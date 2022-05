Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In China (Tag der Jugend) und Japan (Tag des Grüns) blieben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

DONNERSTAG: In Japan (Kodomo no Hi) und Südkorea (Internationaler Kindertag) findet aufgrund von Feiertagen kein Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:11 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.184,00 +0,4% -11,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.123,00 +0,3% -19,6%

Euro-Stoxx-50 3.748,22 -0,3% -12,8%

Stoxx-50 3.669,47 -0,6% -3,9%

DAX 14.015,47 -0,2% -11,8%

FTSE 7.517,80 -0,6% +2,4%

CAC 6.441,69 -0,5% -9,9%

Nikkei-225 0,00 0% -6,9%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 153,14 -0,53

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 106,19 102,41 +3,7% 3,78 +44,7%

Brent/ICE 108,64 104,97 +3,5% 3,67 +43,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.867,06 1.868,04 -0,1% -0,98 +2,1%

Silber (Spot) 22,55 22,57 -0,1% -0,02 -3,3%

Platin (Spot) 979,96 966,50 +1,4% +13,46 +1,0%

Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,8% +0,03 -3,2%

Die Ölpreise legen deutlich zu. Teilnehmer verweisen auf Daten zu den US-Ölbeständen des American Petroleum Institute für die vergangene Woche, die einen starken Rückgang gezeigt haben. Mit Spannung wird nun auf die offiziellen Daten am Nachmittag gewartet. Die "sehr positiven" Lagerbestandszahlen und der Plan der EU, russische Ölimporte zu verbieten, treiben die Ölpreise nach oben, heißt es von DNB Markets.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einem leichten Plus wird zur Wochenmitte die Wall Street zur Eröffnung erwartet. Der Blick des Marktes ist gebannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend gerichtet. Weithin wird mit einer Anhebung um 50 Basispunkte gerechnet. Daher kommt den Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz besondere Bedeutung zu. Hier erhoffen sich die Investoren genauere Hinweise über das weitere Tempo der Zinserhöhungen, vor dem Hintergrund der bestehenden Lieferkettenprobleme, dem Ukraine-Krieg und der anhaltend hohen Inflation. Für einen Impuls könnte ein ganzer Schwung neuer US-Konjunkturdaten sorgen. Unter anderem steht der ADP-Arbeitsmarktbericht an, der eine Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht für April am Freitag liefern könnte. Daneben bestimmt die Berichtssaison weiter das Geschehen. Advanced Micro Devices (AMD) legen legen vorbörslich deutlich zu. Der Chiphersteller verbuchte einen Rekordumsatz und erhöhte zudem den Jahresausblick. Lyft brechen dagegen ein, nachdem der Fahrdienstvermittler zwar überwiegend die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hatte, aber mit der Gewinn- und Umsatzprognose enttäuschte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:02 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +390.000 Stellen

