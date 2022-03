Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Am Ölmarkt geben die Preise nach den Vortagesabgaben noch etwas weiter nach. Das Handelsumfeld ist weiter unruhig. In der zurückliegenden Woche hatte die Aussicht auf weitere Russland-Sanktionen und die anhaltenden Diskussionen um ein Import-Embargo von Öl und Gas aus Russland, die Preise nach oben getrieben. Die USA planen nun, in diesem Jahr verstärkt Flüssiggas nach Europa zu liefern, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street zeichnet sich zum Ende der Woche ein zurückhaltender Handel ab, nachdem die US-Börsen am Vortag deutliche Aufschläge verzeichnet hatten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt aktuell 0,1 Prozent zu. Der Ukraine-Krieg hat in der zurückliegenden Woche für ein volatiles Auf und Ab an den Börsen gesorgt. Hinzu kommen die Sorgen um hohe Energiepreise und die Inflationsentwicklung. Der Krieg geht unterdessen mit unverminderter Härte weiter. Auch am Freitag dürfte die andauernde Unruhe an den Märkten den Handel bestimmen. Zu erwarten ist, dass die Anleger vorsichtig agieren und Risiken vor dem Wochenende minimieren, heißt es. Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Lediglich der Index der Verbraucherstimmung für März wird kurz nach Handelsbeginn in zweiter Lesung veröffentlicht. Daneben könnten Reden und Auftritte von Mitgliedern der US-Notenbank im Tagesverlauf weitere Erkenntnisse über den künftigen Zinskurs der Fed geben. Unter den Einzelwerten fallen die in den USA gelisteten Papiere von Nio vorbörslich um 4,8 Prozent, nachdem der Viertquartalsausweis des chinesischen Herstellers von Elektroautos nicht in allen Punkten überzeugt hat.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: -5,0 Punkte

zuvor: +2,3 Punkte

- US

15:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan März

(2. Umfrage)

PROGNOSE: 59,7

1. Umfrage: 59,7

zuvor: 62,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen ziehen deutlich an. Für zunächst gute Laune sorgt der kräftige Dreh ins Plus bei den US-Technologiewerten vom Vorabend. Gestützt wird die Stimmung zudem von den wieder leicht rückläufigen Renditen. Ein schwacher Ifo-Geschäftsklima-Index hat nur zu einer kurzen Delle geführt. Auch rückläufige Ölpreise stützen die Stimmung. Der Index der Technologie-Aktien steigt um 1,6 Prozent. Infineon bauen ihre Gewinne um 4,6 Prozent aus. "Die Aktie ist aus der Konsolidierung ausgebrochen", sagt ein Händler. Der Sprung auf ein neues Zwei-Wochenhoch sorge für Anschlusskäufe. Chemie- und Medien-Aktien stehen mit einem Plus ihrer Stoxx-Branchenindizes von jeweils 1,3 Prozent ebenfalls auf der Gewinnerseite. Dagegen verliert der Index der Banken ein halbes Prozent. Öl- und Gaswerte notieren knapp behauptet. Im DAX ziehen Sartorius mit 3,1 Prozent Plus deutlich an. MTU legen um 3 Prozent zu. Auf der anderen Seite fallen BASF um weitere 0,6 Prozent und Heidelbergcement um 1,2 Prozent. Henkel geben 1,1 Prozent ab. Eckert & Ziegler haussieren mit Aufschlägen von gut 15 Prozent. Der Medizintechniker will auch dieses Jahr weiter wachsen, dazu soll die Dividende erhöht werden. Der TecDAX legt um 1,8 Prozent zu. Vitesco steigen um 2,5 Prozent. Zunächst hatte die Margenerwartung noch enttäuscht, sie scheint mit dem Kursrückgang aber eingepreist zu sein. Der schweizerische Maschinen- und Elektrotechniker ABB (-0,3%) will erneut für 3 Milliarden Dollar eigene Aktien binnen eines Jahres zurückkaufen. Aktien von Smiths Group fallen in London um 1,3 Prozent. Das erste Halbjahr des britischen Engineering-Unternehmens sei zwar gut verlaufen, aber der Ausblick nicht erhöht worden, so Händler.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 8:53 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1010 +0,0% 1,1028 1,1003 -3,2%

