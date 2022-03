Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea waren die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.30 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.344,75 -0,5% -8,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.147,50 -0,6% -13,3%

Euro-Stoxx-50 3.816,73 -2,7% -11,2%

Stoxx-50 3.588,64 -1,5% -6,0%

DAX 14.090,86 -2,6% -11,3%

FTSE 7.378,85 -1,1% +1,0%

CAC 6.470,43 -2,8% -9,5%

Nikkei-225 26.844,72 +1,2% -6,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 169,75 +2,71

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 100,16 95,72 +4,6% 4,44 +34,5%

Brent/ICE 103,03 97,97 +5,2% 5,06 +33,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.922,29 1.909,02 +0,7% +13,27 +5,1%

Silber (Spot) 24,64 24,41 +0,9% +0,23 +5,7%

Platin (Spot) 1.059,10 1.047,95 +1,1% +11,15 +9,1%

Kupfer-Future 4,50 4,44 +1,2% +0,05 +0,8%

Furcht vor einer Angebotsverknappung treibt die Ölpreise weiter nach oben. Möglicherweise werden die Mitglieder der Internationalen Energieagentur schon am Dienstag die Freigabe von Ölreserven beschließen, heißt es am Markt. Gold ist derweil abermals als sicherer Hafen gefragt.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Schwächer dürften die US-Börsen in den Dienstagshandel starten, nachdem Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gescheitert sind. Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine unvermindert fort und verlegt weitere Truppen und Ausrüstung in das Nachbarland. Der Ausfall russischer Öl- und Gaslieferungen als Folge der westlichen Sanktionen treibt derweil die Preise für diese Energieträger nach oben, was wiederum an den Märkten Befürchtungen befeuert, dass die ohnehin schon hohe Inflation weiter angeheizt werden könnte. Gleichzeitig hoffen Anleger jedoch darauf, dass sich der Schaden für die Wirtschaft in Grenzen halten werde. Das dürfte auch die im Vergleich zu den europäischen Märkten moderaten Abgaben erklären.

An Konjunkturdaten stehen nach der Startglocke die Februar-Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für das verarbeitende Gewerbe zur Veröffentlichung an. Außerdem werden Januar-Daten zu den Bauausgaben veröffentlicht. Auf Unternehmensseite haben am Montag nach Börsenschluss unter anderem Workday und Zoom Geschäftszahlen vorgelegt. Während Workday (vorbörslich +4,8%) im Schlussquartal 2021 überraschend gut abschnitt, hat sich bei Zoom (-3%) das Wachstum abermals verlangsamt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Termine stehen im weiteren Tagesverlauf an:

14:00 DE/Commerzbank AG, Capital Markets Day (virtuell)

14:00 NL/Stellantis NV, Vorstellung des langfristigen Strategieplans

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig)

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+5,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+5,4% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

Februar (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,5

1. Veröff.: 57,5

zuvor: 55,5

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 58,0 Punkte

zuvor: 57,6 Punkte

16:00 Bauausgaben Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr schwach - Marktteilnehmer verweisen auf einen nervösen Handel bei hoher Volatilität. Die Nachrichtenlage zum Ukraine-Krieg ändert sich ständig und kann damit kaum bewertet werden. Putins Einmarsch in der Ukraine verändert die Politik in Europa und - möglicherweise - darüber hinaus. Die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa bewegen nicht - die Daten für Deutschland, Frankreich und Europa zeigen in der Revision Abweichungen in den Nachkommastellen. Die Jahreszahlen von Covestro werden als "zweifellos supergut" eingestuft, für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben. Für Bayer geht es nach Zahlenvorlage um 1,2 Prozent nach oben. Die Citigroup sieht bei Bayer nach den Zahlen für das vierte Quartal und dem Ausblick auf 2022 einen guten Trend beim Gewinn je Aktie, ein sehr attraktives Risiko-Chance-Profil und eine attraktive Bewertung. Zalando brechen um 10 Prozent ein. Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass es Zalando in der Pandemie gelungen ist, den Umsatz deutlich zu steigern. Der Nettogewinn ist nach Aussage aus dem Handel dagegen 4 Prozent unter den Analystenschätzungen ausgefallen und auch die Dividende liege 3 Prozent unter dem Konsens. Der Ausblick auf 2022 verfehle in der Mitte der Spanne sowohl beim Umsatz wie auch beim EBIT den Konsens knapp. Bei Hellofresh (-8%) seien die Konsenserwartungen erreicht worden, missfallen dürfte die gesunkene Marge, was aber auch avisiert worden war. Linde fallen nach Zahlen um 1,4 Prozent, obwohl die Verdoppelung des Aktienrückkaufs von 5 auf 10 Milliarden Dollar und die Dividendenerhöhung positiv gesehen werden. Kräftig unter Druck stehen die Aktien von Flutter Entertainment (-14%). Hier belastet der Rutsch in die Verlustzone beim Vorsteuergewinn für 2021 durch Strafzahlungen. Ansonsten stehen Analysten den Zahlen eher positiv gegenüber.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:01 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1176 -0,4% 1,1209 1,1244 -1,7%

