Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Schweden findet wegen des Nationalfeiertages kein Handel statt. In Südkorea wird der Gefallenen im Korea-Krieg gedacht und nicht gehandelt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.57 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.277,25 -0,1% +9,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.576,75 -0,1% +30,9%

Euro-Stoxx-50 4.277,78 -0,4% +12,8%

Stoxx-50 3.981,70 -0,0% +9,0%

DAX 15.928,34 -0,2% +14,4%

FTSE 7.576,39 -0,3% +2,0%

CAC 7.180,58 -0,3% +10,9%

Nikkei-225 32.506,78 +0,9% +24,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 135,44 +0,67

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,56 72,15 -2,2% -1,59 -11,6%

Brent/ICE 75,17 76,71 -2,0% -1,54 -10,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,11 28,48 -4,8% -1,37 -63,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.964,42 1.962,10 +0,1% +2,32 +7,7%

Silber (Spot) 23,68 23,53 +0,7% +0,16 -1,2%

Platin (Spot) 1.039,00 1.035,00 +0,4% +4,00 -2,7%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,2% -0,01 -1,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert tendieren die Terminkontrakte auf die Leitindizes der Wall Street am Dienstag, womit sie sich in der Nähe ihrer Mehrmonatshochs bewegen. Die Märkte zeigen sich vorsichtig, nachdem der jüngste Anstieg der Wall Street auf neue Jahreshöchststände gegen Ende der vorangegangenen Sitzung ins Stocken geraten war. Den Teilnehmern fehlt es am Dienstag an neuen Katalysatoren, da keine nennenswerten Wirtschaftsdaten oder Unternehmensergebnisse zur Veröffentlichung anstehen und auch die Notenbank sich vor ihrer am Dienstag beginnenden Sitzung nicht äußert. Im Übrigen scheinen die Anleger die Aussichten für die Fed-Politik entspannt zu sehen, denn die Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause in der kommenden Woche liegt bei 78 Prozent.

Die Aktien von GitLab haben sich im nachbörslichen US-Aktienhandel am Montagabend mit einer Kursrally gezeigt. Das Software-Unternehmen hatte mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen. Auch der Ausblick fiel besser als gedacht aus. Der Kurs schnellt um 27 Prozent in die Höhe. Mobileye geben dagegen um 4,4 Prozent nach. Der Anbieter von Technologie im Bereich Autonomes Fahren kündigte eine Zweitplatzierung von 35 Millionen Aktien an. Die Stücke stammen von Intel Overseas Funding Corp - einer Tochter des Chipproduzenten Intel. Gut kommen die Erstquartalszahlen von HealthEquity (+6,1%) und Sprinklr (+5,9%) an.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Die jüngst vorgelegten Wirtschaftsdaten sorgen mehr für Verwirrung als gute Vorlagen. So spricht der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag gegen eine Zinspause der Fed, der schwächere ISM-Service-Index auf 5-Monatstief vom Vortag spräche eher dafür. Die Einigung im US-Schuldendeckelstreit wird umgekehrt immer negativer gesehen, da sie zu einer Angebotsflut von Anleihen führen wird. Für Publicis geht es nach dem Kauf von Corra um 2,1 Prozent nach oben. Nach Einschätzung der Citigroup macht die Akquisition strategisch Sinn. Kühne & Nagel verlieren dagegen nach einer Akquisition in Südafrika 4,6 Prozent. Auch hier wurde kein Kaufpreis genannt. Die Schweizer kaufen die südafrikanische Morgan Cargo. Für die Aktien von British American Tobacco (BAT) in London geht es um 0,9 Prozent nach oben. Der Rauchwarenhersteller hat seine Jahresziele bestätigt. Daneben gibt es Änderungen in der DAX-Indexfamilie. Die Aktien von Evotec werden in den MDAX und TecDAX aufgenommen. Die Änderungen werden am 19. Juni wirksam. Daneben steigen die Aktien von Krones, Software AG und Shop Apotheke in den MDAX auf. Diesen müssen dagegen Aroundtown, Adtran, United Internet und Siltronic verlassen, die künftig im SDAX notiert sein werden. Den SDAX müssen neben den MDAX-Aufsteigern Krones, Software AG und Shop Apotheke auch DIC Asset verlassen. Im TecDAX müssen Suse ihren Platz für Evotec räumen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0695 -0,2% 1,0726 1,0713 -0,1%

