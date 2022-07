Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:30 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.015,50 -0,2% -15,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.546,00 -0,6% -23,1%

Euro-Stoxx-50 3.614,21 +0,2% -15,9%

Stoxx-50 3.615,99 +0,1% -5,3%

DAX 13.168,22 +0,0% -17,1%

FTSE 7.338,41 -0,1% -0,5%

CAC 6.262,17 +0,1% -12,5%

Nikkei-225 27.815,48 +0,4% -3,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 155,68 -0,48

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,48 97,26 +2,3% 2,22 +39,0%

Brent/ICE 108,30 106,62 +1,6% 1,68 +44,6%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 205,30 205,00 +0,0% 0,08 +240,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.739,85 1.734,14 +0,3% +5,71 -4,9%

Silber (Spot) 19,35 19,18 +0,9% +0,18 -17,0%

Platin (Spot) 887,95 890,10 -0,2% -2,15 -8,5%

Kupfer-Future 3,51 3,43 +2,2% +0,08 -21,0%

YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise profitieren erneut von den deutlich gesunkenen US-Ölvorräten, die am Mittwoch vermeldet worden waren.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am Donnerstag kehrt an den US-Börsen wieder Ernüchterung ein, nachdem die Kurse am Mittwoch eine regelrechte Rally erlebt hatten. Auslöser war die Erleichterung darüber, dass die US-Notenbank die Zinsen wie weithin erwartet um nur 75 Basispunkte erhöht hatte statt um 100. Die Aussagen des Fed-Chairmans Jerome Powell während der anschließenden Pressekonferenz waren als taubenhaft interpretiert worden. Inzwischen haben aber enttäuschende Geschäftszahlen und pessimistische Ausblicke bedeutender Unternehmen den Anlegern vor Augen geführt, dass die Aussichten der heimischen Wirtschaft nicht gerade rosig sind.

An Konjunkturdaten stehen das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals in erster Lesung und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche auf der Agenda. Weitaus länger ist die Liste der Unternehmen, die ihre Quartalsberichte vorlegen. Darunter sind Honeywell, Merck, Pfizer und Mastercard. Nach Börsenschluss folgen Amazon, Apple und Intel.

Schon bekannt sind die Zahlen der Facebook-Mutter Meta (vorbörslich -5,8%). Das Unternehmen meldete erstmals überhaupt einen Umsatzrückgang auf Jahressicht; der Gewinn sackte deutlich ab. Auch der Ausblick enttäuschte. Qualcomm (-3,9%) hat ebenfalls einen eher verhaltenen Ausblick gegeben, allerdings den Gewinn im zurückliegenden Quartal überraschend deutlich gesteigert. Ford (+5,7%) meldete einen unterwartet kräftigen Anstieg von Umsatz und Gewinn.

Eine politische Entscheidung verhilft Aktien der Solarbranche zu Kurssprüngen. Senator Joe Manchin vom konservativen Flügel der Demokraten hat nun doch dem 369 Milliarden Dollar teuren Klimaschutz-Paket der US-Regierung zugestimmt. Sunnova Energy springen um 15,5 Prozent, zusätzlich gestützt von den guten Zahlen des Unternehmens. First Solar verteuern sich um 9,4 Prozent und Sunpower um 8 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q, Purchase

17:45 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H, Paris

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy

18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H, Paris

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig)

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+7,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,1% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+8,2% gg Vj

