Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In China einschl. Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gräber (Qingming-Fest) geschlossen. In Norwegen findet am Tag vor Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:08 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.169,25 +0,4% +7,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.331,50 +0,5% +19,7%

Euro-Stoxx-50 4.346,14 +0,8% +14,6%

Stoxx-50 3.970,00 +0,4% +8,7%

DAX 15.735,89 +1,0% +13,0%

FTSE 7.679,69 +0,1% +3,0%

CAC 7.396,78 +0,7% +14,3%

Nikkei-225 28.287,42 +0,4% +8,4%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 135,71 -0,80

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,22 80,42 +1,0% +0,80 +1,0%

Brent/ICE 85,76 84,93 +1,0% +0,83 +1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,06 51,37 -4,5% -2,31 -34,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.981,97 1.984,60 -0,1% -2,63 +8,7%

Silber (Spot) 24,00 24,03 -0,1% -0,02 +0,2%

Platin (Spot) 997,60 990,53 +0,7% +7,08 -6,6%

Kupfer-Future 4,06 4,05 +0,4% +0,02 +6,5%

Am Ölmarkt legen die Preise nach der Vortagesrally noch etwas weiter zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um jeweils 1,0 Prozent. Das Ölkartell Opec und ihre Verbündeten hatte am Montag mitgeteilt, dass sie ab Mai mehr als eine Million Barrel pro Tag weniger fördern wollen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Marktteilnehmer verweisen auf ein wieder ruhigeres Umfeld an den Energiemärkten. Zudem dürften sich die Anleger mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden Arbeitsmarktdaten eher zurückhalten, heißt es. Veröffentlicht werden Daten zum Auftragseingang in der Industrie für Februar. Zudem äußern sich einige US-Notenbanker. Virgin Orbit knicken vorbörslich um 23,4 Prozent ein. Nach dem gescheiterten Raketenstart im Januar ist Virgin Orbit insolvent. Das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson beantragte eigenen Angaben zufolge bei einem US-Konkursgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11. Bei AMC Entertainment geben die A-Aktien um 27,0 Prozent nach. Der Kinobetreiber hatte einem Vergleich zugestimmt, der sich auf einen Rechtsstreit mit Aktionären über eine Aktienumwandlung bezog. Die Bedingungen des Vergleichs machten den Weg frei für den Vorschlag, AMC-Vorzüge in Stammaktien zu wandeln - zusammen mit einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 und der Möglichkeit, mehr Aktien zu verkaufen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Februar

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: -1,6% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

DAX und Euro-Stoxx-50 steigen am Dienstagmittag auf neue Jahreshochs. Am Morgen hat die Zentralbank in Australien den Leitzins überraschend unverändert gelassen. Dies könnte als erstes Signal für Hoffnungen über ein Ende des Zinserhöhungszyklus gewertet werden, heißt es. Und die EU-Erzeugerpreise sind deutlich langsamer gestiegen als im Februar. Für gute Laune hat aber vor allem die monatliche Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher durch die EZB gesorgt. Die Konsumenten erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,6 (im Januar noch 4,9) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,4 (2,5) Prozent. In Europa ziehen alle großen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger stark an. Angeführt wird der Aufschwung von den Indizes der Versicherer, der Banken und auch der Autos: Sie gewinnen alle etwa 1,2 Prozent. Im DAX steigen BMW um 1,6 Prozent, VW um 1,1 Prozent und Mercedes-Benz um 0,9 Prozent. Der US-Automarkt hat einen guten Start in das neue Jahr verzeichnet und somit das schwierige Vorjahr hinter sich gelassen. Deutlich erholen können sich auch BASF und Heidelbergcement, die beide um gut 2 Prozent zulegen. Auch im Umfeld steigender Zinsen sind Luxusmarken gefragt. Der französische Kosmetikhersteller L'Oreal (+0,5%) verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in Australien. Für 2,525 Milliarden US-Dollar übernimmt der Konzern die Aesop von der Natura & Co.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 17:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0917 +0,1% 1,0891 1,0889 +2,0%

