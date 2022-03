Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.35 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.592,25 -0,1% -3,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.085,50 +0,1% -7,6%

Euro-Stoxx-50 3.935,28 -0,6% -8,5%

Stoxx-50 3.738,82 -0,1% -2,1%

DAX 14.546,08 -0,4% -8,4%

FTSE 7.562,54 -0,2% +2,6%

CAC 6.701,66 -0,6% -6,3%

Nikkei-225 27.821,43 -0,7% -3,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 158,36 +1,20

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 0,57 -0,07 +0,75

US-Rendite 10 J. 2,32 -0,04 +0,81

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,96 107,82 -5,4% -5,86 +37,9%

Brent/ICE 107,00 113,45 -5,7% -6,45 +38,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.930,68 1.932,83 -0,1% -2,15 +5,5%

Silber (Spot) 24,84 24,87 -0,1% -0,03 +6,5%

Platin (Spot) 993,78 994,85 -0,1% -1,07 +2,4%

Kupfer-Future 4,75 4,75 -0,1% -0,00 +6,7%

Die Ölpreise kommen deutlicher zurück nach Berichten, wonach die USA ihre Ölreserven freigaben wollen. Ansonsten warten die Akteure gespannt auf das Ergebnis der Opec+-Konferenz am Donnerstag.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Behauptet bis etwas fester dürften die US-Börsen am Donnerstag in den Handel starten. Etwas Unterstützung kommt vom deutlich nachgebenden Ölpreis. Auf der anderen Seite bremst aber der unvermindert andauernde Ukraine-Krieg. Die von der russischen Seite bei den Verhandlungen am Dienstag signalisierte Bereitschaft zu Zugeständnissen hat sich bislang als reines Lippenbekenntnis erwiesen.

Die Ölpreise fallen derweil um gut 5 Prozent, was Inflationsängste lindert. Aus Marktsicht lasse damit auch der Druck auf die Notenbanken nach, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, merkt Investmentmanager James Athey von Abrdn dazu an. Berichten zufolge will US-Präsident Joe Biden in Kürze die Freigabe von bis zu 1 Million Barrel Öl pro Tag aus den strategischen Reserven der USA anordnen. Die Akteure am Ölmarkt blicken allerdings auch gespannt auf die Opec+-Konferenz am Donnerstag.

Daneben muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht werden Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem Februar, die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der März-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago.

Unter den Einzelwerten an der Börse geben AMD vorbörslich um 1,9 Prozent auf 117,02 Dollar nach. Barclays hat die Titel auf "Equalweight" von "Overweight" abgestuft und das Kursziel auf 115 von 148 Dollar gesenkt. Novavax steigen um 2,5 Prozent. Der Pharmahersteller hat bei der EU beantragt, die Zulassung seines Covid-19-Impfstoffs auf Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren auszudehnen. Ein überraschend schwaches Ergebnis und ein enttäuschender Ausblick drücken den Kurs des Softwareunternehmens Uipath um 14,7 Prozent. Auch bei Expensify (-14,4%) enttäuschte der Ausblick und überschattet damit den über den Erwartungen liegenden Umsatz.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +2,1% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 195.000

zuvor: 187.000

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago März

PROGNOSE: 57,0

zuvor: 56,3

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Die Anleger sind weiter auf Richtungssuche. Die kräftig fallenden Ölpreise verbessern die Stimmung. Für Zurückhaltung sorgt die grassierende Inflation nach den viel höher als erwartet ausgefallenen Preisdaten aus Deutschland am Vortag. Mit Erleichterung wird die Ankündigung Russlands am Vorabend aufgenommen, weiter Zahlungen in Euro für seine Gaslieferungen zu akzeptieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin Bundeskanzler Olaf Scholz sagte. Der Öl- und Gas-Sektor verliert 0,9 Prozent. Kräftig unter Druck mit 10 Prozent Minus stehen H&M. Die Modekette leidet unter Kostenanstieg und geschlossenen Läden in Russland und Belarus. Der Nettogewinn fiel daher im ersten Quartal unter Erwartung aus. Auch die Aktien des spanischen Konkurrenten Inditex geben um 2,4 Prozent nach. Der Einzelhandelssektor ist dadurch mit 2,5 Prozent Minus das Schlusslicht in Europa. Im DAX legen Deutsche Bank um 1,7 Prozent zu, nachdem Goldman Sachs laut Händlern eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Auf Unternehmensseite stehen weiter Nebenwerte mit ihren finalen Jahreszahlen und neuen Ausblicken im Fokus. Die Zahlen von Varta liegen im Großen und Ganzen im Rahmen, die Aktien geben um 1 Prozent nach. Bei Cewe (-4,4%)wird der Ausblick negativ aufgenommen. SMA Solar geben im Sog der fallenden Ölpreise um 1 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1099 -0,5% 1,1169 1,1159 -2,4%