EUR/JPY 128,29 -0,6% 128,93 129,64 -2,0%

EUR/CHF 1,0253 -0,4% 1,0291 1,0326 -1,2%

EUR/GBP 0,8335 -0,3% 0,8348 0,8382 -0,8%

USD/JPY 114,78 -0,2% 115,04 115,26 -0,3%

GBP/USD 1,3409 -0,1% 1,3425 1,3417 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3153 +0,0% 6,3139 6,3120 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 44.431,59 +3,0% 43.448,13 41.149,96 -3,9%

Der andauernde Ukraine-Krieg treibt Anleger in "sichere Häfen". Am Devisenmarkt sind dies die Fluchtwährungen Dollar, Yen und Schweizer Franken. Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Finanz- und Aktienmärkten hat sich am Dienstag trotz des andauernden Krieges in der Ukraine eine gewisse Stabilisierung und Erholung gezeigt. Trotz der harten und zum Teil bereits wirkenden Sanktionen gegen Russland zeigte man sich an den asiatischen Märkten auch erleichtert, dass es derzeit keine noch schärferen Schritte gegen Russland gibt. Die Kursgewinne der chinesischen Börsen erklärten Marktteilnehmer auch mit dem anstehenden Nationalen Volkskongress. Vor diesem Ereignis liefen Aktien meist gut. Daneben überzeugte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor mit einem Anstieg im Februar. In Tokio führten Logistik- und Wehrtechnikwerte den Markt an. Mitsui O.S.K. Lines kletterten um 6,2 und Mitsubishi Heavy Industries um 5,1 Prozent, IHI zogen um 3,6 Prozent an. Toyota Motor (-0,3%) teilte mit, dass alle 14 Fabriken in Japan am Dienstag geschlossen würden, nachdem bei einem ihrer Zulieferer ein Problem mit dem Computersystem aufgetreten sei. Ein Toyota-Sprecher sagte, es sei nicht klar, wann die Werke wieder geöffnet werden. In Australien erhielt die Börse Unterstützung von der Notenbank, die den Leitzins trotz des Inflationsdrucks auf Rekordtief hielt. Der zinssensible Technologiesektor zog um 5,7 Prozent an. Die im ASX gelisteten Block-Papiere schossen um weitere 13 Prozent in die Höhe und bauten die Gewinne der vergangenen drei Sitzungen auf 51 Prozent aus. Der US-Bezahlriese hatte positive Quartalszahlen vorgelegt.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen verharren auch am Dienstag auf hohem Niveau. Nachdem das Treffen der Unterhändler aus Russland und der Ukraine über einen möglichen Waffenstillstand am Vortag zwar keinen Erfolg brachte, allerdings noch die Zuversicht auf ein weiteres Treffens offen ließ, ist dies schon wieder Vergangenheit. Nach Aussage eines Marktteilnehmers steigt am Vormittag die Risikoscheu bereits wieder. Er verweist dabei auf Aussagen des russischen Verteidigungsministers per Interfax, demzufolge der Krieg gegen die Ukraine weitergeführt werde, bis das Ziel erreicht sei. Die russischen CDS-Prämien notieren bei 1.860 nach 1.973 am Vortag. Im Vergleich dazu notieren die CDS-Prämien für Südafrika bei 225, die der Türkei bei 583.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ADIDAS

hat den Verkauf der US-Fitnessmarke Reebok an Authentic Brands Group zum 28. Februar abgeschlossen. Der Sportartikelkonzern hat laut Mitteilung den überwiegenden Teil des Gesamtkaufpreises in Höhe von 2,1 Milliarden Euro in bar erhalten.

BASF

