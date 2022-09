Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Gut behauptet zeigen sich die Ölpreise. Auf der einen Seite lastet zwar die Befürchtung einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage auf den Preisen, auf der anderen Seite stützen aber die zähen Verhandlungen mit Teheran im Atomstreit. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Markt nicht so bald mit iranischem Öl überschwemmt werden wird.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach dem heftigen Ausverkauf vom Dienstag dürfte es an den US-Börsen zur Wochenmitte zu einer kleinen Gegenbewegung kommen, womit die Indizes voraussichtlich aber nur einen Bruchteil der Verluste von bis zu über 5 Prozent wettmachen werden.

Grund für die Zurückhaltung der Anleger ist die anstehende Veröffentlichung der Erzeugerpreise, nachdem mit den Verbraucherpreisen am Dienstag wieder Ernüchterung eingekehrt war. Zwar hatte sich der Preisauftrieb im August etwas abgeschwächt, aber nicht so stark, wie Ökonomen prognostiziert hatten. Vor allem die Kernteuerung bereitete Beobachtern Sorgen und befeuerte Erwartungen, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus nun umso entschlossener vorantreiben werde. Mehrheitlich wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte in der kommenden Woche erwartet, doch ein Zinsschritt um 100 Basispunkte wird inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent eingepreist.

Unter den Einzelwerten zeigen sich IBM vorbörslich 0,3 Prozent höher. Der Konzern trennt sich von Pensionsverpflichtungen in Höhe von 16 Milliarden Dollar, indem es die Bestände an die Versicherer Prudential Financial und Metlife transferiert. Auf den bereinigten Gewinn und den freien Cashflow habe dies aber keinen Einfluss, so IBM.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erzeugerpreise August

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Mit überschaubaren Abgaben präsentieren sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Damit stabilisieren sich die Märkte nach der Abwärtswelle vom Dienstagnachmittag, die von unerwartet hohen US-Inflationsdaten ausgelöst worden war. Aber auch in Europa hinterlässt das Inflationsgespenst zunehmend seine Spuren. Der Markt hält es für immer wahrscheinlicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Oktober in einem weiteren großen Zinsschritt erneut um 75 Basispunkte anhebt. Auch der neuerliche kurzzeitige Fall des Euro unter die Parität dürfte die EZB herausfordern, da die Gefahr zusätzlicher importierter Inflation wächst. Größter Gewinner in Europa ist der Index der Einzelhandelswerte, der sich um 1,5 Prozent erholen kann. Angetrieben wird er von Inditex (+4,1%). Die Zara -Mutter hat im ersten Geschäftshalbjahr per Ende Juli überproportional mehr verdient und deutlich mehr umgesetzt. Uniper brechen um 14,6 Prozent ein. Uniper und Fortum haben am Mittag über die Gespräche mit der Bundesregierung berichtet. Der Inhalt und die diskutierten Themen zeigten, dass eine Stabilisierung notwendig sei, um den Versorger langfristig zu sichern. "Das klingt nach Verstaatlichung ", so der Händler mit Blick auf die mögliche Mehrheitsbeteiligung des Bundes. Kion brechen nach der Gewinnwarnung vom Vorabend um 26,6 Prozent ein. About You fallen ebenfalls nach einer Gewinnwarnung um 5,8 Prozent. Auf der anderen Seite gewinnen Krones 5,2 Prozent. Oddo BHF hat die Aktie nach Angaben aus dem Handel auf "Outperform" angehoben, bisher war sie mit "Underperform" eingestuft gewesen. Lufthansa fallen um 3,9 Prozent. Der Staat steigt aus, und das wird mittelfristig als positiv bewertet: "Damit ist ein großer Aktienüberhang weg", sagt ein Händler. Extrem gut läuft es momentan bei Sixt (+4%), das Unternehmen hebt die Prognose für 2022 an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0009 +0,4% 0,9990 0,9994 -12,0%

