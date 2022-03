Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.587,25 +0,4% -3,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.041,25 +0,4% -7,8%

Euro-Stoxx-50 3.977,69 +2,3% -7,5%

Stoxx-50 3.754,58 +1,5% -1,7%

DAX 14.695,91 +1,9% -7,5%

FTSE 7.572,23 +1,3% +1,2%

CAC 6.751,92 +2,5% -5,6%

Nikkei-225 28.252,42 +1,1% -1,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 156,96 -1,36

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,67 +0,09 +0,85

US-Rendite 10 J. 2,50 +0,04 +0,99

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 107,23 105,96 +1,2% 1,27 +45,0%

Brent/ICE 113,86 112,48 +1,2% 1,38 +47,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,51 1.922,88 -0,5% -10,37 +4,5%

Silber (Spot) 24,63 24,83 -0,8% -0,20 +5,7%

Platin (Spot) 979,29 987,52 -0,8% -8,23 +0,9%

Kupfer-Future 4,71 4,73 -0,3% -0,01 +5,9%

Beim Ölpreis kommt es nach dem kräftigen Rücksetzer vom Montag nun zu einer Gegenbewegung. Marktteilnehmer verweisen auf Aussagen der Opec+. Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens haben angedeutet, dass es bei dem für Donnerstag anberaumten Treffen kaum zu einer Aufspaltung der Allianz des Kartells mit Russland kommen werde. Dass die Erholung nicht deutlicher ausfällt, erklären Beobachter mit den Lockdowns in China. Diese könnten die chinesische Nachfrage nach Öl mindern.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am Dienstag zeichnet sich an den US-Börsen eine etwas festere Eröffnung ab. Anleger setzen auf Fortschritte bei den für Dienstag angesetzten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand. Unterdessen hat der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo während eines Auftritts in London weitere Sanktionen gegen Russland angedroht. Unterstützung erhält die Wall Street auch von den am Vortag kräftig gesunkenen Ölpreisen, die Inflationssorgen lindern. Störfeuer kommt derweil vom Anleihemarkt, wo der viel beachtete Abstand zwischen zwei- und zehnjährigen Anleihen stetig geringer wird. Es droht eine inverse Zinsstrukturkurve, bei der die Rendite zweijähriger Schuldtitel höher ist als die der zehnjährigen, was sich in der Vergangenheit als Hinweis auf eine Rezession erwiesen hat.

An Konjunkturdaten wird am Dienstag der Index des Verbrauchervertrauens veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass der Index im März auf 107,5 von 110,5 Punkten im Vormonat gesunken ist. Unternehmensnachrichten sind erneut rar. Aktien von Dave & Buster's Entertainment fallen vorbörslich um 7,2 Prozent, nachdem das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen mit den Viertquartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Eine Personalie treibt derweil Fedex um 2,6 Prozent nach oben. Der 77-jährige Gründer des Logistikunternehmens, Frederick Smith, wird nach rund fünf Jahrzehnten an der Spitze von Fedex von Bord gehen. Der bisherige operative Geschäftsführer Raj Subramaniam soll am 1. Juni das Ruder übernehmen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens März

PROGNOSE: 107,5

zuvor: 110,5

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr fest - Händler verweisen auf gute Vorlagen, vor allem aber auch auf Hoffnungen über die neuen Ukraine-Verhandlungen sowie den jüngsten Rutsch der Ölpreise. Gesucht sind vor allem konjunkturnahe Branchen wie Autohersteller und Chemiekonzerne. Von den anstehenden Waffenstillstandsverhandlungenw zwischen der Ukraine und Russland profitieren Zulieferer der Autoindustrie, deren Lieferkettenprobleme sich mit einer Verhandlungslösung entspannen könnten. So ziehen Elringklinger um über 8 Prozent an. Für starke Bewegungen sorgen Analysten mit ihren Umstufungen: Kräftig nach oben geht es bei Lieferdiensten. Hier hat sich Exane BNP positiv geäußert und die Aktien hochgestuft, Hellofresh sogar auf "Outperform". Dies führt zu deutlichen Eindeckungen von Leerverkäufen. Hellofresh und Delivery Hero steigen um 5,8 und 9,8 Prozent, Just Eat Takeaway um 2,5 Prozent. Umgekehrt leiden Container-Reedereien unter negativen Kommentaren der Deutschen Bank. So verlieren Kühne & Nagel sowie Moeller-Maersk zwischen 3 und 4 Prozent und Hapag-Lloyd sogar 11,3 Prozent. Ihnen hat die Bank die Kaufempfehlung entzogen. Daneben stehen zahlreiche Ausblicke von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe im Rahmen ihrer Bilanzzahlen für das Jahr 2021 im Fokus. Bei Pfeiffer Vacuum (+9%) gefällt besonders der Margenausblick. Bei Nordex (+7,9%) sorgt für Erleichterung, dass der Ausblick im Rahmen der Erwartungen ausfiel und keine neuen Negativüberraschungen enthielt. Bei Wacker Chemie geht es zum Kapitalmarkttag um 2,8 Prozent aufwärts. Bei Aroundtown (-1,1%) kommt der Ausblick nicht so gut an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1043 +0,5% 1,0987 1,0975 -2,9%