- US

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

1. Quartal: -1,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +7,5% gg Vq

1. Quartal: +8,2% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 249.000

zuvor: 251.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gut behauptet - Der Erleichterungsrally der US-Technologiewerte nach der Zinserhöhung der US-Notenbank wollen die Börsen nicht folgen, denn Europa hat mit eigenen Nachrichten zu kämpfen. Anleger halten sich zum einen in Erwartung der deutschen Inflationsdaten zurück. Zum anderen ist der Index für die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Juli deutlich gefallen. Und auch in der Berichtssaison läuft es nicht rund. Nach einer Gewinnwarnung brechen Fresenius Medical Care um 12 Prozent ein. Die Aktien der Mutter Fresenius fallen um 7,3 Prozent. Bei Airbus (-5,7%) sind die Quartalszahlen durchwachsen ausgefallen. Negativ wird jedoch die Senkung der angepeilten Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen aufgenommen. Beim Versicherer Scor geht es an der Pariser Börse um fast 12 Prozent nach unten. Die Citigroup spricht von einem signifikanten Verfehlen der Erwartungen. Gut kommen die Daten von Volkswagen (+2,8%) an. Im zweiten Quartal verdiente der Autokonzern mehr, obwohl weniger Autos verkauft wurden. Auch bei Stellantis geht es nach Halbjahreszahlen um 3,1 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen von Traton (+2,1%) sind ebenfalls besser als befürchtet. Im Chip-Sektor hat STMicro (+2,3%) starke Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt, auch der Umsatzausblick wurde erhöht. Auch bei Aixtron (+2,6%) und Wacker Chemie (+8,6%) geht es dank starker Geschäftszahlen nach oben. Nestle geben nach ihren Quartalsdaten 0,9 Prozent ab. Nachdem die Preiserhöhungen zu einer Anhebung der Umsatzprognose geführt haben, wird dies durch eine etwas vorsichtigere Sichtweise bei der Marge ausgeglichen. Heidelbergcement (-1%) hat dank deutlicher Preissteigerungen dem Anstieg der Energiekosten besser getrotzt als erwartet. Der Baustoffkonzern erwartet jedoch ein herausforderndes zweites Halbjahr und nahm deshalb seine Gewinnerwartungen für 2022 etwas zurück.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:51h Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0132 -0,7% 1,0209 1,0126 -10,9%

EUR/JPY 137,41 -1,4% 138,35 138,32 +5,0%

EUR/CHF 0,9747 -0,4% 0,9796 0,9753 -6,1%

EUR/GBP 0,8361 -0,3% 0,8394 0,8421 -0,5%

USD/JPY 135,61 -0,7% 135,51 136,60 +17,8%

GBP/USD 1,2119 -0,3% 1,2164 1,2024 -10,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7534 +0,1% 6,7438 6,7691 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.054,17 +1,4% 23.151,18 20.837,45 -50,1%

Der Dollar verharrt in der Nähe der niedrigeren Niveaus, auf die er am Mittwoch gefallen war, nachdem die US-Notenbank wie weithin erwartet die Zinsen um 75 Basispunkte erhöht hatte. Aktuell liegt der Dollarindex 0,2 Prozent im Minus.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag vom Kursfeuerwerk an der Wall Street wenig beeindruckt gezeigt. Zwar stiegen die Indizes fast durchweg, aber die Aufschläge fielen deutlich moderater aus. Unter den Börsen der Region blieb lediglich Hongkong zurück, allerdings reduzierte der HSI im Verlauf sein Minus auf zuletzt nur noch 0,1 Prozent im Späthandel. Weiter bremsten Immobilienaktien den Index, nachdem am Vortag Country Garden mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung erneut ein Licht auf die Liquiditätsprobleme in dem Sektor geworfen hatte. Country Garden lagen zuletzt gut behauptet im Markt, China Vanke 0,6 und Longfor 1,6 Prozent im Minus. Gesucht waren in der gesamten Region Aktien aus dem Energiesektor nach dem jüngsten Ölpreisanstieg. Unter den Einzelwerten legte in Tokio die Aktie des Industrieroboterbauers Fanuc um 3,7 Prozent zu, nach einem besser als erwartet ausgefallenen Nettoergebnis im ersten Geschäftsquartal. Auch Shin-Etsu Chemical (+4,2%) schnitt mit den Geschäftszahlen besser ab als gedacht. Bei Mitsubishi Motors wurden die Quartalszahlen sogar mit einem Plus von fast 11 Prozent honoriert, während Central Japan Railway 0,5 Prozent einbüßten. Mitsubishi Electric (-5,7%) hatte die Gewinnerwartungen verfehlt. Toyota Motor (-2%) hatte für Juni im Jahresvergleich sinkende Absätze gemeldet. In Seoul ging es für das Schwergewicht Samsung Electronics nach über Erwarten ausgefallenen Geschäftszahlen nur um 0,2 Prozent nach oben. Hier hätten Sorgen vor einer Abschwächung der Nachfrage belastet, hieß es. Posco Chemical machten einen Satz um 17 Prozent, befeuert von einer Liefervereinbarung über Batterieteile mit General Motors.

+++++ CREDIT +++++