EUR/JPY 135,10 -0,7% 135,99 136,11 +3,2%

EUR/CHF 1,0263 -0,4% 1,0314 1,0299 -1,1%

EUR/GBP 0,8450 -0,5% 0,8504 0,8478 +0,6%

USD/JPY 121,71 -0,1% 121,75 121,98 +5,7%

GBP/USD 1,3134 -0,0% 1,3133 1,3164 -2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3512 -0,1% 6,3574 6,3587 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 47.194,75 +0,5% 47.065,36 47.020,40 +2,1%

Schwindende Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine verschaffen dem Dollar etwas Zulauf. Der Dollarindex legt um 0,4 Prozent zu. Der Euro fällt auf rund 1,11 Dollar zurück. Im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung 1,1185 Dollar gekostet.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag fast durchweg leichter tendiert, nachdem im Späthandel Verkaufsneigung die Oberhand gewann. Bremsend wirkte neben schwächeren Vorgaben der Ukraine-Krieg mit seinen negativen Folgen für die Weltwirtschaft, zumal die angeblichen jüngsten Fortschritte bei den Friedensgesprächen zunehmend skeptisch gesehen werden angesichts fortgesetzter russischer Angriffe. Etwas Unterstützung kam von deutlich fallenden Ölpreisen. In China sind die Einkaufsmanagerindizes für März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken. Dies war so auch schon erwartet worden angesichts der strengen Lockdown-Politik Pekings zur Eindämmung immer wieder auftretender Corona-Infektionswellen. In Hongkong lasteten dagegen erneut Befürchtungen, dass chinesische Aktien von den Kurszetteln an den US-Börsen verschwinden könnten wegen der Probleme bei der Erfüllung der Rechnungslegungsvorschriften. Der Subindex der Technologieaktien lag zuletzt 1,3 Prozent zurück. Unter den Einzelwerten legten in Schanghai China Vanke um 0,9 Prozent zu, obwohl das Immobilienunternehmen einen Rückgang des Nettogewinns im vergangenen Jahr auswies. Ganfeng Lithium reagierten in Shenzhen mit einem Minus von 3 Prozent auf den Geschäftsausweis. In Seoul machten Samsung SDI einen Satz um 6,2 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgte, dass das Unternehmen sein Geschäft mit Batterien für Elektroantriebe in den USA ausweitet.

+++++ CREDIT +++++

Seitwärts auf dem etwas entspannteren Niveau zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Angesichts der Russland-Ukraine-Gespräche und der Aussicht auf einen störungsfreien Verlauf der russischen Gaslieferungen nach Europa seien die Risikofaktoren auf dem aktuellen Level eingepreist, heißt es. Dazu ignoriert die EZB weiter die hohe Inflation: Die Analysten der Unicredit gehen davon aus, dass sie das derzeitige Tempo der Käufe von Unternehmensanleihen auch im April fortsetzt. Das stütze die Anleihekurse.

Bei Generali Investments weist man zudem darauf hin, dass die Credit Spreads ohnehin stark von der vorhergehenden Risikoaversion getroffen worden seien. Zusammen mit dem Anstieg der risikofreien Zinssätze biete der Euro-Kreditmarkt nun generöse Aufschläge gegenüber einem limitierten Risiko, vor allem im Investment-Grade-Bereich. Diese erschienen überproportional im Vergleich zu anderen Risikomaßstäben, wie beispielsweise Länder-Spreads Deutschland-Portugal.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

investiert in ihre globale Pharma-Produktion. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll das Produktionsnetzwerk in den kommenden drei Jahren durch Investitionen von rund 2 Milliarden Euro in die Produktions- und Lieferkettenkapazitäten gestärkt werden. Das Geld soll laut Mitteilung in "neue Technologien, Automatisierung und Digitalisierung" fließen.

BERTELSMANN

