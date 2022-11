Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Arbeitsdanktag geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:18) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.966,00 +0,2% -16,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.599,25 +0,1% -28,9%

Euro-Stoxx-50 3.913,13 +0,1% -9,0%

Stoxx-50 3.727,94 +0,5% -2,4%

DAX 14.389,92 +0,1% -9,4%

FTSE 7.420,85 +0,6% -0,1%

CAC 6.629,92 -0,1% -7,3%

Nikkei-225 28.115,74 +0,6% -2,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 140,28 -0,14

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,16 80,04 +1,4% +1,12 +17,2%

Brent/ICE 88,70 87,45 +1,4% +1,25 +20,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 118,50 116,13 +2,0% +2,37 +73,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.748,21 1.737,63 +0,6% +10,58 -4,4%

Silber (Spot) 21,27 20,83 +2,1% +0,45 -8,8%

Platin (Spot) 996,90 983,85 +1,3% +13,05 +2,7%

Kupfer-Future 3,64 3,57 +1,9% +0,07 -17,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Für den Start am Dienstag zeichnet sich wenig Bewegung ab. Marktteilnehmer sprechen von einer übergeordnet von Vorsicht bestimmten Stimmung wegen der nicht abebbenden Sorgen über Covid-19-Beschränkungen in China und vor dem Hintergrund des laufenden Zinserhöhungszyklus. Dazu heißt es, in der Thanksgiving-Handelswoche seien die Umsätze traditionell besonders dünn. Insgesamt scheinen die Akteure nach der zurückliegenden Erholungsrally nun zunächst auf der Suche nach frischen Impulsen. Die Strategen von Goldman Sachs machen mit Blick auf 2023 wenig Mut. Selbst wenn der US-Wirtschaft im Zinserhöhungsprozess eine weiche Landung gelingen sollte, sichere das den S&P-500 in erster Linie nach unten ab, wohingegen sich nach oben kaum Fantasie ergebe, weil das Gewinnsteigerungsmomentum bei den Unternehmen fehle. Die Aktie des Videokonferenzanbieters Zoom gibt im vorbörslichen Handel um über 9 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine schwache Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Dell Technologies geben um 1 Prozent nach. Der Computerhersteller rechnet für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Die Quartalsergebnisse übertrafen aber die Schätzungen der Wall Street.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Behauptet - Nach dem Anstieg von 2.600 Punkten gilt der DAX als überkauft, so dass Verschnaufpause nicht überraschen. "Stärkerer Verkaufsdruck ist aber auch nicht in Sicht", so ein Marktteilnehmer. Auch vom Rest der Woche werden keine großen Impulse erwartet, denn am Donnerstag ist Thanksgiving-Feiertag in den USA und auch am Freitag wird dort nur verkürzt gehandelt. Die saisonale Statistik spricht allerdings für einen freundlichen Verlauf an den Börsen rund um den US-Feiertag. Übergeordnet leben die Börsen von der Hoffnung auf eine Entspannung an der Inflationsfront - und damit der Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungsschritte. Nach den "beruhigenden deutschen Erzeugerpreisen vom Montag wartet der Markt nun auf die Daten zur Verbraucherpreisentwicklung im November. Sie werden in der kommenden Woche bekanntgegeben. Enel gewinnen 1,3 Prozent. Der neue Strategieausblick des italienischen Versorgers kommt gut an, vor allem die Pläne zum deutlichen Schuldenabbau werden positiv kommentiert. Im MDAX verlieren TAG Immobilien 5,4 Prozent auf 6,34 Euro. Das Immobilienunternehmen gab am Vorabend die Streichung der Dividende bekannt. Für Thyssenkrupp geht es um 4,7 Prozent auf 5,15 Euro nach unten. Im Handel heißt es, der Investor Cevian habe eine Beteiligung von 3,8 Prozent an dem Konzern verkauft. Die Stücke sollen zu 5,15 Euro platziert worden sein. Für Bet-at-home geht es um 29 Prozent nach oben. Das Papier wird gestützt von einer positiven Studie von Hauck & Aufhäuser und von der Fußballweltmeisterschaft, die für Interesse sorgt.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 8:05 Mo, 17:30h % YTD

