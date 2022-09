Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.681,75 -0,7% -18,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.312,25 -0,6% -27,6%

Euro-Stoxx-50 3.346,13 -0,1% -22,2%

Stoxx-50 3.309,46 -0,8% -13,3%

DAX 12.262,27 -0,2% -22,8%

FTSE 6.960,63 -0,8% -5,0%

CAC 5.773,63 -0,2% -19,3%

Nikkei-225 26.431,55 -2,7% -8,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 138,79 -0,69

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,92 78,74 -1,0% -0,82 +10,7%

Brent/ICE 85,30 86,15 -1,0% -0,85 +15,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 170,55 185,50 -8,1% -14,95 +197,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.639,47 1.644,00 -0,3% -4,53 -10,4%

Silber (Spot) 18,65 18,86 -1,1% -0,21 -20,0%

Platin (Spot) 853,00 861,50 -1,0% -8,50 -12,1%

Kupfer-Future 3,32 3,37 -1,6% -0,05 -25,2%

Am Ölmarkt geben die Preise um 1,0 Prozent nach. Dis Sorge vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft und damit der Nachfrage nach Öl, hat die Preise zuletzt deutlich unter Druck gesetzt.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den kräftigen Verlusten in der Vorwoche sieht es für die US-Börsen auch zum Start in die neue Woche nach weiteren Einbußen aus. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,8 Prozent nach. Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der Notenbanken und die damit einhergehende Sorge vor einem Abrutschen der Wirtschaft in eine Rezession sorgen weiter für große Verunsicherung und Risikoscheu am Aktienmarkt. US-Notenbankchef Jerome Powell hat wiederholt betont, dass die Bekämpfung der anhaltend hohen Inflation für die Fed oberste Priorität hat, auch wenn dies zu Lasten des Wirtschaftswachstums geht. Nach der dritten Zinserhöhung um 75 Basispunkte in der Vorwoche werden Reden von Mitgliedern der US-Notenbank im Tagesverlauf die Aufmerksam auf sich ziehen. Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich, lediglich der Chicago Fed National Activity Index für August wird noch vor Handelsbeginn veröffentlicht. Amazon.com wird im Oktober einen zweiten globalen Verkaufstag veranstalten, bei dem Verbraucher schon frühzeitig nach Weihnachtsschnäppchen suchen können. Es ist das erste Mal, dass der E-Commerce-Riese zwei derartige Einkaufs-Events in einem Jahr abhält. Die Aktie notiert vorbörslich 0,6 Prozent niedriger

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

-BE

15:00 Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: -8,8 Punkte

zuvor: -5,8 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen können die Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im September auf 84,3 von 88,6 eingebrochen. "Dieser wichtige Frühindikator signalisiert für das Winterhalbjahr mehr denn je eine Rezession. Der Energiepreisschock lässt die Kaufkraft der Konsumenten einbrechen und macht die Produktion vieler Unternehmen unrentabel", kommentiert die Commerzbank. Die Mailänder Börse setzt sich mit dem voraussichtlichen Sieg von Giorgia Meloni und ihrer Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia (FDI) europaweit am Montag ab und liegt moderat im Plus. Für Gesprächsstoff sorgt weiter der Börsengang der Porsche AG am 29. September. "Das Interesse an dem Börsengang ist riesig", so ein Marktteilnehmer. Am grauen Markt liegt der Kurs bei gut 92 Euro, verglichen mit einer Zeichnungsspanne von 76,50 bis 82,50 Euro. Die beiden großen Verlierer vom Freitag können sich zumindest stabilisieren. Varta gewinnen nach dem rund 35-prozentigen Einbruch 0,1 Prozent. Die Aktie wurde auf dem ermäßigten Niveau von Hauck Aufhäuser und Warburg hochgestuft. Bei Hypoport geht es nach dem über 40-prozentigen Einbruch um 1,9 Prozent nach oben. Bei Uniper geht es nach dem Schreck über die Verstaatlichung weiter nach oben, aktuell kräftig um 21 Prozent auf 4,28 Euro. An der Börse sorgt dies für Stirnrunzeln, wird doch der Staat über die Kapitalerhöhung zu 1,70 Euro je Aktie als zukünftiger Großaktionär 99 Prozent der Aktien halten. Metropole Television (M6) steigen um 5,2 Prozent auf 15,18 Euro. Einem Bloomberg-Bericht zufolge soll der französische Medienunternehmer Stephane Courbit mit Mitinvestoren 20 Euro je Aktie für die RTL-Tochter bieten. RTL liegen 0,6 Prozent fester.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mo, 9:26 Fr, 17:05 % YTD

