Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.751,75 +0,4% -21,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.375,00 +0,5% -30,3%

Euro-Stoxx-50 3.509,28 +1,0% -18,4%

Stoxx-50 3.422,93 +0,5% -10,4%

DAX 13.442,57 +1,0% -15,4%

FTSE 7.267,04 +1,1% -2,7%

CAC 5.995,22 +0,8% -16,2%

Nikkei-225 26.326,16 -1,1% -8,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 143,75 +0,16

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 1,68 -0,07 +1,86

US-Rendite 10 J. 3,38 -0,10 +1,87

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 117,50 118,93 -1,2% -1,43 +61,5%

Brent/ICE 119,87 121,17 -1,1% -1,30 +58,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,05 1.808,40 +1,0% +17,65 -0,2%

Silber (Spot) 21,48 21,11 +1,8% +0,37 -7,8%

Platin (Spot) 949,48 925,03 +2,6% +24,45 -2,2%

Kupfer-Future 4,16 4,16 +0,2% +0,01 -6,3%

Die Ölpreise geben nach, nachdem der Branchenverband API am Vorabend wider Erwarten einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hat. Die Akteure warten nun gespannt auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zur Wochenmitte zeichnet sich an den US-Börsen eine freundliche Tendenz zur Eröffnung ab. Das alles beherrschende Thema ist der Zinsentscheid der US-Notenbank, der um 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben wird. Unter den Marktteilnehmern herrscht angesichts der hartnäckig hohen Inflation inzwischen die Erwartung vor, dass die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte erhöhen wird statt um die zuletzt signalisierten 50 Basispunkte. Einen solch großen Zinsschritt hatte die Notenbank zuletzt 1994 vorgenommen.

Die Finanzmärkte hätten eine aggressivere geldpolitische Straffung schon vorweggenommen, merkt Analystin Susannah Streeter vom Broker Hargreaves Lansdown an. Die Erwartungen seien gestiegen, dass die Währungshüter hart auf die Bremse träten und die Zinsen um 75 Basispunkte erhöhten, um zu verhindern, dass die Inflation außer Kontrolle gerate, fügt die Analystin an. Gleichzeitig gebe es auch Befürchtungen, dass die Fed damit das Wirtschaftswachstum abwürgen und eine Rezession herbeiführen würde, die wiederum schwerwiegende Folgen für das Wachstum der Weltwirtschaft hätte. Streeter rechnet mit einer fortdauernd hohen Nervosität.

Vor dem Fed-Entscheid müssen sich die Anleger indessen noch mit anderen Konjunkturdaten auseinandersetzen. Auf der Agenda stehen die Import- und Exportpreise sowie die Einzelhandelsumsätze aus dem Mai, aber auch die Lagerbestände aus dem April.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Juni

PROGNOSE: 0,0

zuvor: -11,6

14:30 Import- und Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

14:30 Einzelhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

16:00 Lagerbestände April

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu

Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote;

