Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.24 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.590,50 -0,1% +16,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.645,75 -0,2% +39,0%

Euro-Stoxx-50 4.327,96 -1,4% +14,1%

Stoxx-50 3.963,62 -1,1% +8,5%

DAX 16.083,55 -0,8% +15,5%

FTSE 7.643,18 -0,6% +3,2%

CAC 7.276,91 -1,9% +12,4%

Nikkei-225 32.668,34 -0,0% +25,2%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 133,30% -0,31

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,46 +0,04 -0,12

US-Rendite 10 J. 3,89 -0,00 +0,01

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,80 79,63 -1,0% -0,83 -0,1%

Brent/ICE 82,74 83,64 -1,1% -0,90 -0,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,75 32,65 -2,8% -0,90 -59,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.971,89 1.964,46 +0,4% +7,43 +8,1%

Silber (Spot) 24,67 24,73 -0,2% -0,06 +2,9%

Platin (Spot) 963,80 969,50 -0,6% -5,70 -9,8%

Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,4% -0,02 +2,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Zinsentscheidung der Fed am Abend rückt näher und Anleger an der Wall Street trauen sich nicht aus der Deckung. Der Optimismus der Vortage scheint zum Erliegen zu kommen. Händler machen dafür auch gute Gründe aus: Gerade die luftigen Höhen bei den Indexständen ließen Anleger vor der Fed-Entscheidung vorsichtiger agieren. Denn als Grundlage des Optimismus fungierte die Annahme, dass es der Fed trotz ihres Zinserhöhungszyklus gelingen werde, der US-Konjunktur eine weiche Landung ohne Rezession zu bescheren. Zudem setzt eine Mehrheit der Marktteilnehmer auf das Erreichen des Zinsgipfels in den USA nach der als sicher eingepreisten Zinserhöhung im Tagesverlauf um weitere 25 Basispunkte. Doch müssen diese Annahmen durch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell untermauert werden. Sollte Powell weitere Zinserhöhungen andeuten, dürfte die Wall Street auf Talfahrt gehen. Denn dann müsste ein Teil des Optimismus in Sachen Konjunktur- und Zinsentwicklung ausgepreist werden.

Sehr gut weden die Geschäftszahlen von Alphabet aufgenommen, deren Aktie um 6,0 Prozent vorbörslich zulegen. Umsatz und Nettogewinn im zweiten Quartal hatten die Erwartungen übertroffen.

Licht und Schatten enthalten dagegen die Geschäftszahlen von Microsoft. Im vierten Quartal lagen Umsatz und Ergebnis zwar über den Erwartungen, doch verlangsamte sich das Wachstum aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage. Microsoft geben um 3,6 Prozent nach.

Snap brechen um 18,8 Prozent ein. Der Betreiber der Plattform Snapchat hatte zwar den Verlust im zweiten Quartal überraschend deutlich verringert und auch die Umsatzerwartung des Markts knapp übertroffen, doch enttäuschte der Ausblick.

Als enttäuschend wird auch der Ausblick von Texas Instruments (-3,9%) aufgenommen.

Besser als erwartet schnitt die Kreditkartengesellschaft Visa (-0,6%) im dritten Geschäftsquartal ab. Beobachter bemängelten jedoch, dass das Wachstum des Zahlungsvolumens sich verlangsamt habe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu Ergebnis 2Q

16:00 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Symrise AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von Swedencare

