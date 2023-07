Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.521,50 +0,3% +15,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.547,00 +0,7% +38,1%

Euro-Stoxx-50 4.393,34 +0,8% +15,8%

Stoxx-50 3.965,40 +0,8% +8,6%

DAX 16.112,57 +0,6% +15,7%

FTSE 7.446,47 +0,4% -0,5%

CAC 7.391,16 +0,8% +14,2%

Nikkei-225 32.419,33 +1,5% +24,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 133,08 +1,11

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,98 75,75 +0,3% +0,23 -4,3%

Brent/ICE 80,31 80,11 +0,2% +0,20 -3,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,51 26,64 -0,5% -0,13 -66,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,50 1.956,79 +0,2% +3,71 +7,5%

Silber (Spot) 24,29 24,15 +0,6% +0,14 +1,4%

Platin (Spot) 965,03 951,50 +1,4% +13,53 -9,6%

Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 +0,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise tendieren etwas fester, nachdem die Opec ihre Prognose der diesjährigen Ölnachfrage angehoben hat. Für 2024 rechnet das Kartell jedoch mit einer langsamer steigenden Nachfrage als 2023.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am Donnerstag zeichnen sich an den US-Börsen neuerliche Kursgewinne ab. Rückenwind erhalten die Kurse weiter von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, nachdem der Preisauftrieb im Juni deutlicher als erwartet nachgelassen hat, wie die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise gezeigt haben.

Anleger sind nun gespannt darauf, ob die für Donnerstag angekündigten Erzeugerpreise eine ähnliche Tendenz aufweisen. Daneben werden die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Aufschluss über die Lage auf dem Arbeitsmarkt geben.

Gleichzeitig rückt aber verstärkt die gerade anlaufende Bilanzsaison in den Blick mit Zahlen des Getränkekonzerns Pepsico. Diese werden in einer ersten Reaktion am Markt gut aufgenommen, die Aktie legt um 1,8 Prozent zu. Enttäuscht haben hingegen die schon am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Millerknoll (vorbörslich -4,9%). Der Möbelhersteller hat das vierte Geschäftsquartal mit einem Verlust abgeschlossen. Bei Disney (+1%) kommt gut an, dass der Unterhaltungskonzern den Vertrag mit CEO Robert Iger verlängert hat.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 250.000

zuvor: 248.000

Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag erneut nach oben. Die Anleihekurse ziehen weiter deutlich an, die Marktzinsen sinken also. Hintergrund sind die sich mehrenden Signale, dass das Zinshoch in den USA fast erreicht sein könnte. Am Aktienmarkt liegt der Stoxx-Subindex der europäischen Technologiewerte an der Spitze, er gewinnt 1,4 Prozent. Technikaktien gelten im Hinblick auf ihre Bewertungen als besonders zinsreagibel. Der Sub-Index der Banken legt dagegen unterdurchschnittlich zu. Er leidet unter den sinkenden Zinsen, weil ein höheres Zinsniveau den Banken ein lukrativeres Kreditgeschäft verspricht. Vergleichsweise gelassen reagiert der Markt auf die Gewinnwarnung von BASF (-0,4%). Nach den zahlreichen Gewinnwarnungen im Sektor und aufgrund der bisherigen Annahme von BASF einer sequenziellen Erholung in der zweiten Jahreshälfte überrasche die Warnung von BASF kaum, heißt es. Swatch legte starke Halbjahreszahlen vor, der Kurs steigt um 6,5 Prozent. In London springen Watches of Switzerland nach Zahlen sogar um knapp 13 Prozent an. Bei den Luxus-Bekleidungsherstellern wie Burberry, Moncler oder Kering geht es gemächlicher um bis zu 1,2 Prozent nach oben. Positiv werden die Halbjahreszahlen von Fielmann (+0,6%) Börse gesehen. Südzucker verlieren 0,6 Prozent nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:46 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1173 +0,4% 1,1144 1,1119 +4,4%

EUR/JPY 154,71 +0,4% 154,32 153,91 +10,2%

EUR/CHF 0,9637 -0,2% 0,9634 0,9662 -2,6%

EUR/GBP 0,8548 -0,3% 0,8566 0,8559 -3,4%

USD/JPY 138,46 +0,0% 138,44 138,42 +5,6%

GBP/USD 1,3071 +0,6% 1,3011 1,2991 +8,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1673 +0,0% 7,1708 7,1695 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.560,63 +0,6% 30.344,32 30.709,36 +84,1%