20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 1,50% bis 1,75%*

zuvor: 0,75% bis 1,00%

(*Hinweis: Die Prognose gibt den aktualisierten

Stand wieder, am vergangenen Freitag lag sie

noch bei +0,50)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Stützend wirkt eine Sondersitzung der EZB angesichts der Verwerfungen am Rentenmarkt. Die jüngst stark gestiegenen Renditen am italienischen Anleihemarkt fallen und geben bei Papieren mit 10-jähriger Laufzeit auf 3,99 Prozent nach. EZB-Direktorin Isabel Schnabel sagte bereits, die EZB werde eine "Fragmentierung" des Euroraums auf jeden Fall verhindern. Banken und Versicherer, die zum Teil stark in Staatsanleihen aus der Peripherie der Eurozone investiert sind, legen um 3 Prozent zu. Der MIB-Index in Mailand feiert dies mit einem Anstieg um 2,7 Prozent. Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank steht am Abend das wichtigste Event des ganzen Monats an. Erst danach sei wieder eine korrekte Bewertung von Aktien möglich, was auch die Volatilität an den Märkten senken dürfte, heißt es von Analysten. Daneben stützen positive Daten zur Industrieproduktion im Mai in China. gerechnet. Im DAX sind Luftfahrt-Aktien gesucht nach einer positiven Studie von Berenberg. Bei MTU geht es um 2,8 Prozent nach oben, ihre Einstufung wurde zudem auf "Kaufen" erhöht. Airbus legen 0,5 Prozent zu. Gerresheimer springen um 14 Prozent an. Hier treiben Berichte, es habe ein Übernahmeinteresse von Bain Capital gegeben. Da Gerresheimer dies zurückgewiesen haben solle, stehe die Fantasie auf höhere Gebote im Raum, heißt es im Handel. Gute Zahlen hat der Chemiekonzern Clariant (+3%) vorgelegt. Trotz ordentlicher Zahlen geben H&M 5,4 Prozent nach. Jefferies stellt fest, dass die Wiederöffnungen in Europa zu einer starken Nachfrage geführt hätten, die in den vergangenen Wochen angedauert habe. Allerdings seien die Auswirkungen weniger spektakulär gewesen als bei Inditex. Ein schwächerer Ausblick belastet Getinge (-15,7%) belastet das Medizintechnik-Unternehmen, der Kurs bricht um 15,7 Prozent. Auch für Drägerwerk geht es 2 Prozent nach unten. Kräftig nach oben um 5,1 Prozent geht es mit den Aktien von Cropenergies nach der erhöhten Jahresprognose für 2022/23.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0481 +0,6% 1,0444 1,0416 -7,8%

EUR/JPY 140,92 -0,2% 141,21 140,46 +7,7%

EUR/CHF 1,0468 +0,3% 1,0467 1,0424 +0,9%

EUR/GBP 0,8668 -0,2% 0,8719 0,8672 +3,2%

USD/JPY 134,44 -0,8% 134,98 134,86 +16,8%

GBP/USD 1,2093 +0,8% 1,2002 1,2010 -10,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7155 -0,6% 6,7206 6,7562 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.470,78 -4,9% 21.102,09 22.397,34 -55,7%

Der Euro legt am Mittwoch zu, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) kurzfristig eine Sondersitzung anberaumt hat. Der EZB-Rat will über das Marktgeschehen beraten, insbesondere über den jüngsten Ausverkauf am Staatsanleihemarkt in der Eurozone.

Der Dollar fällt derweil trotz der Zinserhöhungserwartungen. Mit dem Dollar-Index geht es um 0,6 Prozent abwärts. Sollte es tatsächlich zu einem Zinsschritt um 75 Basispunkte kommen, dürfte die US-Währung weiter abwerten, getreu dem Motto "buy the rumor - sell the fact", prognostiziert ING. Diese Reaktion dürfte aber nur vorübergehend sein, weil der Dollar auf längere Sicht von den höheren Zinsen profitieren werde.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während die Börsen in Japan, Südkorea und Australien Verluste hinnehmen mussten, verzeichneten die chinesischen Börsen Aufschläge, gestützt von Konjunkturdaten. Die Sorge vor einer Stagflation war weiter das dominierende Thema. Die Anleger warten nun gebannt auf den Abend (MESZ), wenn die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündet. Hyundai Motor legten in Seoul gegen den schwachen Markt um 1,5 Prozent zu, nachdem ein Streik der Lkw-Fahrer beendet wurde, der dem Autobauer besonders zugesetzt hatte. Die Aktie des Entertainment-Unternehmens HYBE brach um 24 Prozent ein, nachdem die südkoreanische Boy-Group BTS beschlossen hat, eine Auszeit zu nehmen. Für einen Lichtblick sorgten die chinesischen Aktienmärkte. In Schanghai wurden die Gewinner vom Versicherungssektor angeführt. Für Unterstützung sorgte, dass die Industrieproduktion im Mai in China entgegen der Erwartung um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen ist nach einem Rückgang von 2,9 Prozent im April. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den chinesischen Konsum, fielen um 6,7 (Prognose: 6,9) Prozent verglichen mit einem Rückgang von 11,1 Prozent im April. Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) unverändert bei 2,85 Prozent belassen, während sie dem Bankensystem über die MLF Liquidität in Höhe von 200 Milliarden Yuan (umgerechnet 28,46 Milliarden Euro) zuführte. Auch der Zinssatz für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte wurde bei 2,1 Prozent belassen.

+++++ CREDIT +++++

