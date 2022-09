Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DONNERSTAG: In Australien blieben die Börsen wegen des "Nationalen Tags der Trauer um Ihre Majestät die Queen" geschlossen.

E-Mini-Future S&P-500 3.810,25 +0,1% -18,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.714,25 +0,0% -27,6%

Euro-Stoxx-50 3.471,76 -0,6% -19,2%

Stoxx-50 3.433,90 -0,7% -10,1%

DAX 12.690,71 -0,6% -20,1%

FTSE 7.217,48 -0,3% -2,0%

CAC 5.990,55 -0,7% -16,3%

Nikkei-225 27.153,83 -0,6% -5,7%

Bund-Future 141,71 +0,51

WTI/Nymex 83,35 82,94 +0,5% +0,41 +18,4%

Brent/ICE 90,32 89,83 +0,5% +0,49 +22,1%

Dutch TTF 190,00 189,78 +0,1% +0,22 +199,2%

Gold (Spot) 1.667,32 1.674,20 -0,4% -6,88 -8,9%

Silber (Spot) 19,56 19,63 -0,3% -0,07 -16,1%

Platin (Spot) 907,23 912,90 -0,6% -5,68 -6,5%

Kupfer-Future 3,53 3,49 +1,0% +0,04 -20,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich leicht von den Vortagesabgaben, nachdem die US-Notenbank zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht hatte. Es wird erwartet, dass der Schritt der Fed, die Inflation zu dämpfen, zu einem stärkeren Wirtschaftsabschwung führen wird, der die Nachfrage nach Öl schwächen und Ölimporte aufgrund eines stärkeren US-Dollars verteuern könnte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Achterbahnfahrt am Vortag im Anschluss an die Zinsentscheidung der US-Notenbank wird die Wall Street am Donnerstag wenig verändert erwartet. Zwar war die Zinserhöhung mit 75 Basispunkten wie erwartet ausgefallen, doch will die Fed den Leitzins zum Jahresende bei unerwartet hohen 4,25 bis 4,5 Prozent sehen und räumt dem Kampf gegen die Inflation weiterhin höchste Priorität ein. Dies deutet auf weitere kräftige Zinserhöhungen hin. Damit steigt das schon bestehende Risiko einer Rezession weiter, heißt es. Denn auch die anderen Notenbanken drehen weiter kräftig an der Zinsschraube. Für etwas Ablenkung könnte ein Schwung an US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von H.B. Fuller aufwärts. Der Klebstoffhersteller steigerte im dritten Quartal zwar den Nettogewinn und legte auch beim Umsatz zu, beide Kennziffern verfehlten jedoch die Erwartungen. Stützend wirkt aber, dass das Unternehmen den unteren Rand der Gewinnspanne für das im Gesamtjahr erwartete Ergebnis anhob. Der Hausbauer KB Home (-0,1%) schnitt ebenfalls ergebnisseitig besser als geschätzt ab, verfehlte aber trotz eines 26-prozentigen Anstiegs die Umsatzerwartung. Dazu teilte KB Home mit, dass sich wegen höherer Hypothekenzinsen, Inflation und wirftschaflichem Druck die Nettoaufträge im Berichtsquartal halbiert hätten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q, Memphis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

14:30 Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -260,80 Mrd USD

1. Quartal: -291,42 Mrd USD

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 213.000

16:00 Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

-EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung)