Der Dollar gibt am Donnerstag weiter nach; der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Auf dem Greenback lastet weiter die Erwartung, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus bald beenden wird. Befeuert wird diese von den am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise, die weniger deutlich gestiegen waren als erwartet. Die Akteure am Devisenmarkt warten nun gespannt darauf, ob die für Donnerstag angekündigten Erzeugerpreise bestätigen, dass sich die Inflation in den USA abschwächt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hat am Donnerstag an den ostasiatischen und australischen Börsen für Kauflaune gesorgt. Am Vortag waren die US-Verbraucherpreisdaten für Juni niedriger als erwartet ausgefallen und in der Kernrate auf das tiefste Niveau seit fast zwei Jahren gesunken. Das hatte bereits in Europa und an der Wall Street für steigende Aktienkurse gesorgt. In der ganzen Region gefragt waren im Zuge der gesunkenen Marktzinsen die Technologiewerte. Die niedrigeren Zinsen ließen in Tokio die Finanzwerte hinterher hinken. Sony verteuerten sich um 4,5 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf "Conviction Buy" von "Neutral" hochgestuft hatte. An den chinesischen Börsen stützte zusätzlich die Erwartung guter Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal. Stimuli der Regierung wie eine lockere Geldpolitik dürften ihr Übriges tun. Positiv habe in China auch gestimmt, dass sich Premierminister Li Quiang am Mittwoch mit Topmanagern der Technologiebranche getroffen habe, was ein Ende der regulatorischen Maßnahmen Pekings gegen den Sektor anzeigen könnte. Denn Li hatte den Vertretern der Unternehmen seine Unterstützung zugesichert. In Hongkong steigerten sich Baidu um 3, Alibaba um 2,8 und Tencent um 2,5 Prozent. Dass die chinesischen Exporte im Juni abermals und stärker als gedacht gesunken sind, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag weiter nach unten. Sie reagieren auf die günstig ausgefallenen US-Verbraucherpreise vom Vortag. Diese haben in der wichtigen Kernrate deutlicher nachgegeben als erwartet. Dies wird an den Märkten als klares Signal gesehen, dass der Zinsgipfel in den USA bald erreicht wird, was sich positiv auf die Ausfallerwartungen an den Kreditmärkten auswirken dürfte.

Wie die Deutsche Bank anmerkt, preisen die Märkte zwar weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent einen Zinsschritt für Juli durch die US-Notenbank ein. In Bewegung geraten sind allerdings die längerfristigen Zinserwartungen. Der Leitzins wird nun im November bei 5,38 Prozent gesehen, 5 Basispunkte niedriger als vor den Preisdaten, und im Dezember 2024 bei 3,86 Prozent, 24 Basispunkte tiefer.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RHEINMETALL

hat einen Großauftrag von der Bundeswehr für die Lieferung von 120mm-Panzermunition erhalten. Damit sei ein bestehender Rahmenvertrag mit Rheinmetall zur Lieferung von Panzermunition bis Ende 2030 auf ein Volumen von rund 4 Milliarden Euro ausgeweitet worden, teilte der Düsseldorfer Rüstungskonzern mit. Zum vorherigen Umfang des Rahmenvertrags machte der Konzern keine Angaben.

BOSCH

nimmt die Serienfertigung seines Brennstoffzellen-Antriebssystems auf. Im ältesten Bosch-Werk Stuttgart-Feuerbach laufe die Produktion an, teilte der Technikkonzern auf seinem diesjährigen Tech Day mit. Pilotkunde ist der Lkw-Hersteller Nikola aus dem Bundesstaat Arizona, der bis zum Herbst einen Truck mit Brennstoffzellenantrieb auf den Markt bringen will. Bestellungen für insgesamt 140 Fahrzeuge lägen bereits vor, hatte das US-Start-up im Mai erklärt.

FIELMANN

hat im ersten Halbjahr nach vorläufigen Ergebnissen den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und dabei nach eigenen Angaben vom "Kostensparprogramm" profitiert. Für die Ziele für das Gesamtjahr sieht sich der Hamburger SDAX-Konzern auf Kurs.

NORDEX