EUR/USD 0,9649 -0,3% 0,9653 0,9713 -15,1%

EUR/JPY 139,18 +0,3% 138,83 139,08 +6,3%

EUR/CHF 0,9556 +0,5% 0,9508 1,0186 -7,9%

EUR/GBP 0,8987 +0,5% 0,9080 0,8896 +7,0%

USD/JPY 144,21 +0,5% 143,79 143,20 +25,3%

GBP/USD 1,0736 -0,8% 1,0650 1,0916 -20,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1662 +0,4% 7,1649 7,1430 +12,8%

Bitcoin

BTC/USD 19.114,18 +2,0% 18.723,54 18.626,80 -58,7%

Am Devisenmarkt ist der Dollar weiter als sicherer Währungshafen und vor dem Hintergrund der steigenden US-Marktzinsen gesucht. Der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu. Der Euro ist am frühen Montag in Reaktion auf den Rechtsruck nach der Wahl in Italien auf ein neues Rekordtief seit seiner physischen Einführung 2002 gefallen. Im Tief kostete er 0,9551 Dollar, hat sich davon aber deutlich erholt auf zuletzt 0,9649 Dollar. Auch das Pfund Sterling zeigte am Morgen einen kurzen scharfen Rücksetzer und hat sich davon ebenfalls weitgehend erholt. Grund der Pfund-Schwäche sind weiter die Sorgen über die neue Finanzpolitik der britischen Regierung, die weitreichende Steuersenkungen und eine Deckelung der Energiepreise vorsehe mit der Folge einer stark steigenden Verschuldung. Zudem erschwert dies laut Analysten der Bank of England das Vorgehen gegen die Inflation.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend Verluste haben die Börsen verzeichnet. Die sehr schwachen Vorgaben der Wall Street belasteten. Die zurückliegende Woche hat den Teilnehmern klargemacht, dass die Notenbanken die Teuerung auch auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung bekämpfen wollen. In Japan wurde die Börse von Auto- und Elektronikwerten nach unten gedrückt. Nissan Motor fielen um 5,7 Prozent und Inpex um 9,9 Prozent. An der Börse in Seoul richtete sich der Blick auf Nordkorea, das eine Kurzstreckenrakete ins Ostchinesische Meer abgefeuert hat. Die USA und Südkorea haben ihre erste gemeinsame Marineübung in der Nähe der koreanischen Halbinsel seit fünf Jahren begonnen. In Hongkong verzeichnete die Börse nur moderate Verluste. Teilnehmer sprachen von einer Beruhigung nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche. Laut den Analysten von Ping An Securities dürfte sich die Risikoscheu in nächster Zeit aber fortsetzen. Aktien von Casinobetreibern auf Macao waren gefragt, nach Plänen, denen zufolge Gruppenreisen aus dem chinesischen Festland wieder erlaubt sein sollen. Auch an der Börse in Schanghai ging es deutlich abwärts. Die chinesische Zentralbank will die Risikoreserveanforderungen für Finanzinstitute bei Devisentermingeschäften erhöhen - von derzeit 0 auf 20 Prozent. Hintergrund ist der zunehmende Abwertungsdruck des Yuan. Kräftige Abgaben in Bergbau- und Energieaktien drückten den Aktienmarkt in Australien ins Minus. BHP sackten um 5,2 Prozent ab, Rio Tinto um 5,6 Prozent. Bei den Ölwerten ging es mit Karoon Energy sogar um 9,4 Prozent nach unten.

+++++ CREDIT +++++

Weiter nach oben geht es am Montag mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Das Tempo der Ausweitung lässt jedoch etwas nach, zumal der Wahlausgang in Italien mit dem Sieg der Rechts-Mitte-Koalition bereits vorweggenommen wurde. Dazu sei Italien nur ein Mosaiksteinchen unter vielen in der Reihe der ungünstigen Nachrichten, heißt es. So habe nun auch die OECD ihre Wachstumsaussichten gesenkt, was den Rückgang der Einkaufsmanagerindizes im Euroraum von vergangener Woche bestätige. Die Rezessionsrisiken steigen damit weiter.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

CONTINENTAL

hat wegen Normabweichungen bei der Überprüfung von Industrieschläuchen den Verkauf und die Auslieferung betroffener Schläuche am Standort Korbach ausgesetzt. Der DAX-Konzern spricht in einer Mitteilung von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme" im Unternehmensbereich Contitech, bis die vollständige Einhaltung der Prozesse sichergestellt sei. Eine unabhängige Prüfgesellschaft sei beauftragt worden, Kunden und erste zuständige Behörden seien informiert worden.

DEUTSCHE POST

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Supply Chain verstärkt sich im internationalen E-Commerce-Bereich durch einen Zukauf. Wie der Logistikkonzern mitteilte, hat DHL eine Mehrheitsbeteiligung am niederländischen E-Commerce-Spezialisten Monta erworben.

VOLKSWAGEN/UMICORE

