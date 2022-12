Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:01 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.858,00 -1,0% -18,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.275,00 -0,6% -30,8%

Euro-Stoxx-50 3.796,00 -1,0% -11,7%

Stoxx-50 3.657,26 -1,0% -4,2%

DAX 13.869,69 -0,8% -12,7%

FTSE 7.337,36 -1,2% +0,6%

CAC 6.440,76 -1,3% -10,0%

Nikkei-225 27.527,12 -1,9% -4,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 137,19 -1,46

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,61 76,11 -2,0% -1,50 +7,7%

Brent/ICE 79,67 81,21 -1,9% -1,54 +10,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 122,75 134,77 -8,9% -12,02 +107,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,65 1.776,90 +0,3% +5,75 -2,6%

Silber (Spot) 22,83 23,18 -1,5% -0,35 -2,1%

Platin (Spot) 999,00 1.006,00 -0,7% -7,00 +2,9%

Kupfer-Future 3,76 3,76 -0,1% -0,00 -14,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesverluste aus. Für Brent und WTI geht es um bis zu 2,0 Prozent nach unten. Hier belasten weiter die Sorgen vor einer Rezession, heißt es. Der Aber angesichts der Sorge um Unterbrechungen bei der Versorgung und der Hoffnung auf eine Erholung der Nachfrage in China stehen die Notierungen vor dem größten Wochengewinn seit zehn Wochen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit erneuten kräftigen Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Sorge, dass anhaltend deutliche Zinserhöhungen der US-Notenbank, zur Eindämmung der Inflation, zu einer Rezession führen werden, drücken weiter auf die Stimmung der Anleger. Dazu kommt der Große Verfalltag für Optionen und Futures auf Indizes und Einzelwerte, der für zusätzliche Volatilität sorgen dürfte. Die Agenda der Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang recht übersichtlich. Nach der Startglocke werden die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor für Dezember veröffentlicht. Bei den Einzelwerten geht es für die Adobe-Aktie vorbörslich aufwärts. Der Softwarehersteller hatte im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und blickt optimistisch auf das laufende erste Quartal.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 46,2

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 47,7

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte Europas Börsen bauen am Freitag die Verluste vom Vortag aus. Der Schreck über die unerwartet falkenhaft aufgetretene EZB wirkt nach. "Die vergangenen beiden Handelstage haben gezeigt, dass weder bei Anlegern noch Notenbankern ein allzu großes Vertrauen darin besteht, dass die Inflation in den kommenden Monaten tatsächlich nachhaltig fallen wird", kommentiert CMC. Die Börsen hingen jetzt sprichwörtlich in der Luft. Gegenwind für Aktien kommt weiter von den Anleihen. Nachdem die Rendite 2-jähriger deutscher Bundesanleihen mit den von der EZB avisierten weiteren Zinserhöhungen bereits auf 14-Jahreshoch geschossen war, steigt sie um weitere 8 Basispunkte auf nun 2,47 Prozent. Im Zehnjahresbereich geht es um 11 Basispunkte nach oben auf 2,19 Prozent. Zum Vergleich: Vor den EZB-Ausführungen lagen die Renditen bei 2,18 bzw 1,96 Prozent. Keine Hilfe für Aktien kommt von neuen Einkaufsmanagerdaten (PMIs) aus der Eurozone . Sie liegen ungeachtet teilweise deutlicher Verbesserungen weiter unterhalb der Expansionsschwelle von 50. Daneben müssen sich die Akteure an den Börsen mit dem Großen Verfalltag der Optionen und Futures befassen. Besonders bei Einzelaktien, die sich dicht an runden Marken befinden, könnte der Dezember-Verfall zum Handelsschluss volatil werden. Die Derivate auf die Indizes verfallen am Mittag. Besonders im Blick im DAX steht die mit Optionen dicht besetzte Marke von 14.000 Punkten. Nach dem Verfall am Abend werden zudem die vor kurzem von der Börse beschlossenen Änderungen in den Indizes umgesetzt. Unter anderem rücken dann Porsche AG (-1,8%) in Rekordzeit in den DAX auf und verdrängen Puma (unverändert) in den MDAX. Daneben kommen Verbio Bioenergie (-0,1%$) in den MDAX, aus dem Deutsche Wohnen und Varta (-4,5%) in den Kleinwerteindex SDAX absteigen. Weil steigende Zinsen Immobilienkredite verteuern, stehen am Aktienmarkt nun Immobilienaktien unter Druck. Der deutsche Sektorindex der Branche verliert 2,5 Prozent. Unter den Einzelwerten geben Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien um je rund 4 Prozent nach. Die steigenden Zinsen lasten daneben auch auf den oft hohen Bewertungen der Technikwerte, deren Stoxx-Subindex verliert 1,7 Prozent. Um 1,3 Prozent geben die Indizes der Rohstoff und der Öl- und Gasaktien nach, hier drücken vor allem die eingetrübten Konjunkturaussichten, abzulesen auch an deutlich sinkenden Öl- und Gaspreisen. Bankaktien (+0,1%) profitieren dagegen in der Regel von steigenden Zinsen, weil sie lukrativere Margen im Kreditgeschäft versprechen. Im MDAX geht es für Teamviewer um 4,1 Prozent nach oben. Hier wird ein möglicher Ausstieg aus dem ManU-Sponsoring als Befreiungsschlag gesehen. Südzucker gewinnen 6,3 Prozent. Das Unternehmen rechnet dank eines soliden Preisniveaus bei Zucker und abgesicherter Energiepreise auch für das am 1. März beginnende neue Geschäftsjahr mit einem deutlichen Gewinn- und Umsatzanstieg und hat den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt. Morphosys brechen um 15,6 Prozent ein nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs. Wie es heißt, bezeichnet Goldman Sachs die Pipeline des Biotechnikunternehmens nach diversen Misserfolgen als inzwischen sehr dünn. Der mit vielen Hoffnungen verbundene Krebsantikörper Monjuvi habe zudem seit seiner Einführung sämtliche Erwartungen verfehlt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0638 +0,1% 1,0657 1,0646 -6,4%

