Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.26 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.622,00 +0,6% +17,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.793,00 +1,2% +40,3%

Euro-Stoxx-50 4.408,17 +1,4% +16,2%

Stoxx-50 4.008,13 +0,9% +9,8%

DAX 16.287,58 +1,0% +17,0%

FTSE 7.699,47 +0,3% +3,0%

CAC 7.416,48 +1,4% +14,6%

Nikkei-225 32.891,16 +0,7% +26,1%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 133,17& -0,04

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,47 -0,01 -0,10

US-Rendite 10 J. 3,87 +0,01 -0,01

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,51 78,78 +0,9% +0,73 +0,8%

Brent/ICE 83,54 82,92 +0,7% +0,62 +0,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,50 29,28 -2,6% -0,77 -64,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.977,29 1.972,11 +0,3% +5,18 +8,4%

Silber (Spot) 25,07 24,93 +0,6% +0,15 +4,6%

Platin (Spot) 966,60 966,00 +0,1% +0,60 -9,5%

Kupfer-Future 3,89 3,89 -0,0% -0,00 +2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach einer Nacht des Verarbeitens könnte die Wall Street nun doch noch verhalten positiv auf die Verlautbarungen der US-Notenbank vom Vortag reagieren. Besonders deutlich dürften die Aufschläge der technologielastigen Nasdaq ausfallen. Der Dow schickt sich an, die Gewinnserie auf 14 Sitzungen in Folge auszubauen - es wäre die längste seit Januar 1987. Die Fed hatte den Leitzins am Vortag wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht, was aber längst eingepreist war. Wichtiger für die Börse ist aber, dass es kein klares Bekenntnis von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zu weiteren Zinsschritten gab. Er wollte diese zwar auch nicht ausschließen, letztlich bleibt der weitere Zinspfad schwer kalkulierbar. Damit herrscht zwar weiter Unsicherheit, ob der Zinsgipfel bereits erreicht ist, aber eine relative Gewissheit über eine weitere Erhöhung im September gibt es eben auch nicht. Offenbar reicht dies an der Wall Street für weitere Aufschläge.

Ebay fallen im vorbörslichen Handel um 5,8 Prozent. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses war in die Gewinnzone zurückgekehrt und hatte dabei die Erwartungen des Markts übertroffen. Die Gewinnprognose für das laufende Quartal habe jedoch enttäuscht, heißt es.

Meta verbessern sich dagegen um 8,8 Prozent. Die Facebook-Mutter überraschte mit einem kräftigen Gewinnanstieg und einem überzeugenden Ausblick.

Spielzeughersteller Mattel (-0,6%) hat im zweiten Quartal noch nicht vom gerade erst angelaufenen Film "Barbie" profitiert, sondern vielmehr einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Dabei schnitt das Unternehmen gleichwohl besser ab, als Analysten befürchtet hatten. Allerdings wurde der Ausblick nur bestätigt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 2Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:04 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- EU

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,50%

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,2% gg Vq

1. Quartal: +4,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 235.000

zuvor: 228.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Für Erleichterung sorgen Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell im Rahmen der geldpolitischen Entscheidung: die US-Notenbank prognostiziere keine Rezession mehr. Zudem gab es kein klares Bekenntnis zu weiteren Zinserhöhungen. Anleger warten nun auf die geldpolitische Entscheidung der EZB. Auch hier geht der Markt fest von einer Zinserhöhung von 25 Basispunkten aus. Der Fokus liegt auch hier auf dem geldpolitischen Ausblick. Der Sektor der Technologiewerte gewinnt. Positiv wirkt die Einschätzung von Samsung, dass wohl das Schlimmste für den Markt der Speicherchips überstanden sei. Aixtron (+12%) und Sopra Steria (+10,3%) legen zweistellig zu, nachdem die Unternehmen die Ausblicke nach oben genommen haben. Auch STMicro legen nach Zahlenausweis um 4,5 Prozent zu. Hier heißt es von der Citi, die Margen zeigten sich als widerstandsfähig. Infineon gewinnen 4 Prozent. Mit einem kräftigen Kurssprung von 10,5 Prozent ragen UMG hervor. Das Medienunternehmen konnte deutlich bessere Halbjahreszahlen vorlegen. Als überraschend positiv werden Zahlen und Ausblick von JCDecaux (+1,4%) bezeichnet. Mercedes-Benz (+2,4%) hat dank eines guten zweiten Quartals die Jahresprognose leicht erhöht. Nach schwachen Geschäftszahlen verlieren VW 3,6 Prozent. Zufrieden mit den Zahlen von Nestle (+1,4%) äußern sich Händler, die Erwartungen seien leicht überboten worden. Die Gewinnwarnung von TPI verdirbt Windanlagenbauern die Stimmung. Nordex fallen trotz gut aufgenommener Zahlen um 0,3 Prozent, Vestas sogar um 2,8 Prozent. Heidelberg Materials (+4,6%) hat einen deutlich höheren operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Uhr Mi, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1136 +0,4% 1,1091 1,1074 +4,0%

