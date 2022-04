Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Norwegen findet wegen des Feiertages Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel bis 13 Uhr MESZ statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:20 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.408,75 -0,0% -7,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.002,25 +0,0% -14,2%

Euro-Stoxx-50 3.817,69 -0,6% -11,2%

Stoxx-50 3.752,17 -0,6% -1,7%

DAX 14.061,75 -0,9% -11,5%

FTSE 7.579,58 -0,5% +3,2%

CAC 6.513,81 -0,6% -8,9%

Nikkei-225 26.334,98 -1,8% -8,5%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 154,79 -0,24

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,96 94,29 +3,9% 3,67 +32,5%

Brent/ICE 102,87 98,48 +4,5% 4,39 +34,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.956,91 1.953,73 +0,2% +3,18 +7,0%

Silber (Spot) 25,04 25,09 -0,2% -0,05 +7,4%

Platin (Spot) 968,42 980,25 -1,2% -11,83 -0,2%

Kupfer-Future 4,68 4,64 +0,9% +0,04 +5,1%

Die Ölpreise legen nach den jüngsten Verlusten kräftig zu. Hintergrund sind Anzeichen, dass das Erdölkartell Opec es nicht eilig hat, seine gemeinsame Fördermenge zu erhöhen. Bei einem Treffen mit EU-Vertretern sagte Opec-Generalsekretär Mohammad Barkindo, dass es nicht möglich sei, die verlorenen russischen Öllieferungen zu ersetzen, berichtet Reuters. Er sagte demnach, dass durch die derzeitigen Sanktionen und künftige Maßnahmen mehr als 7 Millionen Barrel pro Tag an russischen Lieferungen verloren gehen könnten - eine Menge, die unmöglich ersetzt werden könne. Analysten sehen in den Äußerungen das jüngste Anzeichen dafür, dass die Opec ihre Fördermenge nicht erhöhen wird, wozu sie von den westlichen Staaten aufgefordert wurde. Dazu kommen Berichte, wonach die Coronabeschränkungen in Schanghai nach zwei Wochen gelockert worden seien. Zugleich ist zu hören, dass der Anstieg auch auf die schwindende Hoffnung auf ein Atomabkommen mit dem Iran zurückzuführen sei.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert zeigen sich die Futures auf die US-Indizes am Dienstag. Die Richtung werden ohnehin erst die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für März vorgeben, die eine Stunde vor Handelsbeginn bekannt gegeben werden. Hier wird mit einem Anstieg um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet - abermals höher als im Februar, als die Inflation bereits 7,9 Prozent betragen hatte. Dies dürfte die US-Notenbank darin bestärken, mit einer aggressiven Straffung der galoppierenden Inflation zu begegnen. Belastet wird das Sentiment auch von den weiter steigenden Marktzinsen. Die Signale verdichten sich weiter, dass die Fed noch konsequenter gegen den Preisdruck vorgehen wird. So hat sich auch der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, für eine Beschleunigung der Zinserhöhungen ausgesprochen, um bis Dezember statt bis März 2023 ein "neutrales" Niveau zu erreichen. Eine Erhöhung des Leitzinses im Mai um 50 Basispunkte sei nun "sehr wahrscheinlich". Daneben bleibt der Ukraine-Krieg ein dominierendes Thema. Mit Berichten über den möglichen Einsatz von chemischen Kampfstoffen in Mariupol durch die russischen Angreifer hat der Konflikt eine neue Eskaltionsstufe erreicht. Allerdings gibt es für den Einsatz noch keine Bestätigung. Gleichwohl sinken damit die Hoffnungen auf eine Lösung am Verhandlungstisch. Bei den Einzelwerten gewinnt die Oracle-Aktie vorbörslich leicht. Der US-Softwarekonzern hat die Angebotsfrist im Rahmen seiner Übernahmeofferte für die Cerner Corp zum dritten Mal verlängert - nun bis zum 11. Mai. Den Zukauf im Geschäft mit Software für Krankenhäuser und Ärzte hatte Oracle im Dezember vermeldet. Oracle bietet 95 Dollar je Aktie, womit Cerner mit rund 28,3 Milliarden Dollar bewertet wird.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,4% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+7,9% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Weiter unter Druck stehen Europas Börsen am Dienstagmittag. Der DAX fällt zeitweise unter die Marke 14.000 Punkten. Mit Sorge wird weiter auf die Entwicklung an den Zinsmärkten geblickt, wo die Talfahrt der Anleihen weitergeht. Am Nachmittag steht mit den US-Inflationsdaten für März der wohl wichtigste Termin der Woche an. Zudem belasten wieder steigende Ölpreise und machen den Sektor der Ölwerte zum Hauptgewinner. Abgaben zeigen sich bei Healthcare- und Finanzaktien. Deutsche Bank und Commerzbank leiden zudem unter einer großen Platzierung und verlieren jeweils gut 8 Prozent. Dazu fiel der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland im April zwar weiter, aber nicht so stark wie befürchtet. Mit Spannung wird auf die US-Inflationsdaten geblickt. Volkswirte erwarten im Schnitt einen Anstieg von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An den US-Anleihemärkten verschärft sich daher der Renditeanstieg: Die zehnjährigen T-Bonds stehen bei der wichtigen Marke von 2,80 Prozent. Entsprechend fallen auch in Deutschland die Kurse, der Bund-Futures setzt seinen scharfen Abwärtstrend fort. Positiv werden die Zahlen von Symrise-Konkurrent Givaudan aufgenommen. Die Aktie kann sich jedoch dem negativen Marktumfeld nicht entziehen. Symrise verlieren ebenfalls leicht. Von einem starken Zwischenbericht spricht die Citigroup mit Blick auf Wienerberger. Die Aktien steigen um 2,8 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Uhr Mo 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0861 -0,2% 1,0864 1,0895 -4,5%