EUR/JPY 143,35 -0,6% 143,41 144,41 +9,5%

EUR/CHF 0,9615 +0,3% 0,9597 1,0408 -7,3%

EUR/GBP 0,8658 -0,2% 0,8675 0,8676 +3,0%

USD/JPY 143,23 -1,0% 143,77 144,47 +24,4%

GBP/USD 1,1561 +0,6% 1,1500 1,1520 -14,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9703 -0,2% 6,9696 6,9788 +9,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.330,20 +1,0% 20.342,32 20.721,10 -56,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar war mit der Aussicht auf weiter stark steigende Leitzinsen zunächst gesucht und hielt am Morgen im asiatisch geprägten Handel seine Aufschläge. Nach der massiven Schwäche am Vortag machte der Yen zumindest einen Teil der Verluste wieder wett. Die Devisenstrategen der Commerzbank sprachen von einer Interventionsdrohung, nachdem Japans Finanzminister Shunichi Suzuki die Warnung wiederholt hatte, gegen den Abwertungstrend des Yen vorzugehen, sollte sich dieser fortsetzen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Im Sog der Wall Street ging es am Mittwoch auch an den asiatischen und australischen Börsen zum Teil steil abwärts. Neben der europäischen Energiekrise mache vor allem der trübe Wirtschaftsausblick für China Sorgen, denn China dürfte anders als bei der Finanzkrise 2008/2009 als Wachstumslokomotive ausfallen, hieß es. Dazu gesellten sich Berichte, wonach die USA Sanktionen gegen China wegen der Sicherheit von Taiwan erwägen. In Hongkong führten Technologie- und Pharmawerte die Verlierer an. Tencent Holdings verloren dagegen "nur" 1,9 Prozent im späten Geschäft, das Unternehmen erhielt die Zulassung von selbst entwickelten Digitalspielen in China. Eine geplante Kapitalerhöhung drückte CICC um 7,3 Prozent. Automobilwerte verbuchten in Seoul Abgaben etwas unter Marktschnitt. Südkorea und die USA verhandeln über Steuervorteile bei Elektroautos in dieser Woche. Im Blick stand aber der Technologiesektor: Südkoreanische Behörden hatten Google und Meta wegen des Sammelns nicht genehmigter persönlicher Daten abgestraft. Kakao Corp und Naver Corp gaben 2,7 bzw. 3,6 Prozent nach. Stahlwerte profitierten nicht von Hilfszusagen der Regierung im Nachgang auf Wirbelsturm Hinnamnor. Posco büßten 3,4 Prozent ein, Hyundai Steel 4,0 Prozent. Honda Motor (-1,5%) hielten sich in Tokio etwas besser als der sehr schwache Gesamtmarkt. Der Automobilhersteller prüft ein separates Listing der elektrischen Zweiradsparte. Nach der Prognose eines Rekordverlusts brachen Chugoku Electric Power 7,7 Prozent ein.

+++++ CREDIT +++++

Der europäische Kreditmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag weiterhin in einer widerstandsfähigen Verfassung. Zwar haben sich die Risikoprämien in Folge der hohen US-Inflationsdaten vom Dienstagnachmittag etwas ausgeweitet, gemessen an der Abwärtswelle der Aktienmärkte zeigt sich der Kreditmarkt aber relativ stabil. Nun wartet der Markt, ob wenigstens von den US-Erzeugerpreisen am Mittwoch eine Entspannung ausgeht.

Vontobel sieht trotz des schwierigen Umfeld nur ein gedämpftes Ausfallrisiko. "Angesichts der Tatsache, dass Europa ein Winter mit möglicher Rezession und sogar Gasrationierung bevorsteht, sollte man denken, dass das kurzfristige Ausfallrisiko bei europäischen Unternehmensanleihen dramatisch gestiegen wäre", so das Haus. Dagegen spreche aber die günstige Liquiditätssituation der Unternehmen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

UNIPER