EUR/USD 1,0265 +0,2% 1,0249 1,0242 -9,7%

EUR/JPY 144,94 -0,4% 145,52 145,38 +10,7%

EUR/CHF 0,9799 -0,2% 0,9813 0,9815 -5,6%

EUR/GBP 0,8646 -0,2% 0,8661 0,8685 +2,9%

USD/JPY 141,21 -0,6% 141,96 141,95 +22,7%

GBP/USD 1,1872 +0,4% 1,1837 1,1792 -12,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1371 -0,5% 7,1676 7,1817 +12,3%

Bitcoin

BTC/USD 15.774,41 +0,3% 15.716,71 15.978,45 -65,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Wenig Bewegung zeigt sich bei den großen Währunspaaren. Am auffälligsten ist der Yen, der zum Dollar rund 0,6 Prozent gewinnt, während der Dollarindex um 0,4 Prozent nachgibt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Im Fokus stand die Corona-Entwicklung in China, nachdem Peking Parks und Museen geschlossen hat, während in weiteren Städten wieder Corona-Massentests durchgeführt werden. Damit schwänden jüngsten Hoffnungen auf baldige Lockerungsmaßnahmen, hieß es. Gefragt waren in China Aktien von Immobilienentwicklern und Bauunternehmen, nachdem hochrangige Beamte aus Peking einmal mehr Unterstützung für den angeschlagenen Sektor bekräftigt hatten. In Tokio gewannen Shionogi 2,8 Prozent nach Berichten, wonach die die potenzielle Wirksamkeit des Covid-19-Medikaments des Unternehmens bestätigt wurde. In Seoul schossen Meritz Financial um das Tageslimit von 30 Prozent nach oben. Das Unternehmen will seine Versicherungs- und Wertpapier-Tochtergesellschaften integrieren. In Sydney verteuerten sich Bluescope Steel um 4,8 Prozent, nachdem das Unternehmen von kurzfristig verbesserten Gewinnaussichten für seine US-Geschäfte gesprochen hatte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen leicht zurück. Die Risikofreude an den Märkten sei zurück, vor allem steige mit dem höheren Renditeniveau auch das Interesse an Anleihen, heißt es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

THYSSENKRUPP

Der schwedische Finanzinvestor Cevian Capital hat seinen Anteil weiter zurückgefahren. "Gestern hat Cevian Capital seine Beteiligung an Thyssenkrupp auf einen restlichen Anteil von unter 1 Prozent reduziert", teilte der Investor mit.

REWE

stellt seinen langjährigen Partnerschaftsvertrag mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) wegen des Verbots der "One Love"-Binde bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar "ab sofort" ruhend und verzichtet auf Werberechte.

EQUINOR/WINTERSHALL DEA/SHELL/PETORO

Mehrere europäische Unternehmen, darunter Wintershall Dea aus Deutschland, investieren gemeinsam umgerechnet 1,4 Milliarden Euro in die Erschließung eines neuen Erdgasfelds vor der norwegischen Küste. Laut dem norwegischen Energieriesen Equinor soll das Gas nach Großbritannien und Europa fließen. Equinor beteiligt sich mit 51 Prozent, Wintershall Dea mit 19 Prozent, die staatliche norwegische Gesellschaft Petoro mit 20 Prozent und Shell mit zehn Prozent.

CREDIT SUISSE

baut laut einem Agenturbericht im Rahmen des Konzernumbaus auch im Wachstumsmarkt China Dutzende von Stellen ab.

CRH

Das EBITDA in den ersten neun Monaten ist mit 4,2 Milliarden Dollar 14 Prozent über Vorjahr ausgefallen. Die EBITDA-Marge betrug 17,1 Prozent. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar. Für das laufende Jahr geht CRH weiter von einem EBITDA von 5,5 Milliarden Dollar aus. Der Vorsteuergewinn soll über dem Vorjahreswert von 3,1 Milliarden Dollar liegen.

ENEL

will seinen Schuldenberg reduzieren und in den kommenden Jahren gleichzeitig kräftig investieren. Geld soll mit dem Verkauf von Unternehmensteilen im Volumen von 21 Milliarden Euro hereinkommen.

NOVO NORDISK

baut seine Fertigungskapazitäten aus und investiert dafür umgerechnet 725 Millionen Euro.

TWITTER

Das für Ende November angekündigte neue Abo-Modell mit einem neuen Verifizierungssymbol wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

===

