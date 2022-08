Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:22) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.144,75 +0,1% -12,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.927,00 +0,1% -20,8%

Euro-Stoxx-50 3.652,51 -0,2% -15,0%

Stoxx-50 3.641,40 -0,4% -4,6%

DAX 13.213,42 -0,1% -16,8%

FTSE 7.487,35 -0,6% +2,2%

CAC 6.362,72 -0,3% -11,1%

Nikkei-225 28.452,75 -1,2% -1,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 151,04 -0,32

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,87 90,36 +1,7% +1,51 +29,5%

Brent/ICE 97,79 96,69 +1,1% +1,10 +31,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 270,20 276,75 -2,4% -6,55 +324,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.737,34 1.736,31 +0,1% +1,03 -5,0%

Silber (Spot) 18,99 19,04 -0,3% -0,05 -18,5%

Platin (Spot) 875,90 879,33 -0,4% -3,43 -9,8%

Kupfer-Future 3,66 3,65 +0,2% +0,01 -17,4%

YTD zu Vortagsschluss

Der europäische Gaspreis kommt nach dem kräftigen Anstieg am Vortag wieder etwas zurück.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Behauptet - Nach den kräftigeren Einbußen der vergangenen Handelstage sieht es nach einem wenig veränderten Start aus. Nach der 17-prozentigen Sommerrally und dem Erreichen eines Dreimonatshochs am 16. August hat der S&P-500 zuletzt wieder rund 4 Prozent eingebüßt. Ein "Giftcocktail" aus Inflationsangst, drohender Rezession und weiterer Energieknappheit habe bei den Anlegern wieder für Risikoscheu gesorgt, sagt Richard Hunter, Marktexperte bei Interactive Investors. Nach Signalen aus Kreisen der US-Notenbank gehe die Spekulation inzwischen dahin, dass sich die Währungshüter bei der nächsten Zinsentscheidung unbeeindruckt von Anzeichen zeigen dürften, dass die Inflation die Spitze erreicht haben könnte, und ihren aggressiven Zinserhöhungskurs zur Eindämmung der Inflation fortsetzen. Dazu passend ist die Zehnjahresrendite nach einem zwischenzeitlichen deutlicheren Rückgang auf rund 2,5 Prozent wieder bei über 3 Prozent angelangt. Dazu kommt die Sorge der Anleger vor einer Rezession in Europa, als Folge der dortigen Gasversorgungskrise. Für Impulse könnten im Handelsverlauf diverse Einkaufsmanagerdaten aus den USA sorgen. In der Eurozone sind deren Pendants insgesamt durchwachsen ausgefallen. Bei den Einzelwerten zeichnen sich Verluste bei Zoom Video Communications ab, nachdem der Videokommunikationsanbieter seine Prognose gesenkt hat. Die Zweitquartalsergebnisse enthielten derweil Licht und Schatten. Vorbörslich verliert die Aktie auf Nasdaq.com gut 11 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 51,9

zuvor: 52,2

Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 47,3

16:00 Neubauverkäufe Juli

PROGNOSE: -2,7% gg Vm

zuvor: -8,1% gg Vm

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone

(Vorabschätzung) August

PROGNOSE: -28,0

zuvor: -27,0

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Behauptet - Nach dem Abverkauf zum Wochenstart loten die Aktienmärkte einen tragfähigen Boden aus. Von den Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone kamen kaum Impulse, sie fielen insgesamt durchwachsen aus. Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa bei der DWS, sieht dennoch auch einen Lichtblick in der deutschen Industrie, wo sich die Gesamteinschätzung leicht verbessert habe und mit 49,8 nahe an der "Normallage 50" sei. Auch die Auftragseingänge hätten sich leicht verbessert. Druck auf die Aktien von Container-Reedereien, aber auch anderer Logistiker sehen Händler nach einer sehr negativen Studie der Citigroup. Die Analysten sehen eine noch größere Abschwächung der Weltwirtschaft als bisher eingepreist. Moeller-Maersk (-2,5%) und Hapag-Lloyd (-5%) wurden auf "Sell" abgestuft. Um 4 Prozent nach oben geht es bei TAG Immobilien nach den Halbjahreszahlen. Für Zuversicht sorgten der bestätigte Jahresausblick und besser als erwartete operative Kennzahlen, heißt es. Ebenfalls nach der Vorlage von Halbjahreszahlen verbilligen sich Dermapharm um 3,8 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 7:45 Uhr Mo, 18:07 % YTD

