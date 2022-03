Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.613,25 -0,3% -2,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.176,25 -0,4% -7,0%

Euro-Stoxx-50 3.968,77 -0,8% -7,7%

Stoxx-50 3.746,20 -0,1% -1,9%

DAX 14.637,38 -1,2% -7,9%

FTSE 7.539,72 +0,0% +2,1%

CAC 6.740,50 -0,8% -5,8%

Nikkei-225 28.027,25 -0,8% -2,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 156,80 -0,57

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,68 +0,05 +0,86

US-Rendite 10 J. 2,41 +0,01 +0,90

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 106,50 104,24 +2,2% 2,26 +44,0%

Brent/ICE 112,34 110,23 +1,9% 2,11 +45,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.920,85 1.919,45 +0,1% +1,40 +5,0%

Silber (Spot) 24,79 24,77 +0,1% +0,02 +6,3%

Platin (Spot) 986,93 987,37 -0,0% -0,44 +1,7%

Kupfer-Future 4,82 4,73 +1,9% +0,09 +8,2%

Die Ölpreise machen am Mittwoch einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Beobachter verweisen auf die gesunkenen US-Lagerbestände, die der Branchenverband API am späten Dienstag gemeldet hat. Die Akteure am Ölmarkt warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zur Wochenmitte zeichnen sich an den US-Börsen kleinere Gewinnmitnahmen ab. Berichte über Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hatten die Kurse an der Wall Street am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Gleichzeitig gaben die Ölpreise weiter nach, was am Aktienmarkt ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen wurde. Am Mittwoch legen die Preise am Ölmarkt allerdings wieder deutlicher zu. Russland hat dem am Dienstag bekundeten Willen zur Deeskalation bislang noch keine Taten folgen lassen. An Konjunkturdaten wird zum einen der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten für den Monat März geben dürfte, die am Freitag anstehen. Kurz darauf folgt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des vierten Quartals in dritter Lesung.

Micron-Aktien werden vorbörslich fast 4 Prozent fester gestellt, nachdem der Chiphersteller überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Der Ausblick überraschte ebenfalls positiv. Besser als erwartet hat auch PVH abgeschnitten. Die Mutter von Modemarken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger kehrte im vierten Quartal in die Gewinnzone zurück. Die Aktie gibt vorbörslich jedoch um 1,6 Prozent nach, was an der negativen Stimmung im Luxusgütersektor liegen dürfte. Auch die europäischen Branchenvertreter werden am Mittwoch verkauft.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise März (vorläufig)

PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+6,2% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +1,7% gg Vm/+6,7% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+5,5% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +450.000 Stellen

zuvor: +475.000 Stellen

14:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +7,0% gg Vq

2. Veröff.: +7,0% gg Vq

3. Quartal: +2,3% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +7,1% gg Vq

2. Veröff.: +7,1% gg Vq

3. Quartal: +6,0% gg Vq

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwächer - Am Vortag seien zu viele Vorschusslorbeeren vergeben worden an das Ukraine-Russland-Treffen in der Türkei, heißt es am Markt zu den Gewinnmitnahmen. Auch die Ausrufung der "Frühwarnstufe des Notfallplans" bei der Gas-Versorgung belastet. Für den Gaspreis geht es vor diesem Hintergrund um rund 9 Prozent nach oben. Daneben hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Prognose für das Wachstum auf 1,8 Prozent zurückgenommen von 4,6 Prozent. Auf der Aktienseite machen die Öl- und Gasaktien den Rückschlag vom Dienstag schon wieder mehr als wett. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 2,5 Prozent. Der Index der rohstoffnahen Basic Resources erholt sich um 1,3 Prozent. Versorger, Pharmaaktien und Titel aus dem Nahrungsmittel- und Getränkesektor notieren tendenziell gut behauptet. Auf der Verliererseite stehen schon wieder die am Dienstag gesuchten Branchen, hier wird die Erholung offensichtlich zum Ausstieg genutzt. Der Stoxx-Index der Autoaktien fällt um 1,9 Prozent. Die Sektorindizes der Einzelhandelskonzerne sowie der Reise- und Freizeit-Unternehmen geben um bis zu 2,7 Prozent nach. Auch Industrie- und Bauaktien verlieren überdurchschnittlich an Boden. Positiv wird die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufs bei der UBS gewertet. UBS geben um 0,6 Prozent nach, halten sich damit aber besser als der Bankensektor (-1,6%). In der dritten Reihe gewinnen Encavis 8,2 Prozent. Der Ausblick sei positiv, heißt es. Nach einem schwachen Ausblick geht es für Basler dagegen um 5,9 Prozent nach unten. Auch bei Stratec (-6,1%) kommt der Ausblick nicht gut an. Positiv werden Jahreszahlen und Ausblick von Knaus Tabbert (+13%) aufgenommen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1126 +0,3% 1,1110 1,1099 -2,2%

