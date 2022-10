Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.01 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.894,00 -0,4% -17,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.517,50 -0,6% -29,4%

Euro-Stoxx-50 3.615,94 +0,1% -15,9%

Stoxx-50 3.525,40 -0,0% -7,7%

DAX 13.271,04 +0,2% -16,5%

FTSE 7.059,37 +0,2% -4,6%

CAC 6.258,60 -0,2% -12,5%

Nikkei-225 27.587,46 +1,8% -4,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 138,72% -0,61

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,13 +0,03 +2,31

US-Rendite 10 J. 4,04 +0,03 +2,53

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,19 87,9 -1,9% -1,71 +23,4%

Brent/ICE 94,45 95,77 -1,4% -1,32 +28,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 126,76 139,31 -9,0% -12,56 +114,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.639,20 1.644,35 -0,3% -5,15 -10,4%

Silber (Spot) 19,15 19,22 -0,4% -0,07 -17,8%

Platin (Spot) 930,35 947,75 -1,8% -17,40 -4,1%

Kupfer-Future 3,38 3,43 -1,5% -0,05 -23,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Schwache China-Daten belasten die Rohölpreise.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Euphorie vor dem Wochenende lässt am Montag an der Wall Street bereits wieder nach. Im Vorfeld der näher rückenden Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch herrscht unter Anlegern kein Kaufinteresse. Am Markt geht die Sorge um, die jüngste Annahme des Marktes, die Fed könnte ihren Zinserhöhungspfad per Dezember abflachen, könne möglicherweise eine Fehleinschätzung gewesen sein. Sollte die Fed keine entsprechenden Hinweise auf einen weniger straffen geldpolitischen Kurs aussenden, müsste ein Teil des jüngsten Börsenoptimismus ausgepreist werden, heißt es. Negativ bewerten Händler zudem die Entwicklung in China, wo jüngst ausgeweitete Covid-19-Maßnahmen das ohnehin schon schwache Wirtschaftswachstum weiter ausbremsen könnten. Eine klare Indikation für diese Sicht liefern die Einkaufsmanagerindizes, die für Oktober ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung andeuten. Schwache Daten werden zudem aus Chicago erwartet, auch dieser Einkaufsmanagerindex dürfte eine Kontraktion anzeigen.

Ford Motor bietet einigen Angestellten, die für den Konzern als "leistungsschwach" gelten, Abfindungspakete an. Dies bezeichnete der Konzern als einen Teil einer umfassenderen Änderung der Talentmanagement-Politik für Angestellte in den Vereinigten Staaten, wie aus einer internen E-Mail hervorgeht, die vom Wall Street Journal eingesehen wurde. Vorbörslich sinkt der Kurs um 0,3 Prozent.

Bei Middlesex Water kamen die Geschäftszahlen des Wasserversorgers gut an; die Aktie stieg im nachbörslichen Handel am Freitag um 5 Prozent. Vorbörslich zeigt sich der Nebenwert noch inaktiv.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

IM Lauf des Tages:

- US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 45,7

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen haben am Mittag leicht ins Plus gedreht. Und das obgleich die Inflationsrate im Euroraum im Oktober auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist. Händler sprechen von Zufallsbewegungen, letztlich ist die Volatilität gering. Die Börsen befinden sich im Wartemodus im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank bzw. der Bank of England. Wie die Commerzbank anmerkt, steigen die Preise im Euroraum inzwischen auch in der Breite immer stärker. "Die heutigen Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB ihre Leitzinsen im Dezember erneut um 75 Basispunkte anhebt", heißt es. Für Fresenius (+3,7%) und FMC (+3,8%) geht es deutlich nach oben. Für Analysten ist die Gewinnwarnung von FMC keine Überraschung. Bereits die bisherige Prognose deutete für die Berenberg-Analysten auf einen Gewinnrückgang im zweiten Halbjahr hin. Das dritte Quartal ist für die Analysten zudem nicht so schlecht verlaufen, wie befürchtet. Die Gewinnwarnung von FMC zog auch eine ebensolche des Mutterkonzerns Fresenius nach sich. Die Fresenius-Titel haben sich gegenüber FMC zuletzt besser gehalten, hier stützten Berichte über den möglichen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott. Shop Apotheke gewinnen nach endgültigen Geschäftszahlen 4,1 Prozent. Die meisten Details waren nach der Mitteilung vom 5. Oktober bereits bekannt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:28 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9931 -0,3% 0,9944 0,9940 -12,7%

