohstoff- und Gesundheitssektor gesucht. Dagegen zeigten sich Technologie-, Telekommunikations- und Konsumwerte mit Abgaben.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Donnerstag stabil. Weiterhin beeinflusst die Nachrichtenlage rund um die Ukraine-Krise das Risikopendel am Kapitalmarkt. Daran dürfte sich zunächst wenig ändern, solange die Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine weiter schwierig bleibt. Derweil hatte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Vortag kaum Neues für den Anleihehandel parat. Inzwischen ist das Geschäft am Primärmarkt wieder deutlicher angezogen. Dies zeigt, dass die Aufnahmebereitschaft des angebotenen Materials auf dem momentan erreichten Niveau gut ist.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RWE erhöht Gewinnprognosen 2022 und gibt Dividendenziel

RWE hebt die Gewinnprognosen für das laufende Jahr an. Grund ist dem Energieunternehmen zufolge das "dynamische Marktpreisumfeld". Der Konzern rechnet nun mit einem bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 3,6 bis 4,0 Milliarden Euro anstatt 3,3 bis 3,6 Milliarden Euro. Davon soll das Kerngeschäft nun 2,9 bis 3,3 Milliarden Euro beitragen anstatt 2,75 bis 3,05 Milliarden Euro.

Infineon erweitert Werk Kulim für über 2 Milliarden Euro

Angesichts der großen Halbleiternachfrage erweitert Infineon Technologies nach dem Bau eines neuen Werkes in Villach nun auch seine Fertigungskapazitäten in Malaysia stark. Für mehr als 2 Milliarden Euro werde am Standort Kulim ein drittes Modul aufgebaut. Bei voller Auslastung werde es zusätzlichen Umsatz im Volumen von 2 Milliarden Euro jährlich mit Produkten auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid liefern.

Infineon macht Rutger Wijburg zum neuen COO

Nach der Entscheidung über die Nachfolge an der Konzernspitze von Infineon hat der Aufsichtsrat des Chipherstellers nun auch über den frei werdenden Posten des Chief Operations Officer (COO)entschieden. Er bestellte zum 1. April den Manager Rutger Wijburg als Verantwortlichen für das operative Geschäft in den Vorstand, wie der Halbleiterkonzern zu Beginn seiner Hauptversammlung mitteilte.

BASF-Vorstände tauschen Zuständigkeiten