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: -5,0% gg Vm

zuvor: +12,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 5,25% bis 5,50%

zuvor: 5,00% bis 5,25%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte koppeln sich weiter von der Wall Street ab. Dort verbucht der Dow eine Gewinnserie von inzwischen zwölf Sitzungen und damit die längste seit über sechs Jahren. Mit jüngst eher schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone sowie vor der Bekanntgabe der Fed-Zinsentscheidung am Abend halten sich Anleger zurück. Beim Euro-Stoxx-50 belastet der Sektor der nichtzyklischen Konsumwerte, zu denen auch Luxusgüteraktien gehören. Der Subindex verliert um 2 Prozent, nachdem das Schwergewicht LVMH die hohen Erwartungen nicht erfüllt hatte. Gut kommen die Geschäftszahlen der Deutschen Bank (+0,3%) an. Der Gewinn sank nicht so deutlich wie befürchtet. Ein Sahnehäubchen liefert das Aktienrückkaufprogramm. Zufrieden mit den Geschäftszahlen des Vermögensverwalters DWS (+3,5%) äußern sich die Analysten von Jefferies. Als mehr oder weniger im Rahmen der Erwartung die Geschäftszahlen von MTU von der UBS eingestuft. Der Triebwerkshersteller verwies jedoch auf das Risiko für den Cashflow durch das GTF-Inspektionsprogramm. Die Probleme mit den Triebwerken hatte die Aktie bereits am Vortag abstürzen lassen. Eine Hausse von 19 Prozent legen Rolls-Royce nach einem starken Halbjahresbericht hin. Unicredit legen um 1,1 Prozent zu und honorieren damit die starken Quartalszahlen. Deutsche Börse steigen nach besser als gedacht ausgefallenen Zweitquartalszahlen leicht. Sehr gut kommt die erhöhte Gewinnprognose von RWE (+1,9%) an. Als durchwachsen bezeichnet Bernstein die Zweitquartalszahlen der Porsche AG (-2,2%). LVMH verlieren nach Zahlenausweis 4,7 Prozent. Die Citigroup urteilt, da die Aktie mit einer Prämie von rund 10 Prozent zum Sektor handele, könnte die Abschwächung des Gewinn-Momentums negativ aufgenommen werden.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1073 +0,1% 1,1050 1,1050 +3,4%

EUR/JPY 155,38 -0,3% 155,89 155,82 +10,7%

EUR/CHF 0,9549 -0,0% 0,9553 0,9557 -3,5%

EUR/GBP 0,8575 +0,1% 0,8576 0,8590 -3,1%

USD/JPY 140,33 -0,4% 140,94 141,01 +7,0%

GBP/USD 1,2912 +0,1% 1,2888 1,2864 +6,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1563 +0,3% 7,1588 7,1333 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.195,43 -0,1% 29.254,77 29.192,77 +75,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit dem näherrückenden Zinsentscheid der US-Notenbank haben sich Anleger an den Börsen am Mittwoch meist zurückgehalten. An den chinesischen Handelsplätzen kam es nach dem kräftigen Anstieg des Vortages zu kleineren Gewinnmitnahmen. Am Vortag hatte die Ankündigung weiterer Wirtschaftsstimuli den chinesischen Börsen Auftrieb verliehen. Deutlich nach oben ging es hingegen in Sydney, nachdem die australischen Verbraucherpreise im zweiten Quartal weniger stark gestiegen waren als angenommen. Mehr oder weniger auf der Stelle trat der japanische Aktienmarkt. Außer auf den Fed-Entscheid warteten Anleger auf Geschäftszahlen heimischer Unternehmen. Nach Börsenschluss legten unter anderem der Autohersteller Nissan (-1,2%) und der Chipausrüster Advantest (-1,7%) Quartalszahlen vor. In Seoul gab der Kospi deutlich ab. Anleger trennten sich vor allem von Aktien der Sektoren Stahl, Schwermaschinenbau und Touristik. SK Hynix verloren nach Zahlenvorlage 0,4 Prozent. Der Chiphersteller hatte das dritte Quartal in Folge mit Verlust abgeschlossen. Am australischen Aktienmarkt hofften Anleger, dass der unerwartet geringe Preisauftrieb die australische Notenbank zu einer längeren Zinserhöhungspause veranlassen werde. Commonwealth, Westpac, ANZ und NAB, die im Fall steigender Zinsen mutmaßlich höhere Kreditausfälle verbuchen würden, legten zwischen 0,8 und 1,7 Prozent zu. Gesucht waren erneut die Aktien der auf Eisenerzabbau spezialisierten Bergbaukonzerne. Rio Tinto stiegen um 1,4 Prozent. Das Unternehmen legte nach Börsenschluss Geschäftszahlen.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien am Kreditmarkt geht es im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend leicht nach oben. Eingepreist an den Märkten ist eine Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten. Im Fokus steht daher der Ausblick, die Markterwartung tendiert Richtung geldpolitischer Pause. Sollte es hier zu Anpassungen kommen, könnte dies größere Bewegungen an den Märkten auslösen. Am Donnerstag folgt dann die geldpolitische Entscheidung der EZB.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYERNLB

