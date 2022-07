Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Gaspreis zieht in Reaktion auf die erneut reduzierten russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 weiter kräftig an.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen dürften am Dienstag mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Auf der Stimmung lastet die Gewinnwarnung des Einzelhandelsriesen Walmart (vorbörslich -9%). Diese zeigt, dass die Inflation speziell der Lebensmittelpreise die Konsumfreude der Amerikaner dämpft. Konjunkturpessimismus schüren auch Aussagen von General Motors (-1,3%). Der Automobilkonzern hat im zweiten Quartal weniger verdient als erwartet. Die Geschäftszahlen von Coca-Cola (+0,6%) werden positiv aufgenommen. McDonald's zeigen sich nach Zahlenvorlage leichter. Nach Börsenschluss folgen unter anderem die großen Vertreter der Technologiebranche Alphabet und Microsoft.

Das eigentliche Highlight der Woche folgt erst am Mittwoch mit der Bekanntgabe des Zinsbeschlusses der US-Notenbank. Konjunkturseitig werden am Dienstag der Index des Verbrauchervertrauens für Juli und die Neubauverkäufe aus dem Juni veröffentlicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 97,0

zuvor: 98,7

16:00 Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: -5,2% gg Vm

zuvor: +10,7% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Börsen weiten bis zum Dienstagmittag ihre Verluste aus. Für Zurückhaltung sorgt die neuerliche Reduzierung der russischen Gaslieferungen auf nun nur noch 20 Prozent der Pipeline-Kapazität nach bislang 40 Prozent. Das Sentiment leidet auch unter der Berichtssaison. So legte am Montagabend der US-Einzelhändler Walmart seine Geschäftszahlen vor und senkte die Prognose, die Aktie gab es danach im Ausverkauf rund 10 Prozent billiger. Im Sog von Walmart geraten auch die europäischen Branchenvertreter unter Druck. Für Metro geht es 2 Prozent nach unten, Ceconomy fallen 1,3 Prozent. Im DAX geben Zalando 5,1 Prozent nach, Hellofresh verlieren 1,8 Prozent. Kingfisher büßen 6,6 Prozent. Einzelhandelsaktien sinken im Schnitt um 2,7 Prozent. Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Logitech (-1%) aufgenommen, zumal das Unternehmen auch die Jahresprognose senkte. Ebenfalls nicht zufrieden mit den Geschäftszahlen der UBS (-6,7%) im zweiten Quartal äußern sich Händler. Gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal aus der Technologiebranche kommen von NXP Semiconductors (-0,6%). Für Unilever geht es gegen den Trend um 2,1 Prozent nach oben. Der RBC zufolge hat Unilever die Konsenserwartungen mit den guten Ergebnissen für das erste Halbjahr bei organischem Umsatzwachstum, EBIT und Gewinn geschlagen. Die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr sei angehoben worden, auch wenn es keine Änderung bei den Margenerwartungen gebe. Im Zuge des Gasstreits geht es mit Uniper um weitere 3,5 Prozent abwärts.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40h Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0136 -0,8% 1,0226 1,0212 -10,9%

EUR/JPY 138,55 -0,8% 139,81 139,61 +5,9%

EUR/CHF 0,9784 -0,7% 0,9865 0,9858 -5,7%

EUR/GBP 0,8457 -0,3% 0,8477 0,8483 +0,7%

USD/JPY 136,71 +0,0% 136,70 136,68 +18,8%

GBP/USD 1,1985 -0,5% 1,2064 1,2039 -11,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7634 +0,2% 6,7547 6,7536 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 21.096,38 -4,2% 21.086,78 21.796,41 -54,4%

Der Euro gerät mit der neuerlichen Reduktion der russischen Gaslieferungen unter Druck. Der Dollar ist als sicherer Hafen in Krisenzeiten gesucht; der Dollarindex steigt um 0,5 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert, wobei an den größeren Plätzen die positiven Vorzeichen in der Überzahl waren. Lediglich Tokio hing zurück. Hauptthema an den Märkten war weiter die US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Nach zuletzt schwächeren Konjunktursignalen aus den USA wird allgemein mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet. Diese gilt auch als eingepreist und die Restzweifel sind gering, dass auch ein größerer Zinsschritt um 100 Basispunkte kommen könnte. An den chinesischen Plätzen waren die Blicke hoffnungsvoll auf das bevorstehende Treffen des Politbüros, des zentralen politischen Machtorgans, gerichtet - im Hinblick auf potenzielle wirtschaftsfreundliche Beschlüsse; daneben aber auch auf ein anberaumtes Gespräch zwischen Chinas Präsident Xi und seinem US-Pendant Biden im späteren Wochenverlauf. Dabei dürfte es auch um gegenseitige Strafzölle gehen und zwar mutmaßlich um Lockerungen angesichts der sich eintrübenden Wirtschaftsaussichten. Unter den Einzelwerten ging es in Hongkong für Alibaba um 5,6 Prozent nach oben. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen strebt einer Mitteilung zufolge nun eine vorrangige Aktiennotierung in Hongkong an. In Tokio agierten Anleger bei Canon (-1,3%) vor Veröffentlichung des Quartalsausweises nach Börsenschluss vorsichtig. Der Kurs des Videospieleentwicklers Koei Tecmo verlor 3,4 Prozent nach einem Nettogewinnrückgang. W-Scope schnellten in Sydney um 16 Prozent nach oben, nachdem der Zulieferer der Batterieindustrie seinen Ausblick angehoben hatte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten präsentieren sich am Dienstag kaum verändert. Die Stimmung am Sekundärmarkt ist somit unverändert gut, seit Anfang des Monats hält die positive Entwicklung bereits an. Selbst die angekündigte Reduzierung der Gaslieferungen aus Russland auf nur noch 20 Prozent der Pipeline-Kapazität bei Nord Stream 1 brachte das positive Sentiment am Montagnachmittag nicht ins Kippen, gehen doch einige Marktteilnehmer davon aus, dass Russland neben den Angriffskrieg gegen die Ukraine auch den Wirtschaftskrieg gegenüber Europa verschärfen und die Gaslieferungen über Nord Stream 1 ganz einstellen wird. Mit dem Beginn der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank tritt die Zinsentscheidung nun in den Fokus der Anleger.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

HENKEL

investiert in das australische Hartholztechnologie-Startup 3RT, das zusammen mit Partnern ein robotergestütztes Verfahren zur Verarbeitung von Wald- und Plantagenabfällen in Laubholzprodukte entwickelt hat.

CODON

hat beim Amtsgericht Leipzig einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Das Insolvenzverfahren soll laut Mitteilung in Eigenverwaltung geführt werden. Der Geschäftsbetrieb bleibe aufrechterhalten, so Codon.

LUFTHANSA

Wegen des Warnstreiks beim Bodenpersonal der Lufthansa muss die Airline am Mittwoch "nahezu das gesamte Flugprogramm" an den beiden Drehkreuzen in Frankfurt und München absagen. Gegenwärtig könne nicht ausgeschlossen werden, dass der eintägige Ausstand auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen führen werde, wie die Lufthansa mitteilte.

MORPHOSYS

