Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Nach dem Anstieg vom Vortag kommen die Ölpreise am Donnerstag leicht zurück. Der Ölmarkt bewege sich derzeit in einem Spannungsfeld aus Angebots- und Nachfragesorgen, so Marktteilnehmer. Auf der einen Seite belaste die Befürchtung einer konjunkturbedingt rückläufigen Nachfrage. Auf der anderen Seite stütze die Aussicht darauf, dass nicht so bald wieder iranisches Öl auf den Markt kommen werde, denn eine Einigung im Atomstreit mit dem Iran sei aktuell nicht in Sicht.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am Donnerstag zeichnet sich an den US-Börsen eine knapp behauptete Eröffnung ab. Die Anleger hielten sich in Erwartung einer Fülle von Konjunkturdaten zurück, heißt es aus dem Handel. Veröffentlicht werden die Einzelhandelsumsätze, die Import- und Exportpreise sowie die Industrieproduktion jeweils aus dem August, der Empire State Manufacturing Index und der Philadelphia Fed Index jeweils für September, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Juli-Daten zu den Lagerbeständen.

Unter den Einzelwerten verlieren Paypal vorbörslich 0,7 Prozent, nachdem der Finanzchef des Zahlungsdienstleisters nach nur einem Monat im Amt aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt wurde. Mit Erleichterung wird derweil aufgenommen, dass ein Streik der Eisenbahner abgewendet wurde, nachdem sich die Tarifpartner geeinigt haben. Das dürfte die Aktien der Eisenbahnunternehmen stützen. Die Aktien von CSX verbessern sich vorbörslich um 2,5 Prozent und Union Pacific um 4,2 Prozent. Die Tarifeinigung dürfte auch den US-Gaspreis etwas zurückkommen lassen. Er war am Mittwoch deutlich gestiegen, gestützt von der Erwartung, dass aufgrund streikbedingt ausfallender Kohletransporte die Gasnachfrage steigen werde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem jüngsten Kursverfall notieren die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag bereits wieder knapp im Minus. Die im frühen Handel gesehene Erholung wurde schnell wieder von Investoren dazu genutzt, das Risiko zu reduzieren, also Aktien zu verkaufen. Vom Umfeld kommen keine großen Impulse: Der Euro liegt weiterhin knapp unter der Parität, für die Renditen geht es vorsichtig nach oben. Die Rendite der Bundesanleihen steigt um 3 Basispunkte auf nun 1,72 Prozent. Die Nachrichtenlage ist wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Neue Impulse dürften am Nachmittag von US-Konjunkturdaten ausgehen. Gegen die Tendenz deutlich im Plus notieren Banken. Ihr Stoxx-Sub-Index gewinnt 1,1 Prozent, nachdem Morgan Stanley (MS) die EU-Banken auf "Overweight" angehoben hat. H&M verlieren 1,8 Prozent nach Vorlage von Quartalszahlen. Die Underperformance von H&M gegenüber Inditex dürfte sich fortsetzen, heißt es im Handel. "Bremsend dürften vor allem die Aussagen wirken, der Start ins neue Quartal sei schwach gewesen", sagt ein Händler. Novartis verlieren 0,6 Prozent, nachdem die schweizerische Wettbewerbskommission eine Durchsuchung im Hauptsitz Basel durchgeführt hat. Begründet worden war das mit dem Vorwurf der Nutzung eines eigenen Patents als Sperrpatent gegen die Konkurrenz. "Hier geht es aber nur um den Einsatz von selbstgehaltenen Patenten, keine Verletzung von Patenten anderer", sagt ein Händler. Daher seien keine großen Strafzahlungen zu erwarten, selbst wenn der Vorwurf wahr wäre. Die neuerliche Gewinnwarnung lässt EDF (-0,4%) kalt. Grund für die Sorglosigkeit der Anleger ist die geplante Verstaatlichung des Konzerns. Leicht positiv werten Händler bei Qiagen (-0,2%) Nachrichten zu einer neuen Kooperation bei einem Parkinson-Medikament.

+++++ DEVISEN +++++

Der Dollar tritt am Donnerstagmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro verharrt unterhalb der Parität zur US-Währung. Aufwärtsbewegungen im Euro dürften recht schnell zu Verkäufen genutzt werden, vermutet die Analysten der Unicredit. "Jegliches Aufwärtspotenzial für den Euro bleibt begrenzt", so die Analysten und fügen hinzu, die Anleger hätten gesehen, wie schnell der Anstieg in Richtung 1,02 Dollar abgebaut worden sei. Und weil der Dollar-Index zudem die Marke von 109,50 überschritten habe, dürften sie es wahrscheinlich vor der Sitzung der US-Notenbank in der nächsten Woche vorziehen, im Dollar zu bleiben. Die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion dürften mau ausfallen und könnten die Euro-Verkäufe begrenzen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach dem heftigsten Absturz seit zwei Wochen haben sich die asiatischen und australischen Börsen am Donnerstag stabilisiert. Dabei standen positive Nachrichten aus Neuseeland, wo das BIP deutlich stärker als gedacht gestiegen war, negativ aufgefassten Schlagzeilen aus China gegenüber. Denn die chinesische Notenbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen, nachdem sie diesen zuvor stetig gesenkt hatte, um auf die trübe Konjunkturentwicklung zu reagieren. Gleichzeitig verkündeten die staatlichen Stellen eine ganze Reihe von Stimuli, mit denen die siechende Konjunktur angekurbelt werden soll. Die Maßnahmen nährten aber zugleich den Argwohn hinsichtlich der Verfassung der Konjunktur. Die Pause bei den Leitzinssenkungen sei wohl eher der Abwertung des Renminbi geschuldet, aber weniger dem Konjunkturausblick, hieß es im Handel. Die Börse Hongkong tendierte hingegen etwas fester, gestützt vom krisengebeutelten Immobiliensektor. Händler verwiesen auf Berichte über verstärkte Bemühungen der Behörden, die Wohnungsbauproblematik einzudämmen. Geplant sind offenbar weitere staatliche Unterstützungen von Bauträgern. Country Garden Holdings zogen um 9,1, Longfor Group um 4,2 und China Resources Land um 5,2 Prozent an. Tencent Holdings gewannen 0,6 Prozent, die Tochter Tencent Music Entertainment soll in Hongkong gelistet werden.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten bilden sich am Donnerstag zurück. Damit folgen die Credits der Entwicklung an den Aktienmärkten, wo sich die Kurse leicht erholen. Das Umfeld bleibt angesichts der Erwartung weiter stark steigender Zinsen und den damit verbundenen Rezessionsgefahren indes schwierig. Beobachter erwarten allerdings bislang keinen stärkeren Anstieg der Ausfallraten.

