+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:18) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.489,25 -0,1% +14,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.345,25 -0,1% +36,3%

Euro-Stoxx-50 4.398,44 +0,0% +15,9%

Stoxx-50 4.000,02 +0,3% +9,5%

DAX 16.052,84 -0,2% +15,3%

FTSE 7.543,81 +0,2% +1,0%

CAC 7.383,86 -0,0% +14,1%

Nikkei-225 33.422,52 -1,0% +28,1%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 132,83 -0,46

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,74 69,79 +1,4% +0,95 -10,9%

Brent/ICE 75,70 74,65 +1,4% +1,05 -9,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,80 33,93 -0,4% -0,13 -57,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.928,99 1.921,67 +0,4% +7,32 +5,8%

Silber (Spot) 23,02 22,90 +0,5% +0,12 -4,0%

Platin (Spot) 924,53 911,00 +1,5% +13,53 -13,4%

Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -1,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise holen die am Vortag im Tagesverlauf eingefahrenen Verluste wieder auf. Auf Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen ausdehnen, waren die Preise zunächst gestiegen, dann aber von den Hochs zurückgekommen und sogar ins Minus gerutscht.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Entfällt wegen Feiertagspause

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Umsatz 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Behauptet - Der Handel verläuft angesichts des Unabhängkeitsfeiertags in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen bleiben, in ruhigen Bahnen. Die zuletzt extrem volatile Aktie von Casino Guichard-Perrichon haussiert um 16 Prozent. Der angeschlagene französische Einzelhändler hat mitgeteilt, zwei Offerten zur Stärkung der Kapitalbasis erhalten zu haben. Casino hatte zuvor vor einem technischen Zahlungsausfall bis Ende August gewarnt. Im Handel stellt man sich auf eine anhaltend hohe Volatilität in der Aktie ein. Der Aktienkurs des Großaktionärs Rally schießt sogar um 63 Prozent nach oben. Nach ersten Indikationen für das erste Halbjahr geben Air Liquide um 0,7 Prozent nach. Wie Bernstein anmerkt, belasten die niedrigeren Energiepreise die Umsätze stärker als erwartet. In London erholen sich Astrazeneca um 2,4 Prozent vom 8-prozentigen minus am Vortag, als eine Medikamentenstudie für Enttäuschung gesorgt hatte. Der Windpark-Spezialist PNE (+0,2%) verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an den französischen Energiekonzern Totalenergies (+0,4%). Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 7:56 Uhr Mo, 18:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0892 -0,2% 1,0897 1,0918 +1,8%

EUR/JPY 157,32 -0,3% 157,61 157,76 +12,1%

EUR/CHF 0,9759 -0,2% 0,9775 0,9778 -1,4%

EUR/GBP 0,8568 -0,4% 0,8590 0,8600 -3,2%

USD/JPY 144,46 -0,1% 144,63 144,53 +10,2%

GBP/USD 1,2712 +0,2% 1,2686 1,2695 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2291 -0,3% 7,2441 7,2522 +4,4%

Bitcoin

BTC/USD 31.009,33 -0,2% 31.007,50 30.912,00 +86,8%

Der Austral-Dollar gab nach der Entscheidung der australischen Notenbank, diesmal die Leitzinsen unverändert zu lassen, zunächst nach, machte im Verlauf die Verluste zum US-Dollar aber wieder wett. Die Akteure setzten darauf, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein dürften, zumal die Notenbank dies selbst in ihrem Begleitkommentar andeutete, heißt es. Das Währungspaar Euro/Dollar tendiert seitwärts.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Gewinnmitnahmen nach den Vortagesgewinnen und Zurückhaltung angesichts des Feiertags in den USA prägten das Geschehen. Gegen die regionale Tendenz beendete Sydney den Handel etwas fester, nachdem die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins unverändert gelassen hatte. Einige Marktteilnehmer hätten mit einer Zinserhöhung gerechnet, hieß es von der Commerzbank. Die Aktien der großen australischen Banken Westpac, ANZ, NAB und Commonwealth verbuchten Kursgewinne zwischen 1,2 und 1,3 Prozent. An den chinesischen Börsen rückte der Handelsstreit mit den USA wieder in den Fokus. Peking hat Exportbeschränkungen für bestimmte Mineralien verhängt, die in der Chipherstellung verwendet werden, möglicherweise als eine Art Retourkutsche dafür, dass die USA und andere westliche Länder planen, die Lieferung von Chips und Maschinen zur Chipherstellung nach China einzuschränken. Yunnan Chihong Zinc & Germanium und Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial legten darauf um 6 bzw. 10 Prozent zu. In Tokio brach der Kurs des Pharmakonzerns Daiichi Sankyo um rund 15 Prozent ein. Er folgte dem von Astrazeneca am Vortag, nachdem ein gemeinsam entwickeltes Medikament zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs die Erwartungen verfehlt hatte.

