Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.157,75 +0,1% +6,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.432,50 +0,2% +20,6%

Euro-Stoxx-50 4.324,54 +0,4% +14,0%

Stoxx-50 4.034,64 +0,4% +10,5%

DAX 15.912,78 +0,1% +14,3%

FTSE 7.735,68 -0,1% +3,9%

CAC 7.400,65 +0,5% +14,3%

Nikkei-225 29.126,72 +0,0% +11,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 136,26% +0,31

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,26 -0,03 -0,31

US-Rendite 10 J. 3,42 -0,02 -0,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,88 72,56 +0,4% +0,32 -9,1%

Brent/ICE 76,80 76,41 +0,5% +0,39 -8,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,00 34,99 +0,0% +0,01 -55,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.029,04 2.029,75 -0,0% -0,71 +11,3%

Silber (Spot) 24,87 25,43 -2,2% -0,56 +3,8%

Platin (Spot) 1.102,25 1.118,90 -1,5% -16,65 +3,2%

Kupfer-Future 3,76 3,83 -2,0% -0,08 -1,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street kommt weiterhin nicht richtig vom Fleck. Am Vortag haben sich Anleger schwer getan, die Verbraucherpreisdaten einzuordnen. Am Donnerstag herrscht leichter Optimismus, doch große Sprünge deutet der Aktienterminmarkt erneut nicht an. Eine Zinspause sei durchaus drin, aber für Spekulationen über Zinssenkungen im laufenden Jahr bestehe kaum Anlass, heißt es mit Blick auf die mittelfristige Geldpolitik der Fed. Noch vor der Startglocke werden mit den Erzeugerpreisen die nächsten Inflationsdaten bekannt gegeben, doch räumen Händler diesen weniger Marktrelevanz als den Verbraucherpreisen des Vortages ein. Nur bei stark von den Prognosen abweichenden Daten dürfte der Markt reagieren. Der drohende Zahlungsausfall in den USA bleibt indes Hemmschuh.

Nachdem Walt Disney in ihrem zweiten Geschäftsquartal zwar den Umsatz gesteigert, aber zugleich einen gesunkenen Gewinn verzeichnet hat, geht es für die Aktie vorbörslich um gut 5,4 Prozent nach unten. Zwar übertraf das Unterhaltungsunternehmen gleichwohl die Erwartungen, allerdings sorgte für Enttäuschung, dass der Streamingdienst Disney+ vor allem in Asien stark an Abonnenten verloren hat.

Robinhood Markets (+4,6%) kommen dagegen gut an. Während sich der Umsatz um 47 Prozent ausweitete, stieg auch der Quartalsverlust um 30 Prozent, allerdings fielen beide Kennziffern besser aus als Analysten erwartet hatten. Zudem stieg die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vorquartal.

Ein Kursdebakel erlebte die Aktie des Unterhaltungselektronikherstelles Sonos (-24,5%). Zwar waren die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, allerdings senkte Sonos den Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO (18:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG

2. QUARTAL* 2Q22/23 ggVj 2Q21/22

Umsatz 6.620 +6% 6.245

EBITDA bereinigt 103 -34% 157

EBIT -108 -- -151

Erg nach Steuern/Dritten -153 -- -284

Ergebnis je Aktie -0,42 -- -0,78

* Quelle: Angaben auf der Homepage des Unternehmens - alle Zahlen "wie berichtet"

Weitere Termine

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 245.000

zuvor: 242.000

14:30 Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Impulse liefert weiter die Berichtssaison, die bislang besser als im Vorfeld gedacht gelaufen ist. Mit der laufenden Saison der Hauptversammlungen schütten Unternehmen zudem vermehrt Dividenden aus, am Berichtstag sind es VW-Vorzüge (8,76 Euro) und Symrise (1,05 Euro) aus dem DAX. Wie ein Damoklesschwert hängt weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA über den Märkten. Die Geschäftszahlen von Bayer kommen nicht gut an. Der Konzern hat zum Jahresauftakt bei nur leicht gesunkenen Einnahmen deutlich weniger verdient. Bayer verlieren 6,8 Prozent. Deutsche Telekom (+1,2%) hat alle Erwartungen geschlagen. Für Merck KGaA geht es um 2,2 Prozent nach oben. Während der Umsatz als "in line" mit der Markterwartung eingestuft wird, ist das EBITDA leicht oberhalb vom Konsens ausgefallen. Engie reagieren mit plus 1,1 Prozent auf die Geschäftszahlen. Das EBITDA habe die Erwartungen deutlich geschlagen, heißt es bei der Citigroup. Hannover Rück (+0,8%) hat vor allem von einem guten Ergebnis in der Personen-Rückversicherung profitiert. Das erste Quartal von Siltronic (-2,4%) ist wie an der Börse erwartet schwach ausgefallen. Für Suse geht es nach einer Gewinnwarnung um 16 Prozent abwärts. GFT brechen 10 Prozent ein - trotz ordentlicher Zahlen. Im Handel werden technische Gründe genannt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Mi, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0926 -0,5% 1,0973 1,0977 +2,1%

