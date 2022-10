Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.10 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.718,75 +0,3% n.def.

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.165,75 +0,1% n.def.

Euro-Stoxx-50 3.471,51 +0,0% -19,2%

Stoxx-50 3.410,48 -0,2% -10,7%

DAX 12.694,83 -0,4% -20,1%

FTSE 6.926,31 +0,0% -6,2%

CAC 6.063,39 +0,4% -15,2%

Nikkei-225 27.006,96 -0,9% -6,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 135,67 -0,43

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,98 85,55 +1,7% +1,43 +23,6%

Brent/ICE 93,82 92,41 +1,5% +1,41 +27,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 124,65 112,51 +10,8% +12,14 +81,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.638,32 1.629,15 +0,6% +9,17 -10,5%

Silber (Spot) 18,75 18,48 +1,5% +0,28 -19,6%

Platin (Spot) 899,10 886,93 +1,4% +12,18 -7,4%

Kupfer-Future 3,39 3,34 +1,5% +0,05 -23,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis profitiert erneut von dem am Mittwoch gemeldeten Rückgang der US-Ölvorräte. Daneben stützen Spekulationen auf ein Ende der Corona-Beschränkungen in China, das mit einer wieder steigenden Nachfrage einhergehen dürfte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Weiter steigende Anleihezinsen dürften am Donnerstag die US-Börsen erneut belasten. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen hat den höchsten Stand seit Ende 2007 erreicht. Anleger fürchten, dass steigende Zinsen in Verbindung mit der hartnäckig hohen Inflation die Wirtschaft abwürgen könnten.

Tesla-Aktien verlieren vorbörslich 5,8 Prozent. Der Elektroautohersteller hatte zwar einen Rekordgewinn ausgewiesen, Analysten hatten aber noch mehr erwartet. Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Alcoa (-9,6%) aufgenommen. IBM (+2,9%) überzeugte dagegen auf bereinigter Basis. Am Mittwoch werden unter anderem noch American Airlines und Philip Morris Zahlen vorlegen. Daneben muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für Oktober, der Index der Frühindikatoren für September und Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser, ebenfalls aus dem September.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q

17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 228.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober

PROGNOSE: -5,0

zuvor: -9,9

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: -2,1% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Weiterhin mit Verlusten präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Die überraschend stark gestiegenen deutschen Erzeugerpreise unterstreichen die bestehenden Inflationsrisiken. Damit bleibt die EZB unter erhöhtem Handlungsdruck, und die Renditen an den Anleihenmärkten ziehen auf breiter Front weiter an. Die steigenden Renditen überlagern die gute Berichtssaison, so Jürgen Molnar von Robomarkets. Deutsche Börse geben nach ihren Drittquartalszahlen 3,5 Prozent ab. Einige Anleger dürften sich am Ausblick des Unternehmens stören. Dieser wurde zwar nach starken Zahlen angehoben, die Citigroup fragt sich allerdings, warum die Ziele nicht stärker nach oben genommen worden seien. ABB fallen nach Zahlenvorlage um 0,8 Prozent. Hier bemängelt Berenberg, dass der Auftragseingang unter Gegenwind von der Währungsseite gelitten habe. Ericsson sacken um knapp 16 Prozent ab. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick liegen unter den Erwartungen. Trotz einer besser als erwartet verlaufenen Umsatzentwicklung im dritten Quartal liegen auch Nokia (-8%) auf der Verliererseite. Mit Enttäuschung wird die Entwicklung der Bruttomarge aufgenommen. Akzo verlieren 1,9 Prozent. Das dritte Quartal ist zwar im Rahmen der Erwartung gelaufen, doch enttäuschte der Ausblick auf das vierte Quartal. Die Zahlen von Yara (+6%) zum dritten Quartal kommen gut an. K+S gewinnen 4,7 Prozent. Deutlich besser als erwartet ist auch der Zwischenbericht von Hermes (+1,4%) ausgefallen. Im DAX gewinnen Rheinmetall mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs 4,4 Prozent. Und die Aktien der neuen Porsche AG markieren einen neuen Höchststand, sie steigen um 0,6 Prozent auf 93,96 Euro. Grund könnten Umschichtungen aus Tesla-Aktien sein, mutmaßt ein Händler.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.25 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9815 +0,4% 0,9785 0,9787 -13,7%

