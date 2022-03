Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.04 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.322,75 -0,8% -9,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.923,50 -0,8% -14,7%

Euro-Stoxx-50 3.611,74 -3,5% -16,0%

Stoxx-50 3.450,85 -2,8% -9,6%

DAX 13.226,10 -3,4% -16,7%

FTSE 6.998,61 -3,3% -2,0%

CAC 6.158,49 -3,4% -13,9%

Nikkei-225 25.985,47 -2,2% -9,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 170,13 +0,93

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,67 107,67 +1,9% 2,00 +47,3%

Brent/ICE 112,14 110,46 +1,5% 1,68 +45,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.947,02 1.935,91 +0,6% +11,11 +6,4%

Silber (Spot) 25,20 25,16 +0,2% +0,04 +8,1%

Platin (Spot) 1.090,54 1.083,20 +0,7% +7,34 +12,4%

Kupfer-Future 4,83 4,77 +1,1% +0,05 +8,1%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit Abgaben wird die Wall Street am Freitag zum Start erwartet. Die Märkte stehen weiter im Bann des Kriegs in der Ukraine. Vorübergehend stürzten die Futures noch stärker abwärts mit Berichten, wonach russischer Beschuss einen Brand in Europas größtem Kernkraftwerk ausgelöst hatte, was die Befürchtung einer noch nie dagewesenen nuklearen Katastrophe weckte. Die ukrainischen Behörden erklärten indes später, das Feuer in einem Schulungsgebäude der Anlage sei gelöscht worden.

Die äußerst unsichere und sich verschlechternde Lage in der Ukraine veranlasst die Anleger, ihre Risikopositionen vor dem Wochenende zu reduzieren, sagt Kenny Wen, Vermögensverwaltungsstratege bei Everbright Securities International in Hongkong. Er fügt hinzu: "Wenn die Ölpreise deutlich steigen, wie in den 1970er Jahren, könnte die Weltwirtschaft in eine Rezession geraten, was die Unternehmensgewinne beeinträchtigen würde. Dann werden die Auswirkungen lang anhaltend sein."

Angesichts des Kriegs geraten die ansonsten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden US-Arbeitsmarktdatren in den Hintergrund. Volkswirte erwarten im Schnitt einen Beschäftigungsaufbau um 440.000 und ein Fallen der Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Februar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +440.000 gg Vm

zuvor: +467.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 4,0%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,50% gg Vm

zuvor: +0,73% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kräftige Verluste - Die Nachrichtenlage rund um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zermürbt die Marktteilnehmer. Das Wochenende steht an, und niemand weiß, was in den beiden kommenden Tagen geschehen wird. Daher wird das Risiko nochmals an der Börse nach unten gefahren - Aktien werden verkauft und Anleihen gekauft. Steigende Lohnforderungen verschärfen vor allem in Europa die Angst vor einer Stagflation angesichts weiter ansteigender Energiepreise bei zugleich zunehmenden Wachstumsrisiken durch den Ukraine-Krieg. Auch besteht die Gefahr, dass sich die Lieferkettenprobleme verschärfen. Vor allem Autoaktien stehen daher weiter unter Druck, der Sektor gehört mit minus 4,5 Prozent zu den großen Verlierern in Europa. BMW fallen 4,5 Prozent, VW sogar 4,9 Prozent und Mercedes-Benz büßen 2,2 Prozent ein. Entsprechend stürzen auch die Autozulieferer weiter ab: Continental im DAX fallen um 4,8 Prozent, für Valeo und Faurecia in Paris und Vitesco geht es ebenfalls deutlich nach unten. Der Kursverfall von Uniper setzt sich mit Einbußen von 10 Prozent ungebremst fort. Die Aktie der Mutter Fortum gibt um 5 Prozent nach. Uniper könnte durch mögliche Lieferunterbrechungen aus Russland sowie die Auswirkungen westlicher Sanktionen betroffen sein. Merck KGaA legen dagegen um 2,6 Prozent zu. Hier treiben positive Analystenkommentare nach ihren guten Geschäftszahlen vom Vortag.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:37 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0976 -0,8% 1,1009 1,1049 -3,5%