EUR/JPY 145,71 -0,5% 146,34 146,52 +11,3%

EUR/CHF 0,9886 +0,2% 0,9883 1,0769 -4,7%

EUR/GBP 0,8724 +0,0% 0,8738 0,8719 +3,8%

USD/JPY 136,99 -0,6% 137,33 137,67 +19,0%

GBP/USD 1,2196 +0,1% 1,2192 1,2212 -9,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9785 -0,2% 6,9774 6,9929 +9,8%

Bitcoin

BTC/USD 17.015,52 -1,9% 17.456,54 17.438,15 -63,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich nach den kräftigen Vortagesgewinnen wenig verändert. Er hatte von seinem Status als sicherer Hafen in Krisenzeiten profitiert. Auch der Euro zeigt sich nach dem volatilen Verlauf am Donnerstag wenig verändert. Da war er nach den EZB-Aussagen zunächst bis auf 1,0749 Dollar nach oben geschossen und dann vorübergehend auf ein Tagestief von 1,0592 Dollar abgesackt. Die Commerzbank hat in Reaktion auf die Fed- und die EZB-Zinsbeschlüsse und -Aussagen nur ihre Verlaufsprognosen für den Euro angepasst und auch dies nur leicht, sieht für 2023 aber weiter ein Kursziel von 1,10 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Belastet wurde die Stimmung von den kräftigen Verlusten an der Wall Street, gleichwohl hielten sich die Verluste in der Region zumeist im Rahmen. Die Börse in Tokio gab allerdings deutlich nach. Im US-Handel hatte die Angst den Handel dominiert, dass der aggressive Zinserhöhungskurs der US-Notenbank gegen die Inflation die Wirtschaft in einen Abschwung treiben könnte. Verstärkt wurde dies durch die ebenfalls rigide Zinspolitik der EZB und der Bank of England. Die Ängste vor einem Abgleiten in die Rezession nähmen zu, hieß es. In Tokio hoben Markteilnehmer die hohen Verluste der als besonders zinsempfindlich geltenden Technikwerte im US-Handel hervor. Toshiba stiegen dennoch um 2,1 Prozent, nach Berichten, dass eine von der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Japan Industrial Partners geführte Gruppe die Finanzierung für die Übernahme des Industrieunternehmens gesichert hat. In Schanghai schloss der Composite-Index unverändert. Nachdem die Behörden in China die strikten Corona-Maßnahmen gelockert haben, ist Peking nun bestrebt, die rapide steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Die US-Regierung hat derweil 36 chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt, mit der der Zugang zu US-Technologie erschwert wird. Betroffen sind insbesondere Halbleiterproduzenten.

+++++ CREDIT +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 16, 2022 07:03 ET (12:03 GMT)