EUR/JPY 149,12 -0,2% 149,52 149,61 +6,2%

EUR/CHF 0,9708 +0,0% 0,9699 0,9706 -1,9%

EUR/GBP 0,8616 +0,0% 0,8618 0,8626 -2,6%

USD/JPY 139,44 -0,1% 139,41 139,66 +6,3%

GBP/USD 1,2413 -0,2% 1,2447 1,2419 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1323 +0,2% 7,1172 7,1169 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 25.766,77 +0,3% 25.771,96 26.426,50 +55,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend leichter - Das Bild der Börsen war durch deutlichere Abgaben in Australien und auf dem chinesischen Kernland bestimmt. Den Ausreißer nach unten stellte der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 1,2 Prozent. Die Reserve Bank of Australia beendete mit einer unerwarteten Zinserhöhung eine dreitägige Gewinnphase. Belastend an der Börse in Australien kam hinzu, dass die Verbraucherstimmung auf Wochensicht erneut gesunken war. Zu den schwächsten Werten zählten dann auch Einzelhandels- und Freizeitwerte. Im Finanzsektor gaben Commonwealth, NAB, ANZ und Westpac um bis zu 2,1 Prozent nach. Marktbeobachter befürchteten ein schwächeres Hypothekengeschäft angesichts des höchsten Leitzinsniveaus seit Anfang 2012. Der HSI in Hongkong kam deutlich von seinen Tageshochs zurück und drehte ins Minus. Spekulationen über neue Hilfen im Immobiliensektor hatten zunächst die entsprechenden Kurse und auch den Leitindex gestützt. Auf dem chinesischen Festland folgte der Schanghai-Composite dem australischen Markt nach unten, der Index schloss 1,2 Prozent tiefer. Der Nikkei-225 in Japan drehte im Verlauf 0,9 Prozent ins Plus und schloss auf einem abermaligen 33-Jahreshoch. Zunächst hätten angesichts des erreichten Marktniveaus Gewinnmitnahmen gedrückt, hieß es. Doch diese liefen aus und es wurde wieder gekauft - vor allem in den Sektoren Wertpapierhandel und Stahl.

+++++ CREDIT +++++

Der europäische Kreditmarkt zeigt sich am Dienstag praktisch unverändert. Der Markt wartet auf neue Impulse. Diese könnten in der kommenden Woche von den geldpolitischen Sitzungen der EZB bzw der US-Notenbank ausgehen. Mit Blick auf die EZB gilt eine Erhöhung als recht sicher, bei der Fed ist eine solche nicht ausgemacht.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COMMERZBANK

gibt den Startschuss für das bereits angekündigte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 122 Millionen Euro. Der Rückkauf soll über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse am 7. Juni beginnen und spätestens bis zum 31. Juli abgeschlossen sein. Die zurückgekauften Aktien werden eingezogen.

K+S

hat sich eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu sieben Jahren gesichert. Diese neue Kreditlinie enthält erstmals eine Komponente, die an die Entwicklung von Nachhaltigkeitskennzahlen in den Bereichen CO2-Emissionen, Unfallzahlen und nachhaltige Lieferketten gekoppelt ist.

DFV

Die DFV Deutsche Familienversicherung hat mit Bettina Hornung ein neues Vorstandsmitglied bekommen. Wie der Direktversicherer mitteilte, ist die Diplom-Informatikerin im Vorstand für den Bereich IT verantwortlich.

RHEINMETALL

hat einen Neuauftrag für Abgasrückführungsventile an Land gezogen. Auftraggeber ist nach Angaben des DAX-Konzerns ein international tätiger Neukunde aus dem Bereich Trucks. Dieser strategisch wichtige Erstauftrag umfasse insgesamt fast eine Millionen Teile und habe einen Wert im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

SYMRISE

hat sein Pflichtangebot für Swedencare vorgelegt. Mit 37,50 schwedischen Kronen je Aktie liegt es um knapp 11 Prozent unter dem Schlusskurs der Swedencare-Aktie an der Nasdaq First North vom Montag. Aktionäre des schwedischen Anbieter von Heimtierprodukten können ihre Anteilsscheine vom 21. Juni bis einschließlich 26. Juli andienen.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat seine Prognose für 2023 bekräftigt und hält an seiner Konzernstrategie von 2019 fest. Danach zielt der Tabakkonzern weiter auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und ein bereinigtes Wachstum beim verwässerten Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Bereich.

UNILEVER

hat einem Zeitungsbericht zufolge die Suche nach einem Nachfolger für Chairman Nils Andersen begonnen. Der Konzern habe die Beratungsfirma Spencer Stuart mit der Suche beauftragt, schreibt die Financial Times mit Verweis auf mehrere Informanten.

