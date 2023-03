Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Volatil dürfte sich die Wall Street am Montag zeigen. Aktuell tendieren die US-Aktienfutures kaum verändert, dies indes bei starken Schwankungen. Hauptthema bleibt der Kollaps der SVB Bank, nachdem die Regulierungsbehörden die Auswirkungen begrenzen wollen. Das Finanzministerium, die Federal Reserve und die Federal Deposit Insurance garantieren alle Einlagen der SVB, die zusammenbrach, nachdem ein Versuch der Kapitalbeschaffung zu einem Ansturm auf die Bank geführt hatte. Die Aufsichtsbehörden gaben außerdem bekannt, dass sie die Kontrolle über die Signature Bank übernommen haben, die viele Kryptowährungsunternehmen bedient. Die Maßnahmen schienen zunächst das Vertrauen in das amerikanische Bankensystem zu stützen, bevor die Verkäufe im europäischen Handel zunahmen. "Wenn die Fed die Zinssätze so schnell anhebt, macht das in neun von zehn Fällen alles kaputt. Es kann sein, dass wir mehr Unternehmensinsolvenzen erleben, dass mehr regionale Banken untergehen", sagt Edward Smith, Co-Chief Investment Officer bei Rathbones.

Bankenwerte zeigen sich schwach, so fallen Goldman Sachs und JP Morgan um jeweils knapp 2 Prozent. Die Titel einiger kleinerer Institute sausen abwärts, so fallen etwa Western Alliance um 34 Prozent und First Republic Bank sogar um knapp 70 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr schwach - Zeitweise notierte der DAX unter der Marke von 15.000 Punkten. Die Entwicklung rund um die Silicon Valley Bank (SVB) lässt die Anleger vorsichtig agieren, der Sub-Index der europäischen Banken bricht um 5,3 Prozent ein. Der US-Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC hat die angeschlagene Bank übernommen und die Einlagen garantiert. Goldman Sachs erwartet nicht mehr, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 22. März anheben wird. Im Bankensektor geht es für Commerzbank 9,7 Prozent nach unten, Deutsche Bank verlieren immerhin 4,8 Prozent. Lufthansa leiden unter den Streiks an mehreren Flughäfen, die Aktie verliert 4,5 Prozent. Fraport verlieren 5 Prozent. Keinen stärkeren Impuls auf die SAP-Aktien (-2,4%) liefert der Verkauf von Qualtrics. Deutsche Post halten sich ordentlich mit Abgaben von 0,3 Prozent. "Damit reagiert die Aktie zunächst einmal positiv darauf, dass es keinen Streik gibt", so ein Marktteilnehmer. Porsche hat Zahlen vorgelegt, die Aktie notiert 4 Prozent im Minus. Die 2022er-Zahlen liegen alles in allem einen Touch unter den Erwartungen, wie ein Händler sagt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:11 Uhr Fr, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0666 -0,3% 1,0725 1,0686 -0,4%

EUR/JPY 142,13 -1,1% 144,27 143,53 +1,3%

EUR/CHF 0,9751 -0,5% 0,9817 0,9825 -1,5%

EUR/GBP 0,8840 -0,1% 0,8856 0,8835 -0,1%

USD/JPY 133,23 -0,9% 134,52 134,31 +1,6%

GBP/USD 1,2064 -0,2% 1,2111 1,2096 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8719 -0,6% 6,9041 6,9095 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 22.100,39 +1,1% 22.482,48 19.993,29 +33,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn uneinheitlich geschlossen. An den Märkten standen die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA im Fokus. An der Wall Street hatte die Sorge, dass die Insolvenz auf den ganzen Bankensektor übergreifen könnte, die Börsen am Freitag kräftig unter Druck gesetzt. Am Wochenende haben die US-Behörden nun weitreichende Schritte zum Schutz der Einlagen bei dem Kreditinstitut angekündigt und auch anderen Geldhäusern Hilfen zugesagt. An der Börse in Japan verlor der Nikkei 1,1 Prozent. Belastet wurde der Index von einem stärkeren Yen, was auf die Aktien von Exportwerten drückte. So büßte die Aktie von Nissan Motor 5,0 Prozent ein, Mitsubishi Motors verloren 6,5 Prozent. Auch Finanzwerte standen unter Abgabedruck: Sumitomo Mitsui Financial Group gaben um 4,2 Prozent nach, Mizuho Financial fielen um 4,9 Prozent. Die chinesischen Börsen verzeichneten indessen Aufschläge. Marktteilnehmer verwiesen auf die Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Bei der Bildung der neuen Regierung hat Chinas Staatschef Xi Jinping überraschend seinen Zentralbankchef, Yi Gang, behalten. Stützend wirkten zudem Äußerungen des neuen Regierungschef Li Qiang, der versprochen hat, das Wachstum zu fördern und das Vertrauen der Wirtschaft wiederherzustellen. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,4 Prozent zu, gestützt von Technologiewerten. In Südkorea zeigte sich die Börse in Seoul mit Aufschlägen von 0,7 Prozent. In Sydney folgte der S&P/ASX 200 mit Abschlägen von 0,5 Prozent der schwachen Wall Street nach unten.