EUR/JPY 135,49 -0,6% 135,46 136,29 +3,5%

EUR/CHF 1,0297 -0,3% 1,0315 1,0338 -0,7%

EUR/GBP 0,8470 +0,1% 0,8472 0,8450 +0,8%

USD/JPY 121,80 -0,9% 121,90 122,79 +5,8%

GBP/USD 1,3134 +0,3% 1,3115 1,3135 -2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3606 -0,2% 6,3665 6,3754 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 47.330,27 +0,0% 47.587,42 47.907,48 +2,4%

Der Euro setzt seine Aufwärtstendenz am Mittwoch fort. Die Analysten der ING lenken den Blick auf die am Nachmittag um 14.00 Uhr MESZ anstehenden vorläufigen Verbraucherpreise aus Deutschland im März. Sie könnten den nächsten Schub beim Euro nach oben auslösen, sollten sie die Erwartungen weiter befeuern, dass die EZB in diesem Jahr mit Zinserhöhungen beginnen dürfte, um die Inflation einzudämmen. Der Dollar zeigt sich derweil auf breiter Front leichter, abzulesen am zuletzt 0,4 Prozent leichteren Dollar-Index. Wegen der Entspannungssignale im Ukraine-Krieg verliere der Dollar in seiner Funktion als sicherer Hafen an Zulauf, heißt es dazu.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Weiter nach oben ist es am Mittwoch an den meisten Börsen in der Region Ostasien und in Australien gegangen. Wie bereits am Vortag in Europa und den USA zu sehen, sorgte die Entwicklung bei den russisch-ukrainischen Gesprächen für Zuversicht und Kaufbereitschaft. Dazu verwiesen Marktbeobachter mit Blick auf das nahe Quartalsende auf mögliches sogenanntes Windowdressing. Die Tokioter Börse erhielt derweil Gegenwind von der Erholung des Yen. Teilnehmer am Aktienhandel in Tokio wiesen außerdem darauf hin, dass dort viele Aktie ex Dividende gegangen seien. Der Nikkei-225 ist anders als beispielsweise der DAX ein reiner Kursindex, weshalb sich in ihm Dividendenabschläge direkt bemerkbar machen. Zu den dividendenbereinigten Aktien gehörten Nippon Yusen (-8,6%), JFE Holdings (-6,2%) oder Japan Post Holdings (-6,0%). Für Nintendo ging es um 5,7 Prozent abwärts, weil der Videospieleanbieter seine neueste Version von "Legend of Zelda" erst 2023 auf den Markt bringen wird und nicht schon 2022. Im südkoreanischen Seoul (+0,2%) berichteten Händler von Kursgewinnen bei Aktien der Wettbewerber von Micron Technology, nachdem der US-Chiphersteller solide Quartalszahlen vorgelegt hatte. SK Hynix gewannen beispielsweise 0,8 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Mittwoch weiter leicht nach. Nach Einschätzung aus dem Handel könnte diese Entwicklung aber bald zu Ende gehen. Sollten sich die Hoffnungen an die ukrainisch-russischen Gespräche nicht erfüllen und etwa die Lieferungen von russischem Gas zum Erliegen kommen, dürfte die Risikoaversion deutlich zunehmen. Derweil sollte die Aktivität am Primärmarkt hoch bleiben. Die Unternehmen nutzen die Gunst der Stunde, um Anleihen zu emittieren. Denn es ist unklar, wie lange die günstigen Marktbedingungen noch Bestand haben werden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BIONTECH

hat mit ihrem Corona-Impfstoff im vergangenen Jahr Milliarden verdient. Das Mainzer Unternehmen, das in den USA börsennotiert ist, will die Aktionäre über eine Sonderdividende von 2,00 Euro je Aktie an dem Erfolg beteiligen und ein Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Dollar auflegen.

ECKERT & ZIEGLER