EUR/JPY 147,00 -0,3% 147,35 147,71 +4,7%

EUR/CHF 0,9768 -0,0% 0,9773 0,9775 -1,3%

EUR/GBP 0,8674 -0,3% 0,8695 0,8697 -2,0%

USD/JPY 134,51 +0,2% 134,27 134,57 +2,6%

GBP/USD 1,2591 -0,3% 1,2621 1,2620 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 6,9474 +0,1% 6,9406 6,9373 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.483,83 -0,1% 27.525,92 28.105,96 +65,6%

Das Pfund zieht nach der Zinserhöhung an. Die Zinserhöhung auf 4,5 Prozent ist zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Vom Ende der Zinserhöhungen ist aber nicht die Rede: Der Zinsgipfel wird bei 4,8 Prozent gesehen. Der Euro fällt auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die US-Preisdaten vom Vortag, die der Fed tendenziell Spielraum für eine Zinserhöhungspause im Kampf gegen die Inflation geben, wirkten zwar stützend, für einen kräftigeren Aufwärtsimpuls sorgten sie aber nicht - auch weil sich die Kerninflation beharrlich hoch zeigte. Ähnlich verhielt es sich mit in China weniger stark als erwartet gestiegenen Verbraucherpreisen. Dort sank die Inflationsrate sogar auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren. Das könnte der dortigen Notenbank eine expansivere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur erlauben. In Tokio habe der im Vergleich zum Vortag deutlich festere Yen etwas gebremst, hieß es. In Seoul habe die Senkung der BIP-Wachstumsprognose für 2023 durch die staatliche Denkfabrik Korea Development Institute etwas auf die Stimmung gedrückt, hieß es. Kyowa Kirin hat ihren Gewinnausblick gesenkt, der Kurs fiel um 13 Prozent. Sumitomo Metal Mining (-11,7%) warnte vor einem 74-prozentigen Gewinnrückgang. Fujifilm Holdings (+5,9%) profitierten dagegen von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Panasonic gewannen nach den Geschäftszahlen und der Ankündigung eines über 30-prozentigen Nettogewinnanstiegs 6 Prozent. Subaru gingen nach Quartalszahlen knapp behauptet aus dem Tag, die Aktie des Bauunternehmens Shimizu büßte 2,1 Prozent ein. E-mart brachen in Seoul um 9 Prozent ein, nachdem das Ergebnis die Erwartung verfehlt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen leicht zurück. Am Mittag rückt dann die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) in den Fokus. Der Leitzins dürfte ein weiteres Mal um 25 Basispunkte erhöht werden. Es wäre die zwölfte Zinserhöhung in Folge. Die Notenbanker stehen nach Einschätzung der Zinsstrategen der Helaba trotz der bisher erfolgten Straffung unter Handlungsdruck. Die EU-harmonisierte Inflationsrate liege dort jenseits der 10-Prozent-Marke.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

hat zum Jahresauftakt bei nur leicht gesunkenen Einnahmen deutlich weniger verdient. Ursächlich dafür waren rückläufige Gewinne vor allem im Pharma- und auch im Agrargeschäft, wie das Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Der scheidende Bayer-Chef Werner Baumann bestätigte die Jahresziele, nannte als mögliches Risiko aber die deutlich reduzierten Marktpreiserwartungen für glyphosatbasierte Produkte. "Insgesamt rechnen wir mit einer Zielerreichung im unteren Korridor unserer Prognose", sagte er. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sank in den ersten drei Monaten um 14,9 Prozent auf 4,471 Milliarden Euro und damit deutlicher als vom Markt erwartet.

DEUTSCHE TELEKOM