+++++ CREDIT +++++

Nach dem kräftigen Rückgang der Risikoprämien zu Wochenbeginn zeigt sich der europäische Kreditmarkt am Dienstag wenig verändert. Der iTraxx Crossover bleibt unter 400 und indiziert damit, dass die Anleger bislang nicht von einem größeren Anstieg der Ausfallraten ausgehen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RHEINMETALL

hat gemeinsam mit seinen US-Partnern eine Standortentscheidung für die Fertigung von Rumpfmittelteilen für den US-Kampfjet F-35A Lightning II getroffen. Im nordrhein-westfälischen Weeze soll eine Fabrik zur Produktion dieser Teile entstehen. Die Fertigung soll 2025 beginnen.

VOLKSWAGEN

will mit Investitionen von 1 Milliarde Euro in Südamerika bis 2026 das Wachstum seiner Kernmarke auf dem Subkontinent kräftig ankurbeln. Mit dem Geld sollen Verbrennungsmotoren auf Ethanolbasis und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden.

SOFTWARE AG

Nachdem sich das Beteiligungsunternehmen Silverlake die Aktienmehrheit gesichert hat, sinkt die Streubesitz-Marktkapitalisierung auf 720,26 Millionen Euro ab von 1,51 Milliarden Euro, der Streubesitzfaktor auf 0,3055 von 0,6385.

PNE/TOTALENERGIES

Der Windpark-Spezialist PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an Totalenergies. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte haben zusammen eine Gesamtleistung von 208 Megawatt-Peak (MWp). Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

GENOSSENSCHAFTLICHE FINANZGRUPPE

Hohe Bewertungsverluste haben im vergangenen Jahr bei einem guten operativen Geschäft einen kräftigen Gewinnrückgang beschert. Der konsolidierte Vorsteuergewinn sank auf 3,9 von 10,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Weil die deutlichen Bewertungseffekten größtenteils temporär sind, rechnet die Gruppe in den Folgejahren mit Wertaufholungen und ist für 2023 optimistisch.

GOOGLE

Die schwedische Datenschutzbehörde IMY hat vier Unternehmen die Nutzung des Tools Google Analytics untersagt. Die Anwendung erlaubt die Messung und Analyse des Internetverkehrs - und überträgt dabei entgegen der Regeln der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) persönliche Nutzerdaten in die USA. Eines der betroffenen Unternehmen soll demnach rund eine Million Euro Strafe zahlen.

GOOGLE

soll in Frankreich 2 Millionen Euro Strafe wegen unklarer Informationen für Verbraucher vor allem im Tourismusbereich zahlen.

META

Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms will mit einer Microblogging-App Twitter Konkurrenz machen. Die Plattform mit dem Namen Threads soll am Donnerstag live gehen und damit nur wenige Tage, nachdem Twitter-Eigner Elon Musk neue strenge Regeln angekündigt hat, die die Zahl der Beiträge beschränkt, die Nutzer auf Twitter sehen können.

SAS

Die EU-Kommission prüft Staatshilfen aus Schweden und Dänemark für die finanziell angeschlagene skandinavische Fluglinie vertieft.

VIVENDI

führt exklusive Verkaufsgespräche über das Klatschmagazin Gala mit der Group Figaro. Hintergrund sind Bedenken der EU-Wettbewerbskommission mit Blick auf die geplante Übernahme des Wettbewerbers Lagarderen.

