Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Feiertages Veterans Day.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.767,25 +0,3% -20,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 10.886,25 +0,5% -33,2%

Euro-Stoxx-50 3.726,85 -0,0% -13,3%

Stoxx-50 3.612,30 +0,4% -5,4%

DAX 13.671,90 +0,0% -13,9%

FTSE 7.292,74 -0,0% -1,2%

CAC 6.405,28 -0,4% -10,5%

Nikkei-225 27.446,10 -1,0% -4,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 138,46 +0,26

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,33 85,83 -0,6% -0,50 +22,2%

Brent/ICE 92,18 92,65 -0,5% -0,47 +25,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 111,50 113,14 -1,5% -1,64 +68,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.707,68 1.706,68 +0,1% +1,01 -6,7%

Silber (Spot) 21,10 21,13 -0,1% -0,02 -9,5%

Platin (Spot) 996,30 990,18 +0,6% +6,13 +2,7%

Kupfer-Future 3,66 3,70 -1,1% -0,04 -17,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit den Ölpreisen geht es weiter abwärts. Der am Vortag vermeldete Anstieg der US-Ölvorräte lasteten auf den Preisen, gemeinsam mit Nachfragesorgen und dem festeren Dollar.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Aktienmärkte dürften sich am Donnerstag nach den deutlichen Verlusten vom Vortag stabilisieren. Richtungsweisend dürften letztlich aber die Verbraucherpreisdaten für Oktober sein, die noch vor der Startglocke veröffentlicht werden. Volkswirte schätzen, dass sich der Preisauftrieb auf Jahressicht etwas abgeschwächt hat. Die Akteure am Aktienmarkt hoffen auf Signale einer nachlassenden Inflation. Diese würden es der US-Notenbank ermöglichen, das Tempo ihrer Zinserhöhungen zu drosseln. Die Deutsche Bank bezeichnet die Verbraucherpreise als "eine der wichtigsten Variablen", anhand derer die Federal Reserve entscheidet, ob sie im kommenden Monat die Zinsen weniger stark erhöht als zuletzt. Anleger sollten allerdings im Hinterkopf behalten, dass vor dem nächsten Zinsentscheid nochmals Verbraucherpreisdaten veröffentlicht werden, so die Analysten. Daneben werden noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und Daten zu den Realeinkommen aus dem Oktober veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten an der Börse zeigen sich Wework vorbörslich 4 Prozent höher. Der Betreiber sogenannter Co-Working-Spaces ist im dritten Quartal tiefer als erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Dazu gab das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick. Allerdings will Wework schlecht ausgelastete Büroflächen aufgeben, und die Aktie hat seit Jahresbeginn schon über 70 Prozent verloren. Einen Kurssprung um fast 13 Prozent machen Ringcentral. Der Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen hat überraschend gute Zahlen vorgelegt und will überdies mehr als 10 Prozent der Arbeitsplätze abbauen. Bumble brechen um fast 11 Prozent ein. Der Betreiber der gleichnamigen Dating-App ist zwar in die Gewinnzone zurückgekehrt, hat dabei aber nicht in allen Punkten überzeugt. Überdies zeigt sich Bumble pessimistisch für das vierte Geschäftsquartal.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 217.000

14:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+8,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+6,6% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Vor den US-Verbraucherpreisen herrscht eine abwartende Haltung vor. Impulse für Einzelwerte liefert die Bilanzsaison. Für Allianz geht es nach Zahlenvorlage um 2,0 Prozent nach oben. "Die Zahlen liegen überwiegend über den Erwartungen, und das neue Aktienrückkaufprogramm stützt ebenfalls die Stimmung", sagt ein Händler. Die Geschäftszahlen der Deutschen Telekom (-2,6%) sind nach Überzeugung der Citigroup solide ausgefallen und lagen allenfalls leicht unter den Erwartungen. Für Enttäuschung könnte der Dividendenvorschlag von 0,70 Euro je Anteilsschein sorgen. Hier dürften einige Anleger mehr erhofft haben. Nach ordentlichen Geschäftszahlen gewinnen Continental 3 Prozent. Die Entwicklung bei Merck KGaA (-3%) verläuft im Rahmen der Erwartungen. Während Life Science besser abschneidet als erwartet, hat Merck die Prognosen für den Bereich Electronics zurückgenommen, auch das für Marktteilnehmer nicht überraschend. Astrazeneca liegen 2,6 Prozent vorn. Beim Gewinn je Aktie hat der britische Pharmakonzern die Erwartung um 10 Prozent übertroffen. Den Gewinnausblick hat Astrazeneca nun nach oben genommen. Nach Drittquartalszahlen notieren K+S wenig verändert. Während sich die Umsätze noch im Rahmen der Erwartungen bewegen, ist das EBITDA deutlich unter der Schätzung geblieben. Besser als erwartet hat sich derweil der bereinigte Free Cashflow entwickelt. Bechtle brechen nach dem Zahlenausweis um 6,8 Prozent ein. "Während der Umsatz steigt, wachsen die Gewinnkennziffern kaum noch", so ein Händler. Die Zahlen von Knorr-Bremse (+8,6%) liegen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, wie es bei der Citi heißt. Nachdem der Kurs stark gefallen ist, kommt es nun zu Rückkäufen, so ein Händler. Delivery Hero (+5%) strebt weiterhin im kommenden Jahr einen bereinigten EBITDA-Gewinn an und hat diese Ambition mit einem konkreten Margenziel untermauert.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:09 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9949 -0,6% 1,0035 1,0047 -12,5%

EUR/JPY 145,68 -0,6% 146,60 146,74 +11,3%

EUR/CHF 0,9839 -0,2% 0,9862 1,0180 -5,2%

EUR/GBP 0,8738 -0,9% 0,8805 0,8804 +4,0%

USD/JPY 146,44 -0,0% 146,19 146,05 +27,2%

GBP/USD 1,1386 +0,2% 1,1390 1,1414 -15,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2630 -0,2% 7,2542 7,2606 +14,3%

Bitcoin

BTC/USD 16.327,58 +3,1% 16.604,81 17.212,65 -64,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar bleibt vor den Verbraucherpreisdaten gesucht. Für den Dollarindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Der Greenback profitiert nach Aussagen von Marktteilnehmern von der vorherrschenden Überzeugung, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen müsse. Die Debatte drehe sich allenfalls noch darum, ob die Fed in rascher Folge höhere Zinsschritte vornehme oder über einen längeren Zeitraum hinweg kleinere Erhöhungen.

Bitcoin erholt sich am Donnerstagmittag etwas von dem heftigen Ausverkauf. Auslöser des Kursrutschs waren Berichte, nach denen eine der größten Handelsplattformen von Liquiditätssorgen geplagt worden sei, wie Ulrich Stephan von der Deutschen Bank sagt. "Kursbewegungen dieser Art verdeutlichen die Fragilität des Kryptomarktes", so der Anlagestratege: "Anleger sollten sich der Risiken von Digitalwährungen bewusst sein."

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Im Sog deutlicherer Verluste der Wall Street ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen nach unten gegangen. Dabei fielen die Einbußen nach der zuletzt verbesserten Stimmung aber zumeist moderat aus. Für Zurückhaltung an den Börsen sorgte laut Händlern auch, dass im Tagesverlauf noch Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden, die maßgeblich mit darüber bestimmen könnten, ob die US-Notenbank auf ihrem Zinserhöhungskurs einen Gang zurückschalten kann oder nicht. Steigende Covid-19-Infektionsfälle wurden an den chinesischen Aktienmärkten als weiterer Belastungsfaktor angeführt. Unter den Einzelwerten büßten Sunny Optical in Hongkong 0,6 Prozent ein, nachdem die Auslieferungen von Kameramodulen im Oktober gesunken waren. Galaxy Entertainment gaben um 1,7 Prozent nach. Bei dem Spielkasinobetreiber sind die Umsätze im dritten Quartal wegen der Covid-19-Restriktionen um 52 Prozent eingebrochen. Im am Vortag dank neu angekündigter staatlicher Unterstützungsmaßnahmen festen Immobiliensektor legten Country Garden Services um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen plant die Übernahme von Hopefluent Group für 233 Millionen Hongkong-Dollar. In Seoul büßten Samsung Fire & Marine Insurance nach Vorlage der Quartalszahlen 0,5 Prozent ein. Ebenfalls nach Geschäftszahlen gaben in Tokio Honda Motor um 4,0 Prozent nach. Der Autobauer hatte die Erwartungen des Marktes verfehlt, ebenso der Konkurrent Nissan (-0,9%). Kubota verloren 7,0 Prozent,

