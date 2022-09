Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:22 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.905,50 -0,3% -18,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.983,50 -0,3% -27,6%

Euro-Stoxx-50 3.483,44 -0,5% -19,0%

Stoxx-50 3.449,13 -0,1% -9,7%

DAX 12.726,52 -0,6% -19,9%

FTSE 7.237,25 +0,0% -2,0%

CAC 6.019,16 -0,7% -15,9%

Nikkei-225 27.688,42 +0,4% -3,8%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 141,29 -1,33

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,39 85,73 -0,4% -0,34 +20,3%

Brent/ICE 91,82 92 -0,2% -0,18 +24,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 184,06 182,26 +1,0% +1,80 +187,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.669,15 1.676,10 -0,4% -6,95 -8,8%

Silber (Spot) 19,36 19,63 -1,4% -0,27 -17,0%

Platin (Spot) 928,25 923,15 +0,6% +5,10 -4,4%

Kupfer-Future 3,52 3,54 -0,5% -0,02 -20,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Übergeordnet hat sich der Ölpreis in den letzten Sitzungen stabilisiert, nachdem er nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im Februar um mehr als 20 Prozent von seinen Höchstständen gefallen war, heißt es. Händler befürchten, dass höhere Zinssätze zu einer globalen Verlangsamung beitragen und die Energienachfrage dämpfen werden, während sich die Befürchtungen, dass das Angebot durch den Konflikt eingeschränkt wird, nicht wirklich bewahrheitet haben.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Allerdings dürfte, wie bereits am Vortag, die Volatilität vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hoch bleiben. Weiter herrscht Unsicherheit, ob die US-Notenbank nicht doch zu einem großen Zinsschritt von 100 Basispunkten bereit ist, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Eine Anhebung um weitere 75 Basispunkte gilt derweil am Markt als ausgemachte Sache. Der Future auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,5 Prozent nach. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Unitedhealth vorbörslich um 0,5 Prozent aufwärts. Im Prozess um die 13 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Change Healthcare hat der US-Krankenversicherer einen Sieg eingefahren. Ein Bundesrichter wies die Vorwürfe des US-Justizministeriums, die Akquisition würde den Wettbewerb einschränken und Innovationen in dem Sektor hemmen, zurück. Dagegen steht die Aktie von Ford Motor (-4,5%) unter Druck. Der Konzern warnte, dass die Ausgaben für Lieferanten im dritten Quartal um 1 Milliarde Dollar höher ausfallen werden als erwartet. Zudem habe der Mangel an Bauteilen dazu geführt, dass mehrere Fahrzeuge im Berichtszeitraum nicht verkauft werden konnten. Gleichzeitig bestätigte Ford seinen Jahresausblick.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen August

Baubeginne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -9,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -4,4% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach einer festeren Eröffnung drehen die europäischen Börsen am Dienstagmittag ins Minus. Gedrückt wird die Stimmung von deutlich steigenden Zinsen und Renditen. Mit dem starken Anstieg der deutschen Erzeugerpreise hat die Zinsspekulation in der Eurozone noch einmal zugenommen. Unter Druck stehen vor allem Technologietitel, Bauaktien, Rohstoffwerte und Industrietitel, ihre Stoxx-Branchenindizes fallen um bis zu 1,4 Prozent. Gewinner der steigenden Zinsen sind die Banken, deren Stoxx-Subindex 1,0 Prozent gewinnt. Als "unfassbaren Preishammer" tituliert Jens-Oliver Niklasch von der LBBW den Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 7,9 Prozent - die höchste Rate seit Beginn der Datenreihe 1949. Sie lagen 45,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Grund waren abermals die Energiepreise. Aber dieses Mal nicht nur Öl oder Gas, sondern auch noch Strom. Die Unternehmen würden nur einen Teil der Preisanstiege an ihre Kunden überwälzen können. Aber selbst dieser Rest werde die Inflation weiter befeuern. Im DAX stehen Henkel im Blick. Der Konzern hat im Rahmen seines Kapitalmarkttages (CMD) die Prognose für das organische Umsatzwachstum im laufenden Jahr auf 5,5 bis 7,5 Prozent nach zuvor 4,5 bis 6,5 Prozent angehoben. Die Anhebung kommt nicht ganz überraschend. Berenberg hatte im Ausblick auf den CMD bereits geschrieben, dass das Unternehmen das Ziel auf das obere Ende der Spanne anheben könnte. Die Aktie ist nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gerutscht und verliert 0,9 Prozent. Größte Verlierer im DAX sind Vonovia und Heidelbergcement mit Abschlägen von bis zu 4,3 Prozent. Auf der anderen Seite ziehen Porsche Holding um 3,7 Prozent an und VW um 0,6 Prozent. Im Handel wird von einem guten Interesse an dem Börsengang der Porsche AG berichtet. Das Buch für die Aktien des Sportwagenherstellers sei schon überzeichnet, heißt es. Dabei läuft die Zeichnungsfrist noch bis zum 28. September. Die Aktie von Lenzing bricht um 20,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen am Vorabend die Ergebnisprognose 2022 aufgrund eingeschränkter Prognosesicherheit und hoher Volatilität der Energie- und Rohstoffmärkte kassiert hat. Nach den Halbjahreszahlen geht es für Kingfisher um 2,8 Prozent nach unten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo., 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0008 -0,2% 1,0016 1,0013 -12,0%