EUR/USD 0,9929 -0,1% 0,9921 0,9937 -12,7%

EUR/JPY 136,37 -0,3% 136,18 136,70 +4,2%

EUR/CHF 0,9590 +0,0% 0,9571 1,0361 -7,6%

EUR/GBP 0,8430 -0,3% 0,8441 0,8452 +0,3%

USD/JPY 137,35 -0,1% 137,23 137,55 +19,3%

GBP/USD 1,1779 +0,1% 1,1753 1,1756 -13,0%

USD/CNH (Offshore) 6,8619 -0,1% 6,8691 6,8730 +8,0%

Bitcoin

BTC/USD 21.422,01 +1,6% 21.025,97 21.389,61 -53,7%

YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar steigt auf ein neuerliches Zwanzigjahreshoch gegenüber dem Euro. Der Markt rechne damit, dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag auf dem jährlich stattfindenden internationalen Notenbankertreffen in Jackson Hole weitere Zinserhöhungen ankündigen werde, sagt Francesco Pesole, Währungsanalyst bei ING. Hinzu komme die Nachfrage nach sicheren Häfen wie eben dem Dollar, weil aktuell Risikoscheu dominiere. Gleichzeitig verschlechterten weiter steigende Gaspreise die Aussichten für Länder außerhalb der USA, vor allem in der Eurozone, sagt Pesole.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Schwach - Händler sprachen von einer ungünstigen Kombination aus Konjunktur- und Zinsängsten - getrieben durch die viel zu hohe Inflation. Es setze sich immer deutlicher die Annahme durch, dass die US-Notenbank auf dem Weg geldpolitischer Straffungen unbeirrt voranschreiten werde. Auch andere Notenbanken drehen weiter an der Zinsschraube. So dürfte die südkoreanische Notenbank am Donnerstag die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte anheben. Eher weiter für Verunsicherung sorgte, dass China nach zwei Zinssenkungen binnen einer Woche die Staatsbanken nun auch noch zur Unterstützung der Wirtschaft mittels einer verstärkten Kreditvergabe aufgefordert hat. In Seoul zeigten sich Anleger auch besorgt über die geopolitischen Spannungen angesichts der Großmanöver zwischen dem US-Militär und den lokalen Streitkräften. Man wisse nicht, wie der Norden reagiere, hieß es. Der Kurs des Luftfahrtzulieferers Hanwha Aerospace zogen um 3 Prozent an - beflügelt von einem Großauftrag.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) engen sich nach der deutlichen Ausweitung am Vortag wieder leicht ein. Auslöser des Anstiegs war die globalen Risikoscheu wegen der herrschenden Rezessionssorgen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

INFINEON

sichert sich, um das erwartete starke Wachstum im Geschäft mit Leistungshalbleitern auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) decken zu können, einen weiteren Zugang zu entsprechenden SiC-Wafern. Mit dem US-Unternehmen II-VI Incorporated wurde ein mehrjähriger Liefervertrag geschlossen.

DEUTZ

Die Produktion im Vorstand wird künftig von Petra Mayer verantwortet. Der Aufsichtsrat bestellte die bisher beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen tätige Managerin ab November.

DERMAPHARM

Angesichts von teils "enormen Preissteigerungen" bei der Versorgung mit Energie und Rohstoffen ist das bereinigte Konzern-EBITDA im ersten Halbjahr um 9 Prozent auf 149 Millionen Euro gestiegen, während die Einnahmen um 10 Prozent auf 471 Millionen Euro kletterten.

DOUGLAS

hat im dritten Geschäftsquartal operativ mehr verdient, die Margen verbessert und den Umsatz gesteigert. Unter dem Strich konnte die Parfümeriekette den Verlust dank Kostensenkungsmaßnahmen und Portfoliooptimierung reduzieren.

FIELMANN

investiert zur Ausweitung der Fertigungs- und Logistikkapazitäten im brandenburgischen Rathenow und im tschechischen Chomutov. Fielmann will mehr als 65 Millionen Euro in einen neuen Standort mit Brillenproduktion und Fulfillment-Center ausgeben. Zusätzlich sollen 35 Millionen Euro in den größten Produktions- und Logistik-Standort in Rathenow fließen.

TAG IMMOBILIEN

hat im ersten Halbjahr operativ mehr verdient. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

ANDRITZ

verstärkt sich mit einen Zukauf in Italien. Der österreichische Maschinen- und Anlagenbauer übernimmt die Tochter Schuler die italienische Sovema Group, um damit zum Systemanbieter in der Batteriezellenfertigung zu werden. Angaben zum Kaufpreis machte Antritz nicht.

===