EUR/JPY 156,12 +0,4% 155,47 155,47 +11,2%

EUR/CHF 0,9544 +0,0% 0,9545 0,9552 -3,6%

EUR/GBP 0,8592 +0,3% 0,8563 0,8567 -2,9%

USD/JPY 140,19 -0,0% 140,20 140,39 +6,9%

GBP/USD 1,2960 +0,1% 1,2945 1,2927 +7,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1483 -0,1% 7,1381 7,1487 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.480,02 +0,1% 29.459,95 29.320,34 +77,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zinsentscheid und Kommentare der Fed sind an den Aktienmärkten überwiegend positiv aufgenommen worden. In Schanghai schloss der Composite-Index allerdings leicht niedriger, in Hongkong legte der HSI im späten Handel aber deutlich zu. Gesucht waren Automobilwerte, nachdem Volkswagen die Investition von 700 Millionen US-Dollar in den Elektrofahrzeughersteller Xpeng bekanntgegeben hatte. Die Aktie von Xpeng sprang in Hongkong um 32 Prozent nach oben. BYD verbesserten sich um 0,4 Prozent und Great Wall Motor um 5,8 Prozent. In Tokio stieg der Nikkei angeführt von Aktien der Spiele- und Immobilienbranche. Unter den Einzelwerten verloren Advantest 1,7 Prozent in Reaktion auf die Geschäftszahlen. Das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch um 75 Prozent verzeichnet. Nach einer Absatzwarnung ging es mit der Nissan-Aktie um 2,9 Prozent abwärts. In Seoul wurde der Kospi vom Schwergewicht Samsung Electronics gestützt, der Kurs gewann 2,6 Prozent. Der Konzern verbuchte zwar einen heftigen Gewinneinbruch, schnitt dabei aber besser ab als befürchtet und stellte für das zweite Halbjahr eine Erholung in Aussicht. Die Ertragswende schon geschafft hat der Kosmetikhersteller Amorepacific, dessen Aktie um 11,3 Prozent stieg. In Sydney legte der S&P/ASX-200 zu. Nach Vorlage von Geschäftszahlen fielen Fortescue um 3,4 Prozent. Eine Gewinnwarnung schickte die Macquarie um 4,4 Prozent gen Süden.

+++++ CREDIT +++++

Nach dem Anstieg am Vortag kommen die Risikoprämien am Kreditmarkt wieder zurück. Für Entspannung sorgte am Vorabend die Fed, die die Leitzinsen um die erwarteten 25 Basispunkte anhob. Die weitere geldpolitische Gangart will die Fed datenabhängig entscheiden. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Fed den Zinsgipfel im aktuellen Zyklus erreicht hat. An der Börse wird zudem fest davon ausgegangen, dass die EZB der Fed folgen wird.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BAHN

hat im ersten Halbjahr 2023 trotz einer prozentual zweistellig gestiegenen Nachfrage einen Einbruch beim bereinigten EBIT von 62 Prozent und einen rund 10-prozentigen Umsatzrückgang verzeichnet. Auch im Gesamtjahr erwartet sie ein "deutlich negatives operatives Ergebnis". Der Verlust soll aber etwas kleiner als die im März genannten 1 Milliarde Euro sein - bei einem Umsatz von 51 Milliarden Euro nach 56,3 Milliarden im Vorjahr.

DEUTSCHE LUFTHANSA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2023 07:28 ET (11:28 GMT)