+++++ CREDIT +++++

Auch zum Start in die Woche legen die Prämien der Kreditversicherungen auf europäische Anleihen weiter zu. Nachdem es am Freitag bereits keine Neuemission bei Unternehmensanleihen gab, dürfte es nach Einschätzung eines Marktteilnehmers auch in den kommenden Tagen am Primärmarkt ruhig bleiben. Weiterhin ist die Entwicklung bei den US-Banken das Thema Nummer eins. Auch wenn die US-Aufsichtsbehörden sichergestellt haben, dass alle Einleger der SVB und der ebenfalls geschlossenen Signature Bank auf ihre Gelder zugreifen können, hat sich die Risikobereitschaft der Anleger deutlich abgekühlt. Insgesamt sind die Marktstrategen der Commerzbank der Ansicht, dass die direkten Auswirkungen auf die sehr großen Banken, die die IG-Benchmarks dominierten, zum jetzigen Zeitpunkt begrenzt sein dürften. Während in Erwartung attraktiverer Einstiegsniveaus aufgrund einer erneuten Ausweitung der Spreads an der taktisch vorsichtigen Haltung festhalten werde, bekräftigt die Commerzbank die Übergewichtung von Banken.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BRENNTAG

startet seinen angekündigten Aktienrückkauf. Innerhalb von zwölf Monaten, also bis spätestens 13. März 2024, sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 750 Millionen Euro ohne Erwerbsnebenkosten bzw. maximal 15.450.000 Aktien zurückgekauft werden, wie die Brenntag SE mitteilte.

THYSSENKRUPP NUCERA

wird dem brasilianischen Chemieunternehmen Unigel im Bundesstaat Bahia eine vierfach größere Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff liefern als zunächst geplant. Im Rahmen des Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Brasilien unterzeichneten beide Seiten am Wochenende eine entsprechende Absichtserklärung, wie die Thyssenkrupp-Tochter in Dortmund mitteilte. Danach soll die Kapazität von 60 auf 240 Megawatt (MW) erhöht werden.

FLUGHÄFEN

Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Montag den Flugverkehr an Flughäfen in Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen ganz oder teilweise lahmgelegt. In Berlin und Hamburg waren nach Angaben der Betreiber sämtliche Starts gestrichen, außerdem wurde lediglich ein Teil der geplanten Landungen abgewickelt. In Hannover und Bremen war ganztägig gar kein regulärer Flugbetrieb geplant. Hintergrund der Arbeitsniederlegungen sind Verdi zufolge Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst und im Luftsicherheitsgewerbe.

PFANDBRIEFBANKEN

Das Immobilienfinanzierungsgeschäft der Pfandbriefbanken ist im Jahr 2022 angesichts der hohen Inflation im Vorjahresvergleich um 11 Prozent eingebrochen. Nach Angaben des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) belief sich das Geschäft auf 158,5 Milliarden Euro nach 178,0 Milliarden im Vorjahr. Der Verband rechnet für das laufende Jahr mit einer vorerst weiterhin verhaltenen Kreditnachfrage.

PORSCHE

hat vergangenes Jahr trotz nur leicht steigender Autoverkäufe und hoher Kosten sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis erheblich erhöht. Der Gewinn stieg deutlich überproportional zum Umsatz, weshalb die operative Umsatzrendite auf 18,0 Prozent von 16,0 Prozent im Vorjahr kletterte. Nach dem Börsengang vergangenes Jahr sollen die Aktionäre eine Dividende von 1,00 je Stammaktie und 1,01 Euro je Vorzugsaktie erhalten.

RHEINMETALL