EUR/JPY 133,94 -0,5% 134,26 134,39 +2,3%

EUR/CHF 1,0207 -0,3% 1,0222 1,0242 -1,6%

EUR/GBP 0,8341 -0,0% 0,8356 0,8344 -0,7%

USD/JPY 121,65 -0,6% 121,76 122,14 +5,7%

GBP/USD 1,3201 +0,1% 1,3197 1,3189 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3742 -0,1% 6,3765 6,3799 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 44.569,76 +1,3% 43.933,46 44.096,02 -3,6%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Marktteilnehmer erwarten, dass der Greenback angesichts der bestehenden geopolitischen Risiken auch weiter von seinem Status als sicherer Währungshafen profitieren wird. Der Euro kommt mit rund 1,1010 Dollar von den Tageshochs bei 1,1038 etwas zurück. Im Handel verweist man auf den sehr schwachen Ifo-Geschäftsklimaindex.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Starke Vorgaben der Wall Street wurden weitgehend ignoriert. Neben dem Ukraine-Krieg dominierten in Asien länderspezifische Belastungsfaktoren. In China war dies die jüngste Corona-Pandemiewelle, die zahlreiche Städte des Landes in neue Lockdowns und Fabriken zu Produktionsunterbrechungen zwingt. Dazu kam die Drohung der USA, dass die bilateralen Beziehungen darunter leiden würden, wenn China Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützen sollte. In Hongkong sackte der Technologiesektor um 5,3 Prozent ab. Neben dem drohenden Ende der Börsennotierung chinesischer Aktien in den USA lasteten Befürchtungen, dass Peking Online-Lieferdienste und Kurzvideo-Plattformen stärker regulieren könnte. JD.com verbilligten sich um 4,7, Netease um 4,2 Prozent. Meituan rutschten um über 9 Prozent ab, Alibaba um 6,2 Prozent. Der japanische Aktienmarkt wurde gebremst vom Yen, der sich nach verbalen Interventionen von Finanzminister Suzuki und Notenbankchef Kuroda leicht erholte. Verkauft wurden in Tokio vor allem Aktien von Banken und Versicherungen, während Pharma- und Chemietitel gesucht waren. Letztere profitierten vom wieder gesunkenen Ölpreis. Mitsubishi Chemical gewannen 2,6 und Nippon Paint 2,5 Prozent. Toshiba gingen nach einem Anfangsplus von über 3 Prozent 0,6 Prozent höher aus dem Tag nach einem Bericht, wonach das Unternehmen den Rückzug von der Börse erwägt. In Seoul dämpften Inflation und Lieferkettenprobleme die Stimmung. Der jüngste Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea schürte zudem geopolitische Sorgen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen am Freitag leicht an. Das Geschäft verläuft recht ruhig. Der Einbruch des Ifo-Geschäftsklimaindexes im März auf 90,8 nach 98,9 im Vormonat ist ein Warnsignal, dass der Ukraine-Krieg in den Unternehmen angekommen ist. Eine erhebliche Eintrübung der Wirtschaftsaussichten würde auch den Kreditmarkt belasten. Wie die DWS anmerkt, stürzte der Erwartungsindikator im Verarbeitenden Gewerbe, im Dienstleistungssektor und im Handel so stark ab wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Autobauer stehen trotz Rekordgewinnen vor düsteren Zeiten - Studie

Das vergangene Jahr war laut der Wirtschaftsberatung EY - trotz schwieriger Rahmenbedingungen - ein Rekordjahr für die weltweite Automobilbranche. Der Gewinn der 16 größten Autokonzerne der Welt schnellte um 168 Prozent in die Höhe und erreichte mit 134 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert, wie EY errechnet hat. Der Umsatz stieg zwar um 12 Prozent, lag damit aber immer noch unter dem Niveau von 2019.

BayernLB steigert Gewinn deutlich - Unsicherheit wegen Ukraine

Die BayernLB hat im vergangenen Jahr von höheren Erträgen, einer geringeren Risikovorsorge und Veräußerungsgewinnen profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Die Aussichten für das laufende Jahr unterliegen wegen des Ukraine-Kriegs unter einer erhöhten Unsicherheit.

BörseGo AG legt erfolgreiches Börsendebüt hin