EUR/JPY 143,69 +0,0% 143,62 143,50 +9,8%

EUR/CHF 0,9661 -0,1% 0,9676 1,0363 -6,9%

EUR/GBP 0,8743 -0,3% 0,8772 0,8774 +4,1%

USD/JPY 143,58 +0,3% 143,42 143,24 +24,7%

GBP/USD 1,1447 +0,1% 1,1416 1,1417 -15,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0188 +0,2% 7,0173 7,0065 +10,5%

Bitcoin

BTC/USD 19.287,63 -1,3% 19.338,90 19.307,13 -58,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit einem leichten Plus zeigt sich der Dollar in Erwartung eines erneuten kräftigen Zinsschritts der US-Notenbank am Mittwoch. Da es allerdings Unsicherheiten gibt, dass die Fed sogar eine Erhöhung um 100 Basispunkte besachließen könnte, sprechen Teilnehmer von einem insgesamt zurückhaltenden Handel.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Etwas fester - Die ostasiatischen Aktienmärkte und auch die Börse in Australien haben es am Dienstag der Wall Street vom Vortag gleichgetan und sind nach den jüngsten Verlusten auf Erholungskurs gegangen. Marktteilnehmer sprachen von Schnäppchenkäufen, wobei die Grundstimmung weiter von Vorsicht geprägt gewesen sei im Hinblick auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA. Sie gilt zumindest bis 75 Basispunkte als voll eingepreist und hat daher ihren Schrecken weitgehend verloren. In Tokio, wo am Vortag feiertagsbedingt der Handel ruhte, ging es um 0,4 Prozent nach oben auf 27.688 Punkte. Neue japanische Preisdaten zeigen für August erneut einen Anstieg. Auch dort liegt die Teuerung längst über dem Zielwert der Notenbank, allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau als beispielsweise in den USA oder Europa. Noch fährt die japanische Notenbank allerdings einen ultraexpansiven Kurs, weshalb der Yen zuletzt immer neu Mehrjahrestiefs auslotete. Nach den neuen Inflationszahlen gab er ganz leicht nach. Die chinesische Notenbank hat wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite mit 3,65 Prozent stabil gehalten, nachdem sie ihn im vergangenen Monat überraschend zur Stützung der Konjunktur gesenkt hatte.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es am Dienstag am europäischen Kreditmarkt weiter nach oben. Nach dem Feiertag in Großbritannien zu Wochenbeginn belebt sich das Geschäft wieder. Die Anleger sind vorsichtig mit Blick auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Im Konsens wird mit einer Zinserhöhung von 75 Basispunkten gerechnet, einige Beobachter schließen aber einen großen Schritt von 100 Bp nicht aus. Ein solcher könnte für Druck an den Märkten sorgen, erhöhen sich doch damit die Rezessionsgefahren. Derweil unterstreichen die jüngsten deutschen Erzeugerpreise für August das Inflationsproblem in der Eurozone. Als "unfassbaren Preishammer" tituliert Jens-Oliver Niklasch von der LBBW den Anstieg der Preise gegenüber dem Vormonat um 7,9 Prozent - die höchste Rate seit Beginn der Datenreihe 1949 - sie lagen um 45,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Grund waren abermals die Energiepreise. Aber dieses Mal nicht nur Öl oder Gas, sondern auch noch Strom.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

HENKEL