EUR/JPY 126,63 -0,9% 127,36 127,74 -3,3%

EUR/CHF 1,0075 -0,8% 1,0132 1,0167 -2,9%

EUR/GBP 0,8261 -0,4% 0,8262 0,8281 -1,7%

USD/JPY 115,37 -0,1% 115,50 115,62 +0,2%

GBP/USD 1,3287 -0,4% 1,3341 1,3341 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3246 +0,0% 6,3231 6,3233 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 41.695,04 -1,9% 41.381,00 42.670,51 -9,8%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte und auch die Börse in Sydney sind am Freitag der schwächeren Vorgabe der Wall Street gefolgt. Zur allgemeinen Risikoscheu mit Blick auf Aktien wegen des Kriegs in der Ukraine kam noch hinzu, dass Russland das ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja beschossen haben soll. Ein in der Folge ausgebrochenes Feuer wurde nach Behördenangaben aber wieder unter Kontrolle gebracht. Am schärfsten abwärts ging es in Hongkong (-2,7%), wo besonders Technikaktien schwer unter Druck standen, nachdem diese bereits an der Wall Street zu den größeren Verlierern gehört hatten. Hier dürften die erwarteten globalen Zinserhöhungen eine Rolle gespielt haben. Auch an den anderen Plätzen gehörten Technikaktien zu den größeren Tagesverlierern. Der Nikkei-Index in Tokio ging 2,2 Prozent niedriger ins Wochenende. Im Tief betrug das Minus dort auch schon 3 Prozent. An den anderen Plätzen fielen die Einbußen mit bis zu 1,2 Prozent etwas moderater aus.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf Ausweitungskurs gehen am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Risikoaversion angesichts der Sorgen vor Stagflation und Ukraine-Krieg spiegelt sich auch an den Kreditmärkten wider. Bis zur EZB-Sitzung kommende Woche dürfte sich daran wenig ändern. Angesichts des Ukraine-Konflikts rechnen die meisten Marktteilnehmer aber nicht damit, dass die EZB entschieden gegen die Inflation vorgehen wird. Die Produzentenpreise in der Eurozone waren im Januar um 30,6 Prozent gegenüber Vorjahr vermeldet worden. Damit steigt der Margendruck, was den Fokus auch stärker auf Einzelunternehmen richtet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ALLIANZ

Der Vorstand der Allianz hat 2021 trotz der milliardenschweren Einbußen durch den Vergleich mit Investoren in verlustreiche US-Hedgefonds von Allianz Global Investors ("Structured Alpha") mehr verdient. Allerdings schmälerten die Belastungen den Bonus des gesamten Vorstands, wie es im Geschäftsbericht der Allianz SE heißt.

TUI

Ein weiterer Aufsichtsrat der Tui scheidet wegen EU-Sanktionen gegen Russland aus dem Gremium aus. Der russische Jurist Vladimir Lukin habe sein Mandat mit Wirkung zum 3. März 2022 niedergelegt. Lukin gehörte dem Aufsichtsrat seit 5. Juni 2019 an. Am Tag zuvor hatte bereits der russische Oligarch und größte Einzelaktionär der Tui AG, Alexej Mordaschow, sein Mandat niedergelegt.

ERICSSON

Nach Enthüllungen über Korruption und fragwürdige Zahlungen von Ericsson im Irak fordert Cevian Capital weitreichende Änderungen in der Unternehmensführung des schwedischen Telekomausrüsters. Der aktivistische Investor erklärte, dies sei nötig, um die Glaubwürdigkeit von Ericsson wiederherzustellen.

LONDON STOCK EXCHANGE

hat am Freitag den Handel mit weiteren russischen Aktien angesichts der anhaltenden Marktverschlechterung und zur "Aufrechterhaltung geordneter Märkte" ausgesetzt. Zu den nun vom Handel ausgesetzten Aktien gehören die russische Investmentgesellschaft Sistema JSFC, das Entwicklungs- und Bauunternehmen Etalon Group sowie der Lebensmittelhändler Magnit. Dabei handelt es sich erneut mehrheitlich um Zweitnotierungen an der Börse in London.

HONDA / SONY

Honda und Sony wollen gemeinsam Elektrofahrzeuge entwickeln und verkaufen. Noch in diesem Jahr soll zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. 2025 sollen dann die ersten, dort entwickelten Elektroautos an den Start gehen. Honda will sein Know-how im Automobilbau und Sony seine technologischen Fähigkeiten bei Sensoren, Kommunikation und Unterhaltung einbringen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2022 07:06 ET (12:06 GMT)