zuvor: +455.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz März

PROGNOSE: -106,7 Mrd USD

zuvor: - 89,19 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 55,0

1. Veröff.: 54,7

zuvor: 58,0

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 58,3 Punkte

zuvor: 58,3 Punkte

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit

Fed-Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 0,75% bis 1,00%

zuvor: 0,25% bis 0,50%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen notieren am Mittwochmittag mit geringen Abgaben. Die Anleger halten sich zurück vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Wie von manchen befürchtet, hat sich der Einzelhandelsumsatz in der EU schwächer gezeigt. Er fiel im März zum Vormonat um 0,4 Prozent, obwohl ein leichtes Plus von 0,1 Prozent erwartet wurde. Damit nehmen die Stagflationsrisiken weiter zu. Mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gilt eine Erhöhung um 50 Basispunkte (Bp) als ausgemacht. Mit Spannung wird vor allem auf die Fragerunde mit Notenbankchef Jerome Powell und damit Indikationen für das weitere Vorgehen erwartet. Angesichts der extremen Inflationsentwicklung werden auch stärkere Zinsmaßnahmen für denkbar gehalten. Sollten sich die Spekulationen um einen Zinsschritt von 75 Bp im Juli erhärten, könnte dies den Euro zusätzlich belasten. Siemens Healthineers steigen um 0,8 Prozent. Nach einem starken zweiten Quartal wurde erneut die Prognose angehoben. Tagesgewinner im DAX sind bislang RWE (+4,4%) nach verschiedenen Hochstufungen. VW zeigen sich kaum verändert. Der Autobauer hatte bereits Eckdaten veröffentlicht und hat nun die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Auf der Verliererseite stechen Fresenius Medical Care mit einem Minus von 5,2 Prozent heraus. Die Zahlen zum ersten Quartal werden im Handel als "in line" eingestuft. Fresenius steigen dagegen nach besseren Zahlen um 3,6 Prozent. Hugo Boss notieren trotz guter Zahlen zum ersten Quartal 4,4 Prozent tiefer. Hier seien viele Erwartungen an einen Turnaround eingepreist, heißt es. Hannover Rück profitieren dagegen von guten Zahlen, der Kurs zieht um 1,6 Prozent an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0530 +0,0% 1,0513 1,0539 -7,4%

EUR/JPY 136,85 -0,1% 136,88 136,92 +4,6%

EUR/CHF 1,0334 +0,3% 1,0294 1,0309 -0,4%

EUR/GBP 0,8414 -0,1% 0,8429 0,8423 +0,1%

USD/JPY 129,97 -0,1% 130,17 129,91 +12,9%

GBP/USD 1,2514 +0,1% 1,2475 1,2513 -7,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6586 +0,2% 6,6375 6,6483 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 38.886,07 +2,9% 38.061,14 38.211,01 -15,9%

Der Dollar zeigt sich im Vorfeld der am Abend erwarteten Zinserhöhung in den USA wenig bewegt. Die US-Währung könnte von dem Zinsentscheid kurzzeitig profitieren, denn es dürfte wohl noch einige Marktteilnehmer geben, die mit einer kleineren Zinserhöhung um 25 Basispunkte rechneten, blickt Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger voraus. Alles andere als eine Erhöhung um 50 Basispunkte wäre eine ziemliche Überraschung nach den Kommentaren einzelner Fed-Mitglieder und von Fed-Chef Powell in den vergangenen Wochen. Zudem dürfte die Notenbank Details zum Abbau ihres Anleihebestandes bekannt geben, was aber für den Devisenmarkt weniger relevant sei als für den Anleihemarkt. Aber auch von hier könnte ein Signal kommen, wie eilig es die Fed habe, den geldpolitischen Stimulus zurückzunehmen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zur Wochenmitte mit Abschlägen gezeigt. Während Hongkong deutlichere Verluste verzeichnete, notierten die anderen Börsen überwiegend wenig verändert. Die Anleger hielten sich im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank zurück. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte anhebt. Von der Wall Street kamen leicht positive Impulse. Doch auch hier hatten die Anleger mit Blick auf die Fed-Sitzung wenig Kaufbereitschaft gezeigt. In Hongkong belasteten vor allem die Abgaben im Technologie-Sektor. An der Börse in Sydney schloss der S&P/ASX um 0,2 Prozent tiefer, gedrückt von Immobilien- und Technologiewerten. Anleger trennten sich von Aktien von Unternehmen, die von der unerwartet starken Erhöhung der australischen Leitzinsen am Dienstag negativ betroffen sein dürften. Der Immobiliensektor war mit einem Minus von 1,5 Prozent erneut der schwächste Bereich.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten am Mittwoch auf der Stelle. Damit setzt sich der jüngste Rückgang erst einmal nicht weiter fort. Die US-Notenbank entscheidet am Abend über den künftigen geldpolitischen Kurs. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte sei dabei eingepreist, heißt es am Markt. "Die Gefahr ist aber groß, dass sich die Fed aggressiv zum weiteren geldpolitischen Kurs äußert", so ein Marktteilnehmer. "Denn die Inflation ist viel zu hoch", so seine Begründung. Sollte das so kommen, dürften sich die Risikoprämien wieder ausweiten, meint er.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ALLIANZ