EUR/JPY 146,99 +0,4% 146,72 146,49 +12,3%

EUR/CHF 0,9841 +0,2% 0,9836 0,9967 -5,1%

EUR/GBP 0,8743 +0,4% 0,8722 0,8697 +4,1%

USD/JPY 149,75 -0,1% 149,96 149,70 +30,1%

GBP/USD 1,1226 +0,0% 1,1219 1,1254 -17,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2414 -0,4% 7,2467 7,2646 +14,0%

Bitcoin

BTC/USD 19.194,78 -0,0% 19.121,63 19.220,54 -58,5%

Die Talfahrt des Yen hat sich am Donnerstag zunächst bis auf ein neues 32-Jahrestief fortgesetzt. Dabei kletterte der US-Dollar über die psychologisch wichtige Marke von 150 Yen. Die differierende Geldpolitik der beiden Notenbanken steht für die Yen-Abwertung. Denn während sich die US-Notenbank in einem scharfen Zinserhöhungszyklus bewegt, hält die japanische Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik fest.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Aktienbörsen ist es am Donnerstag auf breiter Front talwärts gegangen. Händler sprachen von der bekannten Furcht der Anleger vor einer drohenden Rezession gepaart mit steigenden Marktzinsen und der Erwartung weiter anziehender Leitzinsen durch die Notenbanken und hier zuvorderst der Federal Reserve in den USA. Der Konjunkturbericht Beige Book der Fed lieferte kaum Argumente gegen das Anziehen der geldpolitischen Zügel, wenngleich sich die Unternehmen pessimistischer zeigten. Die exportlastigen Branchenunternehmen in Japan litten unter Rezessionssorgen und den steigenden Zinsen in den Absatzländern. So büßten Hoya und Renesas Electronics 3,5 bzw. 2,4 Prozent ein. Shinsei Bank sprangen um 8,2 Prozent nach oben mit einem Bericht, wonach SBI Holdings ein Delisting der Bank prüfe. In Hongkong waren es sehr schwache Technologietitel, die drückten. Sie litten besonders unter steigenden Marktzinsen wegen eines hohen Fremdfinanzierungsanteils. Baidu stürzten um 8,4 und Meituan um 4,2 Prozent ab - Alibaba verloren 4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit ihrem Börsengang in Hongkong. Fosun International drehten 0,2 Prozent ins Minus, das Unternehmen will sich von Nanjing Nangang Iron & Steel United trennen. Nach einem Verlustausweis verloren die Kasinoaktien von Sands China 3 Prozent. Im chinesischen Kernland hielten sich die Abgaben in Grenzen; belasteten Verluste von Automobil- und Batteriewerten. Der Sektor wurde von schwachen Tesla-Zahlen belastet.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag weiter nach oben. Damit macht sich die Risikoaversion an den Aktienmärkten auch bei Credits bemerkbar. Die deutschen Erzeugerpreise unterstreichen die bestehenden Inflationsrisiken. Im September sind diese um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, erwartet worden war ein Anstieg von 1,5 Prozent. Damit bleibt die EZB unter erhöhtem Handlungsdruck.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BASF

bekommt Ende April nächsten Jahres einen neuen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat bestellte Dirk Elvermann, den bisherigen Leiter des Bereichs Corporate Finance, zum Nachfolger von Hans-Ulrich Engel, wie der Chemieriese in Ludwigshafen mitteilte. Der 63-Jährige scheidet zum Ende der nächsten Hauptversammlung aus dem Konzern aus. Zugleich entschied der Aufsichtsrat, das Mandat von Vorstandschef Martin Brudermüller zu verlängern, das ebenfalls am 27. April 2023 geendet wäre. Allerdings wurde der Vertrag des 61-Jährigen, der den Konzern seit 2018 führt, nur für ein Jahr bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2024 verlängert.

CONTINENTAL