September

PROGNOSE: -25,6

zuvor: -24,9

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen reduzieren bis Donnerstagmittag die Verluste, bleiben aber unter Druck. Für die Wall Street ging es bereits nach der Zinsanhebung in den USA am Vortag gen Süden. Die Zinsentscheidung in Japan liefert keinen Impuls für die globalen Märkte, geht sie doch ihren eigenen Weg. Als eine von ganz wenigen Notenbanken weltweit lässt sie die Geldschleusen weit offen und schickt den Yen auf Talfahrt. Daneben stehen Zinsentscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, der Norges Bank, der türkischen Nationalbank wie auch der Bank of England noch an oder sind bereits gefallen. Die US-Notenbank hat die Leitzinsen erwartungsgemäß um weitere 75 Basispunkte angehoben. Damit nicht genug, denn die wirklich falkenhafte Botschaft lag für Christian Scherrmann, US-Volkswirt bei der DWS, in den aktualisierten Wirtschaftsprognosen. Die jüngsten Einschätzungen der Zentralbanker deuten darauf hin, dass man bereit ist, die Zinssätze noch in diesem Jahr auf 4,4 Prozent anzuheben und auch 2023 hindurch sogar etwas über diesem Niveau (4,6 Prozent) zu belassen. Erst im Jahr 2024 könnten etwas niedrigere Zinsen gerechtfertigt sein. Der Grund für diese aggressivere Haltung scheine die doch zähere Inflation zu sein - Preisstabilität in Form des Inflationsziels von zwei Prozent werde erst für 2025 erwartet. Banken führen die Gewinnerseite in Europa mit Abstand an. Der Stoxx-Subindex steigt um 1,4 Prozent, damit profitieren sie nun doch von den steigenden Zinsen. Auch Basic Resources sowie die konjunkturresistenten Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien liegen gemessen an ihren Stoxx-Branchenindizes leicht im Plus. Der zinssensitive Techsektor gibt derweil um 1,8 Prozent nach. Keinen großen Impuls für Henkel (-0,2%) sehen Händler in den Zahlen von HB Fuller. Der US-Konzern hat zwar die Gewinnerwartung auf EBITDA-Basis auf 540 bis 550 Millionen Dollar erhöht von 530 bis 550 Millionen Dollar. Die Quartalszahlen lagen aber unter den Erwartungen. Zudem hatte Henkel erst die Umsatzprognose erhöht. Die Aktien von Suse setzen ihre Talfahrt beschleunigt nach Zahlenvorlage fort und brechen um 23 Prozent ein. Suse erwartet nun nur noch ein Wachstum des annualisierten Vertragswerts (Kern-ACV-Wachstum) von etwa 10 Prozent. "Bisher ist der Markt von etwa 15 Prozent ausgegangen", so ein Marktteilnehmer. Im dritten Quartal hat der ACV sowohl die Prognose als auch den Vorjahreswert verfehlt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Uhr Mi, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9880 +0,4% 0,9821 0,9874 -13,1%

EUR/JPY 140,99 -0,6% 142,66 142,31 +7,7%

EUR/CHF 0,9685 +1,8% 0,9489 1,0361 -6,6%

EUR/GBP 0,8715 -0,2% 0,8744 0,8718 +3,7%

USD/JPY 142,71 -0,9% 145,28 144,13 +24,0%

GBP/USD 1,1335 +0,5% 1,1232 1,1326 -16,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0814 +0,1% 7,0979 7,0636 +11,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.150,86 +3,8% 18.806,08 19.196,57 -58,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar legt weiter zu, nachdem er am Mittwoch in Reaktion auf die falkenhafter als erwartet ausgefallenen Zinsprognosen der US-Notenbank bereits gestiegen war. Allerdings gibt der Dollar-Index einen Teil der Gewinne wieder ab. Für Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank hat die US-Notenbank keine neuen Dollar-positiven Argumente geliefert. Insgesamt rechtfertigten die Nachrichten der Fed die gegenwärtige Dollar-Stärke, sie lieferten aber kaum neue Argumente, was er aber immer noch für moderat Dollar-positiv halte, weil es auch hätte anders kommen können. Powell habe einige Fragen zu einer hypothetischen zukünftigen Pause im Zinszyklus beantworten müssen, was nicht leicht hinzubekommen gewesen sei, ohne denen Futter zu liefern, die seine Worte taubenhaft interpretieren wollten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach der volatilen Reaktion der Wall Street mit letztlich deutlich negativem Ausgang auf die Zinserhöhung und insbesondere die Zinsprognosen der US-Notenbank ist es am Tag darauf auch an den ostasiatischen Börsen nach unten gegangen. Allerdings fielen die Einbußen bis auf Hongkong eher moderat aus. Während die US-Zinserhöhung mit 75 Basispunkten wie erwartet ausfiel, prognostizierten die Notenbanker für die nächste Zeit weitere aggressivere Leitzinserhöhungen als dies am Markt bislang erwartet wurde. Dazu merkte Fed-Chef Powell einmal mehr an, dass der Kampf gegen die Inflation nicht ohne Schmerzen für die Wirtschaft möglich sei und dass die Chancen für eine weiche Landung schlechter geworden seien. Noch gehen die Notenbanker aber von keiner Rezession aus, trotz sinkender Wachstumsprognosen. In Tokio hatte sich das Minus im Verlauf leicht verringert, nachdem die japanische Notenbank ihrerseits ihren ultraexpansiven Kurs unverändert bestätigt hatte. Schanghai schlug sich mit einem nur kleinen Minus von 0,3 Prozent erneut etwas besser. Hier wurde die Stimmung laut den Marktexperten von UOB etwas gestützt von Aussagen der chinesischen Notenbank, wonach der Durchschnittszins für Unternehmenskredite Ende August mit 4,05 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit den Aufzeichnungen darüber gelegen habe. Hintergrund sind Maßnahmen Pekings, die Konjunktur anzukurbeln. In Sydney wurde wegen

September 22, 2022 06:48 ET (10:48 GMT)