EUR/JPY 136,35 -0,1% 136,50 136,76 +4,2%

EUR/CHF 1,0131 -0,0% 1,0125 1,0142 -2,4%

EUR/GBP 0,8343 -0,1% 0,8350 0,8354 -0,7%

USD/JPY 125,55 +0,1% 125,66 125,52 +9,1%

GBP/USD 1,3018 -0,1% 1,3010 1,3041 -3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3779 -0,2% 6,3788 6,3819 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 40.191,57 +1,9% 40.117,70 40.840,65 -13,1%

Der Dollar gewinnt im Vorfeld von Daten, die eine weitere Beschleunigung der US-Inflation im März anzeigen dürften. Die Konsensprognosen gingen davon aus, dass die US-Inflation im März auf eine Jahresrate von 8,4 Prozent gestiegen ist, verglichen mit 7,9 Prozent im Februar, und dass die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, im März auf 6,6 Prozent gestiegen ist, verglichen mit 6,4 Prozent im Februar, so die ING-Analysten. "Diese Zahlen sollten die Erwartungen des Marktes unterstützen, dass die Federal Reserve den Leitzins bis zum Jahresende in Richtung 2,50 Prozent anheben wird", so die Analysten. Dies dürfte den Dollar stützen. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während die meisten Plätze Verluste verzeichneten, ging es in Schanghai und Hongkong nach einem vorübergehenden Minus aufwärts. Überwiegend lasteten indes Sorgen wegen anziehender Preise, vor allem von Rohstoffen, und im Gefolge steigender Markt- und Leitzinsen. Kräftig anziehende Anleiherenditen hatten vor allem der Nasdaq den Garaus gemacht und sie um über 2 Prozent nach unten geschickt. Vorsicht schien den Anlegern auch geboten, weil am Dienstag die US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden und damit ein wichtiger Inflationsindikator. Hinzu kam der mit unverminderter Härte geführte Ukrainekrieg, in dem die russische Seite in Mariupol möglicherweise chemische Waffen eingesetzt hat. Ein weiterer ebenfalls bereits länger drückender Faktor waren die massiven Beschränkungen in Schanghai wegen der Corona-Pandemie.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risioprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Dienstag nach oben. Im Blick steht die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Hier wird ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Nach Einschätzung der Commerzbank rückt der Inflationsgipfel näher. Nichtsdestotrotz dürften die aktuellen Inflationszahlen den Erwartungen von Zinsschritten um 50 Basispunkte sowohl im Mai als auch im Juni noch mehr Gewicht verleihen, heißt es. Das wiederum könnte den Anleihemarkt weiter unter Druck setzen und damit die Renditen weiter steigen lassen, was wiederum die Risikoprämien weiter in die Höhe treiben könnte. Am Donnerstag findet die geldpolitische Sitzung der EZB statt. Dort dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen falkenhaften Ton anschlagen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BANK / COMMERZBANK