EUR/JPY 147,74 +0,4% 147,08 146,63 +12,9%

EUR/CHF 0,9930 +0,1% 0,9928 1,0031 -4,3%

EUR/GBP 0,8611 +0,3% 0,8582 0,8585 +2,5%

USD/JPY 148,76 +0,7% 147,99 147,48 +29,2%

GBP/USD 1,1533 -0,6% 1,1582 1,1581 -14,8%

USD/CNH (Offshore) 7,3240 +0,7% 7,3064 7,2803 +15,3%

Bitcoin

BTC/USD 20.721,39 +0,7% 20.474,01 20.491,38 -55,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Märkte der Region folgten der Wall Street nach oben, wo vor allem gute Nachrichten von der Bilanzsaison den Kursen Auftrieb gegeben hatten. Auch setzten Anleger darauf, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte. Lediglich in China dämpften schwache Einkaufsmanagerindizes die Kauflaune. Gebremst wurde der HSI vom Immobiliensektor, der wiederum einige schlechte Nachrichten verarbeiten musste. So brachen Longfor um fast 21 Prozent ein, nachdem Unternehmensmitbegründerin und Chairwoman Wu Yajun von ihrem Posten zurückgetreten war. Bei China Vanke (-9,5%) kamen die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate nicht gut an. Gleiches galt für Poly Developments & Holdings, deren Kurs um 10 Prozent absackte. Die Zahlenausweise von Sinopec (-6,7%), China Tourism Group (-7,9%) und Yankuang Energy (-7,7%) wurden ebenfalls negativ aufgenommen. Positiv überrascht haben hingegen BYD (+7,5%). Auch in Tokio machte die Bilanzsaison die Kurse. Keyence sprangen um 8,3 Prozent. Das Unternehmen hat den Gewinn um 27 Prozent gesteigert. Starke Zahlen in Verbindung mit einem optimistischeren Ausblick verhalfen Toyota Tsusho zum einem Plus von 8,1 Prozent. Positiv wurden in Japan die Daten zum Einzelhandelsumsatz aufgenommen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen erneut zurück. Der wichtigste Termin für die weitere Entwicklung ist die Sitzung der Fed mit der Zinsentscheidung am Mittwoch. Wie auch bei der EZB wird bei der Fed mit einem Zinsschritt um 75 Basispunkte gerechnet. Spannender ist derweil, ob sie bereits etwas zum nächsten Schritt im Dezember sagen wird. Bei den Unternehmensanleihen kehrte jüngst bereits die Risikofreude zurück. Dies ist an den Hochzinsanleihen abzulesen, deren Rendite jüngst gegenüber den Staatsanleihen überdurchschnittlich fiel.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COMMERZBANK

Bei der Commerzbank-Tochtergesellschaft ComTS steht offenbar wieder eine Streikwoche ins Haus. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) ruft nach eigenen Angaben in der ersten Novemberwoche Beschäftigte an allen ComTS-Standorten durchgehend vom 2. bis 4. November zum Streik auf. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass an den Standorten Duisburg, Hamm, Erfurt, Halle und Magdeburg die Streiks zu Einschränkungen bei den Geschäftsvorgängen in der Bank führen wird. ver.di hatte zuletzt Anfang und Mitte Oktober zu mehrtägigen Streiks aufgerufen.

HOCHTIEF

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat im Konzernabschluss und Konzernlagebericht des Infrastrukturkonzerns Hochtief für das Jahr 2017 drei Fehler festgestellt, die gegen die internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) verstießen. Laut einem Hochtief-Sprecher handelte es sich bei der Prüfung durch die Bafin um eine Routineprüfung. Die Fehler seien bereits behoben worden.

SHOP APOTHEKE EUROPE

hat ihren Konzernverlust in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als verdoppelt. Neben einem niedrigeren operativen Ergebnis schlugen höhere Abschreibungskosten zu Buche. Der Konzernumsatz legte dagegen zu und die Online-Apotheke gewann weitere Marktanteile, wie das Unternehmen bereits berichtete. Auch die Jahresprognose wurde bereits bestätigt.

CREDIT SUISSE

hat im Zusammenhang mit ihrer in der vergangenen Woche angekündigten milliardenschweren Kapitalerhöhung erste Bedingungen für die Transaktion genannt. Wie die Credit Suisse mitteilte, soll die Saudi National Bank und weitere Investoren 462 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 3,82 Schweizer Franken beziehen.

IAG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 31, 2022 08:08 ET (12:08 GMT)