EUR/JPY 136,45 +0,2% 135,73 135,45 +4,3%

EUR/CHF 1,0336 +0,7% 1,0260 1,0257 -0,4%

EUR/GBP 0,8439 +0,6% 0,8387 0,8384 +0,4%

USD/JPY 123,54 -0,3% 123,51 123,41 +7,3%

GBP/USD 1,3086 -0,1% 1,3093 1,3092 -3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3822 -0,1% 6,3829 6,3860 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 47.724,23 +0,1% 47.556,34 47.825,14 +3,2%

Der Rubel setzt seine Erholungsrally am Dienstag beschleunigt fort. Zum Dollar wertet er um rund 8 Prozent auf, der Dollar fällt von 95,75 auf 88 Rubel. Die russische Währung befindet sich damit auf einem Vierwochenhoch und auch nicht mehr allzuweit entfernt von ihrem Niveau vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine bei rund 79 je Dollar.

Treiber seien Hoffnungen auf Fortschritte bei den am Dienstag fortgesetzten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der Türkei, heißt es. Hintergrund seien Signale des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wonach sein Land sich für neutral erklären könnte, um den Krieg zu beenden. Die Experten der Unicredit verweisen daneben auf die Verpflichtung russischer Exporteure, Fremdwährungserlöse gegen Rubel einzutauschen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich am Dienstag der freundlichen Tendenz an der Wall Street vom Montag angeschlossen. In der Breite wurden die nach dem kräftigen Rücksetzer am Montag weiter fallenden Ölpreise als Kurstreiber ausgemacht. Daneben waren die Blicke hoffnungsvoll auf die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei gerichtet. In Japan sorgte der schwache Yen laut Händlern für etwas Rückenwind, weil dies als günstig für die Exportindustrie angesehen wird. Zu den Tagesfavoriten gehörten in der gesamten Region Techniktitel, deren Pendants bereits in den USA die Gewinnerlisten anführten. In Hongkong (+1,0%) lag der Subindex der Techniktitel im Späthandel 1,9 Prozent höher. In Schanghai wurde die Kauflaune gebremst von der rigorosen Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Überraschend gute Einzelhandelszahlen stützten die Börse in Sydney. Unter den Einzelwerten in Hongkong lagen Nongfu Spring im Späthandel 2,6 Prozent im Plus. Der Lebensmittel-Hersteller hatte für 2021 einen Gewinnanstieg gemeldet. In Seoul gaben Korea Electric Power um 2,8 Prozent nach, nachdem die Regierung die weitere Erhöhung der Stromtarife für das zweite Quartal abgelehnt hatte. Mando machten einen Satz um 8,6 Prozent. Bei der Aktie des Autozulieferers sorgten Spekulationen auf starke Erstquartalszahlen für Käufe. Hyundai Motor gewannen 1,2 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf leichtem Entspannungskurs zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten. In die beginnenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine werden große Hoffnungen gesetzt. Auch senkt der Rückgang der Ölpreise die Risiken für den Ausbruch einer Rezession. Allerdings werde nun genauer bei Einzelunternehmen auf mögliche Ausfallrisiken geachtet, vor allem bei erhöhter Verschuldung.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

PORSCHE SE

hat 2021 von der guten Geschäftsentwicklung der Volkswagen AG profitiert und den Gewinn deutlich gesteigert. Für das neue Gesamtjahr rechnet die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, bestenfalls mit einer weiteren deutlichen Ergebnissteigerung.

SIEMENS ENERGY

hat Aufträge über insgesamt vier Gas- und Dampfturbinenblöcken in China erhalten. Kunden seien die Guangdong Energy Group Co Ltd und die Shenzhen Energy Group Co Ltd, wie das Unternehmen mitteilte.

ABOUT YOU