EUR/JPY 145,09 +0,5% 144,58 144,09 +3,4%

EUR/CHF 0,9959 +0,0% 0,9948 0,9944 +0,6%

EUR/GBP 0,8734 -0,5% 0,8779 0,8786 -1,3%

USD/JPY 132,90 +0,4% 132,75 132,34 +1,4%

GBP/USD 1,2500 +0,7% 1,2405 1,2393 +3,4%

USD/CNH (Offshore) 6,8867 +0,2% 6,8859 6,8817 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 28.272,85 +2,0% 27.882,05 28.083,61 +70,3%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollar-Index gibt 0,2 Prozent nach. "Der Devisenmarkt sorgt sich zunehmend um die US-Konjunktur", so Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Nach den jüngsten Finanzmarktturbulenzen bleibe Unsicherheit über die Frage, inwieweit die Kreditvergabe in den USA negativ beeinflusst werden könnte, was eine Abkühlung der Konjunktur verstärkte. Sollten sich die Anzeichen dafür verstärken, dürfte sich der Markt zunehmend in seiner Annahme bestätigt sehen, dass die US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen beginnen könnte, während die EZB weiter mit recht falkenhaften Aussagen auf sich aufmerksam mache.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Etwas fester - Mit nach der Ölpreisrally erneut etwas weiter steigenden Ölpreisen bauten sich Inflationssorgen weiter auf. Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten, zum Beispiel aus China, stiegen mit den anziehenden Ölpreisen auch wieder die Rezessionsängste. Händler sprachen daher von einem aktuell schwierigen Börsenumfeld. Das Thema Inflation beschäftigte auch die Anleger in Australien, wo die Zentralbank die Leitzinsen nach zehn Erhöhungen nun unverändert belassen hatte. Gleichwohl deutete sie aber weitere Anhebungen mittelfristig an. Die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in China nach Ende der strikten Coronapolitik stütze die chinesischen Börsen aktuell nicht mehr, hieß es. In Hongkong belasteten vor allem Technologiewerte. Alibaba büßten 3,4 Prozent ein, Meituan 5 Prozent und JD.com 4 Prozent. Ölwerte waren weiter gesucht, Cnooc zogen um 2,5 Prozent an. In Japang stützten Energie- und Tranporttiteln. So legten Inpex um 1,3 Prozent und Japan Petroleum Exploration um weitere 1,6 Prozent zu. Auch in Südkorea waren Titel mit Bezug zum Ölmarkt gesucht. SK Hynix gaben dagegen um 3,1 Prozent nach, der Halbleiterkonzern prüft eine üppigere Kapitalerhöhung als zunächst geplant.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Dienstag mehrheitlich auf der Stelle. Die Umsätze sind auf Grund der nahenden Osterfeiertage vergleichsweise dünn, die Neuemissionen am Primärmarkt überschaubar. Die Marktstrategen der Societe Generale stufen die Produktionskürzung der Opec+ als für die Kreditmärkte langfristig problematischer ein als die Bankenkrise.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEKA

hat im vergangenen Jahr von einem guten operativen Geschäft und marktbedingten Bewertungseffekten profitiert. Das Ergebnis legte kräftig zu. Für das laufende Jahr ist das Wertpapierhaus der Sparkassen allerdings vorsichtig.

FRANKFURT-HAHN

Der zum Verkauf stehende Flughafen Frankfurt-Hahn geht an die Immobiliengruppe Triwo aus Trier von DIHK-Präsident Peter Adrian. "Das Bieterverfahren ist mit dem Eintritt aller Vollzugsvoraussetzungen und dem Verkauf an die Triwo AG erfolgreich beendet", teilte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner mit. Die vier Gläubigerversammlungen sowie der Gläubigerausschuss der Hauptgesellschaft stimmten demnach jeweils einstimmig für das Gebot mit dem höchsten Kaufpreis.

NORDEX

hat einen Auftrag aus Litauen bekommen. Wie der Konzern mitteilte, hat er einen Vertrag über die Lieferung und Installation von Windenergieanlagen für ein Windprojekt mit einer Leistung von 106 Megawatt unterzeichnet. Der Auftrag umfasst die Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme von 16 Windenergieanlagen sowie einen langfristigen Servicevertrag für die Wartung. Die Auslieferung beginnt 2024, noch im selben Jahr soll der Windpark in Betrieb genommen werden.

RHEINMETALL

